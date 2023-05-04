Какой завтра, 5 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 5 мая, День распротранения информации об апноэ во сне и Международном дне борьбы за права лиц с инвалидностью. Верующие чтят память преподобного Теодора Сикиота. До Нового года осталось 240 дней.

5 мая 2023 года — пятница. 436-й день войны в Украине.

Какой завтра, 5 мая, церковный праздник

5 мая в церковном календаре – день памяти преподобного Теодора Сикиота. Родился он в Галатийском городе Сикеи. У его матери перед рождением сына было видение. Когда мальчику исполнилось 6 лет, явился святой Георгий, который сказал, что Господь требует Теодора к себе. Это предсказание означало не смерть, а высокодуховную миссию.

В юности Теодор почти все свое время проводил в молитвах, пытался соблюдать строгий пост, а когда ему исполнилось 14 лет ушел жить и подвизаться в пещеру. Впоследствии он покинул затворническую жизнь, чтобы стать настоятелем монастыря, а спустя время даже епископом в городе Анастасиуполь. В сане епископа Теодор пробыл 10 лет, а затем снова ушел в пещеру, где жил отшельником. При жизни получил от Бога дар прозорливости, совершил немало чудес.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено злословить и грешить.

Не стоит ругаться и оскорблять других.

Не ходите в лес или в другие безлюдные места.

Народные приметы и традиции на 5 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: долго и громко поет кукушка – скоро придет тепло;

5 мая гроза – на хороший урожай;

увидели стаю птиц – будут хорошие новости;

нашли деньги – вскоре разбогатеете.

5 мая увидели стаю птиц — будут хорошие новости / Фото: Pexels

Крестьяне 5 мая начинали активно высаживать лук, а также готовили блюдо с овощами. Репчатый лук у наших предков выступал своеобразным оберегом от нечисти, поэтому по дому пытались разложить вязанки с ним.

Погода на 5 мая

Завтра, 5 мая, в Киеве безоблачное утро сменится на пасмурный день, без осадков. Во Львове солнце будет редко появляться из-за облаков, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе утро и вечер безоблачные, а вот днем пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +13 днем и +9 ночью. Во Львове +17 днем и +8 ночью. В Харькове +22 днем и +12 ночью. В Одессе +18 днем и +12 ночью.

Памятные даты 5 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 мая:

1581 год — в Остроге печатник Иван Федоров издает свое последнее произведение — "Хронологию" Андрея Римши;

1789 год — открывают Генеральные Штаты в Версале;

1821 год — на острове святой Елены умирает Наполеон I;

1836 год — в Бельгии начинает действовать первая в Европе железная дорога;

1865 год — в штате Огайо происходит первое в США ограбление поезда;

1891 год — в Нью-Йорке открывают концертный зал "Карнеги-холл";

1893 год — в с. Жужель на Сокальщине в помещении первого монастыря Сестер Служебниц Непорочной Девы Марии основывают первую в Галиции захоронку (детский сад);

1900 год — в с. Завал Снятинского уезда Кирилл Трилевский основывает первое спортивно-пожарное общество "Сич";

1912 год — в Стокгольме начинаются V Олимпийские игры;

1915 год — в Вене появляется Общий Украинский Совет, общеукраинская политическая организация, расширение галицкой Главной Украинской Рады;

1920 год — войска Директории УНР и польские войска берут Киев;

1920 год — провозглашают автокефалию Украинской православной церкви;

1921 год — Коко Шанель во Франции впервые представляет духи "Шанель № 5";

1945 год — антигерманское восстание в Праге;

1949 год — начинает действовать Совет Европы;

1956 год — в Токио начинается первый чемпионат мира по дзюдо;

1961 год — Алан Шепард становится первым американцем, улетевшим в космос;

1983 год — специальная комиссия устанавливает, что скандальные "дневники Гитлера", публиковавшиеся в журнале "Штерн", являются фальшивкой;

1988 год — происходит первая телетрансляция с вершины Эверест;

1992 год — Крымский парламент провозглашает независимость Крыма и назначает на август референдум о подтверждении этого статуса;

1999 год — Северная Македония закрывает свои границы для албанских беженцев из Косово;

1999 год — впервые в истории Шотландии проходят выборы собственного парламента;

2014 год — создают добровольческий полк "Азов".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 мая

Какие завтра именины: Феодор, Теодор.

Талисманом человека, рожденного 5 мая, является малахит. Один из самых красивых минералов, отличающийся невероятными узорами. В древности малахит считался лечебным камнем. Верили, что он помогает избавить тело от шлаков.

В этот день родились:

1836 год — украинский писатель, композитор, музыкально-культурный деятель из Буковины Сидор Воробкевич (Данило Млака);

1864 год — общественно-политический деятель, основатель и один из основателей Украинской радикальной партии, основатель «Сичей», председатель Боевой управы УСС, член Национального Совета ЗУНР Кирилл Трилевский;

1900 год — общественный деятель, писатель, поэт, публицист, идеолог украинского национализма Юрий Липа;

1907 год — украинская писательница Ирина Вильде;

1922 год — украинский писатель Анатолий Димаров;

1938 год — украинский композитор Юрий Ищенко;

1988 год — украинский профессиональный боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира (2011) Денис Беринчик.

Какой завтра день в Украине и мире

5 мая — Международный день акушерки / Фото: Pexels

5 мая в Украине и мире День распространения информации об апноэ во сне. Апноэ сна — состояние, при котором дыхание человека во сне прерывается, что приводит к нарушению режима сна и некоторым проблемам со здоровьем. Главная цель этого дня – распространить информацию об апноэ, рассказать о симптомах и вариантах его лечения, что способствует раннему выявлению во время диагностики.

Также 5 мая празднуют Всемирный день португальского языка. Более 260 миллионов человек в мире говорят на португальском языке. День был основан Сообществом португаломовных стран, чтобы способствовать распространению информации о португальском языке.

А еще 5 мая Международный день акушерки. Главная его цель в распространении информации о важной работе этих специалистов, ведь сложно переоценить эту очень ответственную и сложную профессию. От акушерки иногда зависит не только здоровье, но и жизнь новорожденных малышей и молодых мам. С инициативой создать международный день акушерки выступили участники Международной конфедерации акушерок 1987 года. Организацию основали в 1919 году, а в ее состав входят около 90 объединений акушерств, представляющих более 70 стран мира.

5 мая празднуют День Европы, созданный Советом Европы. Дата была избрана в честь формирования Совета Европы, состоявшегося в 1949 году. Главной целью мероприятий, проводимых в этот день, является ознакомление общества с работой страсбургских организаций и европейских институтов, продвигающих европейские ценности.

Также 5 мая Всемирный день легочной гипертензии. Легочная гипертензия — редкое быстро развивающееся заболевание легких, требующее стоимостного лечения. На сегодняшний день этой болезнью страдает более 25 миллионов человек. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день более 30 лет назад впервые была зафиксирована смерть ребенка, умершего именно от легочной гипертензии.

А еще 5 мая День карикатуристов. Дата посвящена карикатуре, которая называется The Yellow Kid. Она была выпущена в 1985 году. Это популярный американский комикс, созданный Ричардом Оутко. Его публиковали в газетах, а позже комикс даже превратился в цветной мультфильм. Комикс получил награду на Международной выставке карикатуристов.

5 мая празднуют Всемирный день гигиены рук. Решение о создании такого события было принято в 2008 году ООН, Детским фондом ЮНИСЕФ и ВОЗ. Дату выбрали не просто так. Пятый день пятой луны символизирует пальцы на руках человека. Главная цель праздника — помочь остановить вспышки инфекционных заболеваний, напомнить, насколько важна гигиена рук.

Также 5 мая Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью. Был создан в 1992 году, а в 2006 году ООН приняла Конвенцию о правах людей с инвалидностью. Главной целью настоящей Конвенции является создание продуманных условий для комфортного существования людей с инвалидностью. В Украине этот документ был ратифицирован 13 декабря 2006 года.

А еще 5 мая празднуют интересный праздник Международный день принцесс. К сожалению, доподлинно неизвестно, когда начали праздновать этот день, но существует легенда, которую создала малоизвестная принцесса Скай. Праздник посвящен не только принцессам, но и всем представительницам женского пола. Можно порадовать себя небольшим подарком или посетить спа-салон.