Какой завтра, 6 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 6 июля, Всемирный день поцелуя и Всемирный день кардиолога. Верующие чтят память Агриппины Римской. До Нового года осталось 178 дней.

6 июля 2023 года — четверг. 498-й день войны в Украине.

Какой завтра, 6 июля, церковный праздник

6 июля в церковном календаре – день памяти Агриппины Римской. Родилась она в богатой семье и с юных лет верила в Бога, потому приняла христианство. Происходило это во времена правления императора Валериана, который был известен своим жестоким обращением с христианами. Девушку схватили, но даже перед судом она не отреклась от своей веры. Долго ее пытали и мучили, а в конце заковали цепями, но появился Ангел и помог ей выбраться. Умерла Агриппина от полученных ран.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя унывать, нужно выбросить из головы любой негатив.

Не давайте деньги взаймы, можно остаться ни с чем.

Лучше не анализируйте свои сны.

Народные приметы и традиции на 6 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: не поет соловей, значит пора собирать ячмень;

большая роса означает, что хорошо уродят огурцы и орехи;

идет дождь — к неурожаю;

дождь — еще пять дней будет ненастье.

6 июля идет дождь к неурожаю / Фото: Pexels

Издавна считалось, что в этот день нужно пойти в баню и хорошо попариться или хотя бы искупаться в реке. Так можно очиститься от болезней и всего негатива. А наши предки умолялись 6 июля утренней росой, верили, что тогда дольше будет сохраняться молодость.

Погода на 6 июля

Завтра, 6 июля, в Киеве пасмурно, возможен небольшой дождь. Во Львове переменная облачность, без осадков. В Харькове пасмурно весь день, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, возможен дождь.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +17 ночью. Во Львове — +25 днем и +15 ночью. В Харькове — +27 днем и +17 ночью. В Одессе — +28 днем и +19 ночью.

Памятные даты 6 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 июля:

1253 год — происходит коронация Миндовга, первого и единственного в истории Литвы короля;

1415 год — сжигают на костре лидера чешских протестантов Яна Гуса;

1439 год — на Флорентийском соборе Папа Римский Евгений IV и византийский император Иоанн VIII подписывают Флорентийскую унию, заложившую основы создания греко-католической церкви;

1483 год — коронованный Ричард III Английский;

1535 год — по обвинению в государственной измене казнят английского гуманиста, лорда-канцлера Томаса Мора, позже причислен к лику католических святых;

1651 год — полковник Мартын Небаба погиб в бою с превосходящими силами врага под Репками близ Лоева;

1687 год — Исаак Ньютон публикует в Лондоне знаменитые "Philosofiae naturalis principia mathematika", в которых были изложены открытия автора в области прикладной математики, астрономии и физики;

1785 год — доллар становится национальной валютой США;

1809 год — по приказу Наполеона Папа Римский Пий VII похищают из Ватикана и вывозят в Гренобль;

1938 год — во Французской республике проходит конференция, где рассматривался вопрос относительно беженцев из Третьего рейха;

1957 год — познакомились Джон Леннон и Пол Маккартни;

1958 год — торжественно открывают Национальный экспоцентр Украины ("ВДНХ");

1994 год — на экраны США выходит фильм "Форрест Гамп";

2005 пик — Верховная Рада принимает Кодекс административного судопроизводства Украины.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 июля

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Святослав, Теодор, Федор, Агриппина.

Талисманом человека, рожденного 6 июля, является альмандин. Разновидность граната, притягивающая к себе взгляд. Был известен еще в древние времена и применялся для приготовления украшений. Издавна верили, что альмандин имеет крепкую связь с огненной стихией.

В этот день родились:

1851 год – украинский архитектор, педагог, предприниматель, общественный деятель Иван Левинский;

1946 год – 43-й президент США Джордж Уокер Буш.

Какой завтра день в Украине и мире

6 июля празднуют Всемирный день поцелуя / Фото: Pexels

6 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день кардиолога. Праздник был создан по инициативе Всемирной организации здравоохранения в начале XXI века. О кардиологии знали еще в Древнем Египте (около XVII в. до н.э.). Ученые обнаружили документ врача, который тогда лечил сердце. Однако большой прогресс в этой сфере произошел в эпоху Возрождения благодаря уникальным анатомическим исследованиям строения сердца Леонардо да Винчи.

Также 6 июля День рождения американского доллара. Знак доллара придумал бизнесмен из США Оливер Поллок в начале апреля 1778 года. Тогда единственными денежными единицами в стране были испанский доллар и британский фунт. Но от них США отказались сразу после обретения независимости. В 1785 году американский доллар на конгрессе страны был признан национальной валютой.

А еще 6 июля отмечают Всемирный день поцелуя. Это прекрасная возможность еще раз понять, что поцелуи играют важную роль в создании эмоционального состояния человека. А еще поцелуи оказывают благоприятное влияние на здоровье. Они помогают сжечь калории, снять стресс. Впервые праздник появился в Англии в XIX веке. Впоследствии оно приобрело международное значение и распространилось по другим странам мира.