Какой завтра, 6 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

6 марта 2023 — понедельник. 376 день войны в Украине.

Какой завтра, 6 марта, церковный праздник

6 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Тимофея. Жил он в Малой Азии в VIII веке. Молился и вел умеренную жизнь еще с юных лет, за что Господь наградил его властью над нечистой силой и даром исцеления.

Тимофей за свою жизнь совершил немало чудес, которые он совершал с помощью молитв. Например, спасал бесноватых людей от демонов, излечивал тяжелобольных. Последние годы своей жизни провел в одиночестве, много молился и скитался в пустыне. Умер в глубокой старости.

Что запрещено делать в этот день

Лучше не употреблять алкогольные напитки в этот день, даже в малом количестве.

Также не стоит поливать комнатные растения или высаживать новые.

В любом случае не оставляйте дела незаконченными.

Народные приметы и традиции на 6 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: под деревьями уже растаял снег, значит скоро придет тепло;

текут ручьи – будет ранняя посевная.

6 марта текут ручьи — будет ранняя посевная. / Фото: Pexels

В народе 6 марта называли "Тимофий" или "Тимофий Весновой". Наши предки верили, что именно в этот день уже ощутимо первое дыхание весны. Поэтому люди уже начинали готовиться к весенним работам на поле и огороде.

Погода на 6 марта

Завтра, 6 марта, в Киеве утром ясно, но потом появятся облака без осадков. Во Львове пасмурно, вечером возможен мелкий снег. В Харькове во второй половине дня будет облачно, но к вечеру снова прояснится без осадков. В Одессе днем облачно, осадки не ожидаются.

Температура воздуха в Киеве +2 днем и -2 ночью. Во Львове +1 день и -3 ночью. В Харькове +3 днем и -3 ночью. В Одессе +7 днем и +2 ночью.

Памятные даты 6 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 марта:

12 год до н. э — император Октавиан Август принимает титул Pontifex Maximus, важнейший пост римской религии;

632 год – заключительная проповедь пророка Магомета на горе Арафат;

1665 год – начинает издаваться старейший научный журнал мира – Philosophical Transactions of the Royal Society;

1853 год — Театр ла Фениче (Венеция) впервые ставит "Травиату" Джузеппе Верди;

1857 год— Верховный суд США по делу Дред Скотт против Сэндфорда постановляет, что Конституция США не предусматривает гражданства, прав и свобод для чернокожих людей;

1899 год – немецкая компания Bayer получила патент на торговую марку "аспирин";

1902 год — основывают футбольный клуб "Реал Мадрид";

1913 год — впервые в печати вспоминают слово "джаз";

1918 год — Украинская Центральная Рада провозглашает административную реформу УНР, поделив ее на 32 земли;

1933 год — новый президент США Ф. Д. Рузвельт на неделю останавливает все банковские операции, что помогло восстановить доверие американцев к банковской системе в разгар Великой депрессии;

1939 год — в честь 125-летия со дня рождения Кобзаря в Киеве открывают памятник Тарасу Шевченко;

1964 год – боксер Кассиус Клей принимает ислам и становится Мухаммедом Али;

1970 год — в Англии выходит сингл "The Beatles" "Let It Be";

1991 год – учреждают Национальный олимпийский комитет Украины;

1992 год — начинается розыгрыш первого Чемпионата по футболу независимой Украины;

2003 год — Верховная Рада Украины принимает Закон "О Государственном гимне Украины";

2002 год – Эния получает награду World Music Awards как самая успешная исполнительница в мире.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 марта

Какие завтра именины: Тимофей, Остап, Захар, Юрий, Фома, Иван, Георгий, Егор.

Талисманом человека, рожденного 6 марта является аметист. Этот ювелирный самоцвет считают самой дорогой разновидностью кварца. В древности считалось, что аметист защищает своего владельца от алкоголизма. Этот камень олицетворяет собой преданность, искренность, гармонию. В Древнем Риме его называли "благословенным". А еще верили, что мощная энергетика аметисту дарит человеку внутреннее умиротворение и покой души.

В этот день родились:

1851 год – украинский ученый, агроном Измаильский Александр Алексеевич;

1931 год – украинский композитор, автор классической и популярной музыки Александр Билаш;

1946 год – украинский актер и режиссер Владимир Талашко;

1947 год – украинский физик, политик и общественный деятель, министр образования и науки Украины, ректор Львовского университета Иван Вакарчук;

1984 год — актриса, журналистка, телеведущая, общественная деятельница Соколова Янина Михайловна.

Какой завтра день в Украине и мире

6 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день тенниса / Фото: Pexels

6 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день тенниса. Каждый год праздник приходится на первый понедельник марта. Основано оно было в 2013 году по инициативе Международной федерации тенниса. Главная цель этого дня — популяризировать теннис и привлечь людей к игре. Также праздник призван отметить такие качества этого вида спорта как мастерство, ежедневная работа, дисциплина, ориентированные на результат. Ежегодно во время этого события проводятся различные мероприятия, такие как теннисные турниры или выставки.

Также 6 марта отмечается Европейский день праведников. Событие направлено на чествование людей, которые продемонстрировали мужество и преданность в защите прав человека и содействии справедливости и свободе. Основал праздник Европейский парламент 2012 года для того, чтобы показать свое уважение героизму людей, которые пытались спасать других в самые темные времена истории человечества (Голокост, этнические чистки и т.д.).

Целью этого дня является вдохновение будущих поколений противостоять любой несправедливости, пропагандировать такие человеческие ценности как солидарность, толерантность, достоинство. Это возможность отметить простых людей, которые сделали чрезвычайные шаги для защиты от зла. Эти люди могут происходить из разных слоев общества и их поступки не обязательно должны быть велики. Главное – делать все правильно.

А еще 6 марта Всемирный день борьбы с лимфедермой. Ежегодное событие, проводимое для того, чтобы повысить осведомленность, что такое лимфедерма. Это хроническое состояние, при котором появляются отеки по всему телу из-за повреждения или блокировки лимфатической системы. Лимфатическая система играет немаловажную роль и поддерживает иммунную систему организма. Она уводит жидкости и продукты жизнедеятельности из тканей. И когда она поднимается, это может привести к ряду проблем — дискомфортные ощущения и боль во время движения.

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