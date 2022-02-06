Какой завтра, 7 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

7 февраля 2022 – понедельник. В этот день в Украине празднуют День массажиста, а в мире - День рождения огнетушителя. В народе 7 февраля называли "Григорьев день", ведь Церковь чтит память святителя Григория Богослова.
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Какой завтра праздник в Украине и мире
7 февраля в Украине празднуют День массажиста. В официальном календаре украинских праздников это событие появилось только в 2018 году. Утвердило Всеукраинское объединение специалистов массажа, а инициаторами создания нового праздника стали разнообразные общественные организации и ведущие учреждения в сферах медицины, массажа, оздоровления. Главной целью мероприятия является празднование всех тех, кто занимается этим непростым, но полезным делом. Интересный факт: впервые положительное влияние на человеческий организм с помощью рук описать индейцы и китайцы. Случилось это около 3 тысяч лет до нашей эры. Первыми же украинскими городами, где начали XX век изучать массаж, стали Харьков и Одесса.
Не забудьте 7 февраля поздравить всех тех, для кого День массажиста является профессиональным праздником. Пожелать им можно:
Крепкие руки и ловкие пальцы,
Нет массажиста прекрасней у нас,
Пусть все клиенты быстрее стремятся
К профи такому попасть на сеанс.
И пусть всегда и в любую погоду
Востребован будет полезный твой труд.
Слова благодарности, море доходов
Со скоростью света всегда пусть растут!
А в мире 7 февраля празднуют День рождения огнетушителя. Именно в этот день 1863 года в США (штат Вирджиния) был запатентован первый огнетушитель. Тогдашнее противопожарное средство было больше похоже на большую чашу, но со временем его форма изменилась и стала напоминать современную.
Огнетушитель – это техническое средство, в котором под давлением содержится огнетушащее вещество. Благодаря его продуманной конструкции и весу человек может самостоятельно перемещать и использовать средство по необходимости. В настоящее время существует 5 разновидностей огнетушителей, в зависимости от огнетушащего вещества: водный, порошковый, аэрозольный, воздушно-пенный, углекислотный.
Какие завтра праздники еще в мире:
- День "Рашли свою визитку";
- День балета;
- День поздравлений в адрес надоедливых соседей.
Какой завтра, 7 февраля, церковный праздник
7 февраля в церковном календаре – день памяти святителя Григория Богослова. Родился святитель в городе Арианзе (южная Кападокия) около 329 года. Его матерью была святая Нона, происходившая из благочестивой и знатной христианской семьи. Также ее двоюродным братом был святитель Амфилохий, епископ Иконийский. Отец – богатый землевладелец Григорий Арианзский. До бракосочетания он принадлежал к семье, которая входила в иудейскую секту, но позже, под влиянием жены уверовал во Христа.
Еще до рождения сын их был обещан на служение Господу. Поэтому с самого его рождения Григория учили в глубокой вере во Христа. Блестящее образование получил и его младший брат Кесарий. В частности, с мальчиками занимался епископ Иконийский, их дядя.
Еще в юности Григорий пообещал принять обет чистоты и целомудрия. А чтобы завершить свое образование, отправился в Афины, где встретился с Василием Великим. Провёл Григорий в Афинах 6 лет.
В 374 году умерли его родители, тогда он отправился в Селевкию Исаврическую, где служил при церкви святой великомученицы Текли. Особенно сильно он заботился в те годы о престарелых и больных. Когда умер его друг Василий Великий, Григорий отправился в Константинополь. Там он боролся с ересью Македония, отрицавшей Божество Святого Духа. Там Григорий Богослов стал Патриархом Константинопольским. Случилось это в 381 году.
Однако такое решение II Вселенского Собора вызвало недовольство со стороны епископов Македонии и Египта. Для этого Григорий решил уйти из Константинополя. Вернувшись в родной город, он занялся монашескими делами. Например, ходил босиком, носил только одну одежду и спал на земле. Умер Григорий Богослов 25 января 389 года.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 февраля
Какие завтра именины: Анатолий, Александр, Виталий, Борис, Вольдемар, Владимир, Дмитрий, Григорий, Степан, Петр, Филипп, Феликс.
Талисманом человека, рожденного 7 февраля, является агат. Это старый минерал, упоминания о котором датируются еще III веком до нашей эпохи. Изделия из агата находятся в египетских гробницах. В переводе с греческого название камня означает "счастливый". Издавна считается, что агат приносит своему владельцу здоровье, долголетие и счастье.
В этот день родились:
- 1478 год – английский гуманист, писатель, государственный деятель Томас Мор;
- 1804 год – украинский историк, писатель, этнограф, композитор и фольклорист Николай Маркевич;
- 1812 год – английский писатель Чарльз Диккенс;
- 1840 год – изобретатель подводной лодки Джон Филипп Голланд;
- 1847 год – украинский этнограф, сатирик, общественный деятель и фольклорист Александр Русов;
- 1904 год – американский композитор Гленн Миллер;
- 1932 год – украинский биолог Степан Костишин;
- 1949 год – член английской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер;
- 1960 год – немецкий попмузыкант (играл в группах “Modern Talking” и “Blue System”) Дитер Болен;
- 1975 год – американский музыкант, гитарист группы Limp Bizkit Вес Борланд;
- 1978 год – американский актер Эштон Катчер.
Что запрещено делать в этот день
- 7 февраля запрещается стричь ногти и волосы.
- Не обижайтесь на родных по пустякам.
- 7 февраля наши предки старались не выходить из дома после заката.
Народные приметы и традиции на 7 февраля
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: сильный снегопад на раннюю весну;
- какая 7 февраля погода с утра до обеда, такова будет и первая половина следующей зимы;
- а вот погода с 12 утра и до вечера указывает на погоду во второй половине следующей зимы;
- если 7 февраля выпал снег, то следующая зима будет поздней;
- почерневшая дубрава до оттепели;
- с крыш звенит капель будет мороз;
- утром 7 февраля поет синица к похолоданию.
В народе 7 февраля называли "Григорий день", а еще "Григория Зимоуказателя". Считали, что в этот день нужно делать добрые дела, но не кичиться ими. Чем больше благих дел, тем больше шансов на спасение души после смерти. А еще существовала примета: "если 7 февраля разлить молоко, значит будет хорошее известие". Также верили, что этот день хорош для одиночек. Верили, если 7 февраля помолиться, скоро найдешь свою вторую половинку. Еще говорили, что в этот день все сказанное сбывается, поэтому старались относиться к словам осторожно.
Погода на завтра, 7 февраля
Завтра, 7 февраля, в Киеве пасмурно, днем ожидается мелкий снег, который к вечеру перейдет в дождь. Во Львове облачно, ожидается дождь, утром возможен дождь. В Одессе пасмурно, без осадков. В Харькове облачно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве 2 днем и около 0 ночью. Во Львове +3 днем и +1 ночью. В Одессе +7 днем и +1 ночью. В Харькове +2 днем и -2 ночью.
Памятные даты 7 февраля
В этот день год назад из-за сильной непогоды отменяют рейсы из Украины в Нидерланды и Германию, а нардепы хотят легализовать огнестрельное оружие.
Календарь важных событий в Украине и мире за 7 февраля:
- 1301 год - Эдуард Карнарвонский становится первым английским принцем Уэльским;
- 1483 - известный украинский ученый Юрий Дрогобыч в Риме издает у Эхуариуса Зильбера книгу "Прогностическая оценка текущего 1483 года" (Iudicium pronosticon Anni M.cccc.lxxxiii), она считается первой известной печатной книгой украинского автора;
- 1795 - порт Хаджибей переименовывают в Одессу;
- 1831 год - польский Сейм утверждает красно-белый флаг как национальный;
- 1889 год – американец Герман Голлерит получает патент на первую электрическую вычислительную машину;
- 1906 год — сигнал SOS впервые был предложен как международный сигнал бедствия (тогда на судах использовали код CQD);
- 1907 год - в ходе борьбы за предоставление женщинам избирательных прав в Великобритании Национальный союз женских обществ организует в Лондоне массовое шествие, которое получило название "Марш грязи";
- 1968 - песня группы Beatles "Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band" получает премию "Грэмми";
- 1992 год - Республика Бенин признает независимость Украины;
- 1998 - соревнования сноубордистов включили в программу Олимпийских игр;
- 2010 год – проходит второй тур президентских выборов в Украине, победу одерживает Виктор Янукович.