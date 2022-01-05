Какой завтра, 6 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

6 января 2022 – четверг. У христиан восточного обряда Сочельник (Святой вечер, Вигилия, Подвечерие Рождества Христова, Богатая кутья). Вся семья собирается за праздничным столом, ест кутью и 12 постных блюд. В этот день 1846 Тарас Григорьевич Шевченко в Переяславе заканчивает писать "Завет", а в 1838 Самюэль Морзе продемонстрировал телеграфный аппарат, который принципиально изменил способ передачи данных на большие расстояния.
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Какой завтра праздник в Украине и мире
6 января христиане восточного обряда празднуют Сочельник (Святой вечер, Подвечерие Рождества Христова, Вигилия, Богатая кутья). В этот день ожидают одно из самых больших и важных событий в религиозном мире — рождение Иисуса Христа. С самого утра и до Святого ужина верующие соблюдают строгий пост, пьют только воду. Только детям, старикам и больным разрешается есть постные блюда в небольшом количестве.
Событие рождения Иисуса Христа описано в Евангелии от Матфея и Луки. Традиционно Сочельник празднуют дома. Днем хозяйка готовит 12 постных блюд, среди которых обязательно кутья, компот, вареники, борщ, пышки, капуста, грибы, горох, рыба. Под запретом употребления алкоголя, а также мясные продукты.
Обязательно убирают в доме, ведь на Рождество должно быть чисто. С появлением на небе первой звезды вся семья садится за праздничный стол. В гости ходить было не принято. Интересно, что на праздничный стол также ставили тарелки и столовые принадлежности для умерших родственников. Перед началом ужина хозяин берет ложку кутьи и подбрасывает ее к потолку. Если прилипнет хотя бы несколько зерен, на следующий год будет хороший урожай.
Под иконами ставили Дидуха — украшение из ржаного или пшеничного снопа, которое является символом благополучия, счастья и изобилия. Вокруг Дидуха наши предки колядовали, а на другой день Рождества сжигали. После Сочельника в полночь проводилась церковная служба, которую обязательно посещали всей семьей. Перед тем, как пойти в церковь, на столе оставляли ложку кутьи для умерших родственников. Ночью дети и взрослые начинали колядовать. Для этого собирались в группы и ходили от дома в дом, поя особых обрядовых песен.
Самой популярной колядкой в Украине считается "Добрий вечір тобі, пане господарю":
Самая популярная украинская колядка "Добрый вечер тебе, господин хозяин"
6 января в мире – Всемирный день детей-сирот войны. Он посвящен нелегкой судьбе детей, из-за военных действий оставшихся сиротами. Дата 6 января была избрана французской правозащитной организацией SOS Enfants en Detresses. Главная цель этого дня – привлечь внимание общества к проблеме, ведь согласно статистике более 150 миллионов детей по всему миру стали сиротами из-за военных действий.
Каждый год 6 января в мире празднуют День яблони. Праздник был введен для того, чтобы каждый мог вспомнить полезные свойства яблока, а также узнать, насколько эти фрукты важны для человеческого организма. Интересный факт: раньше празднование посвящали старейшей яблоне мира. Хотя доподлинно неизвестно, какой именно, ведь существует сразу два дерева, возраст которых 200 лет (яблоня Гранфена и яблоня Брамли). Однако впоследствии стали уважать также и плоды.
Полезные свойства яблок известны многим:
- эти плоды помогают снизить холестерин;
- они улучшают состояние кожи;
- яблоки едят, если хотят похудеть;
- а еще эти плоды укрепляют иммунитет;
- и помогают защитить щитовидную железу.
Какой завтра праздник еще в мире:
- День обнимашек в США;
- День трех королей в Испании;
- День песочного печенья в США;
- День технологий;
- День "позовите поэта на обед";
- День бобов в США.
Какой завтра, 6 января, церковный праздник
6 января в церковном календаре – день памяти преподобномученицы Евгении Римской. Она была дочерью префекта Египта Филиппа. Хотя сам он исповедовал языческую веру, но хорошо относился к христианам. Отец воспитал Евгению умной и образованной женщиной, дав ей все знания. В частности, преподобномученица умела читать и разговаривать на греческом языке и на латыни.
Однажды среди многих манускриптов в библиотеке отца Евгения нашла писание апостола Павла. Они так сильно повлияли на нее, что женщина решила принять христианство. Евгения вступила в монастырь и даже переселилась по всей семье в Рим.
В тот период в Риме всех девушек и женщин за попытку приобщиться к христианству приговаривали к смертной казни и страшным пыткам. Это постигло и Евгению. В середине III века, накануне Рождества Христова она была казнена.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 января
Какие завтра именины: Филипп, Николай, Агафья, Евгения, Клавдия.
Талисманом людей, рожденных 6 января, является бирюза. Ее называют камнем победы. Также астрологи считают, если носить бирюзу, она принесет в вашу жизнь счастье и любовь. Этот камень широко распространен в природе, его относят к десятке наиболее уважаемых и востребованных камней.
В этот день родились:
- 1412 год – национальная героиня Франции Жанна д'Арк;
- 1596 год – украинский гетман Богдан Хмельницкий;
- 1655 год – швейцарский математик, введший термин "интеграл", Якоб Бернулли;
- 1834 год – украинский поэт Степан Руданский;
- 1898 год – украинский поэт, один из самых ярких лириков в украинской литературе Владимир Сосюра;
- 1906 год – украинский искусствовед Лев Долинский;
- 1938 год – украинский поэт Василий Стус;
- 1938 год – итальянский актер, певец Адриано Челентано;
- 1939 год – украинский футболист и тренер Валерий Лобановский;
- 1955 год – британский актер-комик (легендарный "Мистер Бин") Роуен Аткинсон;
- 1972 год – украинский футболист, защитник сборной Украины Александр Головко.
Что нельзя делать в этот день
- 6 января старались не опаздывать к столу на Сочельник, иначе весь год придется жить вдали от дома.
- Наши предки старались не говорить громко во время Святого ужина, также запрещалось выходить из дома, пока все не встанут из-за стола.
- Молодым ребятам нельзя 6 января сидеть на углах стола, ведь тогда не встретишь свою любовь.
- Когда на Сочельник взял в руки ложку, класть ее обратно на стол нельзя, пока не закончится празднование.
- Еду разрешалось запивать только компотом.
- 6 января на Святой вечер нельзя было приглашать друзей в застолье.
- Не разрешалось оставлять стол пустым 6 января, потому что это считалось плохим знаком.
- Каждый член семьи должен отведать хотя бы одну ложку каждого из 12 блюд.
- Категорически запрещается 6 января ссориться.
Народные приметы и традиции 6 января
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: началась оттепель – будет плохой урожай;
- а вот звездное небо 6 января означает, что в новом году урожай будет хорошим;
- для пчеловодов благоприятным знаком была метель на Сочельник;
- а если небо безоблачное, то в лесу будет много грибов.
У наших предков основным блюдом на Святый вечер считалась кутья. С ней было связано немало обрядов и традиций. Приготовлением блюд всегда занималась хозяйка, пока мужчина обходил хозяйство, убирал в хлеву и кормил домашних животных.
После приготовления кутьи, горшок обязательно открывали и смотрели: если зерна поднялись – в следующем году у семьи будет счастье, а если опустились – на беды. К углу добавляли мед, грецкие орехи, толченый мак, изюм. В основном, ингредиенты изменялись в зависимости от регионов Украины.
Для праздников обязательно покупали горшок, ведь считалось, что кутья должна стоять в новой посуде. Важным был обряд "Нести кутью в покутье". По традиции делать это имел самый молодой мальчик в семье. Накануне ему выплетали специальные перчатки. Парень брал горшок с кутью к рукам и говорил: "Несу кутью в покутье, на зеленое сено, чтобы пчелы (или цыплята) сели". А вот на Юге Украины кутью несла хозяйка.
Чтобы хорошо неслись куры, дети залезали под стол и там квоктали.
Очень интересные традиции были 6 января на Закарпатье и в Карпатах. Кроме кутьи здесь обязательно готовили специальный праздничный хлеб, который называли "крачун". Существовало поверье, что его нельзя готовить голыми руками, потому что "голая рука - это бедность, а крачун - символ изобилия".
Прогноз погоды на завтра, 6 января
Завтра, 6 января на Сочельник, в Киеве без осадков, весь день продержится облачная погода. Во Львове облака будут облачными, без осадков. Сочельник в Харькове облачный, вечером возможен мелкий дождь. В Одессе без осадков почти весь день будет ясно.
Температура воздуха в Киеве 6 января +5 днем и +2 ночью. Во Львове днем +3 ночью около 0. В Одессе +9 днем и +5 ночью. В Харькове ночью +2, днем +3.
Памятные даты 6 января
В этот день год назад продолжаются массовые протесты в США, связанные с победой Джо Байдена в президентских выборах, а во Львове устанавливают четырехметрового Дидуха.
Календарь важных событий в Украине и мире за 6 января:
- 1681 – первое описание матча по боксу, состоявшегося в Королевстве Англия между дворецким и мясником герцога Альбемарльского;
- 1709 год – полки Карла XII и Ивана Мазепы штурмуют Веприк;
- 1838 год – Самюэль Морзе продемонстрировал телеграфный аппарат, принципиально изменивший способ передачи данных на большие расстояния;
- 1846 год – Тарас Григорьевич Шевченко в Переяславе заканчивает писать “Завещание”;
- 1870 год – открывается Венская филармония;
- 1912 год – Альфред Веґенер представляет дрифтовую гипотез, согласно которой первобытная Земля (Пангея) расчленилась на отдельные материки и океаны;
- 1928 год – из берегов выходит река Темза и затапливает некоторые районы Лондона;
- 1928 год – впервые в истории многонациональных государств Европы в Польше сформировали избирательный блок национальных меньшинств;
- 1939 год – немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман открывают способ деления ядер урана под действием нейтронов, это стало первым шагом к практическому использованию ядерной энергии;
- 1975 год – на американском телеканале NBC впервые в эфир выходит игра «Wheel of Fortune», в переводе «Поле чудес»;
- 1978 год – правительство Соединенных Штатов возвращает Венгрии одну из ее реликвий – корону святого Иштвана;
- 1992 год – независимость Украины признают республика Бурунди и республика Джибути;
- 1992 год – Украина устанавливает дипломатические отношения с Аргентиной;
- 1994 год – в Детройте на американскую фигуристку Нэнси Керриган во время тренировки на льду нападает охранник соперницы Тони Хардинг;
- 2015 год – Литва останавливает на своей территории вещание российских государственных телеканалов РТР Планета, РенТВ и НТВ-Мир – за искажение информации о событиях в Украине;
- 2019 год – Православная церковь Украины получает томос об автокефалии.