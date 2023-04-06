Какой завтра, 7 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 7 апреля, Всемирный день здравоохранения. В церковном календаре один из двенадцати великих праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. До Нового года осталось 268 дней.

7 апреля 2023 года – пятница. 408-й день войны в Украине.

Какой завтра, 7 апреля, церковный праздник

7 апреля в церковном календаре – Благовещение Пресвятой Богородицы. Его относят к одному из двенадцати великих церковных праздников, который по почитанию среди верующих идет сразу после Пасхи. Именно в этот день архангел Михаил сообщил Деве Марии благую весть, что она родит Спасителя человечества.

Благовещение Пресвятой Богородицы — непреходящий праздник и ежегодно празднуется в одну и ту же дату. То есть ровно через девять месяцев перед Рождеством Христовым.

Хотя все еще продолжается Великий пост, по уставу церкви разрешено на Благовещение есть рыбу и выпить бокал церковного красного вина.

Что запрещено делать в этот день

Не следует в этот день начинать посев.

Нельзя вязать и шить.

Не разрешается использовать разнообразное освещение в домах, даже обычные лампы.

Не заплетайте косу.

Не стоит давать что-либо из дома.

Нельзя одевать новую одежду.

Народные приметы и традиции на 7 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: как проведешь Благовещение, так весь год и проживешь;

теплая ночь, то на протяжении всей весны будет такая погода;

какое Благовещение, такова и Пасха;

если утром туман, то сильно разольются ручьи и реки;

7 апреля туман, ветер и иней, будет плохой урожай;

еще не прилетела ласточка, значит, весна будет холодной;

Солнечный день — к хорошему урожаю.

7 апреля еще не прилетела ласточка, значит, весна будет холодной. / Фото: Pexels

В прошлом наши предки пытались провести Благовещение в хорошем настроении и в кругу друзей. Также желательно избегать ссор и не злословить, не обманывать близких и не заниматься тяжелой работой. В этот день обязательно шли в храм, чтобы помолиться и получить благословение от Девы Марии.

Погода на 7 апреля

Завтра, 7 апреля, в Киеве облачно, но осадков не ожидается. Во Львове облачно с утра и до самого вечера, вечером мелкий дождь. В Харькове пасмурно весь день, будет идти мелкий дождь, который днем усилится, а вечером ослабеет. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +8 днем и +4 ночью. Во Львове — +2 день и 0 ночью. В Харькове — +14 днем и +10 ночью. В Одессе — +8 днем и +5 ночью.

Памятные даты 7 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 апреля:

529 год — после 14-месячной работы римских юристов обнародуют Кодекс Юстиниана;

1348 год — чешский король и император Священной Римской империи Карл IV основывает в Праге Карлов университет – первый в Центральной Европе;

1652 год — нидерландец Ян Ван Рибек основывает в Южной Африке форт Кейптаун;

1738 год — Папа Климент XII особой буллой обвиняет "свободных каменщиков" в лицемерии, притворстве, ереси и извращениях;

1789 год — Селим III становится османским султаном и начинает попытки реформ;

1795 год — во Франции принимают законы 18 жерминаля, вводящие метрическую систему и десятичную денежную систему, основанную на франке;

1805 год — премьера Симфонии № 3 Бетховена в Театре an der Wien;

1827 год — английский фармацевт Джон Уокер изобретает спички;

1906 год — извержение вулкана Везувий опустошает Неаполь;

1918 год — 2-й Запорожский полк Армии УНР разыгрывает красные войска на станции Люботин и занимает Харьков;

1927 год — осуществляют первую публичную телепередачу на большое расстояние: из Вашингтона в Нью-Йорк показывают выступление министра торговли США Герберта Гувера;

1948 год — вступает в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);

1964 год —IBM анонсирует вычислительную систему System/360;

1969 год — символическая дата рождения Интернета, публикация RFC 1;

1992 год — Республика Сербия провозглашает независимость;

2017 год — бомбардировка авиабазы Шайрат.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 апреля

Какие завтра именины: Василий, Савва, Иосиф, Феодосий, Гаврило, Мария.

Талисманом человека, рожденного 7 апреля, является сардоникс. Ленточный агат, имеющий коричневые, белые и чёрные тонкие полосы. Издавна этот камень использовался для лечения переломов. А еще верили, что сардоникс нейтрализовал влияние злых сил.

В этот день родились:

1871 год — украинский писатель Борис Лазаревский;

1876 год — украинский филолог-славист и искусствовед Илларион Свенцицкий;

1919 год — украинский историк, языковед, ориенталист, основатель и долголетний директор Украинского научного института Гарвардского университета Емельян Прицак.

Какой завтра день в Украине и мире

7 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день здоровья / Фото: Pexels

7 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день здоровья. Праздник был основан в 1950 году, а дату празднования избрали в честь принятия Устава Всемирной организации здравоохранения (1948).

Главная цель этого дня заключается в акцентировании на важности здоровья в жизни каждого человека, вовлечении человечества в решение ментальных и физических проблем, повышении осведомленности о различных заболеваниях, предоставлении рекомендаций для улучшения состояния здоровья и самочувствия. Каждый год в ВОЗ определяется отдельная тема конкретного праздника.

Также 7 апреля Международный день бобра. Праздник относительно новый и появился только в 2009 году. Дату выбрали в честь дня рождения Дороти Ричардс, которая в течение 50 лет изучала бобров. В экологии нашей планеты животные играют очень важную роль, они будут дамбы, восстанавливая водно-болотные угодья, очищая водоемы и уменьшая последствия засух или наводнений. Популяция бобров помогает значительно сэкономить на построении искусственных угодий.

Благодаря Международному дню бобра человечество обращает внимание на этих животных, повышается осведомленность о важности плотин, которые они строят, идет вовлечение в увеличение популяции бобров.

А еще 7 апреля Международный день памяти о геноциде в Руанде. Событие было учреждено ООН 23 декабря 2003 года. В ночь на 7 апреля 1994 года в африканской стране Руанди в результате переворота к власти пришли представители народа Хута, которые начали истреблять тутси, которая является второй по численности этнической группой. Геноцид длился 100 дней, было убито около 800 тысяч человек, а представители хута жестоко убивали здесь даже в школах и церквях.

Главная цель Международного дня памяти о геноциде в Руанде — напомнить людям о важности сохранения мира, улучшении осведомленности общества о кровавых последствиях геноцида.