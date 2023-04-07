Какой завтра, 8 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 8 апреля, Международный день ромов, в Украине празднуют день работников военных комиссариатов. В церковном календаре собор архангела Гавриила. До Нового года осталось 267 дней.

8 апреля 2023 года — суббота. 409-й день войны в Украине.

Какой завтра, 8 апреля, церковный праздник

8 апреля в церковном календаре – собор архангела Гавриила. Архангел Гавриил считается одним из высших ангелов. В Ветхом и Новом заветах его обозначают как благого вестника. В Библии говорится, что архангел Гавриил является хранителем избранного народа. Наряду с архангелом Михаилом он есть небесное существо, которое отличается своей любовью и помощью людям.

По Новому и Ветхому заветам архангел Гавриил спас человеческий род, наставляя людей на путь истины. Также он принес немало благих известий, среди которых особенно можно выделить: о рождении Иоанна Предтечи, о Воскресении Христовом, о рождении Девы Марии, о рождении Иисуса Христа.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит начинать новые дела, лучше избегать важных встреч или дальних поездок.

Не рекомендуется заниматься деньгами – перечислять, одалживать, откладывать.

Женщинам запрещено просить муку, сахар и соль, а мужчинам ходить в гости.

Не злоупотребляйте алкоголем.

Народные приметы и традиции на 8 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: заморозки означают, что весна будет холодной;

какая сегодня погода, такой она будет 8 октября;

в березах много сока – на дождливое лето;

сильный дождь идет к хорошему урожаю грибов;

на крышах еще остался снег – будет холодно целый месяц;

цветы на черемухе – можно начинать сажать картофель.

8 апреля уже есть цветы на черемухе – можно начинать сажать картошку. / Фото: Pexels

Если в этот день помолиться архангелу Гавриилу, то он поможет в любой просьбе и исполнит ваше желание. А сны против 8 апреля сбывают в течение одной недели, поэтому следует их запомнить.

Погода на 8 апреля

Завтра, 8 апреля, в Киеве облачная погода, ночью небольшой дождь, который закончится к утру, но во второй половине дня возобновит силу и будет идти до вечера. Во Львове пасмурно на весь день, без осадков. В Харькове пасмурная погода, осадков не ожидается. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве – +13 днем и +8 ночью. Во Львове – +9 днем и -1 ночью. В Харькове – +13 днем и +9 ночью. В Одессе – +11 днем и +6 ночью.

Памятные даты 8 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 апреля:

217 год – мятеж против римского императора Каракаллы, возглавленный префектом преторианцев Опеллием Макрином во время нового похода против парфян;

1093 год – монахи Королевства Англия под руководством Волкелина переезжают в новый храм – Винчестерский собор;

1139 год — основатель и первый король (от 1130) Сицилийского королевства Рожер II отлучен от церкви;

1480 год – католической церковью объявляется крестовый поход для отвоевания у мусульман Отранто (Южная Италия);

1513 год — мореплаватель Хуан Понсе де Леон объявил Флориду владением Испании;

1548 год – Перу становится территорией Испании;

1605 год — шведский король Карл XI распорядился основать город Оулу (ныне — один из крупнейших финляндских городов);

1709 год — заключают трактат между гетманом Иваном Мазепой, кошевым Костем Гордиенко и шведским королем Карлом XII;

1830 год – Мексика запрещает дальнейшую колонизацию Техаса американцами;

1861 год – расстреляна манифестация в Варшаве;

1904 год — Великобритания и Франция подписывают соглашение, названное "Сердечным соглашением" (Антантой), заканчивающее почти тысячелетнюю историю конфликтов между двумя нациями;

1906 год — во Франкфурте фиксируют первую смерть от болезни Альцгеймера;

1913 год – в Пекине начинает работу первый китайский парламент;

1918 год — немцы занимают Харьков, правительство Донецко-Криворожской республики эвакуировано;

1919 год — французские войска покидают Одессу;

1930 год — выходит на киевские экраны кинофильм А. Довженко "Земля";

1941 год — в Красном море итальянской подводной лодкой затапливается британский крейсер "Кейптаун";

1943 год – в США замораживается рост цен и зарплаты;

1947 год — фиксируется самое большое пятно на Солнце (до 18 миллиардов квадратных километров);

1962 год — на референдуме французы одобряют Эвианские соглашения, предоставляющие независимость Алжиру;

1971 год – состоялся первый Всемирный конгресс цыган в Лондоне, принимающий цыганский гимн и флаг;

1990 год — на американском канале ABC начинается премьерный показ сериала "Твин Пикс";

1990 год — создают благотворительный Международный фонд "Возрождение" (украинское отделение "Фонда Сороса");

1992 год – американский теннисист Артур Эш объявляет о том, что он заражен вирусом СПИДа;

1997 год – серебряный доллар 1804 года продают в Нью-Йорке за рекордную сумму 1,815 млн долларов;

1999 год — Ирак отвергает предложения ООН по продолжению инспекций иракских стратегических объектов;

2005 год — похороны Папы Римского Иоанна Павла II, который становится самым массовым церемониальным событием в истории человечества.

Именины: как назвать ребенка, который родился 8 апреля

Какие завтра именины: Василий, Гаврила, Кондратий, Вера, Алла, Анна, Мария, Лариса.

Талисманом человека, рожденного 8 апреля является авантюрин. Блестящий камень, который назвали в честь имитации. Давно верили, что он может принести удачи или полностью разорить своего владельца. Был известен еще в старом Египте. Магические свойства авантюрина связаны с лунным циклом. Во время новолуния и полнолуния украшения с этим камнем носить не рекомендовано. Потому что он может доставить проблемы.

В этот день родились:

1874 год – украинский композитор, дирижер и музыковед, педагог Коссак Михаил Андреевич;

1882 год – украинский политический деятель, публицист Дмитрий Дорошенко;

1886 год – украинский геоморфолог, палеогеограф Николай Дмитриев;

1941 год – украинская актриса, певица Мария Миколайчук.

Какой завтра день в Украине и мире

8 апреля празднуют Международный день ромов / Фото: pixabay.com

8 апреля в Украине празднуют День работников военных комиссариатов. Военный комиссариат отвечает за мобилизацию, учет, подготовку к службе, призыв в армию. Труд военных комиссариатов достаточно труден и ответственен, требует устойчивости духа и профессионализма.

Также 8 апреля День карликового бегемота (Pygmy Hippo Day). Впервые отпраздновали 2013 в Pygmy Hippo Foundation, которая является некоммерческой организацией, занимающейся сохранением карликовых бегемотов. Пока это событие не глобально, но в ряде экологических и природоохранных мероприятий достаточно важно. Карликовые бегемоты живут в густых лесах и болотах Западной Африки, проводят большую часть жизни у воды или воды.

А еще 8 апреля – Международный день буддизма (International Buddhist Day ). Дату празднования выбрали в честь дня рождения Будды Шакьямуни, являющегося основателем учения. В Японии это событие также называют фестивалем цветов. Праздник празднуют около 50 стран. Главная цель этого дня в объединении верующих, вовлечении в общую молитву и чествование Будды.

8 апреля празднуют Международный день ромов. Праздник был начат в 1990 году во время 4 Всемирного конгресса ромов, который состоялся в Польше. Дату выбрали в честь даты первого такого конгресса и ромского дня коней (в этот день ромы украшают своих коней цветами). Главная цель – привлечь внимание общества к ромскому народу, его проблемам и борьбе с дискриминацией.

Также 8 апреля Международный день фэн-шуй. Это древняя наука или философия, возникшая в Китае около 3 тысяч лет назад. В переводе "фен" означает ветер, а "шуй" — вода. Точная дата появления фэн-шуй неизвестна, на ее развитие особое влияние имели буддизм, даосизм и конфуцианство.