Какой завтра, 7 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 7 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

7 февраля 2022 – понедельник. В этот день в Украине празднуют День массажиста, а в мире - День рождения огнетушителя. В народе 7 февраля называли "Григорьев день", ведь Церковь чтит память святителя Григория Богослова.

До Нового года осталось 327 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

7 февраля в Украине празднуют День массажиста. В официальном календаре украинских праздников это событие появилось только в 2018 году. Утвердило Всеукраинское объединение специалистов массажа, а инициаторами создания нового праздника стали разнообразные общественные организации и ведущие учреждения в сферах медицины, массажа, оздоровления. Главной целью мероприятия является празднование всех тех, кто занимается этим непростым, но полезным делом. Интересный факт: впервые положительное влияние на человеческий организм с помощью рук описать индейцы и китайцы. Случилось это около 3 тысяч лет до нашей эры. Первыми же украинскими городами, где начали XX век изучать массаж, стали Харьков и Одесса.

7 февраля в Украине празднуют День массажиста / Pexels

Не забудьте 7 февраля поздравить всех тех, для кого День массажиста является профессиональным праздником. Пожелать им можно:

Крепкие руки и ловкие пальцы,

Нет массажиста прекрасней у нас,

Пусть все клиенты быстрее стремятся

К профи такому попасть на сеанс.

И пусть всегда и в любую погоду

Востребован будет полезный твой труд.

Слова благодарности, море доходов

Со скоростью света всегда пусть растут!

А в мире 7 февраля празднуют День рождения огнетушителя. Именно в этот день 1863 года в США (штат Вирджиния) был запатентован первый огнетушитель. Тогдашнее противопожарное средство было больше похоже на большую чашу, но со временем его форма изменилась и стала напоминать современную.

Огнетушитель – это техническое средство, в котором под давлением содержится огнетушащее вещество. Благодаря его продуманной конструкции и весу человек может самостоятельно перемещать и использовать средство по необходимости. В настоящее время существует 5 разновидностей огнетушителей, в зависимости от огнетушащего вещества: водный, порошковый, аэрозольный, воздушно-пенный, углекислотный.

Какие завтра праздники еще в мире:

День "Рашли свою визитку";

День балета;

День поздравлений в адрес надоедливых соседей.

Какой завтра, 7 февраля, церковный праздник

7 февраля - день памяти святителя Григория Богослова / commons.wikimedia.org

7 февраля в церковном календаре – день памяти святителя Григория Богослова. Родился святитель в городе Арианзе (южная Кападокия) около 329 года. Его матерью была святая Нона, происходившая из благочестивой и знатной христианской семьи. Также ее двоюродным братом был святитель Амфилохий, епископ Иконийский. Отец – богатый землевладелец Григорий Арианзский. До бракосочетания он принадлежал к семье, которая входила в иудейскую секту, но позже, под влиянием жены уверовал во Христа.

Еще до рождения сын их был обещан на служение Господу. Поэтому с самого его рождения Григория учили в глубокой вере во Христа. Блестящее образование получил и его младший брат Кесарий. В частности, с мальчиками занимался епископ Иконийский, их дядя.

Еще в юности Григорий пообещал принять обет чистоты и целомудрия. А чтобы завершить свое образование, отправился в Афины, где встретился с Василием Великим. Провёл Григорий в Афинах 6 лет.

В 374 году умерли его родители, тогда он отправился в Селевкию Исаврическую, где служил при церкви святой великомученицы Текли. Особенно сильно он заботился в те годы о престарелых и больных. Когда умер его друг Василий Великий, Григорий отправился в Константинополь. Там он боролся с ересью Македония, отрицавшей Божество Святого Духа. Там Григорий Богослов стал Патриархом Константинопольским. Случилось это в 381 году.

Однако такое решение II Вселенского Собора вызвало недовольство со стороны епископов Македонии и Египта. Для этого Григорий решил уйти из Константинополя. Вернувшись в родной город, он занялся монашескими делами. Например, ходил босиком, носил только одну одежду и спал на земле. Умер Григорий Богослов 25 января 389 года.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 февраля

Какие завтра именины: Анатолий, Александр, Виталий, Борис, Вольдемар, Владимир, Дмитрий, Григорий, Степан, Петр, Филипп, Феликс.

Талисманом человека, рожденного 7 февраля, является агат. Это старый минерал, упоминания о котором датируются еще III веком до нашей эпохи. Изделия из агата находятся в египетских гробницах. В переводе с греческого название камня означает "счастливый". Издавна считается, что агат приносит своему владельцу здоровье, долголетие и счастье.

7 февраля родился английский писатель Чарльз Диккенс

В этот день родились:

1478 год – английский гуманист, писатель, государственный деятель Томас Мор;

1804 год – украинский историк, писатель, этнограф, композитор и фольклорист Николай Маркевич;

1812 год – английский писатель Чарльз Диккенс;

1840 год – изобретатель подводной лодки Джон Филипп Голланд;

1847 год – украинский этнограф, сатирик, общественный деятель и фольклорист Александр Русов;

1904 год – американский композитор Гленн Миллер;

1932 год – украинский биолог Степан Костишин;

1949 год – член английской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер;

1960 год – немецкий попмузыкант (играл в группах “Modern Talking” и “Blue System”) Дитер Болен;

1975 год – американский музыкант, гитарист группы Limp Bizkit Вес Борланд;

1978 год – американский актер Эштон Катчер.

Что запрещено делать в этот день

7 февраля запрещается стричь ногти и волосы.

Не обижайтесь на родных по пустякам.

7 февраля наши предки старались не выходить из дома после заката.

Народные приметы и традиции на 7 февраля

Утром 7 февраля поет синица к похолоданию / pixabay.com

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

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смотрели, какой сегодня день: сильный снегопад на раннюю весну;

какая 7 февраля погода с утра до обеда, такова будет и первая половина следующей зимы;

а вот погода с 12 утра и до вечера указывает на погоду во второй половине следующей зимы;

если 7 февраля выпал снег, то следующая зима будет поздней;

почерневшая дубрава до оттепели;

с крыш звенит капель будет мороз;

утром 7 февраля поет синица к похолоданию.

В народе 7 февраля называли "Григорий день", а еще "Григория Зимоуказателя". Считали, что в этот день нужно делать добрые дела, но не кичиться ими. Чем больше благих дел, тем больше шансов на спасение души после смерти. А еще существовала примета: "если 7 февраля разлить молоко, значит будет хорошее известие". Также верили, что этот день хорош для одиночек. Верили, если 7 февраля помолиться, скоро найдешь свою вторую половинку. Еще говорили, что в этот день все сказанное сбывается, поэтому старались относиться к словам осторожно.

Погода на завтра, 7 февраля

Завтра, 7 февраля, в Киеве пасмурно, днем ​​ожидается мелкий снег, который к вечеру перейдет в дождь. Во Львове облачно, ожидается дождь, утром возможен дождь. В Одессе пасмурно, без осадков. В Харькове облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве 2 днем ​​и около 0 ночью. Во Львове +3 днем ​​и +1 ночью. В Одессе +7 днем ​​и +1 ночью. В Харькове +2 днем ​​и -2 ночью.

Памятные даты 7 февраля

7 февраля 2021 года нардепы хотят легализовать огнестрельное оружие / Pexels

В этот день год назад из-за сильной непогоды отменяют рейсы из Украины в Нидерланды и Германию, а нардепы хотят легализовать огнестрельное оружие.

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 февраля: