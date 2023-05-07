Какой завтра, 8 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 8 мая, важное событие – День памяти и примирения. Верующие чтят память апостола и евангелиста Марка. До Нового года осталось 237 дней.
8 мая 2023 года – понедельник. 439-й день войны в Украине.
Какой завтра, 8 мая, церковный праздник
8 мая в церковном календаре – день памяти апостола и евангелиста Марка. Он был апостолом от 70, жил в Иерусалиме, ко Христу его обратил апостол Петр. Когда апостол Петр вместе с Марком были в Риме, христиане попросили последнего написать им все, что известно ему о Господе. Марк это сделал и его письма назвали Евангелие от Марка. Проповедовал святой также и в Египте, где даже основал одну из первых церквей.
Но язычники, которых было много в Египте, задумали убить Марка в священный праздник, совпадающий с Пасхой. Ворвались они в храм после богослужения, схватили апостола и долго мучили его. Умер святой в молитве к Богу и с благодарением за свои страдания на устах.
Что запрещено делать в этот день
- Не давайте совета, вообще в этот день запрещено вмешиваться в чужую жизнь.
- Влюбленным не стоит строить планы на будущее, потому что они не сбудутся.
- Не проливайте на землю воду, потому что придет засуха.
Народные приметы и традиции на 8 мая
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: ясная погода указывает на жаркое лето и хороший урожай яровых;
- звезды и теплый вечер к хорошему урожаю хлеба;
- весь день идут короткие холодные дожди; будет мало меда;
- до 8 мая еще не зацвели яблони, не стоит ждать хорошего урожая яблок.
На Марка в древности призывали дожди, а также молились, чтобы лето не было засушливым. Верили, если в мае дождь уйдет хотя бы три дня, значит, урожай будет богатым. Наши предки считали этот день особенно магическим. Знахари занимались 8 мая любовной и семейной магией. День был удачным для новых начинаний и путешествий. Чтобы деньги текли по реке нужно было приобрести вещь, которая вам очень нравится. А еще следили, куда прилетали перелетные птицы: в сад — будут плодоносить деревья, на огород — будет хороший урожай.
Погода на 8 мая
Завтра, 8 мая, в Киеве ясное утро, пасмурные день и вечер, без осадков. Во Львове облачная погода продержится весь день, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно, вечером возможен дождь.
Температура воздуха в Киеве +13 днем и +6 ночью. Во Львове +13 днем и +6 ночью. В Харькове +13 днем и +6 ночью. В Одессе +13 днем и +11 ночью.
Памятные даты 8 мая
Календарь важных событий в Украине и мире за 8 мая:
- 1541 год — испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открывает реку Миссисипи, которую он назвал Река Святого Духа;
- 1660 год — Карла II провозглашают королем Англии, окончившим 11-летнюю гражданскую войну;
- 1773 год — в вооруженной схватке с турками убивают правителя Египта мамлюка Али Бея (абхаза по происхождению);
- 1838 год — в Великобритании опубликовали "Народную хартию" — программу политических требований английского пролетариата;
- 1842 год — вблизи Версаля горит поезд, перевозивший высших деятелей Франции, в результате чего более 50 человек погибают;
- 1846 год – американская армия разбивает мексиканские войска в битве при Пало-Альто;
- 1847 год – шотландский изобретатель из Стонгейвена Роберт Томсон получает патент на резиновую камеру для колес;
- 1886 год — доктор Джон Пембертон из Атланты впервые продает свой лечебный эликсир — сегодня его продают по всему миру под названием "Coca-Cola";
- 1892 год — вводят запрет на природные богатства Конго, которая не позволяет рассчитываться каучуком и слоновой костью с другими государствами;
- 1895 год – Китай передает Тайвань Японской империи;
- 1898 год — завершается одиночное кругосветное плавание Джошуа Слокама на шлюпе "Спрей";
- 1900 год — Андрей (Шептицкий) назначается митрополитом Львовским;
- 1902 год — во время извержения вулкана Пеле, горящее облако полностью разрушает город Сен-Пьер на острове Мартиника (погибает около 26 тысяч жителей, уцелело только двое или трое);
- 1903 год — первый настоящий дирижабль "Лебоди" совершает свой первый полет на 37 км;
- 1926 год – происходит первый авиаперелет над северным полюсом;
- 1933 год — Магатма Ганди начинает голодную забастовку против британского владычества в Индии;
- 1943 год — Вторая мировая война: заканчивается восстание Варшавского гетто;
- 1944 год — Вторая мировая война: шеф еврейского отдела гестапо А. Эйхман предлагает союзникам обменять венгерских евреев на 10 000 грузовиков;
- 1945 год — в пригороде Берлина Карлсгорсти представители немецкого командования во главе с фельдмаршалом Кейтелем во второй раз подписывают вступающий в силу акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии в 23:01;
- 1947 год — Франция выходит из состава Международного валютного фонда;
- 1949 год — парламентский совет в Бонне принимает "Основной закон" (Конституцию ФРГ);
- 1953 год — первый французский конвертоплан Сюд-Вест SO 1310 "Фарфаде" совершает первый полет как вертолет;
- 1954 год – создают Федерацию футбола Азии;
- 1959 год – в канадской провинции Онтарио появился запрет на наказание заключенных избиением;
- 1962 год – в Лондоне перестают ходить последние троллейбусы;
- 1988 год — во Франции проходит второй тур президентских выборов, по результатам которого на новый семилетний срок выбирают Франсуа Миттерана;
- 1989 год — выходит из печати первый номер "Газеты Избирательной" (Варшава);
- 1994 год — Азербайджан присоединяется к договору о прекращении огня в Карабахе;
- 1996 год – вносят изменения в конституцию ЮАР – предоставляют уровни гражданские права представителям всех рас;
- 2004 год – немецкая полиция арестовала 18-летнего создателя компьютерного вируса "Sasser".
Именины: как назвать ребенка, который родился 8 мая
Какие завтра именины: Арсен, Виктор, Станислав, Денис, Бенедикт, Михаил, Ида.
Талисманом человека, рожденного 8 мая является жадеит. Еще в древности этот камень использовали наравне с нефритом. Изготавливали из него оружие, украшения, всевозможные вещи. Издавна верили, что жадеит помогает в лечении различных болезней, связанных с почками.
В этот день родились:
- 1884 год – американский президент Гарри Трумэн;
- 1917 год – выдающийся украинский художник-сценограф, педагог Даниил Лидер;
- 1952 год – украинский педагог, доктор педагогических наук Олег Михайличенко;
- 1962 год – украинский писатель, лауреат малой Шевченковской премии 1997 года Олесь Ульяненко.
Какой завтра день в Украине и мире
8 мая в Украине и мире празднуют День памяти и примирения. Главная цель этой памятной даты состоит в том, чтобы напомнить о невинных жертвах Второй мировой войны, об ужасных военных преступлениях, совершенных нацистами. Этот день был создан, чтобы почтить две самые важные вещи. Память — чтобы не забывать миллионы погибших. И примирение — чтобы все принимавшие участие в этой войне страны примирились и больше не начинали войн. К сожалению, украинцам снова приходится бороться за право своего существования, которое на этот раз отрицают россияне.
Дату Дня памяти и примирения отмечают 8 мая не случайно. Именно в этот день 1945 был подписан Акт о капитуляции тогдашнего агрессора — Германии. Событие получило свое название в 2004 году во время 59-го съезда Генассамблеи ООН.
Также 8 мая Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Праздничную дату избрали в честь дня рождения Анри Дюнана — он был общественным деятелем Швеции и основателем Красного Креста. А еще он стал первым лауреатом Нобелевской премии мира. Сначала праздник носил название "День Красного Креста", а новое название появилось в 1984 году. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца было основано в 1963 году. На сегодняшний день он объединяет более 17 млн. сотрудников и добровольцев во всем мире.
А еще 8 мая празднуют День свободной торговли. Это событие было создано для продвижения и защиты политики свободной торговли и преимуществ, которые она может принести экономикам по всему миру. Его основная цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность и способствовать принятию свободной торговли во всех странах мира.
8 мая начинается Международная неделя коучинга. Его предложил создать Джерри Удельсон, являющийся сертифицированным мастером-коучом из США. Эта неделя является глобальной инициативой Международной федерации коучинга. Его главная цель – донести значение коучинга как средства профессионального или личностного развития.
Также 8 мая Всемирный день меланомы. Выпадает на второй понедельник мая. Меланомой называют злокачественную опухоль кожного покрова. Ежегодно количество больных этим раком увеличивается из-за усиления солнечного облучения, ведь разрушается озоновый слой. Поэтому основная цель этого дня – напомнить людям о необходимости использования защиты кожи.
А еще 8 мая Всемирный день осла. Инициатором создания такого удивительного праздника стал Разик Арк. Он как-то заметил, что никто никогда не чествовал это животное, а оно прилагает немало усилий, чтобы помогать людям. В 2018 году Разик создал группу в Фейсбуке, в которой предложил отслеживать жизнь ишаков по всему миру. Эту концепцию поддержали СМИ. Например, в Daily Express разместили статью о 10 фактах из жизни ишаков. Эти мероприятия и стали началом создания Всемирного дня осла.