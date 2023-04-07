Какой завтра, 8 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 8 апреля, Международный день ромов, в Украине празднуют день работников военных комиссариатов. В церковном календаре собор архангела Гавриила. До Нового года осталось 267 дней.
8 апреля 2023 года — суббота. 409-й день войны в Украине.
Какой завтра, 8 апреля, церковный праздник
8 апреля в церковном календаре – собор архангела Гавриила. Архангел Гавриил считается одним из высших ангелов. В Ветхом и Новом заветах его обозначают как благого вестника. В Библии говорится, что архангел Гавриил является хранителем избранного народа. Наряду с архангелом Михаилом он есть небесное существо, которое отличается своей любовью и помощью людям.
По Новому и Ветхому заветам архангел Гавриил спас человеческий род, наставляя людей на путь истины. Также он принес немало благих известий, среди которых особенно можно выделить: о рождении Иоанна Предтечи, о Воскресении Христовом, о рождении Девы Марии, о рождении Иисуса Христа.
Что запрещено делать в этот день
- Не стоит начинать новые дела, лучше избегать важных встреч или дальних поездок.
- Не рекомендуется заниматься деньгами – перечислять, одалживать, откладывать.
- Женщинам запрещено просить муку, сахар и соль, а мужчинам ходить в гости.
- Не злоупотребляйте алкоголем.
Народные приметы и традиции на 8 апреля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: заморозки означают, что весна будет холодной;
- какая сегодня погода, такой она будет 8 октября;
- в березах много сока – на дождливое лето;
- сильный дождь идет к хорошему урожаю грибов;
- на крышах еще остался снег – будет холодно целый месяц;
- цветы на черемухе – можно начинать сажать картофель.
Если в этот день помолиться архангелу Гавриилу, то он поможет в любой просьбе и исполнит ваше желание. А сны против 8 апреля сбывают в течение одной недели, поэтому следует их запомнить.
Погода на 8 апреля
Завтра, 8 апреля, в Киеве облачная погода, ночью небольшой дождь, который закончится к утру, но во второй половине дня возобновит силу и будет идти до вечера. Во Львове пасмурно на весь день, без осадков. В Харькове пасмурная погода, осадков не ожидается. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в Киеве – +13 днем и +8 ночью. Во Львове – +9 днем и -1 ночью. В Харькове – +13 днем и +9 ночью. В Одессе – +11 днем и +6 ночью.
Памятные даты 8 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире за 8 апреля:
- 217 год – мятеж против римского императора Каракаллы, возглавленный префектом преторианцев Опеллием Макрином во время нового похода против парфян;
- 1093 год – монахи Королевства Англия под руководством Волкелина переезжают в новый храм – Винчестерский собор;
- 1139 год — основатель и первый король (от 1130) Сицилийского королевства Рожер II отлучен от церкви;
- 1480 год – католической церковью объявляется крестовый поход для отвоевания у мусульман Отранто (Южная Италия);
- 1513 год — мореплаватель Хуан Понсе де Леон объявил Флориду владением Испании;
- 1548 год – Перу становится территорией Испании;
- 1605 год — шведский король Карл XI распорядился основать город Оулу (ныне — один из крупнейших финляндских городов);
- 1709 год — заключают трактат между гетманом Иваном Мазепой, кошевым Костем Гордиенко и шведским королем Карлом XII;
- 1830 год – Мексика запрещает дальнейшую колонизацию Техаса американцами;
- 1861 год – расстреляна манифестация в Варшаве;
- 1904 год — Великобритания и Франция подписывают соглашение, названное "Сердечным соглашением" (Антантой), заканчивающее почти тысячелетнюю историю конфликтов между двумя нациями;
- 1906 год — во Франкфурте фиксируют первую смерть от болезни Альцгеймера;
- 1913 год – в Пекине начинает работу первый китайский парламент;
- 1918 год — немцы занимают Харьков, правительство Донецко-Криворожской республики эвакуировано;
- 1919 год — французские войска покидают Одессу;
- 1930 год — выходит на киевские экраны кинофильм А. Довженко "Земля";
- 1941 год — в Красном море итальянской подводной лодкой затапливается британский крейсер "Кейптаун";
- 1943 год – в США замораживается рост цен и зарплаты;
- 1947 год — фиксируется самое большое пятно на Солнце (до 18 миллиардов квадратных километров);
- 1962 год — на референдуме французы одобряют Эвианские соглашения, предоставляющие независимость Алжиру;
- 1971 год – состоялся первый Всемирный конгресс цыган в Лондоне, принимающий цыганский гимн и флаг;
- 1990 год — на американском канале ABC начинается премьерный показ сериала "Твин Пикс";
- 1990 год — создают благотворительный Международный фонд "Возрождение" (украинское отделение "Фонда Сороса");
- 1992 год – американский теннисист Артур Эш объявляет о том, что он заражен вирусом СПИДа;
- 1997 год – серебряный доллар 1804 года продают в Нью-Йорке за рекордную сумму 1,815 млн долларов;
- 1999 год — Ирак отвергает предложения ООН по продолжению инспекций иракских стратегических объектов;
- 2005 год — похороны Папы Римского Иоанна Павла II, который становится самым массовым церемониальным событием в истории человечества.
Именины: как назвать ребенка, который родился 8 апреля
Какие завтра именины: Василий, Гаврила, Кондратий, Вера, Алла, Анна, Мария, Лариса.
Талисманом человека, рожденного 8 апреля является авантюрин. Блестящий камень, который назвали в честь имитации. Давно верили, что он может принести удачи или полностью разорить своего владельца. Был известен еще в старом Египте. Магические свойства авантюрина связаны с лунным циклом. Во время новолуния и полнолуния украшения с этим камнем носить не рекомендовано. Потому что он может доставить проблемы.
В этот день родились:
- 1874 год – украинский композитор, дирижер и музыковед, педагог Коссак Михаил Андреевич;
- 1882 год – украинский политический деятель, публицист Дмитрий Дорошенко;
- 1886 год – украинский геоморфолог, палеогеограф Николай Дмитриев;
- 1941 год – украинская актриса, певица Мария Миколайчук.
Какой завтра день в Украине и мире
8 апреля в Украине празднуют День работников военных комиссариатов. Военный комиссариат отвечает за мобилизацию, учет, подготовку к службе, призыв в армию. Труд военных комиссариатов достаточно труден и ответственен, требует устойчивости духа и профессионализма.
Также 8 апреля День карликового бегемота (Pygmy Hippo Day). Впервые отпраздновали 2013 в Pygmy Hippo Foundation, которая является некоммерческой организацией, занимающейся сохранением карликовых бегемотов. Пока это событие не глобально, но в ряде экологических и природоохранных мероприятий достаточно важно. Карликовые бегемоты живут в густых лесах и болотах Западной Африки, проводят большую часть жизни у воды или воды.
А еще 8 апреля – Международный день буддизма (International Buddhist Day ). Дату празднования выбрали в честь дня рождения Будды Шакьямуни, являющегося основателем учения. В Японии это событие также называют фестивалем цветов. Праздник празднуют около 50 стран. Главная цель этого дня в объединении верующих, вовлечении в общую молитву и чествование Будды.
8 апреля празднуют Международный день ромов. Праздник был начат в 1990 году во время 4 Всемирного конгресса ромов, который состоялся в Польше. Дату выбрали в честь даты первого такого конгресса и ромского дня коней (в этот день ромы украшают своих коней цветами). Главная цель – привлечь внимание общества к ромскому народу, его проблемам и борьбе с дискриминацией.
Также 8 апреля Международный день фэн-шуй. Это древняя наука или философия, возникшая в Китае около 3 тысяч лет назад. В переводе "фен" означает ветер, а "шуй" — вода. Точная дата появления фэн-шуй неизвестна, на ее развитие особое влияние имели буддизм, даосизм и конфуцианство.