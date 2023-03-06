Какой завтра, 7 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 7 марта, отмечают Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Верующие чтят память мучеников Апамейских — Маврикия и 70 святых. До Нового года осталось 298 дней.
7 марта 2023 — вторник. 377-й день войны в Украине.
Какой завтра, 7 марта, церковный праздник
7 марта в церковном календаре — день памяти мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых. Святой Маврикий жил в конце III века, был военачальником в Апамее Сирийской. Во времена правления императора Галерия за христианами велись страшные гонения. И жрецы языческого храма донесли императору о Маврикии, который нес веру во Христа.
Тогда Маврикия и его сына привели в суд, где они твердо подтвердили, что веруют в Господа. Начали их жестоко избивать, мучить железными крючьями и испытывать огнем. Сыном Маврикия был юноша Фотин, которого казнили мечом прямо на глазах отца.
Затем отвели мучеников на болота, где было много комаров и других насекомых, привязали к деревьям и так оставили. В течение десяти дней святые терпели укусы, голод и жажду, а затем правитель отдал приказ отрубить им головы.
Тела страдальцев император запретил хоронить, но ночью христиане тайно похоронили их останки на месте ужасной смерти.
Что запрещено делать в этот день
- Нельзя убивать пауков, особенно плетущих паутину, потому что тогда в вашем доме будут несчастья.
- Девушкам лучше не проводить день в женском кругу, однако и в одиночестве быть запрещено.
- Не рекомендуется убирать в доме — можно выместить всю радость.
- Не стоит ходить в старческих вещах, ведь они привлекают проблемы и болезни.
Народные приметы и традиции на 7 марта
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: сильный туман — ждите дождливого лета;
- на реках все еще держится лед — не будет весенней рыбалки;
- грачи начали выть гнезда на холодную и сырую погоду.
По народным приметам именно 7 марта возвращаются из теплых краев ласточки, скворцы и грачи. Среди наших предков этот день часто называли "Девичьи слезы", потому что девушки жаловались на свою судьбу и просили лучшей.
Погода на 7 марта
Завтра, 7 марта, в Киеве облачно, к вечеру дождь со снегом. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове ясно утром, вечером ожидается сильный снегопад. В Одессе пасмурно, днем пройдет дождь, который окончится к вечеру.
Температура воздуха в Киеве +3 днем и -2 ночью. Во Львове +5 днем и -2 ночью. В Харькове +3 днем и -1 ночью. В Одессе +9 днем и +4 ночью.
Памятные даты 7 марта
Календарь важных событий в Украине и мире за 7 марта:
- 321 год — по указу римского императора Константина воскресенье становится днем отдыха от труда;
- 1573 — Иван Федорович основывает во Львове первую типографию;
- 1573 — Венеция уступает Османской империи Кипром;
- 1788 год — Большой киотский пожар в Японии, самый большой в истории Киото;
- 1799 — Наполеон овладевает Яффой во время Египетского похода;
- 1866 год — в Японии заключают союз Сацумы и Тессю с целью свержения сёгуната Эдо;
- 1876 год — 29-летний американский изобретатель Александер Грэм Белл получает патент на телефон;
- 1900 год – с борта лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse поступает первое в истории беспроводное сообщение на берег;
- 1933 год — в американском городе Атлантик-Сити Чарльз Дарроу придумывает популярную и ныне игру "Монополия";
- 1936 — в нарушение действующих мирных договоров Третий Рейх реоккупировал Рейнскую область;
- 1941 год – для поддержки греческой армии в боевых действиях против Италии премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль направляет в Грецию 58 тысяч британских и австралийских военных, ранее дислоцированных в Египте;
- 1957 год – первый полет среднемагистрального пассажирского самолета Ан-10;
- 1987 год — победив по очкам в 12-раундовом поединке Джеймса Смита, "железный" Майк Тайсон становится чемпионом по версии WBA;
- 1992 год — сыграны первые матчи первого футбольного чемпионата Украины;
- 1992 — после свержения президента Звиада Гамсахурдиа в Тбилиси объявляют о создании нового органа власти, Государственного совета, председателем которого стал бывший глава Компартии Грузии Эдуард Шеварнадзе;
- 1994 год — Верховный суд США принимает решение, согласно которому пародии на оригинальные работы не являются нарушениями авторских прав и не требуют получения лицензий или разрешений от владельцев таких прав;
- 2010 год — проходит 82-я церемония вручения премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2009 год в театре Кодак в Лос-Анджелесе.
Именины: как назвать родившегося 7 марта ребенка
Какие завтра именины: Афанасий, Петр, Филипп, Вавило, Михаил, Федор, Анфиса.
Талисманом человека, рожденного 7 марта, является сапфир. Название этого драгоценного минерала происходит от древнегреческого слова сапфеирос. В древности считали, что людям, занимающим руководящие должности, сапфир подходит больше всего. Он помогает наделить их благоразумием, способностью мыслить логически, обрести авторитет среди коллег.
В этот день родились:
- 1856 год – украинский живописец, график, фольклорист и этнограф Порфирий Мартынович;
- 1932 год – украинский кинорежиссер и художник-аниматор Владимир Дахно.
Какой завтра день в Украине и мире
7 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Событие было начато ЮНИСЕФ 1994 года в Каннах, однако дату празднования выбрали только в 2009 году. Главная цель дня — привлечь внимание общества к нарушению прав ребенка. 7 марта большинство телеканалов показывают фильмы и телепередачи для детей, а еще дети могут попробовать себя в роли работника ТВ или радиоведущего. Также Всемирный день детского телевидения и радиовещания считается профессиональным праздником всех создающих контент на детей.
Также 7 марта — День энергии растений. Это очень важный праздник, который был начат компанией по продаже растительной продукции Alpo. Целью этого дня является привлечение человечества к употреблению овощей, фруктов и зелени. По словам ученых, удачная комбинация растительных и животных продуктов помогает создать полноценный рацион питания.
А еще 7 марта празднуют День рождения телефонного аппарата. Именно в этот день 1876 американский изобретенный Александер Грэм Белл получил патент на это устройство. Хотя настоящим изобретателем считается итальянец Антонио Меуччи — он в 1860 году придумал механизм, превращавший вибрации звука в электрические импульсы. К сожалению, он так и не оформил патент на свое изделие.
7 марта интересен День быть услышанным. Основал событие Шеннон Чери в 2004 году. Ее цель в привлечении внимания к малому бизнесу. Каждый начинающий бизнесмен может поделиться с другими людьми своей идеей или планом, сделав шаг к своей мечте.
Также 7 марта празднуют День дудла. Слово "дудл" или каракули возникло еще в XVII веке, оно указывало на простаков или дураков. Ученые-этимологи считают, что английское слово происходит от немецкого Dudeldop. Сегодня термин используют, когда говорят о политиках, которые предоставляли много обещаний, но их не выполнили. От него появился глагол "doodle", означающий "ничего не делать".
Дудлы – небольшие зарисовки или скетчи, имеющие характерные признаки. В частности, они довольно просты, имеют обводы одинаковой толщины, смешные мультяшные образы. Однако изящные линии, характерные обычным скетчам, здесь отсутствуют. А еще Дудл — логотип поисковой системы Google, стилизуемый под определенное событие или праздник.
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