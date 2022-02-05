Какой завтра, 6 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 6 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

6 февраля 2022 – воскресенье. В церковном календаре – день памяти Ксении Римлянки. В этот день 1996 года британская арктическая станция "Фарадей" была передана украинским полярникам (на ее базе создана станция "Академик Вернадский"), а в 1952 году в Великобритании королевой провозглашена Елизавета Маунтбаттен (ныне Елизавета II).

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Какой завтра праздник в Украине и мире

6 февраля в мире Международный день нетерпимого отношения к операциям, калечащим женские половые органы. Событие было учреждено ООН 20 декабря 2012 года, когда была принята резолюция об установлении этого важного дня. Сегодня любые немедицинские операции, калечащие женские половые органы, признаны нарушением прав женщин, а также крайней формой дискриминации. Однако подобные практики все еще распространены в малоразвитых странах. В частности, на Ближнем Востоке и Африке.

6 февраля Международный день бармена / Pexels

Ежегодно 6 февраля празднуют Международный день бармена. Трудно вообразить современную вечеринку без бармена. Они создают изысканные коктейли и праздничное настроение. Хотя на первый взгляд профессия бармена состоит только из демонстрации своего мастерства и посещения вечеринок, все не так просто. На самом деле эта работа требует творческого подхода, особых способностей и многих знаний.

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Дату празднования выбрали в честь памяти католического святого Аманда, отличавшегося гостеприимством и общительностью. Он проживал во Франции, в регионе, издавна славившемся виноградниками. Поэтому святого считают покровителем виноделов и трактирщиков. Праздник был введен в 2008 году. А инициаторами его стали украинцы из вечернего клуба Докер паб вместе с Международным центром бармена Planet Z.

А еще 6 февраля – День Боба Марли на Ямайке. Именно в этот день 1945 родилась будущая звезда регги Боб Марли (настоящее имя Роберт Неста Марли). Жители Ямайки очень гордятся этим исполнителем и весело отмечают его день рождения.

Регги (музыкальный стиль, в котором творил Боб Марли) возник в 1968 именно на Ямайке. Это танцевальная музыка, особенностью которой является сочетание игры на парных роках гитары, One Drop барабана и особого меняющегося голоса певца. На Ямайке этот стиль музыки популярен, но только Боб Марли смог стать всемирно известным его представителем. Самой известной его песней считается "One Love", которая увидела свет в 1977 году.

Кроме музыки Боб Марли также был общественным деятелем и интересовался игрой в футбол. К сожалению, прожил певец всего 36 лет и умер в 1981 году.

6 февраля Всемирный день без мобильного телефона / pixabay.com

С 6 по 8 февраля в мире празднуют Всемирный день без мобильного телефона. Акция призывает отказаться на 3 дня от использования этого гаджета, чтобы избавиться от зависимости от него. Существует этот день с 2001 года, когда он был создан по инициативе французского писателя Фила Марсо. Именно он написал первый роман на языке SMS-сообщений. Литератор призвал почаще выходить на улицу без мобильного телефона.

Дата празднования была выбрана не случайно. Именно в этот день католические верующие празднуют именины Гастона. Это имя в 1970-х годах было упомянуто в популярном хите того времени "Le téléfon" французского певца Нино Феррера. Там есть такие слова: "Гастон, звонит телефон! Но снова никто не отвечает”. Поэтому наиболее значимым и символическим это событие является для французов.

Какой завтра праздник еще в мире:

День британского йоркширского пудинга;

День свиной шкурки в США;

День штата Массачусетс в США.

Какой завтра, 6 февраля, церковный праздник

6 февраля - день памяти преподобной Ксении Римлянки / commons.wikimedia.org

6 февраля в церковном календаре – день памяти преподобной Ксении Римлянки. Родилась V век в семье римского сенатора. При рождении получила имя Евсевия. С ранних лет девочка тянулась к Богу. Однако у ее отца были на нее другие планы. Когда дочь подросла, родители выбрали ей жениха и стали готовиться к браку. Евсевия не захотела подчиниться отцовской воле, а потому отдала нуждающимся все свое имущество и тайно сбежала вместе с двумя служанками.

Поселившись на одном из островов близ Малой Азии, Евсевия сменила свое имя на Ксения, а также посвятила жизнь служению Господу. Затем она переехала в город Милас, где за свой счет построила церковь Святого Стефана. Там же основала христианскую общину и стала ее послушницей. Ксения вела тихую и смиренную жизнь, помогала грешникам, поддерживала всех нуждающихся и сломленных духом. Умерла во время молитвы. Мощи святой Ксении могут исцелять болезни.

Именины: как назвать ребенка, который родился 6 февраля

Какие завтра именины: Анастасий, Герасим, Иван, Александр, Тимофей, Оксана (Ксения).

Талисманом людей, рожденных 6 февраля, есть сапфир. Название этого драгоценного камня происходит от греческого слова "сапфеирос". Больше сапфир добывается в США, на острове Мадагаскар и на Бали. Интересный факт: самым большим найденным сапфиром считается камень массой более 3500 карат. Его нашел доктор Майер, прогуливаясь по заброшенным пещерам в Северной Калифорнии.

6 февраля родился 40-й президент США Рональд Рейганйган / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

1806 год – украинский философ, историк философии, богослов Орест Новицкий;

1861 год – украинский химик, изобретший противогаз, Николай Зелинский;

1883 год – авиаконструктор, создатель первого гидросамолета Дмитрий Григорьевич;

1911 год – 40-й президент США Рональд Рейган;

1931 год – американский киноактер Рип Торн;

1932 год – французский кинорежиссер Франсуа Трюффо;

1945 год – ямайский композитор, певец регги, общественный деятель Боб Марли;

1962 год – американский певец Уильям Бейли.

Что запрещено делать в этот день

6 февраля запрещается перестилать кровать.

Пожилые люди не должны вязать и шить.

Старайтесь не объедаться.

Народные приметы и традиции на 6 февраля

6 февраля кружит вьюга – корма для скота будет мало / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если солнечно, значит, весна придет рано;

на Оксаны стоит безветренная погода, вторая половина июля будет без дождей,

а если ветер, нужно ожидать дождя;

6 февраля кружит вьюга – корма для скота будет мало;

на светлом небе видны облака к хорошей погоде.

В народе 6 февраля называют "Ксения Ползимница". Крестьяне начинали проверять, хватит ли запасов зерна до нового урожая. А еще существовало поверье: тот, кто первым сядет за стол ужинать, скоро умрет. Поэтому 6 февраля не ужинали или первыми сажали стариков.

Погода на завтра, 6 февраля

Завтра, 6 февраля, в Киеве до самого вечера будет облачная погода, утром возможен мелкий дождь со снегом, который днем ​​перерастет в снег. Во Львове пасмурная погода, днем ​​ожидается дождь со снегом. В Одессе без осадков, но облачно. В Харькове небольшой снег с утра до вечера.

Температура воздуха в Киеве +2 днем ​​и +1 ночью. Во Львове +3 днем ​​и +1 ночью. В Одессе +5 днем ​​и -1 ночью. В Харькове +1 день и около 0 ночью.

Памятные даты 6 февраля

6 февраля 2021 года Китай одобряет вакцину против коронавируса "SinoVac" / Pexels

В этот день в Киеве пикетируют здания телеканалов "Интер" и "Наш", а Китай одобряет вакцину против коронавируса "SinoVac".

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 февраля: