Какой завтра, 5 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 5 марта, Международный день открытых данных и Всемирный день энергоэффективности. Верующие чтят память святителя Льва, епископа Катанского. До Нового года осталось 300 дней.

5 марта 2023 — воскресенье. 375-й день войны в Украине.

Какой завтра, 5 марта, церковный праздник

5 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Льва, епископа Катанского. Славился он добротой, христианской любовью к путешественникам и нищим, милосердием. За это Господь удостоил его даром исцеления и чудотворения.

Во времена епископа Льва жил в Катанах волшебник Илиодор, ранее бывший христианином, но впоследствии тайно отказавшийся от Господа. Удивлял народ он ложными чудесами. Часто убеждал Лев прекратить заниматься темными делами и снова обратиться к Богу. Но все бесполезно. Дошло даже до того, что однажды Илиодор вошел в храм и своим волхвованием вызвал там смятение среди христиан.

Когда увидел происходящий Лев, то понял, что прошло время кротких уговоров. Вышел он из-за алтаря, обвязал чародея своим омофором, вывел его из храма и заставил покаяться во всех злодеяниях. Потом разжег костер на площади и вошел в него вместе с волшебником. Так стояли они в пламени, пока Илиодор не сгорел. Святитель же остался невредимым.

Когда умер преподобный, у его гроба также случались исцеления. Например, страдавшая кровотечением женщина вдруг исцелилась. Впоследствии его мощи перенесли в церковь святителя Мартина Милостивого.

Что запрещено делать в этот день

Не начинайте в этот день новые дела.

Не стоит давать обещания, которые вы не сможете выполнить.

Церковь запрещает ссориться, ругаться и злословить.

Народные приметы и традиции на 5 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: если идет снег, значит год будет неурожайным;

летают стаи ворон в небе, надо ждать снегопада;

если 5 марта идет снег с дождем – скоро бурно разлиются реки.

5 марта летают стаи ворон в небе, надо ждать снегопад / Фото: Pexels

По народным приметам именно 5 марта начинали пускать березовый сок. А еще наши предки пытались купить новую обувь для нового сезона. Верили, если приобрести их именно в этот день, то они будут долго носиться. Считалось, что сны в ночь на 5 марта вещи. Однако их нужно было осторожно трактовать, ведь болезнь во сне означала хорошее здоровье, а распухшие руки богатство.

Погода на 5 марта

Завтра, 5 марта, в Киеве будет облачно к вечеру, затем ясно, без осадков. Во Львове ясное утро, но уже днем на небе появятся облака, вечером возможен мелкий снег. В Харькове первая половина дня ясно, потом пасмурно, но осадков не ожидается. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +1 днем и -2 ночью. Во Львове +1 день и -3 ночью. В Харькове +2 днем и -1 ночью. В Одессе +7 днем и +3 ночью.

Памятные даты 5 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 марта:

1558 год — Франциско Фернандес, медик по образованию, был послан королем Испании Филиппом II в Мексику для изучения растений и продуктов питания;

1792 год — революционное правительство Франции закрывает университет Сорбонна и все теологические факультеты в стране;

1824 год – начинается первая англо-бирманская война;

1836 год — Сэмюэль Кольт представил промышленный образец револьвера (калибр 0,34);

1842 год — подразделение мексиканской армии численностью около 500 воинов оккупировал Техас, а затем быстро вернулся в Рио Гранде;

1868 год — в Великобритании получили патент на степлер;

1904 год – Никола Тесла описал процесс формирования шаровой молнии;

1912 год — итальянская армия впервые использовала авиацию в военных целях: осуществила воздушную разведку позиций по Турецкой линии;

1933 год — Великая Депрессия: Президент США Франклин Рузвельт объявляет "банковский выходной", который закрыл все банки США, и заморозил все операции;

1933 год — в Германии национал-социалисты выигрывают парламентские выборы с 44 процентами голосов;

1946 год — Уинстон Черчилль употребляет словосочетание "Железный Занавес" в своей речи в Фултоне; начинается Холодная война;

1960 год – сержант Элвис Пресли демобилизовался из Армии США;

1970 год — вступает в силу Договор о нераспространении ядерного оружия;

1970 год – окончательно обнаружены атомы 105-го элемента, названного позже дубнием;

1979 год — космический аппарат "Вояджер-1" достигает теснейшего сближения с Юпитером;

1995 год – начинает работать вебсервис IRC, который действует и по сей день;

1998 пик – NASA заявляет, что спутник Clementine на орбите Луны обнаружил достаточные залежи воды для обеспечения человеческой колонии на Луне;

2000 год — британские ученые впервые в мире проводят успешную операцию по клонированию свиней.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 марта

Какие завтра именины: Лев, Корнилий, Ярослав, Корний, Сидор, Агафон, Исидор.

Талисманом человека, рожденного 5 марта является шпинель. Очень известен камень в Индии и ряде других Восточных стран. Слово шпинель переводится с древнегреческого как "искра". Давно верили, что этот камень имеет огромные внутренние резервы энергии. Чаще его носили в золотой оправе.

В этот день родились:

1827 год — украинский баснописец, поэт и писатель Леонид Глебов;

1870 год – украинский специалист по электросварке и мостостроению, создатель Института электросварки, автор моста Патона в Киеве – Патон Евгений Оскарович;

1903 год — украинская поэтесса, драматургиня Наталья Забила;

1911 год — украинский скульптор-монументалист, резчик по дереву, педагог и общественный деятель Михаил Черешневский;

1988 год – украинский прыгун в воду, многократный призер чемпионатов Европы и мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года Илья Кваша.

Какой завтра день в Украине и мире

5 марта Всемирный день энергоэффективности / Фото: Pexels

5 марта в Украине и мире отмечают Международный день открытых данных (International Open Data Day). Главная его цель – сообщить обществу о важности предоставления данных в открытом доступе. В этот день обычно проводятся различные мероприятия, направленные на преодоление проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество Open Data. Также обсуждаются возможности обработки открытых данных.

Начали этот праздник 2010 года, а инициатором создания стал Международный фонд открытых знаний. Идея была сразу подхвачена и поддержана разными международными и межгосударственными организациями. Самые выдающиеся из них — ООН, Всемирный банк и т.д. В разных странах сегодня рассказывают, как именно открытые данные влияют на жизнь граждан и как пользоваться их преимуществами.

Также 5 марта Всемирный день энергоэффективности. Главная цель проведения этого события в том, чтобы показать населению, насколько важно сбережение энергии. Также на разных мероприятиях учат домохозяйствам и коммерческим потребителям использовать энергию более рационально.

В первую очередь проблемы, связанные с использованием энергии, затрагивают такой вопрос, как экономия финансов. Также следует отметить, что рациональное использование помогает снизить нагрузку на электросети, поэтому способствует сохранению окружающей среды.

Впервые идея создать такой день появилась в 1998 году на тематической конференции, посвященной проблемам энергоэффективности. Состоялась она в Австрии. С каждым годом стоимость энергоносителей растет, а потому для людей вопрос экономии приобретает больший вес.

А еще 5 марта празднуют Европейский день геодезии и геоинформации. Геодезия – это наука, изучающая методы изображения Земли на картах. Благодаря ей можно определять формы и размеры планеты, производить точные измерения на любой местности.

А геоинформация — это определенная система сбора, визуализации, анализа и хранения собранных данных.

Интересный праздник празднуют 5 марта — День рождения степлера. Именно в этот день английский изобретатель Джордж Макгилл получил патент на всемирно известное сегодня офисное устройство. Первые механизмы для скрепления степлера изобрели еще в XVIII веке, а именно название "степлер" появилось в 1909 году.

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