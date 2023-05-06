Какой завтра, 7 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

7 мая 2023 года — воскресенье. 438-й день войны в Украине.

Какой завтра, 7 мая, церковный праздник

7 мая в церковном календаре – день памяти святого Саввы. Жил он в III веке и был воеводой при правителе Аврелиана. По своему происхождению Савва был готом, но исповедовал христианство. Как-то правитель узнал это и заставил отречься от веры. Мученик не соглашался. Тогда его долго пытали, погружали в чан с кипящей смолой. Однако Господь помог человеку вынести все пытки. Язычники, которые это видели, уверовали в Бога. А в конце, правитель приказал утопить святого в реке.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя готовить блюда из ржаной или пшеничной муки.

Лучше не пускать в дом чужих людей.

Не стоит ругаться и злословить.

Народные приметы и традиции на 7 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: низко висят тучи до сильной грозы и ветра;

много комаров на большой урожай овса;

льет дождь, пока еще нельзя сеять рожь, потому что вырастет много сорняков;

если увидели стаю птиц — ждите удачу;

темнеют лучи солнца до грозы.

7 мая льет дождь, пока еще нельзя сеять рожь, потому что вырастет много сорняков / Фото: Pexels

Этот день раньше считали последним, когда можно сеять овес. После этого обычно 12 дней стоит холодная погода с ночными заморозками. В народе существовало поверье, что 7 мая на людей нападает мучение. Чтобы этого не произошло, нужно молиться и умываться освященной водой. А знахари проводили обряды, призывая солнце и тепло. Люди часто выходили в этот день на улицу, устраивали небольшие застолья.

Погода на 7 мая

Завтра, 7 мая, в Киеве ясное утро сменится на пасмурный день и вечер, без осадков. Во Львове почти весь день пасмурно, прояснится вечером, утром продолжится ночной мелкий дождь. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе небо будет покрыто облаками, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +13 днем и +5 ночью. Во Львове +10 днем и +8 ночью. В Харькове +12 днем и +4 ночью. В Одессе +14 днем и +7 ночью.

Памятные даты 7 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 мая:

1104 год — крестоносцы терпят поражение в битве под Харраном;

1253 год— из Константинополя в Каракорум отправляется французское посольство во главе с монахом-францисканцем Гийом де Рубруком;

1663 год – в центре Лондона открывается Королевский театр;

1785 год — француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые в мире пересекают Ла-Манш на воздушном шаре;

1824 год — в Вене проходит премьера Девятой симфонии Людвига ван Бетховена;

1832 год — Греция провозглашает независимость;

1861 год — штат Теннесси принимает решение об отделении от США;

1887 год – американец Томас Стивенс завершает первое кругосветное путешествие на велосипеде (проехал 21726 км и был в пути более трех лет);

1915 год — немецкая субмарина "U-20" торпедирует английский пассажирский лайнер "Лузитания" (гибнет 1198 пассажиров);

1927 год – основывают бразильскую авиакомпанию VARIG – крупнейшую ныне в Латинской Америке;

1937 год — Германия и Италия объявляют о создании военного союза, известного как "Ось Рим-Берлин";

1941 год – оркестр Гленна Миллера записывает одну из самых популярных своих мелодий Chattanooga Choo Choo;

1945 год — в 2 часа. 41 мин в Реймсе, в штаб-квартире генерала Дуайта Эйзенхауэра подписывают акт о безусловной капитуляции Германии;

1946 год — в Токио основывают компанию "Токио цусин когьо" ("Токийская компания телесвязи"), впоследствии — "Sony";

1956 год — министр здравоохранения Великобритании отказывается начать кампанию по борьбе с курением, заявив, что он не уверен в его вреде;

1995 год — Национальный банк Украины выпускает монету стоимостью 200 тысяч рублей;

1996 год — на Каннском кинофестивале проходит премьера фильма Люка Бессона "Пятый элемент";

1999 год — впервые с момента раскола в христианстве (1054) Папа Римский посещает православную страну (Румынию);

2016 год — в Полтаве открывают первый в мире полноценный памятник гетману Ивану Мазепе.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 мая

Какие завтра именины: Валентин, Алексей, Леонтий, Савва, Фома, Елизавета.

Талисманом человека, рожденного 7 мая является жемчуг. Камни, отличающиеся хрупкой и нежной структурой. Он используется человечеством для инкрустации ювелирных украшений уже тысячи лет. Перелы издавна считаются целебными. Нужно подержать их в воде, а потом пить ее для здоровья.

В этот день родились:

1711 год — шотландский философ-эмпирист, историк и экономист, деятель эпохи Просвещения Дэвид Юм;

1885 год – украинский биолог Николай Кащенко.

Какой завтра день в Украине и мире

7 мая в Украине и мире празднуют Международный день рассветного хора / Фото: Pexels

7 мая в Украине и мире празднуют Международный день рассветного хора. Ежегодное событие, которое всегда выпадает на первое воскресенье мая. Люди во всем мире просыпаются рано, чтобы послушать симфонию птиц на рассвете. Именно весной птицы поют особенно радостно и искренне. В этот день можно оценить удивительные звуки, которые рано утром издают птицы. Рассветный хор – прекрасный повод начать свой день с прекрасного настроения.

Также 7 мая День осведомленности о раке мочевого пузыря. Главная цель события заключается в повышенной осведомленности о раке мочевого пузыря. Это тип рака, который поражает слизистую мочевого пузыря. Это один из самых распространенных видов рака. По оценкам, только в США ежегодно диагностируется около 80 тысяч новых случаев.

А еще 7 мая празднуют Всемирный день веселья. Событие ежегодно проходит в первое воскресенье мая. Автором считается доктор Мадан Катария, являвшийся ведущим семейным специалистом в Катаре (Индия). Он также создал необычную "йогу смеха". Приверженцы этого нетрадиционного течения психотерапии искренне верят, что можно достичь незаурядного физиологического и психологического эффекта, если намеренно смеяться.

7 мая Всемирный день сирот СПИДа. Событие предложила создать президент благотворительной организации FBX International Альбина дю Буарура в 2002 году. Ее цель — привлечь внимание человечества к тем детям, которые остались без одного или обоих родителей из-за этого заболевания.