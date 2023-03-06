Какой завтра, 7 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 7 марта, отмечают Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Верующие чтят память мучеников Апамейских — Маврикия и 70 святых. До Нового года осталось 298 дней.

7 марта 2023 — вторник. 377-й день войны в Украине.

Какой завтра, 7 марта, церковный праздник

7 марта в церковном календаре — день памяти мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых. Святой Маврикий жил в конце III века, был военачальником в Апамее Сирийской. Во времена правления императора Галерия за христианами велись страшные гонения. И жрецы языческого храма донесли императору о Маврикии, который нес веру во Христа.

Тогда Маврикия и его сына привели в суд, где они твердо подтвердили, что веруют в Господа. Начали их жестоко избивать, мучить железными крючьями и испытывать огнем. Сыном Маврикия был юноша Фотин, которого казнили мечом прямо на глазах отца.

Затем отвели мучеников на болота, где было много комаров и других насекомых, привязали к деревьям и так оставили. В течение десяти дней святые терпели укусы, голод и жажду, а затем правитель отдал приказ отрубить им головы.

Тела страдальцев император запретил хоронить, но ночью христиане тайно похоронили их останки на месте ужасной смерти.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя убивать пауков, особенно плетущих паутину, потому что тогда в вашем доме будут несчастья.

Девушкам лучше не проводить день в женском кругу, однако и в одиночестве быть запрещено.

Не рекомендуется убирать в доме — можно выместить всю радость.

Не стоит ходить в старческих вещах, ведь они привлекают проблемы и болезни.

Народные приметы и традиции на 7 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: сильный туман — ждите дождливого лета;

на реках все еще держится лед — не будет весенней рыбалки;

грачи начали выть гнезда на холодную и сырую погоду.

7 марта грачи начали выть гнезда на холодную и сырую погоду. / Фото: Pexels

По народным приметам именно 7 марта возвращаются из теплых краев ласточки, скворцы и грачи. Среди наших предков этот день часто называли "Девичьи слезы", потому что девушки жаловались на свою судьбу и просили лучшей.

Погода на 7 марта

Завтра, 7 марта, в Киеве облачно, к вечеру дождь со снегом. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове ясно утром, вечером ожидается сильный снегопад. В Одессе пасмурно, днем ​​пройдет дождь, который окончится к вечеру.

Температура воздуха в Киеве +3 днем ​​и -2 ночью. Во Львове +5 днем ​​и -2 ночью. В Харькове +3 днем ​​и -1 ночью. В Одессе +9 днем ​​и +4 ночью.

Памятные даты 7 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 марта:

321 год — по указу римского императора Константина воскресенье становится днем ​​отдыха от труда;

1573 — Иван Федорович основывает во Львове первую типографию;

1573 — Венеция уступает Османской империи Кипром;

1788 год — Большой киотский пожар в Японии, самый большой в истории Киото;

1799 — Наполеон овладевает Яффой во время Египетского похода;

1866 год — в Японии заключают союз Сацумы и Тессю с целью свержения сёгуната Эдо;

1876 ​​год — 29-летний американский изобретатель Александер Грэм Белл получает патент на телефон;

1900 год – с борта лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse поступает первое в истории беспроводное сообщение на берег;

1933 год — в американском городе Атлантик-Сити Чарльз Дарроу придумывает популярную и ныне игру "Монополия";

1936 — в нарушение действующих мирных договоров Третий Рейх реоккупировал Рейнскую область;

1941 год – для поддержки греческой армии в боевых действиях против Италии премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль направляет в Грецию 58 тысяч британских и австралийских военных, ранее дислоцированных в Египте;

1957 год – первый полет среднемагистрального пассажирского самолета Ан-10;

1987 год — победив по очкам в 12-раундовом поединке Джеймса Смита, "железный" Майк Тайсон становится чемпионом по версии WBA;

1992 год — сыграны первые матчи первого футбольного чемпионата Украины;

1992 — после свержения президента Звиада Гамсахурдиа в Тбилиси объявляют о создании нового органа власти, Государственного совета, председателем которого стал бывший глава Компартии Грузии Эдуард Шеварнадзе;

1994 год — Верховный суд США принимает решение, согласно которому пародии на оригинальные работы не являются нарушениями авторских прав и не требуют получения лицензий или разрешений от владельцев таких прав;

2010 год — проходит 82-я церемония вручения премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2009 год в театре Кодак в Лос-Анджелесе.

Именины: как назвать родившегося 7 марта ребенка

Какие завтра именины: Афанасий, Петр, Филипп, Вавило, Михаил, Федор, Анфиса.

Талисманом человека, рожденного 7 марта, является сапфир. Название этого драгоценного минерала происходит от древнегреческого слова сапфеирос. В древности считали, что людям, занимающим руководящие должности, сапфир подходит больше всего. Он помогает наделить их благоразумием, способностью мыслить логически, обрести авторитет среди коллег.

В этот день родились:

1856 год – украинский живописец, график, фольклорист и этнограф Порфирий Мартынович;

1932 год – украинский кинорежиссер и художник-аниматор Владимир Дахно.

Какой завтра день в Украине и мире

7 марта празднуют День дудла / Фото: Pexels

7 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Событие было начато ЮНИСЕФ 1994 года в Каннах, однако дату празднования выбрали только в 2009 году. Главная цель дня — привлечь внимание общества к нарушению прав ребенка. 7 марта большинство телеканалов показывают фильмы и телепередачи для детей, а еще дети могут попробовать себя в роли работника ТВ или радиоведущего. Также Всемирный день детского телевидения и радиовещания считается профессиональным праздником всех создающих контент на детей.

Также 7 марта — День энергии растений. Это очень важный праздник, который был начат компанией по продаже растительной продукции Alpo. Целью этого дня является привлечение человечества к употреблению овощей, фруктов и зелени. По словам ученых, удачная комбинация растительных и животных продуктов помогает создать полноценный рацион питания.

А еще 7 марта празднуют День рождения телефонного аппарата. Именно в этот день 1876 американский изобретенный Александер Грэм Белл получил патент на это устройство. Хотя настоящим изобретателем считается итальянец Антонио Меуччи — он в 1860 году придумал механизм, превращавший вибрации звука в электрические импульсы. К сожалению, он так и не оформил патент на свое изделие.

7 марта интересен День быть услышанным. Основал событие Шеннон Чери в 2004 году. Ее цель в привлечении внимания к малому бизнесу. Каждый начинающий бизнесмен может поделиться с другими людьми своей идеей или планом, сделав шаг к своей мечте.

Также 7 марта празднуют День дудла. Слово "дудл" или каракули возникло еще в XVII веке, оно указывало на простаков или дураков. Ученые-этимологи считают, что английское слово происходит от немецкого Dudeldop. Сегодня термин используют, когда говорят о политиках, которые предоставляли много обещаний, но их не выполнили. От него появился глагол "doodle", означающий "ничего не делать".

Дудлы – небольшие зарисовки или скетчи, имеющие характерные признаки. В частности, они довольно просты, имеют обводы одинаковой толщины, смешные мультяшные образы. Однако изящные линии, характерные обычным скетчам, здесь отсутствуют. А еще Дудл — логотип поисковой системы Google, стилизуемый под определенное событие или праздник.

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