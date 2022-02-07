Какой завтра, 8 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

8 февраля 2022 – вторник. В этот день в Украине отмечают День оперы, День предложения руки и сердца, День нирваны. В православном календаре – день памяти святого Феодора Студита. В народе 8 февраля назвали "Федора Поминальника".
До Нового года осталось 326 дней.
Какой завтра праздник в Украине и мире
8 февраля в Украине празднуют День оперы. Праздник возник в 2018 году в социальных сетях по хештегом #OperaDay. В этот день все поклонники оперы делятся на своих страницах в социальных сетях фотографиями и видео из любимых опер.
А еще 8 февраля празднуют День предложения руки и сердца. Хотя это и не официальный выходной, а история возникновения праздника неизвестна, это отличный повод сделать своему любимому человеку романтическое предложение. Сделать ето порой бывает очень непросто. Даже в том случае, если вы точно уверены, что нашли именно этого человека. Этот день мотивирует всех влюбленных озвучить это важное решение и надеяться, что получишь от любимого человека "Да" в ответ.
8 и 15 февраля ежегодно монахи Махаяны празднуют интересный праздник День нирваны (Паринирвана). Считается, что именно 8 февраля Будда Шакьямуни достиг перед физической смертью паранирваны, являющейся важнейшей целью буддистской практики. В переводе с санскрита "нирвана" означает "угасание" или "отсутствие волнения". То есть, человек освобождается от страданий, желаний и зависимостей. 8 и 15 февраля буддисты проводят в своих храмах медитации, приносят дары.
Какие завтра праздники еще в мире:
- День безопасности в Интернете;
- День "засмейся и разбогатей";
- День электронного ящика;
- День замороженного йогурта в США.
Какой завтра, 8 февраля, церковный праздник
8 февраля в церковном календаре – день памяти Феодора Студита. Родился он в Византии 759 года в достаточно благочестивой и богатой семье местного чиновника. Получил достойное образование и в 22-летнем возрасте вместе со своими родителями решил отречься от светской жизни и принять постриг. Поселился в Вифинском монастыре у горы Олимп. Впоследствии даже стал его настоятелем.
Феодор был ревностным иконопочитателем и сторонником института семьи, а потому выступил против развода императора Константина VI, который был, к тому же, покровителем иконоборцев. За это поступок попал в тюрьму. Уволили его оттуда только после смерти правителя. Тогда же он стал управлять Студийским монастырем.
Феодора в течение жизни заключили в тюрьму трижды. И все разы были за разоблачение незаконных действий власти. Несмотря на это, он смог полностью реформировать монашескую жизнь, а также внес немалый вклад в просвещение благодаря своим Катехизисам и большому количеству религиозных произведений. Умер в 826 году в Вифинском монастыре. В 845 году его мощи были перенесены в Студийский монастырь.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 февраля
Какие завтра именины: Аркадий, Гаврило, Арсений, Давид, Иоанн, Петр, Федор, Семен, Филипп, Мария.
Талисманом человека, рожденного 8 февраля, является малахит. Раньше камень использовали как источник меди. Издавна верили, что малахит может избавить от разных болезней.
В этот день родились:
- 1700 год – физик и математик Даниил Бернулли;
- 1822 год – народовед, член Кирилло-Мефодиевского общества Афанасий Маркевич;
- 1828 год – французский писатель-фантаст Жюль Верн;
- 1883 год – австрийский и американский экономист и социолог Йозеф Шумпетер;
- 1906 год – американский физик, изобретатель процесса ксерокопирования Честер Карлсон;
- 1920 год – голливудская кинозвезда Лана Тернер;
- 1932 год – американский композитор и музыкант, автор музыки к известнейшим голливудским фильмам Джон Уильямс;
- 1945 год – американский писатель и продюсер, автор остросюжетных произведений Джон Гришем.
Что запрещено делать в этот день
- 8 февраля запрещается снимать оберег, ведь именно в этот день очень легко навлечь на себя беду.
- Избегайте ссор с соседями, даже если живете не слишком дружески.
Народные приметы и традиции на 8 февраля
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: ночь звездная, значит урожай льна будет хорошим;
- утром 8 февраля поет синица – к похолоданию;
- закат чистый, а погода морозная, значит скоро придет стужа;
- луна бледного цвета до снегопада.
8 февраля в народе называли "Федора Поминальника", ведь верили, что именно в этот день умершие родственники очень сильно скучают по своей семье. Чтобы души не бродили по земле, нужно было утром пойти в церковь и поставить свечи за упокой. Часто проводили разные обряды, чтобы оградить дом от нечисти и злых духов. Например, клали под входную дверь топор, а над ними закрепляли веточку можжевельника. А еще если 8 февраля в доме был именинник, ему обязательно варили гороховую кашу. Верили, что тогда он будет весь год здоровым и счастливым.
Погода на завтра, 8 февраля
Завтра, 8 февраля, в Киеве будет облачно, но без осадков. Во Львове пасмурно, вечером возможен мелкий снег. В Одессе облачно, ночью будет идти дождь, но утром пройдет погода. В Харькове облачно, ожидается дождь со снегом, который прекратится лишь к вечеру.
Температура воздуха в Киеве +1 день и около 0 ночью. Во Львове +2 день и 0 ночью. В Одессе +5 днем и +1 ночью. В Харькове днем и 0 ночью.
Памятные даты 8 февраля
В этот день год назад компания Tesla объявила, что планирует в ближайшем будущем принимать биткоины как плату за свои продукты, а в Китае 50 тысяч граждан получают около 30 долларов в криптовалюте, так тестировали системы Центрального банка.
Календарь важных событий в Украине и мире за 8 февраля:
- 1106 год – великий князь Киевский Владимир Мономах составляет "Поучение" - это было первое дидактически-художественное произведение Киевской Руси;
- 1587 год – после 19 лет заключения в замке Фотерингей по обвинению в заговоре против королевы Англии Елизаветы I казнили бывшую шотландскую королеву и претендентку на английский престол Марию Стюарт;
- 1600 год – суд инквизиции выносит смертный приговор Джордано Бруно;
- 1627 год – первое письменно зафиксированное применение в горном взрывной технологии;
- 1807 год – около прусского города Эйлау происходит самое кровавое сражение русско-прусско-французской войны с участием почти 150 тысяч человек;
- 1879 год – инженер Сенфорд Флеминг впервые предлагает распределить земной шар на 24 часовых пояса;
- 1885 год – опубликовали первый рассказ Бернарда Шоу;
- 1914 год – в Монреале создают украинское издательство "Новый Мир";
- 1915 год – в Лос-Анджелесе проходит премьера фильма Дэвида Гриффита "Рождение нации", который впоследствии включили в список 100 лучших фильмов всех времен и народов;
- 1916 год – в Цюрихе (Швейцария) группа поэтов объявляет о появлении нового художественного течения (дадаизм);
- 1921 год – СНК УССР принимает декрет о заповеднике "Аскания-Нова";
- 1928 год – первая передача телесигнала через океан (из Лондона в Нью-Йорк);
- 1929 год – в Ленинграде арестовывают будущего академика Дмитрия Лихачева, которого осудили на 5 лет и отправили на Соловки;
- 1969 год – происходит первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747 (ныне самый большой – Аэробус A380);
- 1964 год – группа Beatles прибывает в аэропорт "Кеннеди" и Америку охватывает волна "битломании";
- 1965 год – в Британии запретили рекламу сигарет на телевидении;
- 1972 год – в лондонском Альберт-холле отменяют концерт Фрэнка Заппы и Mothers of Invention, потому что некоторые их песни были признаны непристойными;
- 1992 год – Украина устанавливает дипломатические отношения с Ватиканом и Азербайджаном;
- 1997 год – в Киеве создают партия Христианско-Народный Союз, которая в 2003 году была переименована в Христианско-Демократический Союз.