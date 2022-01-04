Какой завтра, 5 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 5 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

5 января 2022 года – среда. У христиан Праздник святого Феодула (Федулов день). Если 5 января дует сильный ветер, это предвещает обильный будущий урожай. В этот день 1918 года в УНР вводят в обращение первые украинские банкноты (номиналом 100 рублей), а в 1930 году выходит постановление ЦК ВКП(б) "О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству", которое привело к началу Голодомора 1932-33 годов.

До Нового года осталось 360 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

В Черногории, Сербии и Боснии Рождество празднуют не один день, а целых три. Поэтому 5 января здесь проходит народный регилийный праздник Туциндан. Именно с этого дня начинается празднование одного из наиболее важных религиозных праздников – Светлого Рождества Христова. Хотя Туциндан считается православным праздником, он сохранил некоторые элементы язычества.

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Создание Туциндана относят к периоду правления архиепископа Саввы, который в 1219 году основал первую Сербскую церковь. Святой Савва пытался сохранить народные обычаи, поэтому часто объединял их с православными традициями. Он считал, что так сможет привлечь большее число последователей.

По традиции, в праздник Туциндана режут ягненка или поросенка, которого собираются подавать к рождественскому столу 7 января. Из поколения в поколение на этих территориях (Босния, Сербия, Черногория) передается легенда, что в этот день нельзя наказывать детей, иначе они будут себя плохо вести в течение всего года.

5 января - Международный разгрузочный день / Pexels

5 января празднуют Международный разгрузочный день. Праздник появился совсем недавно и чаще его празднуют сторонники здорового питания. Дата была выбрана неслучайно. Это первые дни после Нового года, а его во многих странах мира празднуют с особым размахом и щедрым праздничным столом. Неосмотрительность в пище и употребление алкогольных напитков приводят к негативным последствиям для здоровья человека.

Чтобы не прибавить в весе и не приобрести проблем с желудочно-кишечным трактом, 5 января рекомендуется перейти на легкие блюда (без большого количества углеводов и жиров). Также сторонники празднования Международного разгрузочного дня советуют отказаться хотя бы на этот день от алкоголя и газированных напитков. Лучше добавить в свой рацион травяные чаи, очищенную воду без газа, домашние несладкие компоты.

Благодаря таким простым советам вы сможете привести все обменные процессы в норму и перейти к привычному режиму питания.

Какой завтра еще праздник в мире:

День бросания кексов (В городе Маниту Спрингс, штат Колорадо, США, с 1995 года проводят ежегодный турнир по бросанию кексов (Fruitcake Toss));

День колбасы в Клитеро (Ланкашир, Великобритания);

День клубники в Японии;

Национальный день взбитых сливок в США;

Национальный день птиц в США.

Какой завтра, 5 января, церковный праздник

5 января - день памяти преподобного Павла Неокесарийского / pixabay.com

5 января в церковном календаре – день памяти преподобного Павла Неокесарийского. Он был известен незыблемой верой и своими добродетелями.

Во времена деяний преподобного Павла Неокесарийского Никомидией правил жестокий правитель Ликимий, известный гонениями против христиан. Когда он услышал о благочестивом деле Павла, то сразу вызвал его к себе.

За веру в Христа преподобного постигли страшные мучения. Ему угрожали, морили голодом, долго избивали. Однако дух Павла оставался несокрушимым. Тогда ему вложили в руки раскаленный обруч из железа и сжимали скобами, пока железо не остыло. Из-за этой пытки руки преподобного так сильно спеклись, что он больше не мог ими ничего делать. Тогда его бросили в тюрьму.

Преподобного Павла вместе с другими заключенными за христианскую веру освободили и вернули на родину, когда на престол взошел Константин Великий. На I Вселенском Соборе в Никее его представили императору, который приложился к рукам святого и поцеловал их. Преподобный вернулся в свой город, где управлял паствой до самой смерти.

Также 5 января – день памяти преподобного Нифонта Кипрского. Всю его жизнь можно взять за пример отчаянной борьбы с грехопадением. Он дает людям надежду, что искреннее раскаяние ведет к прощению.

Маленьким мальчиком Нифонт был богобоязненным и послушным. Однако плохое окружение негативно повлияло на него в юности. Он начал вести греховную жизнь, однако в минуты просветления ужасался своим поступкам. Однако Нифонт считал, что прощение ему уже невозможно получить, поэтому продолжал катиться вниз.

Однажды товарищ сказал Нифонту, что лицо его стало черным. Эти слова сильно повлияли на юношу. И он решил снова вернуться к праведной жизни. Он отрекся от всего мирского и ежедневно молился Божьей Матери. 4 долгих года Нифонт вел борьбу с соблазном.

Благодаря своей силе воли, Нифонт заслужил прощение и получил от Бога дар видеть в людях демонов и изгонять их. Состарившийся Нифонт отправился в Александрию. По Божьему пророчеству там патриарх посвятил его в епископы города Констанция (Кипр). По легенде, перед смертью перед святым явились ангелы и Божья Матерь.

5 января у христиан Праздник святого Феодула. Пришел он к нам из раннего христианства. Святой был чтецом при церкви в период гонений на христиан и в то время стал одной из самых известных жертв. Когда Феодула схватили, то предложили отречься от веры. Однако он избрал смерть.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 января

Какие завтра именины: Давид, Павел, Наум, Федул, Нифонт, Феодул, Феоктист, Оникий, Василий.

Талисманом людей, рожденных 5 января, является жемчуг. Природный белый жемчуг встречается крайне редко, ведь на его создание уходят годы. В составе этих камней есть карбонат кальция и роговой белок конхиолин, которые объединяются, когда инородное тело попадает в раковину моллюска. Жемчуг считается символом верности в любви, помогает укрепить семейные узы и защищает чувства.

5 января родился японский режиссер анимационных фильмов, Миядзаки Хаяо / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

1592 год – 5-й монгольский падишах, построивший известный мавзолей Тадж Махал, Шах Джахан;

1838 год – французский математик Камиль Жордан;

1855 год – изобретатель безопасной бритвы Кинг Кэмп Жилет;

1876 ​​год – первый канцлер Федеративной республики Германии Конрад Аденауэр;

1880 год – украинский композитор, искусствовед, исследователь украинского танца Василий Верховинец;

1909 год – американский логик и математик, труды которого стали основой теоретической информатики, Стивен Коул Клини;

1923 год – командир сотни УПА, политзаключенный, проведший в тюрьмах и лагерях более 32 лет, Мирослав Симчич;

1932 год – итальянский писатель и философ Умберто Эко;

1941 год – японский режиссер анимационных фильмов Миядзаки Хаяо;

1942 год – украинская фитотерапевт Наталья Земная (Зубицкая);

1960 год – украинский журналист, общественный и политический деятель Микола Вересень (Сытник);

1969 год – американский музыкант Мэрилин Мэнсон;

1986 год – украинская фехтовальщица, шпажистка, чемпионка Европы 2009 года в индивидуальных соревнованиях, обладательница двух бронзовых наград ЧЕ Яна Шемякина.

Что запрещено делать в этот день

5 января запрещается кого-нибудь бить (даже в шутку), потому что вас может постигнуть серьезная болезнь.

Нежелательно в этот день работать с любыми острыми предметами, потому что если 5 января пораниться, весь год проведешь в болезнях. Интересно, что даже в наши дни большинство людей стараются не планировать на 5 января никаких хирургических вмешательств.

На день Федула наши предки ничего не шили и не подшивали, потому что верили, что иначе проживут меньше, чем было отведено.

Народные приметы и традиции 5 января

5 января крестьяне пекли разную выпечку, особенно постную и праздничное печенье в виде разных животных / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: дует сильный ветер и идет снег – в июле будет холодно и дождь;

5 января ветрено, следует ожидать хорошего урожая;

куры беспокойно ведут себя к метели;

5 января храпит конь – будет снежная буря.

Наши предки на день Федула, 5 января, обязательно шли в Церковь и молились Богородице. Люди пытались закончить все дела до Рождества, потому что считалось, что тогда можно отогнать от дома злых духов. Для этого обильно кормили домашних животных, вычищали весь двор, занимались делами по хозяйству. Также 5 января селяне пекли разную выпечку, особенно постную, и праздничное печенье в виде разных животных.

После того, как печенье вынимали из печи, сразу заворачивали в тряпки и хранили до Рождества, чтобы оно не попалось на глаза нечистой силе. Интересно, что этой лепешкой обязательно угощали домашний скот, а на стол выставляли только самое вкусное печенье.

Прогноз погоды на завтра, 5 января

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Завтра, 5 января, в Киеве весь день продержится пасмурная погода. Ночью будет идти дождь, который к утру должен закончиться. Днем он снова начнется и будет идти до вечера. Во Львове до самого вечера будет облачная погода. Утром начнется дождь, который к обеду усилится, а к вечеру закончится. В Одессе облака с утра исчезнут. Без осадков. В Харькове облачно. Утром возможен дождь, который к полудню закончится.

Температура воздуха 5 января в Киеве +7 днем ​​и +3 ночью. Во Львове днем ​​+9, ночью +3. В Одессе днем ​​ожидается 10, ночью +6. В Харькове ночью +1, а днем ​​+4.

Памятные даты 5 января

5 января 2021 года в Лондоне, несмотря на новогодние праздники, продолжается суровый локдаун / Pexels

В этот день год назад в Лондоне, несмотря на новогодние праздники, продолжается суровый локдаун, а в Румынии из-за сильных осадков начались паводки.

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 января: