Какой завтра, 6 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 6 апреля, празднуют Международный день спорта во благо мира и развития. Верующие чтят память преподобного Захария. До Нового года осталось 269 дней.

6 апреля 2023 года — четверг. 407-й день войны в Украине.

Какой завтра, 6 апреля, церковный праздник

6 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Захария. Он был постником в Дальних пещерах в Киево-Печерской лавре. Ел он только одни зерна и овощи после заката, пил воду. За это получил дар видеть бесов и ангелов.

О жизни Захарии известно очень мало. Согласно антропологическим исследованиям, умер он в возрасте 20-25 лет, имел небольшой рост (до 154 сантиметров), а его мощи сейчас покоятся в Дальних пещерах.

Что запрещено делать в этот день

Не ругайтесь и не употребляйте нецензурную лексику.

Без нужды лучше не выходить из дома.

Не стоит употреблять вредную и жирную пищу.

Если необходима помощь, не отказывайте в ней.

Народные приметы и традиции на 6 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: теплая ночь на такую же весну;

утром роса — коням не нужно будет овса, потому что просо хорошо уродит;

пошел снег, будет хороший урожай гречихи;

если к 6 апреля снег полностью сошел, то снега уже не будет до следующей зимы.

6 апреля утром роса, коням не нужно будет овса, потому что просо хорошо уродит / Фото: Pexels

6 апреля традиционно проводились обряды изгнания нечистых сил. Для этого разжигали костер, поджигали палку от него и обходили с ней вокруг дома по часовой стрелке. Делать это старались вечером, чтобы злые духи всегда обходили жилище стороной.

Погода на 6 апреля

Завтра, 6 апреля, в Киеве облачно, утром ослабеющий после обеда дождь, но будет идти до вечера. Во Львове пасмурно, в первой половине дня сильный снег, который станет стихать после обеда и вечером перерастет в снег с дождем. В Харькове облачно, мелкий дождь в течение всего дня может усилиться после обеда. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +12 днем и +9 ночью. Во Львове 0 днем и -1 ночью. В Харькове +13 днем и +11 ночью. В Одессе +7 днем и +3 ночью.

Памятные даты 6 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 апреля:

1327 год — итальянский поэт Франческо Петрарка впервые встречает свою любимую Лауру;

1384 год — португальцы разбивают кастильцев в битве при Атолейруше;

1453 год — начинается осада Константинополя турками-османами под командованием Мехмеда II;

1748 год — в Италии обнаруживают руины Помпеи;

1814 год — Наполеон отрекается от престола, его приговаривают к ссылке на остров Эльба;

1818 год — в Париже барон Карл Де Дрез демонстрирует первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда);

1869 год — получен патент на целлулоид;

1896 год — в Афинах начинаются первые современные Олимпийские игры;

1909 год — Роберт Пири и Мэтью Генсон первыми в мире достигают Северного полюса;

1917 год — начало работы Всеукраинского Национального конгресса;

1941 год — немецко-итальянские войска начинают военные действия против Королевства Югославия;

1968 год — группу Pink Floyd покидает основатель и идейный вдохновитель Сид Барретт;

1970 год — во время пятого турне по США музыканты Led Zeppelin становятся почетными гражданами города Мемфис;

1992 год — Майкрософт представляет операционную систему Windows 3.1;

1994 год — начало геноцида в Руанде, после того как экстремисты сбили самолет, на борту которого находились президенты Руанды Жувеналь Габьяримана и Бурунди Сиприен Нтарьямира;

2005 год — президентом Ирака становится Джалаль Талабани;

2009 год — в 03:32 в Италии (провинция Абруццо) происходит землетрясение магнитудой от 5,8 до 6,3;

2016 год — Нидерланды на консультативном референдуме отвергают ассоциацию Украины и ЕС.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 апреля

Какие завтра именины: Степан, Мартын, Яков, Петр, Захар, Артем.

Талисманом человека, рожденного 6 апреля, является гранат. Драгоценный минерал, отличающийся насыщенным красным цветом. Известен человечеству еще со времен древних цивилизаций, но особенно популярен в Средневековье. Издавна верили, что гранат может разжечь страсти.

В этот день родились:

1941 год — украинский поэт, автор песни "Волынь моя" Степан Кривенький;

1965 год — украинский бандурист, поэт, бард, лауреат фестиваля "Червона Рута-1989" Эдуард Драч;

1968 год — украинский футболист Иван Гецко;

1970 год — украинская певица и композитор Ирина Билык;

1973 год — MC и DJ украинской альтернативно-реперской формации "Танец на Майдане Конго" Александр "Фоззи" Сидоренко.

Какой завтра день в Украине и мире

6 апреля в Украине и мире празднуют Международный день спорта во благо мира и развития / Фото: Pexels

6 апреля в Украине и мире празднуют Международный день спорта во благо мира и развития. Молодой праздник, который уже активно празднуется международным сообществом. Праздник начали представители ООН для того, чтобы привлечь внимание человечества к важности спорта и спортивных соревнований для развития человека и создания мирных отношений между странами. Произошло это летом 2013 во время заседания Генеральной ассамблеи ООН.

Первое празднование прошло 6 апреля 2014 года. Тогда пост генерального секретаря ООН занимал Пан Ги Мун. Он обратился к обществу со словами ободрения и попросил поддержать в каждой стране празднование важного праздника. Пан Ги Мун подчеркивал, что спорт — это универсальный фактор, объединяющий людей разного социального происхождения, состояния, национальностей.

Также 6 апреля – Всемирный день настольного тенниса. Событие было создано Международной федерацией настольного спорта в 2015 году. С этого времени этот праздник совместно отпраздновал более 50 стран. Дату выбрали в честь Дня спорта во благо мира и развития. До 1936 года настольный теннис носил название "пинг-понг", а в 1988 году он получил статус олимпийского вида спорта. Его популярность можно объяснить доступностью, ведь человеку не нужна особая физическая подготовка. Родиной настольного тенниса считается Англия.

А еще 6 апреля празднуют Международный день обслуживания дорог. Деятельности работников, заботящихся об обслуживании дорог, часто уделяют слишком мало внимания. Но каждый день каждый из нас пользуется дорогами. В понятие "дорожное обслуживание" входят организация дорог, надзор за их состоянием и необходимым оборудованием, управление ими и т.п.