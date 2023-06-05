Какой завтра, 6 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

6 июня 2023 года — вторник. 468-й день войны в Украине.

Какой завтра, 6 июня, церковный праздник

6 июня в церковном календаре – день памяти преподобного Симеона Столбника. Согласно церковным преданиям, родился он после долгих молитв его матери, которая поклялась, что отдаст ребенка на служение Господу. Еще в детстве мальчик отличался сдержанным характером, он даже не пил грудное молоко в те дни, когда мать его ела мясо. В юности Симеон остался без родителей, а сам парень увидел видение, после которого пошел в монастырь и подвизался на столбе.

Отчаянно боролся человек с греховными мыслями, соблазнами и страстями, пребывая все время в молитве. За свой чрезвычайный труд получил от Господа дар чудотворения и прозорливости. Он мог созидать тайны грядущего. Скончался Симеон в возрасте 75 лет.

Что запрещено делать в этот день

Не занимайтесь тяжелой домашней работой (уборка, работа на огороде или поле).

Нельзя жаловаться, даже самым близким людям не стоит рассказывать о своих проблемах.

Запрещено злословить, ругаться, ссориться и желать другим людям зла.

Не давайте никому взаймы денег, потому что уже больше их не увидите.

Народные приметы и традиции на 6 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ярко светит солнце — ждите урожайного лета;

на небе много птиц — к хорошей погоде;

низко летают птицы — ждите летом сильных дождей;

много комаров — к засухе в летний период;

6 июня идет дождь — осенью будет много грибов.

6 июня многие комары — к засухе в летний период / Фото: Pexels

В народе верили, что именно с 6 июня начинается настоящее лето. Было принято наблюдать за шиповником, который в этот день обладал особой силой. Люди говорили: "Шиповник цветет – румянец года ведет". Давно считали, что этот куст является символом молодости, красоты, настоящей любви. Как только на шиповнике появлялись цветы, пожилые люди садились под ней с внуками и начинали рассказывать интересные сказки. В народе существовало поверье, что это растение поможет детям избавиться от всех страхов. Были известны и целебные свойства шиповника. Поэтому 6 июня девушки готовили из ее цветов настойку, которая помогала надолго уберечь молодость и красоту.

Погода на 6 июня

Завтра, 6 июня, в Киеве с утра безоблачно, хотя днем облака снова могут затянуть небо, без осадков. Во Львове облачно днем и пасмурно вечером, осадков не ожидается. В Харькове утро и день пасмурные, а вот вечер порадует ясным небом, осадков не предполагается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +25 днем и +16 ночью. Во Львове +25 днем и +12 ночью. В Харькове +22 днем и +11 ночью. В Одессе +24 днем и +16 ночью.

Памятные даты 6 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 июня:

1683 год — в Англии в Оксфорде открывается первый в мире публичный музей;

1882 год — ньюйорковец Генри Сили получает патент на электрический утюг;

1925 год — Уолтер Крайслер основывает автомобильную корпорацию "Chrysler";

1933 год — в городе Кемден (штат Нью-Йорк) открывается первый в мире кинотеатр, в котором фильм можно было смотреть не выходя из автомобиля;

1944 год — в Западной Европе открывают Второй фронт: на Севере Франции начинается высадка войск союзников по антигитлеровской коалиции;

1981 год — зарегистрированы первые больные СПИДом;

1990 год — Всеукраинский православный собор в Киеве провозглашает патриархат УАПЦ и избирает митрополита Мстислава первым патриархом Украинской автокефальной православной церкви.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 июня

Какие завтра именины: Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан и Федор, Антон, Антонина, Елена, Ксения (Оксана).

Талисманом человека, рожденного 6 июня, является гагат. Это органическая порода, которая для египтян являлась обычным материалом. Из него они делали декорации и интерьерные детали. Особое значение гагату придавали в Англии. Издавна верили, что гагат помогает развить экстрасенсорные способности.

В этот день родились:

1847 год – украинский историк, педагог, общественно-политический деятель Александр Барвинский;

1889 год – украинско-американский инженер (авиаконструктор) и предприниматель, уроженец Киева Игорь Сикорский;

1974 год – народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, участник войны в Донецкой области Семен Семенченко.

Какой завтра день в Украине и мире

6 июня в Украине празднуют День журналиста / Фото: Pexels

6 июня в Украине празднуют День журналиста. Уважение к публичному слову в Украине всегда было высоким, даже несмотря на то, что на территории нашей страны журналистика возникла значительно позже, чем в других странах Европы. Связано это со специфическими политическими условиями, ведь в Украине долгое время не было государственности, а ее территория была разделена между разными империями.

Предвестниками украинской прессы считают ученые печатные издания, выходившие в середине XVII века. Называли их "универсалами" Войска Запорожского. Это было во времена гетманства Ивана Выговского. Профессиональный праздник был создан указом президента Украины в 1994 году.

Также 6 июня Всемирный день тетриса. Эта увлекательная игра известна почти каждому человеку на планете. Раньше она была в физическом виде, а теперь уже можно поиграть в электронные варианты. Тетрис – головоломка, которая была создана с использованием геометрических фигур. Их нужно правильно складывать как можно скорее. Ученые даже доказали, что "Тетрис" помогает справиться с повышенной тягой к еде и наркозависимостью.

А еще 6 июня празднуют День кинотеатра под открытым небом. Первый кинотеатр специально для автомобилистов был открыт в США в 1933 году. Автомобилисты получили возможность провести свободное время, глядя под открытым небом интересный фильм, сидя в своем авто. Кинотеатр был основан по инициативе Ричарда Голлингсхеда, а позже такие заведения открыли по всей стране.

6 июня День йо-йо. Игрушка йо-йо известна многим детям с детства. Это два диска, объединенных между собой осью, на которую наматывается веревка. Когда за нее дергать, то игрушка по закону инерции раскручивается и поворачивает назад. Существует мнение, что его придумали еще в Китае примерно 500-1000 года до нашей эры. Но доказательств этому утверждению нет. Если верить рукописям, то в XVI веке подобное изделие использовалось охотниками, чтобы ловить оружие.