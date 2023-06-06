Какой завтра, 7 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 7 июня, Международный день специалистов в сфере снабжения и День шоколадного мороженого. Верующие чествуют третье нахождение председателя Иоанна Предтечи. До Нового года осталось 208 дней.

7 июня 2023 года – среда. 469-й день войны в Украине.

Какой завтра, 7 июня, церковный праздник

7 июня в церковном календаре – третье нахождение председателя Иоанна Предтечи. Произошло это событие около 850 года. Когда в Константинополе проходили беспорядки из-за ссылки святителя Иоанна Златоуста, главу Иоанна Предтечи отнесли в город Эмес. Однако и там она надолго не осталась, ведь во время набега сарацин ее перенесли в Команы (около 810-820 годы), а в период гонений и иконоборчества спрятали в земле.

Когда восстановили иконочтение, Патриарх Игнатий увидел во время ночной молитвы, где спрятана глава Иоанна Предтечи. Известил святитель об этом императору, приславшему в Коману своих посланников. Так глава была найдена в третий раз. Позже ее перенесли снова в Константинополь и с торжествами положили в придворную церковь. В настоящее время глава Иоанна Предтечи находится на Афоне.

Что запрещено делать в этот день

Не оставляйте немытую посуду на ночь.

Не стоит рассказывать свои сны.

Считать деньги в этот день также нельзя.

Народные приметы и традиции на 7 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: много цветов на рябине — ждите большого урожая хлеба;

утром много росы — будет богатый урожай;

еще не цветет рябина или только начинает цвести — осень будет длинной;

поблекли листья на деревьях — стоит его обработать, потому что завелись вредители.

7 июня утром много росы — будет богатый урожай / Фото: Pexels

Издавна верили, что сон на 7 июня — вещий, но исполнится он только через полгода, если о нем никому не рассказывать. А еще существовало поверье, что родившийся в этот день ребенок вырастет неповоротливым и ленивым. У хозяек 7 июня было очень много хлопот, поэтому обычно работали с утра до самой ночи. По траве не позволяли бегать босиком детям, потому что верили, что роса вредна в этот день. Также не выводили пастись домашний скот. А вот удачным день считался для высадки капусты и уборки лекарственных трав.

Погода на 7 июня

Завтра, 7 июня, в Киеве солнце будет редко появляться из-за облаков, но осадков не ожидается. Во Львове пасмурно, будет идти дождь, который даже усилится днем. В Харькове облачный день, лишь к вечеру солнце появится из-за облаков, без осадков. В Одессе ясное утро, но днем погода станет пасмурной, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +24 днем и +16 ночью. Во Львове — +21 день и +14 ночью. В Харькове — +24 днем и +14 ночью. В Одессе — +23 днем и +15 ночью.

Памятные даты 7 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 июня:

1099 год — войска крестоносцев во время их первого похода начинают осаду Иерусалима;

1498 год — Колумб отправляется в свое третье путешествие в Новый Свет, во время которого открывает современный остров Гаити;

1775 год — Соединенные Колонии меняют свое название на Соединенные Штаты Америки;

1903 год — в Берлине французский ученый Кюри объявляет об открытии нового химического элемента — полония, названного в честь родины его жены-польки Марии Склодовской-Кюри;

1919 год — в Нью-Йорке впервые проводят письменные тесты для получения водительского удостоверения;

1919 год — начинается Чортковская офензива УГА;

1920 год — правительство Украинской Народной Республики переезжает из Винницы в Жмеринку;

1929 год — согласно Латеранским соглашениям, в центре Рима образуют суверенное государство Ватикан;

1939 год — Третий Рейх заключает пакты о ненападении с Латвией и Эстонией;

1945 год — всем немцам в зонах оккупации союзников приказывают смотреть фильмы о преступлениях нацистов в Бухенвальде;

1963 год — проходит теледебют группы "Роллинг Стоунз";

1967 год — Израиль берет под свой контроль Стену плача в Иерусалиме;

1991 год — Верховная Рада Украины принимает решение о переподчинении Украине союзных предприятий на территории республики.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 июня

Какие завтра именины: Иван, Роберт, Федор, Ферапонт.

Талисманом человека, рожденного 7 июня, является тигровый глаз. Магические свойства этого камня были известны еще в давние времена. Его считали солнечным, поэтому чаще всего использовали в качестве оберега от злых духов. Римские воины носили обереги с тигровым глазом, чтобы защититься в бою.

В этот день родились:

1883 год – украинский художник-авангардист, теоретик искусства и педагог Шевченко Александр Васильевич;

1925 год – украинский диссидент Иван Кандыба;

1926 год – украинский художник-график Анатолий Базилевич.

Какой завтра день в Украине и мире

7 июня празднуют День шоколадного мороженого / Фото: Pexels

7 июня в Украине и мире празднуют Международный день специалистов в сфере снабжения. Праздник был создан, чтобы признать и отметить упорный труд и преданность профессионалов в сфере снабжения. В Украине после полномасштабного российского вторжения было очень важно наладить и обеспечить цепи поставок во всех сферах жизнедеятельности страны, поэтому стоит почтить всех тех, кто работал без устали и трудно для обеспечения безопасной, эффективной, своевременной поставки товаров.

Также 7 июня Международный день осведомленности о синдроме Туретта. Был создан для привлечения внимания к неврологическому расстройству. Для синдрома Туретта характерны непроизвольные движения и вокализация (тики), которые вызывают страдания у человека и могут быть разрушительными. В этот день организации и люди объединяются, чтобы поделиться своим опытом и лучше понять это заболевание.

А еще 7 июня Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Праздник был установлен ООН, чтобы максимально донести информацию об ответственности о безопасности ижи до правительств, потребителей, производителей. Еще в древности человечество осознавало, что потребление плохой пищи может привести к заболеваниям. Особенно были опасны испорченные продукты, потому что тогда холодильников не было. Например, еще в 500 году до нашей эры китайский философ Конфуций писал об опасности употребления прокисшего риса.

7 июня празднуют День краудфандинга. Краудфандингом называют коллективный сбор средств, во время которого большое количество людей оказывает финансовую поддержку отдельному лицу или организации. Цель сборки может быть любой. Краудфандинг стал известен довольно давно. Еще в середине XIX века французский философ Огюст Конт провел событие, позволившее ему собрать средства на философские исследования.

Также 7 июня День видеомагнитофона. Прибор впервые изобрели в 1956 году, и с тех пор он пользуется большой популярностью. Хотя его и вытеснили персональные компьютеры и смартфоны. Первоначально прибором пользовались только для профессиональных целей, например, чтобы записать телепередачи или фильмы. Но в 1969 году появились первые видеомагнитофоны для домашнего использования. Тогда их смогли уменьшить до таких размеров, чтобы они спокойно вмещались в гостиную.

А еще 7 июня празднуют День шоколадного мороженого. Это национальный праздник в США. Впервые шоколадное мороженое было создано более 100 лет назад. Неизвестный кондитер в Италии как-то решил заморозить орехи, шоколад, сливки и молоко. Сначала этот десерт был настолько изыскан, что его могли позволить себе только богатые люди. Но уже в начале XX века удалось наладить массовое производство.

7 июня Всемирный день бега. Каждый год приходится на первую среду июня. Сначала праздник праздновали только легкоатлеты в США, но быстро он распространился по всему миру и не только среди спортсменов. Официальный статус событие получило в 2016 году. Именно тогда организаторы провели международное мероприятие, в ходе которого собрались поклонники бега из 180 стран.