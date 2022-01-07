Какой завтра, 8 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

8 января 2022 – суббота. В церковном календаре – Собор Святой Богородицы. Для верующих этот день не менее особенный, чем Рождество Христово. В Украине праздник называют просто "Богородица". В этот день в 1851 году французским физиком Жаном Фуко было наглядно доказано, что Земля вращается вокруг своей оси (он подвесил большой маятник к куполу Пантеона в Париже), а в 1959 году первым президентом Франции становится Шарль де Голль.
До Нового года осталось 357 дней.
Какой завтра праздник в Украине и мире
8 января наши предки праздновали День повитух. Раньше женщины рожали дома, а помогали им в этом нелегком деле повивальные бабки – сейчас эту профессию называют акушерством. Повитухи должны были иметь безупречную репутацию, ведь считалось, что они не только помогают ребенку появиться на свет, но и влияют на его дальнейшую судьбу. В народе этот день називали "Бабьими кашами" или "Бабьим днем".
Издавна повивальные бабки были в каждом населенном пункте. К ним предъявлялось немало требований, а потому не каждая женщина могла стать повитухой. Часто профессия передавалась от матери к дочери. Но в любом случае повивальной бабой могла стать только женщина детородного возраста, у которой есть свои дети. Также важными чертами характера были чистоплотность и чистая репутация. Потребовалось иметь и особые умения.
В народе существовало поверье, что между повитухой и младенцем всю жизнь сохраняется духовная связь. Поэтому ее часто приглашали на дни рождения, крестины, свадьбы. Часто повивальные бабки также были знахарками и лечили местное население.
Интересный факт: наши предки верили, что настоящая повивальная бабка умеет переложить боль роженицы на ее мужа. Пока он будет страдать от боли, женщина родит спокойно и тихо.
Также 8 января празднуют День заразительного смеха. Впервые этот веселый праздник был отмечен в 1981 году. А основала его обычная женщина – Джоан Уайт. Она решила, что людям нужен день, когда весь мир искренне улыбается и все становятся хоть немного счастливее. Дата выбрана символически, ведь во многих странах мира как раз в первой половине января (после встречи Нового года) люди веселятся и гуляют.
Это неофициальное праздничное событие, празднуемое преимущественно в странах Европы. Традиционно в этот день шутят, устраивают разные веселые розыгрыши. Но стоит запомнить, что друзей в шутку оскорблять ни в коем случае нельзя. День заразительного смеха должен нести только позитив.
А еще 8 января празднуют День вращения Земли. Праздник был введен в честь того, что в 1851 году физик Жан Фуко доказал, что Земля вращается вокруг Солнца. Для этого он закрепил на куполе Пантеона (Париж) огромный маятник. Благодаря креплению из стальной проволоки маятник мог двигаться в любую сторону. Когда Фуко возвращал его, заметил вращение плоскости прибора, хотя объяснения этому у него не было. Ученый сначала примерил модель планеты на свой латунный маятник, что помогло понять – он научно доказал вращение Земли. Свое наблюдение он зафиксировал ночью 8 января. Маятник получил название "маятник Фуко". А память об этом опыте чествуется каждый год.
Какое сегодня праздник еще в мире:
- День метро;
- День Аргайла (аргайл – это узор из квадратов или ромбов, которые располагаются в шахматном порядке и образуют поперечные и параллельные полосы разного цвета);
- День часового;
- День пузырьковой ванны;
- День детей в Таиланде;
- День красоты и поэзии в работе;
- День рассказов о своих рабочих днях;
- Национальный день английской ириски в США.
Какой завтра, 8 января, церковный праздник
8 января в церковном календаре – Собор Святой Богородицы. Празднуется верующими в послерождественский день и считается не менее важным, чем само Рождество Христово. Название этого события тактируется православно церковью как чествование матери Иисуса Христа. В народе праздник принято называть просто "Богородицей".
По традиции 8 января вся семья собирается вместе, чтобы произнести молитву в честь Девы Марии. Однако этот день сегодня считается соборным (общим). Поэтому 8 января также чествуют всех связанных с Богородицей членов семьи: Иисуса Христа, Святого Иосифа, Святого Иакова и других.
Дата основания Собора Святой Богородицы относят еще к эпохе раннего христианства. Достоверно известно, что уже в IV веке люди чтили не только Иисуса Христа, но и его матери. Официально дата была закреплена в Правилах Вселенского Собора в конце VII столетия.
Также 8 января – день памяти священномученика Евфимия Сардейского. Он был смиренным и доброжелательным человеком. Также был епископом, отличавшимся особой внимательностью к верующим и их проблемам. Особенно трепетно священномученик относился к святым иконам. Несколько раз с другими служителями Евфимий заседал на Вселенском Соборе. Однако именно за свою веру во Христа он и пострадал.
Императоры Константинополя пытались обратить епископа в сторону ненависти ко Христу. Однако Евфимий мужественно отстаивал святые иконы и погиб в темнице от многочисленных травм. Считается, что мощи священномученика могут исцелить даже тяжелобольного и дают надежду, что все в жизни будет хорошо.
8 января – день памяти преподобного Никодима Тисманского. Согласно историческим источникам, сохранившимся до сегодняшнего дня, Никодим происходил из сербской семьи. Он получил духовное образование высокого уровня и принял монашеский постриг. Каждый день преподобный обращался к Богу молитвой.
Когда Никодим получил духовный сан, то направился к уединению, потому что считал, что так лучше познает мудрость и бесстрастие. К нему часто обращались за советом. Преподобным было основано несколько церквей. Он проповедовал слово Божие и имел много учеников. В конце XVI века, когда землями, где жил Никодим, завладели венгры, преподобному пришлось убегать и искать убежище в пещере в долине Тисмана. До сегодняшнего дня там действует Тисманский монастырь, который считается центром распространения Господней науки. Умер тихо в старости.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 января
Какие завтра именины: Александр, Михаил, Григорий, Ефим, Дмитрий, Давид, Константин, Иосиф, Мария, Анфиса.
Талисманом людей, рожденных 8 января, является рубин. В древности этому камню приписывали разные целебные свойства. Считалось, что он умеет хранить память, останавливать кровь, делать человека бодрым и радостным. Издавна рубин использовали в качестве декоративного камня для украшений. Издавна его добывали в Индии и в Бирме.
В этот день родились:
- 1720 год – английский изобретатель, Джеймс Харгриус;
- 1824 год – английский писатель, Вилки Коллинз;
- 1865 год – ученый-экономист, государственный и общественный деятель Украины, Михаил Туган-Барановский;
- 1896 год – литовский летчик, национальный герой, Стяпонас Дарюс;
- 1935 год – американский певец и актер, король рок'н'ролла, Элвис Пресли;
- 1937 год – британская эстрадная певица, Ширли Бесси;
- 1941 год – британский актер, сценарист, продюсер, композитор, Грэхэм Чэпмэн;
- 1942 год – физик-теоретик, один из самых внимательных ученых нашего времени, Стивен Хокинг;
- 1947 год – английский рок-музыкант и актер, Дэвид Боуи.
Что запрещено делать в этот день
- 8 января все еще запрещалось пить и готовить кисель, наши предки считали, что по-другому в доме будет покойник.
- Если к вам пришли колядники, их нельзя не впустить в дом, потому что счастье его обойдет.
- Дом должен быть чистым, если 8 января в нем грязно, значит весь год вас ждут неудачи.
- Не покупайте веревки, потому что это приведет к беде.
Народные приметы и традиции на 8 января
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, каков сегодня день: если мороз и снег, то лето будет холодным;
- если утром 8 января солнечно, можно ожидать хорошего урожая; над головой летают стаи воронов – ждите снегопады;
- если на улице 8 января щебечут синички – скоро начнутся морозы;
- если в печи горит не красное, а белое пламя, скоро придет оттепель;
- услышать пение зяблика 8 января на оттепели;
- если к ладоням прилипает снег, следует ожидать потепления;
- дует северный ветер, скоро будет очень холодно;
- 8 января нужно гадать на брак – это ведь самый благоприятный для этого день.
8 января у наших предков все еще продолжались рождественские празднества. Поэтому, если в ваш дом пришли гости, их нужно обязательно пригласить за праздничный стол и угостить вкусненьким. Тогда весь год проведете в изобилии. Также наши предки пытались именно 8 января вынести из дома весь хлам и мусор. Считалось, что это приносит в дом счастье.
Погода на завтра, 8 января
Завтра, 8 января, в Киеве днем ясно, но к вечеру небо затянутся облаками. Во Львове пасмурная погода весь день, лишь к вечеру возможен снег. В Одессе облака утром небо без осадков. В Харькове облачная погода, вечером возможны облака.
Температура воздуха 8 января в Киеве около 0, ночью возможно до -4. Во Львове -6 ночью и 0 днем. В Одессе +3 днем и -1 ночью. В Харькове -7 ночью и -2 днем.
Памятные даты 8 января
В этот день год назад в Каневе сильный ветер свалил главную елку города, а на Кипре объявляют локдаун из-за большого количества инфицированных.
Календарь важных событий в Украине и мире за 8 января:
- 1198 год - начало понтификата Иннокентия III;
- 1297 - Франсуа Гримальди захватывает Монако, начинается более 700-летнее правление династии Гримальди и существование независимого государства Монако;
- 1570 год - Иван Грозный с войском входит в Новгород;
- 1656 год - в голландском городе Гарлем выходит первый номер газеты "Гарлемский вестник", ее издают до сих пор, это старейшая газета в мире;
- 1851 - французским физиком Жаном Фуко было наглядно доказано, что Земля вращается вокруг своей оси (он подвесил большой маятник к куполу Пантеона в Париже);
- 1889 - ученый Герман Голлерит из Нью-Йорка получает патент на табулирующую машину, которую использовали для переписи населения;
- 1912 год – основание Африканский национальный конгресс;
- 1918 год – президент США Вудро Вильсон предлагает мирную программу для окончания I Мировой войны;
- 1919 год – в с. Ясиня устанавливается Украинская Гуцульская Республика;
- 1957 год - 14-летний Бобби Фишер становится чемпионом США по шахматам;
- 1959 год – генерал Шарль де Голль становится первым президентом Франции;
- 1961 год - французы на референдуме голосуют за предоставление Алжиру независимости;
- 2004 год - в Саутгемптоне проходит церемония "крещения" морского суперлайнера "Queen Mary 2", в то время он был самым большим в мире.