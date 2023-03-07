Какой завтра, 8 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 8 марта, по всему миру празднуют Международный женский день (День борьбы за права женщин). Верующие чтят память святого Поликарпа Смирнского. До Нового года осталось 297 дней.

8 марта 2023 — среда. 378-й день войны в Украине.

Какой завтра, 8 марта, церковный праздник

8 марта в церковном календаре – день памяти святого Поликарпа Смирнского. Он сорок лет был епископом Смирнским. Интересно, что Поликарп был одним из первых епископов Христовой Церкви. Таких, как он еще называли Апостольские отцы. Его учителем был святой апостол Иоанн Богослов. Именно он рукоположил Поликарпа епископом в городе в Малой Азии. Случилось это в 96 году.

Когда императором был Марк Аврелий, язычники схватили Поликарпа. За три дня до этого святой человек видел об этом и знал, что его собираются заживо сжечь на огне. Привязали его к столбу, развели под ним костер, но произошло чудо: языки пламени окружили Поликарпа, а он стоял внутри невредимым. Тогда язычники пронзили его тело. Начала литься кровь, сразу потушившая огонь. Умер епископ в Пасхальную субботу 156 года.

Что нельзя делать в этот день

Лучше не работать в этот день физически, а экономить силы и стараться отдохнуть по возможности.

Не стоит расстраиваться и унывать.

Запрещено сплетничать, ругаться, злословить.

Народные приметы и традиции на 8 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: стоит туман – лето будет ненастным;

если бросить в снег соломинку и она в нем "утонет", значит скоро зима закончится;

сороки летят в лес — ждите тепло.

8 марта сороки летят в лес — ждите тепло / Фото: Pexels

В народе 8 марта называли "День Поликарпа" или "Кислые девки". Поговаривают, если девушка не успела выйти замуж до этой даты, то она будет скучать, то есть "киснуть". День считается удачным, если вы хотите привлечь внимание к себе молодого человека. Не стоит снимать паутину к Пасхе. А еще в народе верили, если 8 марта паук плетет паутину, то будет счастье в семье.

Погода на 8 марта

Завтра, 8 марта, в Киеве пасмурная погода в течение всего дня, днем возможен мелкий дождь, который завершится еще до вечера. Во Львове облачно, ожидается дождь. В Харькове пасмурно, ближе к вечеру возможен дождь. В Одессе ясно, лишь утром небо ненадолго укроется облаками, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +9 днем и ночью. Во Львове +7 днем и +2 ночью. В Харькове +10 днем и +1 ночью. В Одессе +11 днем и +5 ночью.

Памятные даты 8 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 марта:

1010 год — Фирдоуси заканчивает составление эпоса иранских народов "Шах-наме";

1126 год — после смерти Ураки Леонского Альфонса VII провозглашают королем Кастилии и Леона;

1169 год — начинается четырехдневная осада Киева силами Андрея Боголюбского;

1387 год — во Львове происходит официальная коронация Святой Королевы Гедвиги;

1576 год — испанский исследователь Диего Гарсия де Паласио впервые осмотрел руины древнего города цивилизации майя Копан;

1658 год — Роскилльский договор: после разрушительного поражения в Северной войне Фредерик III, король Дании — Норвегии, вынужден отдать почти половину своей территории Швеции, чтобы сохранить оставшуюся часть;

1702 год — Анна Стюарт, младшая сестра Марии II, стала королевой-регентом Англии, Шотландии и Ирландии;

1736 год — Надер Шаха, основателя династии Афшаридов, коронуют шахом Ирана;

1759 год — французское правительство отзывает разрешение на печать "Энциклопедии" Дидро и д'Аламбера;

1775 год — анонимный писатель, который, по мнению некоторых, был Томасом Пейном, опубликовал "Африканское рабство в Америке", это была первая статья в американских колониях, призывавшая освободить рабов и отменить рабство;

1817 год — основывают Нью-Йоркскую фондовую биржу;

1857 год — в Нью-Йорке проходит "марш пустых кастрюль", который считается первоначалом празднования Международного женского дня;

1910 год — французская авиаторка Раймонда де Ларош стала первой женщиной, получившей лицензию пилота;

1919 год — начинаются основные события Египетской революции против британской оккупации;

1920 год — провозглашают Арабское Королевство Сирия, первое арабское государство новейшего времени;

1963 год — вследствие военного переворота к власти в Сирии приходит партия Баас;

1971 год — проходит боксерский "бой века" Джо Фрейзер — Мухаммед Али;

1979 год — Philips демонстрирует прототип оптического цифрового аудиодиска в Эйндговене, Нидерланды;

1983 год — Рональд Рейган в выступлении называет СССР "Империей зла";

2006 год — США отменяют ограничительную внешнеторговую поправку Джексона-Вейника в отношении Украины.

Именины: как назвать родившегося 8 марта ребенка

Какие завтра именины: Демьян, Иоанн, Александр, Мусий, Поликарп, Кузьма, Климент, Моисей.

Талисманом человека, рожденного 8 марта, является аквамарин. Драгоценный талисман, отличающийся яркими голубыми оттенками. Название ему дал римский писатель Плиний Старший и в переводе оно означает "морская вода". У древних греков и римлян было мнение, что его покровителем является Посейдон — бог моря. Посредством аквамарина римляне лечили заболевания горла, печени, желудка.

В этот день родились:

1921 год — заслуженная художница Украины, украинская скульптор Коломиец Инна Антоновна;

1940 год — украинский режиссер, сценарист Леонид Осыка.

Какой завтра день в Украине и мире

8 марта в Украине и мире празднуют Международный женский день / Фото: Pexels

8 марта в Украине и мире празднуют Международный женский день или День борьбы за права женщин. Первые упоминания об этом дне касались еще Древнего Рима, где женщины и девушки одевали праздничную одежду и шли в храм богини Вести. Однако история современного праздника началась в 1857 году. Именно в этот день в Нью-Йорке прошла первая демонстрация работниц фабрик. Они требовали уменьшения рабочего времени и достойной заработной платы. Также на митинге подняли вопрос о возможности для женщин голосовать и получать образование.

В феврале 1908 года на улицы Нью-Йорка вышло около 20 тысяч женщин. Они выражали недовольство отсутствия равноправия с мужчинами. В следующем году возникла идея праздновать этот праздник по всему миру. Тогда он приходился на последнее воскресенье зимы. Дату 8 марта избрали только в 1914 году, когда реализовали идею перенести празднование. А в 1975 году ООН объявила этот день Днем борьбы за права женщин.

Также 8 марта отмечают Международный день женщин-пивоваров (International Women's Collaboration Brew Day). Мероприятие направлено на то, чтобы повысить осведомленность о роли женщины в пивоваренной промышленности и способствовать привлечению и расширению возможностей и прав женщин в пивном сообществе. Впервые событие произошло в 2014 году, с тех пор оно стало популярным.

А еще 8 марта День сертифицированного диетолога-нутрициолога (Registered Dietitian Nutritionist Day ). Это ежегодное событие выпадает на вторую среду марта. Посвящен день сертифицированным диетологам-нутрициологам, признанию их работы и вклада в содействие здоровому питанию. Это медицинские работники, прошедшие программу обучения в области диетологии и питания. Они дают рекомендации по правильному питанию, играют ключевую роль в лечении хронических заболеваний (диабет, ожирение и т.п.).

8 марта празднуют в Всемирный день математики. Это ежегодное событие было создано для того, чтобы повысить важность математического образования, поощрить учащихся развивать интерес к этому предмету. Организуется она онлайн-образовательной программой 3P Learning. Дата каждый год меняется и избирается организатором. Во Всемирный день математики проходит 48-часовой глобальный математический конкурс. Он открыт для учащихся всех возрастов. Его основная цель – популяризировать математику как интересный предмет.

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