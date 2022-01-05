Какой завтра, 6 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 6 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

6 января 2022 – четверг. У христиан восточного обряда Сочельник (Святой вечер, Вигилия, Подвечерие Рождества Христова, Богатая кутья). Вся семья собирается за праздничным столом, ест кутью и 12 постных блюд. В этот день 1846 Тарас Григорьевич Шевченко в Переяславе заканчивает писать "Завет", а в 1838 Самюэль Морзе продемонстрировал телеграфный аппарат, который принципиально изменил способ передачи данных на большие расстояния.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

6 января христиане восточного обряда празднуют Сочельник (Святой вечер, Подвечерие Рождества Христова, Вигилия, Богатая кутья). В этот день ожидают одно из самых больших и важных событий в религиозном мире — рождение Иисуса Христа. С самого утра и до Святого ужина верующие соблюдают строгий пост, пьют только воду. Только детям, старикам и больным разрешается есть постные блюда в небольшом количестве.

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Событие рождения Иисуса Христа описано в Евангелии от Матфея и Луки. Традиционно Сочельник празднуют дома. Днем хозяйка готовит 12 постных блюд, среди которых обязательно кутья, компот, вареники, борщ, пышки, капуста, грибы, горох, рыба. Под запретом употребления алкоголя, а также мясные продукты.

Обязательно убирают в доме, ведь на Рождество должно быть чисто. С появлением на небе первой звезды вся семья садится за праздничный стол. В гости ходить было не принято. Интересно, что на праздничный стол также ставили тарелки и столовые принадлежности для умерших родственников. Перед началом ужина хозяин берет ложку кутьи и подбрасывает ее к потолку. Если прилипнет хотя бы несколько зерен, на следующий год будет хороший урожай.

6 января на Сочельник обязательно делали Дидуха / commons.wikimedia.org

Под иконами ставили Дидуха — украшение из ржаного или пшеничного снопа, которое является символом благополучия, счастья и изобилия. Вокруг Дидуха наши предки колядовали, а на другой день Рождества сжигали. После Сочельника в полночь проводилась церковная служба, которую обязательно посещали всей семьей. Перед тем, как пойти в церковь, на столе оставляли ложку кутьи для умерших родственников. Ночью дети и взрослые начинали колядовать. Для этого собирались в группы и ходили от дома в дом, поя особых обрядовых песен.

Самой популярной колядкой в ​​Украине считается "Добрий вечір тобі, пане господарю":

Самая популярная украинская колядка "Добрый вечер тебе, господин хозяин"

6 января в мире – Всемирный день детей-сирот войны. Он посвящен нелегкой судьбе детей, из-за военных действий оставшихся сиротами. Дата 6 января была избрана французской правозащитной организацией SOS Enfants en Detresses. Главная цель этого дня – привлечь внимание общества к проблеме, ведь согласно статистике более 150 миллионов детей по всему миру стали сиротами из-за военных действий.

6 января празднуют День яблони / Pexels

Каждый год 6 января в мире празднуют День яблони. Праздник был введен для того, чтобы каждый мог вспомнить полезные свойства яблока, а также узнать, насколько эти фрукты важны для человеческого организма. Интересный факт: раньше празднование посвящали старейшей яблоне мира. Хотя доподлинно неизвестно, какой именно, ведь существует сразу два дерева, возраст которых 200 лет (яблоня Гранфена и яблоня Брамли). Однако впоследствии стали уважать также и плоды.

Полезные свойства яблок известны многим:

эти плоды помогают снизить холестерин;

они улучшают состояние кожи;

яблоки едят, если хотят похудеть;

а еще эти плоды укрепляют иммунитет;

и помогают защитить щитовидную железу.

Какой завтра праздник еще в мире:

День обнимашек в США;

День трех королей в Испании;

День песочного печенья в США;

День технологий;

День "позовите поэта на обед";

День бобов в США.

Какой завтра, 6 января, церковный праздник

6 января - день памяти преподобномученицы Евгении Римской / commons.wikimedia.org

6 января в церковном календаре – день памяти преподобномученицы Евгении Римской. Она была дочерью префекта Египта Филиппа. Хотя сам он исповедовал языческую веру, но хорошо относился к христианам. Отец воспитал Евгению умной и образованной женщиной, дав ей все знания. В частности, преподобномученица умела читать и разговаривать на греческом языке и на латыни.

Однажды среди многих манускриптов в библиотеке отца Евгения нашла писание апостола Павла. Они так сильно повлияли на нее, что женщина решила принять христианство. Евгения вступила в монастырь и даже переселилась по всей семье в Рим.

В тот период в Риме всех девушек и женщин за попытку приобщиться к христианству приговаривали к смертной казни и страшным пыткам. Это постигло и Евгению. В середине III века, накануне Рождества Христова она была казнена.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 января

Какие завтра именины: Филипп, Николай, Агафья, Евгения, Клавдия.

Талисманом людей, рожденных 6 января, является бирюза. Ее называют камнем победы. Также астрологи считают, если носить бирюзу, она принесет в вашу жизнь счастье и любовь. Этот камень широко распространен в природе, его относят к десятке наиболее уважаемых и востребованных камней.

6 января родился украинский поэт, один из самых ярких лириков в украинской литературе, Владимир Сосюра

В этот день родились:

1412 год – национальная героиня Франции Жанна д'Арк;

1596 год – украинский гетман Богдан Хмельницкий;

1655 год – швейцарский математик, введший термин "интеграл", Якоб Бернулли;

1834 год – украинский поэт Степан Руданский;

1898 год – украинский поэт, один из самых ярких лириков в украинской литературе Владимир Сосюра;

1906 год – украинский искусствовед Лев Долинский;

1938 год – украинский поэт Василий Стус;

1938 год – итальянский актер, певец Адриано Челентано;

1939 год – украинский футболист и тренер Валерий Лобановский;

1955 год – британский актер-комик (легендарный "Мистер Бин") Роуен Аткинсон;

1972 год – украинский футболист, защитник сборной Украины Александр Головко.

Что нельзя делать в этот день

6 января старались не опаздывать к столу на Сочельник, иначе весь год придется жить вдали от дома.

Наши предки старались не говорить громко во время Святого ужина, также запрещалось выходить из дома, пока все не встанут из-за стола.

Молодым ребятам нельзя 6 января сидеть на углах стола, ведь тогда не встретишь свою любовь.

Когда на Сочельник взял в руки ложку, класть ее обратно на стол нельзя, пока не закончится празднование.

Еду разрешалось запивать только компотом.

6 января на Святой вечер нельзя было приглашать друзей в застолье.

Не разрешалось оставлять стол пустым 6 января, потому что это считалось плохим знаком.

Каждый член семьи должен отведать хотя бы одну ложку каждого из 12 блюд.

Категорически запрещается 6 января ссориться.

Народные приметы и традиции 6 января

6 января небо безоблачное, то в лесу будет много грибов / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

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смотрели, какой сегодня день: началась оттепель – будет плохой урожай;

а вот звездное небо 6 января означает, что в новом году урожай будет хорошим;

для пчеловодов благоприятным знаком была метель на Сочельник;

а если небо безоблачное, то в лесу будет много грибов.

У наших предков основным блюдом на Святый вечер считалась кутья. С ней было связано немало обрядов и традиций. Приготовлением блюд всегда занималась хозяйка, пока мужчина обходил хозяйство, убирал в хлеву и кормил домашних животных.

После приготовления кутьи, горшок обязательно открывали и смотрели: если зерна поднялись – в следующем году у семьи будет счастье, а если опустились – на беды. К углу добавляли мед, грецкие орехи, толченый мак, изюм. В основном, ингредиенты изменялись в зависимости от регионов Украины.

Для праздников обязательно покупали горшок, ведь считалось, что кутья должна стоять в новой посуде. Важным был обряд "Нести кутью в покутье". По традиции делать это имел самый молодой мальчик в семье. Накануне ему выплетали специальные перчатки. Парень брал горшок с кутью к рукам и говорил: "Несу кутью в покутье, на зеленое сено, чтобы пчелы (или цыплята) сели". А вот на Юге Украины кутью несла хозяйка.

Чтобы хорошо неслись куры, дети залезали под стол и там квоктали.

Очень интересные традиции были 6 января на Закарпатье и в Карпатах. Кроме кутьи здесь обязательно готовили специальный праздничный хлеб, который называли "крачун". Существовало поверье, что его нельзя готовить голыми руками, потому что "голая рука - это бедность, а крачун - символ изобилия".

Прогноз погоды на завтра, 6 января

Завтра, 6 января на Сочельник, в Киеве без осадков, весь день продержится облачная погода. Во Львове облака будут облачными, без осадков. Сочельник в Харькове облачный, вечером возможен мелкий дождь. В Одессе без осадков почти весь день будет ясно.

Температура воздуха в Киеве 6 января +5 днем ​​и +2 ночью. Во Львове днем ​​+3 ночью около 0. В Одессе +9 днем ​​и +5 ночью. В Харькове ночью +2, днем ​​+3.

Памятные даты 6 января

6 января 2021 года во Львове устанавливают четырехметрового Дидуха / Львовский городской совет

В этот день год назад продолжаются массовые протесты в США, связанные с победой Джо Байдена в президентских выборах, а во Львове устанавливают четырехметрового Дидуха.

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 января: