Какой завтра, 7 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 7 июля, День работника природно-заповедного дела в Украине. Верующие празднуют Рождество Иоанна Предтечи. До Нового года осталось 177 дней.

7 июля 2023 года – пятница. 499-й день войны в Украине.

Какой завтра, 7 июля, церковный праздник

7 июля в церковном календаре – Рождество Иоанна Предтечи. Праздник посвящен дню рождения Иоанна Крестителя, который является одним из самых известных и важных святых в христианстве. Родился он за 6 месяцев до Иисуса Христа. Известно, что однажды предстал перед пожилой парой архангел Гавриил и предрек, что родится у них пророк и праведник. Многие годы Иоанн прожил в пустыне, а в возрасте 30 лет начал проповедовать.

Как только он увидел Иисуса Христа, сразу же понял, что перед ним Сын Божий. Позже именно он крестил Спасителя в реке Иордан. За это он и получил прозвище Креститель. Умер мученической смертью. Его казнили по приказу царской дочери.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено гадать или проводить другие ритуалы.

Нельзя есть мясные, молочные продукты, яйца.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы и традиции на 7 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: звездная ночь указывает на большое количество грибов;

гроза в Иванов день означает, что уродит мало орехов и большинство из них будут пустыми;

сильная роса утром до большого урожая огурцов;

на Ивана дождь заплачет, так через пять дней солнце засмеется;

стрекочут цикады до жаркого дня;

на ветру шумят заросли ивы, будет ливень;

искупаться в водоеме на Ивана означает, что можно избавиться от всех болезней;

усилился аромат полевых цветов – скоро пойдет дождь.

7 июля на ветру шумят заросли ивы, будет ливень / Фото: Pexels

В народе 7 июля отмечали праздник Ивана Купала. Существовало немало обрядов и традиций, связанных с этим днем. Например, вечером молодежь собиралась в поле, зажигала костер и прыгала через костер: чем выше прыгнешь, тем будешь здоровее и счастливее. Прыгали через костер парами, ведь считалось, если сделать это, не разрывая рук, то союз будет крепким. Существовало поверье, что роса, да и вообще вода, на Ивана Купала наделена магической силой, она дарит красоту, молодость и здоровье.

Погода на 7 июля

Завтра, 7 июля, в Киеве небольшая облачность, осадков не ожидается. Во Львове ясно, без осадков. В Харькове пасмурно, осадков не предполагается. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +17 ночью. Во Львове — +24 днем и +15 ночью. В Харькове — +27 днем и +17 ночью. В Одессе — +28 днем и +19 ночью.

Памятные даты 7 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 июля:

1438 год — французский король Карл VII провозглашает Прагматическую санкцию, по которой утвердился приоритет королевской власти над властью Папы Римского;

1572 год — со смертью короля Речи Посполитой Сигизмунда II прерывается мужская линия династии Ягеллонов, правившая Польшей и Литвой с 1386;

1659 год — объединенное украинско-польско-крымское войско во главе с Иваном Выговским разбивает московское войско под Конотопом;

1664 год — начало 13-недельной осады Ставищ войсками киевского воеводы Стефана Чарнецкого;

1709 год — шведский король Карл XII во время боевой вылазки под Полтавой получает огнестрельное ранение в ногу;

1881 год — в "Журнале для детей" (Рим) впервые напечатали сказку "Пиноккио";

1915 год — в османском городе Трабзон начинается армянский погром;

1923 год — в Праге открывают Украинский педагогический институт имени Драгоманова;

1940 год — во Львове открывают Литературно-мемориальный музей Ивана Франко;

1954 год — происходит радиодебют Элвиса Пресли – его песня "That's All Right (Mama)" звучит на УКВ-станции Мемфиса;

1967 год — в Великобритании The Beatles выпускают свой хит "All You Need Is Love";

1977 год — США проводит первое испытание "гуманного" оружия — нейтронной бомбы, после взрыва которой погибают только живые существа, а здания и техника остаются невредимыми;

1978 год — провозглашают независимость Соломоновых островов;

1987 год — в Чернобыле начинается судебный процесс над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, обвинившимися во взрыве на станции за год до этого;

1989 год — в Симферополе начинают издавать газету на крымскотатарском языке;

1990 год — в Риме впервые выступают вместе три выдающихся тенора ХХ века — Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас;

2005 год — серия взрывов бомб в лондонском метро и городских автобусах;

2009 год — хоронят "короля поп-музыки" Майкла Джексона.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 июля

Какие завтра именины: Иван, Антоний, Яков, Никита.

Талисманом человека, рожденного 7 июля, является топаз. Самый жесткий минерал своего класса. Отличается сильным стеклянным блеском и оттенком перламутра. В старину топаз часто использовали для лечения желудочно-кишечного тракта, а также отравлений. Верили, что это символ дружбы, благоразумия, радости и душевной чистоты.

В этот день родились:

1852 год — украинский общественно-политический деятель, педагог, ученый-филолог, этнограф, литературовед Владимир Науменко;

1927 год — украинский художник, график, мастер книжной иллюстрации Григорий Гавриленко;

1981 год — украинский фотокорреспондент, документальный фотограф Макс Левин;

1984 год — украинский политик, юрист, 17-й премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Какой завтра день в Украине и мире

7 июля празднуют Всемирный день шашлыка / Фото: Pexels

7 июля в Украине празднуют День работника природно-заповедного дела. Профессиональный праздник был установлен указом президента нашего государства в 2009 году. Дату выбрали совсем не случайно, ведь именно в этот день празднуется популярный народный праздник Ивана Купала, который ассоциируется с силами природы, чудесами и загадками. День создали, чтобы поддержать важную природоохранную сферу, почтить тяжелую и ответственную работу работников природо-заповедного дела.

Также 7 июля празднуют Всемирный день шашлыка. Ежегодно на вторую пятницу июля приходится интересный праздник, который заинтересует любого, кто любит есть вкусные блюда из мяса на природе. Название "шашлык" происходит от кочевых племен Азии, так готовивших мясо. На самом же деле такое блюдо появилось гораздо раньше, ведь еще первобытные люди готовили мясо подпольенных животных на огне. Первые же исторические упоминания о блюде, похожем на современный шашлык, достигают античности.

Главная особенность шашлыка состоит в том, что мясо для него нарезается мелкими кусочками. Среди профессиональных поваров шашлыки считаются национальным блюдом представителей тюркских народностей. У некоторых народов "шашлык" имеет другое название. Так, например, в Болгарии и Турции его называют "шиш-кебаб", а иранцы говорят просто "кебаб" или "шилок".