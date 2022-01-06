Какой завтра, 7 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 7 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

7 января 2022 – пятница. У христиан восточного обряда Рождество Христово – один из важнейших церковных праздников. О рождении Иисуса Христа нам известно из Евангелия от Матфея и Луки, описывающего это событие. В этот день 1887 года Томас Стивенс заканчивает почти трехлетнее кругосветное путешествие на велосипеде (он проехал почти 21726.144 км), а в 1927 году между Лондоном и Нью-Йорком начинает действовать первая трансатлантическая телефонная линия.

До Нового года осталось 358 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

7 января у христиан восточного обряда Рождество Христово. Это культурный и религиозный праздник, который в церковном календаре считается одним из важнейших.

7 января в Украине празднуют Рождество Христово / commons.wikimedia.org

У украинского народа издавна существуют свои интересные традиции празднования Рождества Христова.

Утром 7 января в Украине люди традиционно здороваются фразой "Христос родился!", На которую нужно ответить "Славим его!". В этот день наши предки обязательно ходили в церковь, а затем в гости к родственникам и близким. 7 января уже можно не ограничиваться только постными блюдами. На столе часто есть домашняя колбаска, студень, яйца, ветчина.

Особой традицией на Рождество считается колядование. Группы людей ходят от дома к дому и поют обрядовые песни. Чаще всего в текстах хозяевам желают изобилия, счастья и доброй судьбы. А за такие хорошие пожелания хозяева выносят колядникам деньги и разные вкусности. Считается, чем больше колядников придет в дом, тем более щедрым для семьи окажется год.

Самая популярная украинская колядка: "Добрый вечер тебе, господин хозяин":

Древним обычаем Западной Украины колядование с вертепом. Это небольшой передвижной кукольный театр, размещаемый в специальном ящике. Обычно показывали два представления: первое о рождении Иисуса Христа, а второе – о жизни людей. Важным атрибутом вертепа считалась Рождественская звезда. Она символизировала радость новости о рождении Спасителя.

7 января традиционно колядовали с вертепом / pixabay.com

Интересно, что в разных регионах Украины Рождество праздновали по-своему. Различались даже основные традиции.

Так, в Закарпатье канун Рождества называют Корочуном. А на праздничный стол обязательно пекут калач. Во многих регионах здесь углу не варят. А вместо нее ставят "бобальки" (шарики из теста, которые сначала запекаются, а потом варятся на пару). Сверху их посыпают орехами, маком.

Гуцулы (территория современной Ивано-Франковщины, Закарпатья и Черновицкой области) начинали Рождество с мистического празднования Сочельника. Хозяин и старший сын брали ложку меда, кусок хлеба, ладан, кутью и свечу, а затем обходили дом трижды за солнцем. После этого пол посыпали маком. У порога обязательно клали чеснок и топор. Считалось, что это поможет уберечься от нечисти.

На Галичине (сегодня это некоторые регионы Ивано-Франковщины, Львовской области, Тернопольщины) перед Рождеством в дом заносили иго или плуг. Говорили, что это принесет счастье в следующем году.

На Львовщине даже сегодня в некоторых домах можно встретить соломенных пауков, развешенных перед иконами и на входе. Если у женщины нет детей, ей рекомендовали постоять под паучками.

На Полесье (это Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская, Сумская области) на стол не ставят 12 блюд. А кутью готовят из ячменя.

На западе Черновицкой области (Буковина) ужинать садились довольно рано, ведь здесь колядовать начинают еще 6 января.

На Юге Украины 7 января традиционно относят кутью своим крестным родителям.

Какой завтра праздник еще в мире:

Международный день программистов;

Международный день глупой ходьбы;

День пряди;

День национального флага в Италии;

День поминовения мертвых в Армении;

День окаменелостей.

Какой завтра, 7 января, церковный праздник

7 января за церковным календарем Рождество Христовоове / pixabay.com

7 января в церковном календаре – Рождество Христово у восточных христиан. Этот праздник входит в число двунадесятых праздников. Перед ним христиане обязательно проводят рождественский пост. Рождество Христово считается вторым по величине праздником после Пасхи. В народе говорят: как проведешь Рождество, так и будет весь будущий год.

Рождество есть праздник Боговоплощения, то есть явление Бога в подобии человеческом. В Украине, как и во многих других странах мира, Рождество является государственным выходным днем. Мы привыкли называть Рождество 7 января православным. Но в этот день его также отмечают греко-католические церкви, некоторые афонские монастыри и протестанты.

В Евангелии от Матфея и Луки можно узнать историю рождения Спасителя. По легенде Иисус Христос родился в Вифлееме от Девы Марии и Святого Духа. В момент его рождения в небе засеяла яркая звезда, которую называют Вифлеемской. Именно она указала путь мудрецам, принесшим Спасителю три дара.

После земной жизни Иисуса Христа долгое время дата его рождения не была праздником. Несколько веков праздновалось только его Воскресение. Первое задокументированное Рождество Христово состоялось в 336 году в Римской империи. А окончательно этот праздник был утвержден в 431 году во время Третьего Вселенского Собора.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 января

Какие завтра именины: Леонид и Мария.

Талисманом людей, рожденных 7 января, является яшма. Считается, что название камня происходит из греческого слова, перевод которого означает "пестрый". Цвет яшмы может быть разным: от красного и бурого до зеленого и голубого. Самоцвет используют в качестве декоративного камня. В астрологии яшму считают лечебным камнем, который помогает владельцу избавиться от зубной боли и проблем с памятью.

7 января родился американский киноактер, режиссер, продюсер, Николас Кейдж (настоящее имя Николас Коппола) / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

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1 год до н. е. – по христианской традиции родился Иисус Христос (Сын Божий), пришедший для освобождения человечества;

1501 год – Папа Римский, введший во всех католических странах григорианский календарь, Григорий XIII;

1827 год – канадский инженер и изобретатель Сэндфорд Флеминг;

1834 год – немецкий физик, изобретший телефон Иоганн Рейс;

1847 год – геолог Александр Карпинский;

1853 год – украинский историк Николай Аркас;

1889 год – литературный критик, литературовед, писатель, поэт, переводчик, полиглот Михаил-Лев Рудницкий;

1909 год – ученый-литературовед, преследуемый во время погрома научных учреждений Украины в начале 1970-х Степан Щурат;

1910 год – украинский конструктор авиационных и космических двигателей Глеб Лозино-Лозинский;

1925 год – английский естествоиспытатель и писатель Джеральд Даррелл;

1928 год – украинский композитор, музыковед Антон Муха;

1945 год – Ефим Гусар, украинский писатель, журналист Ефим Гусар;

1964 год – американский киноактер, режиссер, продюсер Николас Кейдж (настоящее имя Николас Коппола);

1985 – британский автогонщик, пилот Формулы-1, вице чемпион мира 2007 и Чемпион мира 2008 года Льюис Гамильтон.

Что запрещено делать в этот день

7 января молодым девушкам запрещалось гадать, считалось, что они "прогадают" свою молодость. Но разрешалось загадать самое большое желание, поверья говорили, что оно обязательно сбудется.

Не разрешалось купаться, потому все водные процедуры пытались провести заранее. Ведь встречать Рождество нужно чистыми душой и телом.

7 января нельзя заниматься какими-либо делами по хозяйству, а также тяжелым трудом. Вообще наши предки пытались закончить еще 5 января.

Не окрашивайте и не стригите волосы.

7 января запрещали хозяевам покидать стол раньше гостей. Было мнение, что тогда хозяин весь год будет неприкаянным.

Не разрешалось пить воду и алкогольные напитки.

7 января на стол ставили только узвар или компот.

На стол не ставят пустые тарелки, на каждой должно хоть что-то лежать.

7 января не ходят не охоту и не убивают животных.

Запрещается пить и варить кисель. Считалось, что это приведет к смерти.

7 января не выносите из дома мусор.

Запрещалось ходить в лес и на рыбалку, чтобы не потревожили лешего и русалок.

Не следует переезжать на другое место.

7 января старайтесь не ругаться.

Не покупайте веревку, потому что в доме будет повешен.

Нельзя праздник 7 января отмечать одному.

Народные приметы и традиции на Рождество 7 января

7 января ударил мороз, такая же погода будет и на Крещение / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если оттепель, то весна будет ранней;

7 января ударил мороз, такая же погода будет и на Крещение;

если кошка рвет стенки дома когтями, погода испортится, а если она свернулась в клубок, стоит ожидать морозов;

на Рождество выпал снег или уже лежит; год будет благоприятным;

ночью небо безоблачно и видна яркая луна – скоро начнутся сильные морозы;

иней на деревьях 7 января и звездное небо – будет хороший урожай;

если Рождество выпало на новолуния, год будет неурожайным;

за окном тепло, значит, весна холодной будет.

Наши предки также смотрели, на какой день выпало Рождество Христово, и за этим прогнозировали будущее:

Рождество выпало на понедельник – летом будет тепло, а также оно порадует хорошим урожаем грибов;

Рождество во вторник – значит, в этом году нужно заключать брак, он будет удачным;

7 января в среду – успешными будут охота и рыбалка;

Рождество в четверг – незамужние девушки могут рассчитывать на счастье;

Рождество выпало на пятницу – лето будет коротким, а зима длинной;

7 января в субботу – в конце зимы следует ожидать сильных дождей;

если Рождество в воскресенье – год будет удачным и принесет много хороших событий.

Существовали и отдельные приметы, связанные именно с празднованием Рождества:

если разбить посуду или что-нибудь разлить – в семье будут ссоры;

сыграть свадьбу 7 января к долгой и счастливой супружеской жизни;

на Рождество в окно постучала птица – ждите радостной новости;

на торжественное празднование 7 января нужно звать только приятных и дорогих людей;

следует сытно накормить домашних животных в этот день;

если купить на Рождество любую вещь, она прослужит долго.

Погода на Рождество 7 января

Завтра, 7 января на Рождество Христово, в Киеве пасмурное утро сменится ясным вечером. Без осадков. Во Львове весь день ясно. В Одессе утро пасмурное, но уже днем ​​небо прояснится. Осадков не ожидается. В Харькове до обеда пасмурно.

Температура воздуха в Киеве 7 января -3 ночью и около 0 днем. Во Львове днем ​​-1 и -4 ночью. В Одессе днем ​​+4, ночью температура опустится до -1. В Харькове +1 день и -4 ночью.

Памятные даты 7 января

7 января 2021 года Илон Маск становится самым богатым человеком мира / Associated Press

В этот день год назад Илон Маск становится самым богатым человеком мира, а Bitcoin (децентрализованная электронная платежная система) впервые в истории пробивает отметку в 40 тысяч долларов.

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 января: