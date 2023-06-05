Какой завтра, 6 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 6 июня День журналиста в Украине. Верующие чтят память преподобного Симеона Столбника. До Нового года осталось 209 дней.
6 июня 2023 года — вторник. 468-й день войны в Украине.
Какой завтра, 6 июня, церковный праздник
6 июня в церковном календаре – день памяти преподобного Симеона Столбника. Согласно церковным преданиям, родился он после долгих молитв его матери, которая поклялась, что отдаст ребенка на служение Господу. Еще в детстве мальчик отличался сдержанным характером, он даже не пил грудное молоко в те дни, когда мать его ела мясо. В юности Симеон остался без родителей, а сам парень увидел видение, после которого пошел в монастырь и подвизался на столбе.
Отчаянно боролся человек с греховными мыслями, соблазнами и страстями, пребывая все время в молитве. За свой чрезвычайный труд получил от Господа дар чудотворения и прозорливости. Он мог созидать тайны грядущего. Скончался Симеон в возрасте 75 лет.
Что запрещено делать в этот день
- Не занимайтесь тяжелой домашней работой (уборка, работа на огороде или поле).
- Нельзя жаловаться, даже самым близким людям не стоит рассказывать о своих проблемах.
- Запрещено злословить, ругаться, ссориться и желать другим людям зла.
- Не давайте никому взаймы денег, потому что уже больше их не увидите.
Народные приметы и традиции на 6 июня
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: ярко светит солнце — ждите урожайного лета;
- на небе много птиц — к хорошей погоде;
- низко летают птицы — ждите летом сильных дождей;
- много комаров — к засухе в летний период;
- 6 июня идет дождь — осенью будет много грибов.
В народе верили, что именно с 6 июня начинается настоящее лето. Было принято наблюдать за шиповником, который в этот день обладал особой силой. Люди говорили: "Шиповник цветет – румянец года ведет". Давно считали, что этот куст является символом молодости, красоты, настоящей любви. Как только на шиповнике появлялись цветы, пожилые люди садились под ней с внуками и начинали рассказывать интересные сказки. В народе существовало поверье, что это растение поможет детям избавиться от всех страхов. Были известны и целебные свойства шиповника. Поэтому 6 июня девушки готовили из ее цветов настойку, которая помогала надолго уберечь молодость и красоту.
Погода на 6 июня
Завтра, 6 июня, в Киеве с утра безоблачно, хотя днем облака снова могут затянуть небо, без осадков. Во Львове облачно днем и пасмурно вечером, осадков не ожидается. В Харькове утро и день пасмурные, а вот вечер порадует ясным небом, осадков не предполагается. В Одессе ясно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +25 днем и +16 ночью. Во Львове +25 днем и +12 ночью. В Харькове +22 днем и +11 ночью. В Одессе +24 днем и +16 ночью.
Памятные даты 6 июня
Календарь важных событий в Украине и мире за 6 июня:
- 1683 год — в Англии в Оксфорде открывается первый в мире публичный музей;
- 1882 год — ньюйорковец Генри Сили получает патент на электрический утюг;
- 1925 год — Уолтер Крайслер основывает автомобильную корпорацию "Chrysler";
- 1933 год — в городе Кемден (штат Нью-Йорк) открывается первый в мире кинотеатр, в котором фильм можно было смотреть не выходя из автомобиля;
- 1944 год — в Западной Европе открывают Второй фронт: на Севере Франции начинается высадка войск союзников по антигитлеровской коалиции;
- 1981 год — зарегистрированы первые больные СПИДом;
- 1990 год — Всеукраинский православный собор в Киеве провозглашает патриархат УАПЦ и избирает митрополита Мстислава первым патриархом Украинской автокефальной православной церкви.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 июня
Какие завтра именины: Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан и Федор, Антон, Антонина, Елена, Ксения (Оксана).
Талисманом человека, рожденного 6 июня, является гагат. Это органическая порода, которая для египтян являлась обычным материалом. Из него они делали декорации и интерьерные детали. Особое значение гагату придавали в Англии. Издавна верили, что гагат помогает развить экстрасенсорные способности.
В этот день родились:
- 1847 год – украинский историк, педагог, общественно-политический деятель Александр Барвинский;
- 1889 год – украинско-американский инженер (авиаконструктор) и предприниматель, уроженец Киева Игорь Сикорский;
- 1974 год – народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, участник войны в Донецкой области Семен Семенченко.
Какой завтра день в Украине и мире
6 июня в Украине празднуют День журналиста. Уважение к публичному слову в Украине всегда было высоким, даже несмотря на то, что на территории нашей страны журналистика возникла значительно позже, чем в других странах Европы. Связано это со специфическими политическими условиями, ведь в Украине долгое время не было государственности, а ее территория была разделена между разными империями.
Предвестниками украинской прессы считают ученые печатные издания, выходившие в середине XVII века. Называли их "универсалами" Войска Запорожского. Это было во времена гетманства Ивана Выговского. Профессиональный праздник был создан указом президента Украины в 1994 году.
Также 6 июня Всемирный день тетриса. Эта увлекательная игра известна почти каждому человеку на планете. Раньше она была в физическом виде, а теперь уже можно поиграть в электронные варианты. Тетрис – головоломка, которая была создана с использованием геометрических фигур. Их нужно правильно складывать как можно скорее. Ученые даже доказали, что "Тетрис" помогает справиться с повышенной тягой к еде и наркозависимостью.
А еще 6 июня празднуют День кинотеатра под открытым небом. Первый кинотеатр специально для автомобилистов был открыт в США в 1933 году. Автомобилисты получили возможность провести свободное время, глядя под открытым небом интересный фильм, сидя в своем авто. Кинотеатр был основан по инициативе Ричарда Голлингсхеда, а позже такие заведения открыли по всей стране.
6 июня День йо-йо. Игрушка йо-йо известна многим детям с детства. Это два диска, объединенных между собой осью, на которую наматывается веревка. Когда за нее дергать, то игрушка по закону инерции раскручивается и поворачивает назад. Существует мнение, что его придумали еще в Китае примерно 500-1000 года до нашей эры. Но доказательств этому утверждению нет. Если верить рукописям, то в XVI веке подобное изделие использовалось охотниками, чтобы ловить оружие.