Какой завтра, 8 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 8 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

8 февраля 2022 – вторник. В этот день в Украине отмечают День оперы, День предложения руки и сердца, День нирваны. В православном календаре – день памяти святого Феодора Студита. В народе 8 февраля назвали "Федора Поминальника".

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Какой завтра праздник в Украине и мире

8 февраля в Украине празднуют День оперы. Праздник возник в 2018 году в социальных сетях по хештегом #OperaDay. В этот день все поклонники оперы делятся на своих страницах в социальных сетях фотографиями и видео из любимых опер.

8 февраля празднуют День предложения руки и сердца / Pexels

А еще 8 февраля празднуют День предложения руки и сердца. Хотя это и не официальный выходной, а история возникновения праздника неизвестна, это отличный повод сделать своему любимому человеку романтическое предложение. Сделать ето порой бывает очень непросто. Даже в том случае, если вы точно уверены, что нашли именно этого человека. Этот день мотивирует всех влюбленных озвучить это важное решение и надеяться, что получишь от любимого человека "Да" в ответ.

8 и 15 февраля ежегодно монахи Махаяны празднуют интересный праздник День нирваны (Паринирвана). Считается, что именно 8 февраля Будда Шакьямуни достиг перед физической смертью паранирваны, являющейся важнейшей целью буддистской практики. В переводе с санскрита "нирвана" означает "угасание" или "отсутствие волнения". То есть, человек освобождается от страданий, желаний и зависимостей. 8 и 15 февраля буддисты проводят в своих храмах медитации, приносят дары.

Какие завтра праздники еще в мире:

День безопасности в Интернете;

День "засмейся и разбогатей";

День электронного ящика;

День замороженного йогурта в США.

Какой завтра, 8 февраля, церковный праздник

8 февраля - день памяти Феодора Студита / commons.wikimedia.org

8 февраля в церковном календаре – день памяти Феодора Студита. Родился он в Византии 759 года в достаточно благочестивой и богатой семье местного чиновника. Получил достойное образование и в 22-летнем возрасте вместе со своими родителями решил отречься от светской жизни и принять постриг. Поселился в Вифинском монастыре у горы Олимп. Впоследствии даже стал его настоятелем.

Феодор был ревностным иконопочитателем и сторонником института семьи, а потому выступил против развода императора Константина VI, который был, к тому же, покровителем иконоборцев. За это поступок попал в тюрьму. Уволили его оттуда только после смерти правителя. Тогда же он стал управлять Студийским монастырем.

Феодора в течение жизни заключили в тюрьму трижды. И все разы были за разоблачение незаконных действий власти. Несмотря на это, он смог полностью реформировать монашескую жизнь, а также внес немалый вклад в просвещение благодаря своим Катехизисам и большому количеству религиозных произведений. Умер в 826 году в Вифинском монастыре. В 845 году его мощи были перенесены в Студийский монастырь.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 февраля

Какие завтра именины: Аркадий, Гаврило, Арсений, Давид, Иоанн, Петр, Федор, Семен, Филипп, Мария.

Талисманом человека, рожденного 8 февраля, является малахит. Раньше камень использовали как источник меди. Издавна верили, что малахит может избавить от разных болезней.

8 февраля родился французский писатель-фантаст Жюль Верн / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

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1700 год – физик и математик Даниил Бернулли;

1822 год – народовед, член Кирилло-Мефодиевского общества Афанасий Маркевич;

1828 год – французский писатель-фантаст Жюль Верн;

1883 год – австрийский и американский экономист и социолог Йозеф Шумпетер;

1906 год – американский физик, изобретатель процесса ксерокопирования Честер Карлсон;

1920 год – голливудская кинозвезда Лана Тернер;

1932 год – американский композитор и музыкант, автор музыки к известнейшим голливудским фильмам Джон Уильямс;

1945 год – американский писатель и продюсер, автор остросюжетных произведений Джон Гришем.

Что запрещено делать в этот день

8 февраля запрещается снимать оберег, ведь именно в этот день очень легко навлечь на себя беду.

Избегайте ссор с соседями, даже если живете не слишком дружески.

Народные приметы и традиции на 8 февраля

Утром 8 февраля поет синица к похолоданию / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: ночь звездная, значит урожай льна будет хорошим;

утром 8 февраля поет синица – к похолоданию;

закат чистый, а погода морозная, значит скоро придет стужа;

луна бледного цвета до снегопада.

8 февраля в народе называли "Федора Поминальника", ведь верили, что именно в этот день умершие родственники очень сильно скучают по своей семье. Чтобы души не бродили по земле, нужно было утром пойти в церковь и поставить свечи за упокой. Часто проводили разные обряды, чтобы оградить дом от нечисти и злых духов. Например, клали под входную дверь топор, а над ними закрепляли веточку можжевельника. А еще если 8 февраля в доме был именинник, ему обязательно варили гороховую кашу. Верили, что тогда он будет весь год здоровым и счастливым.

Погода на завтра, 8 февраля

Завтра, 8 февраля, в Киеве будет облачно, но без осадков. Во Львове пасмурно, вечером возможен мелкий снег. В Одессе облачно, ночью будет идти дождь, но утром пройдет погода. В Харькове облачно, ожидается дождь со снегом, который прекратится лишь к вечеру.

Температура воздуха в Киеве +1 день и около 0 ночью. Во Львове +2 день и 0 ночью. В Одессе +5 днем ​​и +1 ночью. В Харькове днем ​​и 0 ночью.

Памятные даты 8 февраля

8 февраля 2021 года компания Tesla объявила, что планирует в ближайшем будущем принимать биткоины как плату за свои продукты / Pexels

В этот день год назад компания Tesla объявила, что планирует в ближайшем будущем принимать биткоины как плату за свои продукты, а в Китае 50 тысяч граждан получают около 30 долларов в криптовалюте, так тестировали системы Центрального банка.

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 февраля: