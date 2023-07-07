Какой завтра, 8 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 8 июля, день семьи в Украине. Верующие чтят память преподобномученицы Февронии. До Нового года осталось 176 дней.

8 июля 2023 года — суббота. 500-й день войны в Украине.

Какой завтра, 8 июля, церковный праздник

8 июля в церковном календаре – день памяти преподобномученицы Февронии. Она жила во время правления императора Диоклетиана и пострадала из-за своей веры во Христа. Феврония выросла в монастыре в Сиваполе, построенном в Ассирийской области. Тетя Февронии, игуменья Вриена, была настоятельницей монастыря и очень заботилась о душе своей племянницы. Поэтому она накладывала на нее более строгие правила, чем на других монахинь. О благочестивой жизни Февронии стали распространять слухи по всему городу. Молодая знатная вдова Иерия, которая сначала была язычницей, принялась навещать ее. Под влиянием молитв и наставлений Февронии Иерия приняла христианство и смогла привести к Богу своих родственников.

В то время император Диоклетиан послал воинов в Ассирию для преследования христиан. Когда они приблизились к монастырю, где проживала Феврония, все монахини убежали, оставив только настоятельницу, Февронию и ее помощницу Фомаиду. Воины поймали молодую Февронию, связали ей руки и привели к командиру. Сначала ей предложили отказаться от своей веры и принести жертву языческим идолам. Но дева отказалась бесстрашно, за что ее подвергли ужасным пыткам и затем обезглавили.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено ссориться и ругаться.

Лучше не употреблять спиртные напитки.

Не стоит ходить по траве босиком, особенно если есть роса.

Народные приметы и традиции на 8 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: свиньи и мыши едят сено — будет плохой сенокосы травы;

много осота — ждите холодной зимы;

в этот день стоит сильная жара — следующие 40 дней также будут жаркими;

много кашицы в поле — во время сенокоса будет дождь;

рассада "пьет" воду до сухого сенокоса, а если не впитывает — мокрого.

8 июля много осота, ждите холодной зимы / Фото: Pexels

8 июля считался благоприятным днем для любых дел. Поэтому часто признавались в любви, ссылали сватов, играли свадьбу. Влюбленным лучше этот день провести вместе. Верующие молились святой Февронии, чтобы она подарила крепкий брак и долгие отношения. Мужчина и женщина должны вместе поработать над любым делом, чтобы она принесла достаток.

Погода на 8 июля

Завтра, 8 июля, в Киеве будет облачно, мелкий дождь в течение всего дня. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове безоблачное утро сменится на пасмурный день, вечером возможен мелкий дождь. В Одессе облачно, всю вторую половину дня пройдет дождь.

Температура воздуха в Киеве — +27 днем и +20 ночью. Во Львове — +25 днем и +17 ночью. В Харькове — +30 днем и +23 ночью. В Одессе — +30 днем и +22 ночью.

Памятные даты 8 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 июля:

52 год до н. е. — принята дата основания Парижа;

1492 год — первая морская экспедиция из Европы в Индию отплывает из Лиссабона во главе с Васко да Гама;

1573 год — Булонским эдиктом полагают конец 4-летней войне французских католиков и гугенотов;

1592 год — происходит битва при Сачхоне между японским и корейским флотами;

1618 год — за "очарование" французской королевы казнят камеристку Марии Медичи;

1654 год — в Америку прибывает первый еврей Яков Барсимсон;

1659 год — в битве под Конотопом войска гетмана Ивана Выговского при поддержке Крымского ханата наносят сокрушительное поражение московским войскам Алексея Трубецкого;

1796 год — выдают первый паспорт гражданина США;

1889 год — впервые выходит в свет финансовая газета "The Wall Street Journal";

1913 год — завершаются последние выборы в Галицкий краевой сейм, в результате которых количество украинских депутатов увеличивается почти вдвое (с 16 до 31);

1916 год — указ о мобилизации на принудительные работы 400 тыс. жителей Туркестана и степных областей;

1918 год — создают Государственный сенат Украинского Государства — высший судебный институт;

2014 год — сборная Германии в полуфинале Чемпионата мира по футболу побеждает на его поле 5-кратного чемпиона мира, фаворита и хозяина чемпионата сборную Бразилии с сенсационным счетом 7:1 (5:0 в 1-м тайме), побив при этом много мировых футбольных рекордов.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 июля

Какие завтра именины: Леонид, Константин, Федор, Петр, Давид.

Талисманом человека, рожденного 8 июля, является гелиотроп. Полудрагоценный камень, относящийся к группе халцедонов. В Древнем Египте верили, кто владеет гелиотропом, тот может подчинять себе других людей.

В этот день родились:

1811 год — киевский хирург, основатель современной офтальмологии, один из организаторов медицинского факультета в Киеве и первый его декан Владимир Караваев;

1842 год — украинский изобретатель, создатель дуговой электросварки Николай Бенардос;

1912 год — украинская художница, керамистка и ковримарка Нижник-Винников Иванна Васильевна;

1973 год — украинский военный, генерал, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Какой завтра день в Украине и мире

8 июля в Украине празднуют День семьи / Фото: Pexels

8 июля в Украине празднуют День семьи. Ничего не может быть важнее семейного костра, где можно расслабиться, отдохнуть, получить душевное равновесие. Семья — самые близкие для нас люди, которые всегда придут на помощь. Именно поэтому этот праздник настолько важен для каждого украинца. Ведь иногда мы забываем о важности семейного очага и перестаем ценить друг друга.

Впервые день семьи начали праздновать в 2012 году, поэтому он считается довольно молодым. Дату выбрали совсем не случайно. Ведь именно в этот день в православном мире празднуют день Петра и Февронии — святых, покровителей брака, родственных связей.

Также 8 июля День бодиарта. Бодиартом называют искусство росписи почти обнаженного или полностью обнаженного тела. Основателем и промоутером этого праздника стал художник Энди Голуб из Нью-Йорка. Он рассказывал в своих интервью, что эта дата есть возможность самовыразиться, показать свое искусство, сделать мир лучше, подарить людям положительные эмоции.

А еще 8 июля Всемирный день борьбы с аллергией. Праздник был создан по инициативе Всемирных организаций аллергии и иммунопатологии, а его главная цель состоит в том, чтобы привлечь внимание людей к актуальной проблеме распространения аллергии, ее профилактики и лечения.