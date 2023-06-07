Какой завтра, 8 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

8 июня 2023 года — четверг. 470-й день войны в Украине.

Какой завтра, 8 июня, церковный праздник

8 июня в церковном календаре – день памяти святого апостола Карпа. Относился он к числу 70 апостолов и долгие годы потратил на то, чтобы читать проповеди во Фракии. Прославлял он веру во Христа, обращался к язычникам, поддерживал других верующих в их вере. Также он был епископом на острове Крит. В церковных преданиях существует несколько версий его смерти, поэтому можно утверждать, что истинная неизвестна до сих пор.

Что запрещено делать в этот день

После заката не убирайте в доме, так как будут болеть члены семьи.

Не отправляйтесь в дальние поездки и не меняйте в этот день место жительства.

Избегайте конфликтов, потому что день может доставить немало неожиданностей и не все они будут приятны.

Народные приметы и традиции на 8 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: летает много комаров – будут теплые дни;

если прыгает много кузнечиков — будет тепло, но идти дожди;

рыба подплывает к поверхности водоемов, иногда выпрыгивает из воды – ждите сырых дней;

громко квакают лягушки — ближайшие дни будут дождливыми;

ночью заморозки – еще 40 дней утра будут холодными.

8 июня прыгает много кузнечиков — будет тепло, но идти дожди / Фото: Pexels

Апостол Карп, которого почитают верующие в этот день, считается покровителем рыбаков. Поэтому верили, что 8 июня как-никак хорошо ловится рыба, особенно карп. А крестьяне приглашали в дом печника, чтобы тот осмотрел печь и отремонтировал ее при необходимости. После этого мужчину непременно угощали караваем. Один кусок его клали за печь – для домового. Верили, что так он не будет злиться, что его озаботили во время осмотра и ремонта.

Погода на 8 июня

Завтра, 8 июня, в Киеве возможно прояснение вечером, в течение дня небо будет пасмурным, без осадков. Во Львове облачно, во второй половине дня ожидается дождь с грозой, а вечером он перерастет в мелкий дождь. В Харькове с рассветом облачно, но днем от облаков не останется и следа, без осадков. В Одессе пасмурно до обеда, потом прояснится, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +23 днем и +17 ночью. Во Львове — +22 днем и +13 ночью. В Харькове — +26 днем и +15 ночью. В Одессе — +24 днем и +18 ночью.

Памятные даты 8 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 июня:

1668 год — Петр Дорошенко становится гетманом Украины;

1783 год — начинается извержение вулкана Лаки, Исландия, наиболее известное в истории вулканическое извержение, приводящее к тысячам жертв;

1815 год — завершается Венский конгресс;

1824 год — канадец Ноа Кашинг получает машину для мытья и валяния шерсти;

1827 год — основывают грязевой курорт Саки;

1869 год — американец Айвз Макгаффни получает патент на пылесос;

1915 год — Казимир Малевич создает свой первый "Черный квадрат" (всего известны 4 авторских варианта);

1918 год — провозглашают Грузинскую Демократическую Республику;

1919 год — в ходе Чортковской офензивы Украинская Галицкая армия приобретает Чортков и вынуждает польскую армию к отступлению на расстояние 120 км;

1924 год — британцы Джордж Меллори и Эндрю Ирвин отправляются на покорение Эвересту (некоторые считают, что этим альпинистам удалось покорить вершину задолго до Э. Хиллари);

1928 год — совершают первый авиационный перелет из США в Австралию;

1940 год — происходит открытие плутония, 94-го элемента в периодической таблице;

1947 год — впервые открывают судоходство по всему Днепру;

1949 год — выходит в свет роман Джорджа Орвелла "1984";

1965 год — американские компании "Фрито-Лей" и "Пепси-Кола" сливаются и образуют компанию "PepsiCo";

1967 год — в Средиземном море воздушные и морские силы Израиля ошибочно атакуют наблюдавший за военными действиями в регионе американский корабль "ЮСС Либерти" (USS Liberty);

1989 год — во Франции впервые представляют боевой вертолет Ми-28;

1993 год — начинается всеукраинская забастовка шахтеров;

1999 год — впервые в Украине становится доступной программа международного бакалавриата.

Именины: как назвать ребенка, который родился 8 июня

Какие завтра именины: Александр, Георгий, Иван, Карп, Макар, Маркиан, Елена.

Талисманом человека, рожденного 8 июня, является берилл. Камень бывает практически всех цветов. В древности берилл использовали для лечения женских заболеваний. Также верили, что камень является защитником семейного очага, хороших отношений между родителями и детьми.

В этот день родились:

1858 год — украинский военный деятель, военный министр Украинского Государства 1918, расстрелян большевистским ЧК Рогоза Александр Францевич;

1920 год — украинский пилот-ас Иван Кожедуб;

1926 год — украинская поэтесса, диссидентка Ирина Сеник;

1988 год — младший сержант Вооруженных сил Украины, Герой Украины Михаил Несоленый;

1989 год — украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Жолнер.

Какой завтра день в Украине и мире

8 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день океанов / Фото: Pexels

8 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день океанов. Праздник был установлен ООН для преодоления проблем Мирового океана, а также повышения осведомленности о нем. Около 70% поверхности Земли покрывают океаны, поэтому они являются самой большой биосферой планеты и домом для 80% всех видов живых организмов. Наша планета уникальна именно благодаря наличию большого количества воды, ведь на большинстве ее или нет, или мало или она находится в состоянии паров или вечного льда.

Также 8 июня Международный день домохозяйки и домохозяина. Ввели праздник по инициативе Габриэлы Дельгадо — работницы Национального института женщин (Мехико). Главная цель дня состоит в привлечении внимания к работе людей, занимающихся ведением домашнего хозяйства. Трудно переоценить их роль в построении общества. Ведь именно благодаря домохозяевам и домохозяйкам создается благоприятный для воспитания будущих граждан микроклимат.

А еще 8 июня Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга. Событие было начато в 2000 году по инициативе членов Немецкой ассоциации медицинской помощи по опухолям головного мозга. Это некоммерческая организация, созданная с просветительской целью. До настоящего времени опухоли головного мозга считаются менее изученной формой онкологии.

8 июня празднуют День рождения пылесоса. Впервые этот полезный прибор был использован именно в этот день 1869 года. Изобрел его американец Айвз Макгаффни, которому понадобилось четыре года. Первую модель он назвал "Вихрь", но она отличалась немалыми размерами и весом, поэтому домохозяйки не торопились пользоваться новым прибором. Когда же спустя несколько лет появилась более компактная модель, популярность начала расти. Электрические модели начали производить в XX веке. И тогда пылесос стал незаменимым помощником в доме.