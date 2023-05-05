Какой завтра, 6 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 6 мая, День пехоты ВСУ и День города Львов. Верующие чтят память святого Георгия Победоносца. До Нового года осталось 239 дней.

6 мая 2023 года — суббота. 437-й день войны в Украине.

Какой завтра, 6 мая, церковный праздник

6 мая в церковном календаре – день памяти великомученика и святого Георгия Победоносца. Жил Георгий (Юрий) в III веке в Каппадокии в семье благочестивых христиан. Как только повзрослел, отправился на службу в римскую армию. Там, благодаря физической силе и мужеству, стал излюбленным воином императора Диоклетиана.

В то время происходили гонения христиан. Георгий, видя страдания верующих, отрыто исповедовал христианство и защищал всех мучеников. За это его лишили всех воинских званий, имущества и даже личной жизни. Долго мучили воина, желая заставить его отречься от Христа, однако своей веры Георгий не изменил. За это его казнили отсечением головы.

Что запрещено делать в этот день

Запрещается оскорблять домашних животных.

Нежелательно брать в руки шерсть, носить вещи из шерсти, рукодельничать.

Нельзя злословить и ругаться.

Женщинам запрещено стричь волосы.

Нельзя жениться, потому что брак будет несчастлив.

Народные приметы и традиции на 6 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ударил мороз — хорошо уродит овес и просо;

ночь тепла – значит хлеб точно созреет до первого мороза;

кует кукушка – ждите неурожая;

дует ветер с южной стороны – год будет урожайным;

стаями летают комары — к потеплению.

6 мая стаями летают комары к потеплению. / Фото: Pexels

В народные 6 мая называют Юрьев день. Издавна святой Георгий считался защитником пастухов. Поэтому в этот день принято выгонять на пастбище скот. Женщины в это время традиционно собирали травы и растения для лечения разных болезней. Благодарные люди дарили пастухам подарки. Именно 6 мая производили первое в году доение овец. Затем обязательно выпивали стакан молока. Считалось, что он в этот день принесет здоровье, особенно детям. А еще в древности проводили обряд на хороший урожай – закапывали в поле остатки трапезы и ветки вербы.

Погода на 6 мая

Завтра, 6 мая, в Киеве ясно без осадков. Во Львове облачно, но осадков не ожидается. В Харькове ясная погода будет держаться до самого вечера без осадков. В Одессе ясное утро превратится в пасмурный день и облачный вечер, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +12 днем и +7 ночью. Во Львове — +14 днем и +6 ночью. В Харькове — +13 днем и +8 ночью. В Одессе — +17 днем и +12 ночью.

Памятные даты 6 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 мая:

1833 год — в США сделали первый стальной плуг;

1840 год — Англия выпускает свою первую почтовую марку, однопенсовую Королеву Викторию ("Черный пенни");

1863 год — заканчивается битва под Чанселорсвиллом;

1872 год — в Англии основывают футбольный Кубок;

1889 год — В Париже завершают строительство Эйфелевой башни;

1920 год — завершается Первый зимний поход Армии УНР (она прошла 2500 км, воюя против белых и красных, выстояла и удачно выполнила задачу, несмотря на болезни и холод);

1937 год — в штате Нью-Джерси (США) при приземлении взрывается крупнейший в мире немецкий трансатлантический цеппелин-великан дирижабль LZ 129 "Гинденбург", из-за чего погибает 35 человек (13 пассажиров и 22 человека обслуги) (это стало концом эпохи дирижабла);

1944 год — Британцы выпускают из тюрьмы Магатму Ганди;

1953 год — американский хирург Джон Гиббон первым успешно применяет "искусственное сердце-легкие";

1958 год — в Уэльсе происходит последняя смертная казнь;

1968 год — в связи с уличными боями в Париже французские власти закрывают университет Сорбонна;

1987 год — на самолете Ан-124 устанавливают мировой рекорд дальности перелета по замкнутому маршруту (20150,92 км);

1990 год — открывают государственную границу между Молдовой и Румынией;

1991 год — украинский прыгун с шестом Сергей Бубка в Японии устанавливает мировой рекорд, прыгнув на 6 м и 7 см;

1992 год — принимают конституцию автономной республики Крым;

1994 год — торжественно открывают тоннель под Ла-Маншем между Францией и Великобританией – Евротоннель.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 мая

Какие завтра именины: Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Юрий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София.

Талисманом человека, рожденного 6 мая является лунный камень. Является разновидностью калиевого полевого шпата. В древней Индии он даже стал священным. Верили, что лунный камень способен принести счастье своему владельцу.

В этот день родились:

1829 год — украинский фольклорист, этнограф и писатель Степан Нос;

1856 год — австрийский врач-психиатр, психолог, основатель психоанализа Зигмунд Фрейд;

1891 год — украинский военный деятель Юрий Тютюнник;

1902 год – мать-героиня Украины, усыновила 48 детей Александра Деревская;

1953 год — премьер-министр Великобритании в 1997–2007 годах Тони Блэр;

1972 год — украинский музыкант из Ровно, лидер и вокалист группы Вот Винта!, художник, аниматор, общественный деятель, актер и сценарист Журавель Юрий Григорьевич.

Какой завтра день в Украине и мире

6 мая в Украине празднуют День пехоты ВСУ / Фото: Associated Press

6 мая в Украине празднуют День пехоты ВСУ. Праздник был начат указом президента 19 апреля 2019 года. В этот день принято чествовать военнослужащих, делающих все возможное для сохранения украинской свободы и суверенитета. Дату выбрали не случайно — именно в этот день 1648 возле Желтых Вод произошла битва, в которой Запорожское войско одержало победу над поляками. Это сражение вошло в историю, потому что для казаков она стала первой победной в Национально-освободительной войне. А еще именно 6 мая верующие чтят память святого Георгия Победоносца, являющегося одним из покровителем украинской армии.

Также 6 мая празднуют День города Львов. Праздник всегда приходится на первую субботу мая. Определить, почему именно дата была выбрана для празднования дня города Львов, невозможно. Впервые о Львове упоминается в письменных документах 1256, но точно дата основания неизвестна. Хотя мы знаем, что основателем стал князь Даниил Галицкий.

А еще 6 мая День распространения информации о детском инсульте. Событие проходит ежегодно в первую субботу мая. Его главная цель – повысить осведомленность людей о риске инсульта в детские годы, способствовать его раннему диагностированию и лечению. Часто инсульт считается состоянием, поражающим только пожилых людей, но он также может развиться у детей. Детский инсульт имеет долгосрочные серьезные последствия для здоровья.

6 мая Всемирный день анкилозирующего спондилита. Приходится каждый год на первую субботу мая, происходит с целью повысить осведомленность об анкилозирующем спондилите. Это тип артрита, поражающий преимущественно позвоночник. Внкилозирующий спондилит вызывает очень сильные боли, ограничение движения и его скованность, может даже привести к необратимому повреждению позвоночника.

Также 6 мая празднуют Международный день против диеты. В этот день можно оставить все свои мысли о похудении и диетах, чтобы просто наслаждаться первыми теплыми днями и расслабиться. Идею создания такого дня подала британская феминистка Мэри Эванс Янг, которая является главой группы "Diet Breakers" ("Разрушители диет"). Впервые праздник прошел в 1992 году.

А еще 6 мая День раскраски. Простые книжечки являются отличным способом самовыражения, досуга, снятия стресса. За раскраску раскрасок берутся не только дети всех возрастов, но и взрослые. Благодаря раскраскам можно успокоиться, развить фантазию. Первые такие книжечки появились в США в 1880 году. А в 1907 году была опубликована первая раскраска с комиксами. Пик популярности раскраски пришелся на 60-е годы прошлого века.

6 мая празднуют День без домашних заданий. Такой необычный праздник был основан в США и для американских подростков он традиционный. Основателями стали американцы Рут и Томас Рой. Они предложили выделить один день в году, когда дети могли бы сосредоточиться не на школьных задачах, а на себе.

Также 6 мая День бесплатных комиксов. Любимый праздник поклонников комиксов популярных издательств. Выпадает на первую субботу мая. Мероприятие было создано с целью привлечения фанатов комиксов к продукции. В этот день есть шанс получить комиксы популярных издательств (Marvel, DC, IDW и т.п.) бесплатно.

А еще 6 мая празднуют День пилатеса. Это международный праздник, призванный объединить поклонников этой уникальной спортивной методики с полезными и здоровыми упражнениями, превращающими тренировки в интересный танец. Спортивная методика была создана Йозефом Пилатесом, родившимся 9 декабря 1883 года в промышленном городе Гладбах (сейчас Мёнхенгладбах) в Западной Германии. Он с детства болел рахитом, астмой, ревматической лихорадкой. Но смог побороть свои болезни благодаря специальным упражнениям.

6 мая также День уличного музыканта. Событие ежегодно выпадает на первую субботу мая. Его могут праздновать с помощью разных мероприятий – однодневного фестиваля музыки или целого марафона музыкальных событий.

Также 6 мая Всемирный день садоводства. Это один из самых провокационных и экстравагантных праздников в мире. Всегда отмечается в первую субботу мая, а впервые состоялось в 2005 году. В этот день ценители садового искусства должны все работы проводить в обнаженном виде. Таким образом, они соединяются с природой.

А еще 6 мая празднуют Всемирный день лабиринта. Приходится праздник на первую субботу мая. Проект этого праздника предложила международная организация "Сообщество лабиринтов", основанная в конце XX века, а точнее 1998 года. Для ее членов лабиринт – это символ единства, сотрудничества и мира.

6 мая также Международный день дронов. Начали праздновать с 2015 года. Тогда его в первый раз провели в США. Основателями стали Сара и Дэвид Онил. Праздник всегда приходится на первую субботу мая.