Какой завтра, 8 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 8 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

8 января 2022 – суббота. В церковном календаре – Собор Святой Богородицы. Для верующих этот день не менее особенный, чем Рождество Христово. В Украине праздник называют просто "Богородица". В этот день в 1851 году французским физиком Жаном Фуко было наглядно доказано, что Земля вращается вокруг своей оси (он подвесил большой маятник к куполу Пантеона в Париже), а в 1959 году первым президентом Франции становится Шарль де Голль.

До Нового года осталось 357 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

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8 января наши предки праздновали День повитух. Раньше женщины рожали дома, а помогали им в этом нелегком деле повивальные бабки – сейчас эту профессию называют акушерством. Повитухи должны были иметь безупречную репутацию, ведь считалось, что они не только помогают ребенку появиться на свет, но и влияют на его дальнейшую судьбу. В народе этот день називали "Бабьими кашами" или "Бабьим днем".

Издавна повивальные бабки были в каждом населенном пункте. К ним предъявлялось немало требований, а потому не каждая женщина могла стать повитухой. Часто профессия передавалась от матери к дочери. Но в любом случае повивальной бабой могла стать только женщина детородного возраста, у которой есть свои дети. Также важными чертами характера были чистоплотность и чистая репутация. Потребовалось иметь и особые умения.

В народе существовало поверье, что между повитухой и младенцем всю жизнь сохраняется духовная связь. Поэтому ее часто приглашали на дни рождения, крестины, свадьбы. Часто повивальные бабки также были знахарками и лечили местное население.

Интересный факт: наши предки верили, что настоящая повивальная бабка умеет переложить боль роженицы на ее мужа. Пока он будет страдать от боли, женщина родит спокойно и тихо.

8 января празднуют День заразительного смеха / Pexels

Также 8 января празднуют День заразительного смеха. Впервые этот веселый праздник был отмечен в 1981 году. А основала его обычная женщина – Джоан Уайт. Она решила, что людям нужен день, когда весь мир искренне улыбается и все становятся хоть немного счастливее. Дата выбрана символически, ведь во многих странах мира как раз в первой половине января (после встречи Нового года) люди веселятся и гуляют.

Это неофициальное праздничное событие, празднуемое преимущественно в странах Европы. Традиционно в этот день шутят, устраивают разные веселые розыгрыши. Но стоит запомнить, что друзей в шутку оскорблять ни в коем случае нельзя. День заразительного смеха должен нести только позитив.

А еще 8 января празднуют День вращения Земли. Праздник был введен в честь того, что в 1851 году физик Жан Фуко доказал, что Земля вращается вокруг Солнца. Для этого он закрепил на куполе Пантеона (Париж) огромный маятник. Благодаря креплению из стальной проволоки маятник мог двигаться в любую сторону. Когда Фуко возвращал его, заметил вращение плоскости прибора, хотя объяснения этому у него не было. Ученый сначала примерил модель планеты на свой латунный маятник, что помогло понять – он научно доказал вращение Земли. Свое наблюдение он зафиксировал ночью 8 января. Маятник получил название "маятник Фуко". А память об этом опыте чествуется каждый год.

Какое сегодня праздник еще в мире:

День метро;

День Аргайла (аргайл – это узор из квадратов или ромбов, которые располагаются в шахматном порядке и образуют поперечные и параллельные полосы разного цвета);

День часового;

День пузырьковой ванны;

День детей в Таиланде;

День красоты и поэзии в работе;

День рассказов о своих рабочих днях;

Национальный день английской ириски в США.

Какой завтра, 8 января, церковный праздник

8 января - Собор Святой Богородицы / pixabay.com

8 января в церковном календаре – Собор Святой Богородицы. Празднуется верующими в послерождественский день и считается не менее важным, чем само Рождество Христово. Название этого события тактируется православно церковью как чествование матери Иисуса Христа. В народе праздник принято называть просто "Богородицей".

По традиции 8 января вся семья собирается вместе, чтобы произнести молитву в честь Девы Марии. Однако этот день сегодня считается соборным (общим). Поэтому 8 января также чествуют всех связанных с Богородицей членов семьи: Иисуса Христа, Святого Иосифа, Святого Иакова и других.

Дата основания Собора Святой Богородицы относят еще к эпохе раннего христианства. Достоверно известно, что уже в IV веке люди чтили не только Иисуса Христа, но и его матери. Официально дата была закреплена в Правилах Вселенского Собора в конце VII столетия.

Также 8 января – день памяти священномученика Евфимия Сардейского. Он был смиренным и доброжелательным человеком. Также был епископом, отличавшимся особой внимательностью к верующим и их проблемам. Особенно трепетно ​​священномученик относился к святым иконам. Несколько раз с другими служителями Евфимий заседал на Вселенском Соборе. Однако именно за свою веру во Христа он и пострадал.

Императоры Константинополя пытались обратить епископа в сторону ненависти ко Христу. Однако Евфимий мужественно отстаивал святые иконы и погиб в темнице от многочисленных травм. Считается, что мощи священномученика могут исцелить даже тяжелобольного и дают надежду, что все в жизни будет хорошо.

8 января – день памяти преподобного Никодима Тисманского. Согласно историческим источникам, сохранившимся до сегодняшнего дня, Никодим происходил из сербской семьи. Он получил духовное образование высокого уровня и принял монашеский постриг. Каждый день преподобный обращался к Богу молитвой.

Когда Никодим получил духовный сан, то направился к уединению, потому что считал, что так лучше познает мудрость и бесстрастие. К нему часто обращались за советом. Преподобным было основано несколько церквей. Он проповедовал слово Божие и имел много учеников. В конце XVI века, когда землями, где жил Никодим, завладели венгры, преподобному пришлось убегать и искать убежище в пещере в долине Тисмана. До сегодняшнего дня там действует Тисманский монастырь, который считается центром распространения Господней науки. Умер тихо в старости.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 января

Какие завтра именины: Александр, Михаил, Григорий, Ефим, Дмитрий, Давид, Константин, Иосиф, Мария, Анфиса.

Талисманом людей, рожденных 8 января, является рубин. В древности этому камню приписывали разные целебные свойства. Считалось, что он умеет хранить память, останавливать кровь, делать человека бодрым и радостным. Издавна рубин использовали в качестве декоративного камня для украшений. Издавна его добывали в Индии и в Бирме.

В этот день родились:

1720 год – английский изобретатель, Джеймс Харгриус;

1824 год – английский писатель, Вилки Коллинз;

1865 год – ученый-экономист, государственный и общественный деятель Украины, Михаил Туган-Барановский;

1896 год – литовский летчик, национальный герой, Стяпонас Дарюс;

1935 год – американский певец и актер, король рок'н'ролла, Элвис Пресли;

1937 год – британская эстрадная певица, Ширли Бесси;

1941 год – британский актер, сценарист, продюсер, композитор, Грэхэм Чэпмэн;

1942 год – физик-теоретик, один из самых внимательных ученых нашего времени, Стивен Хокинг;

1947 год – английский рок-музыкант и актер, Дэвид Боуи.

Что запрещено делать в этот день

8 января все еще запрещалось пить и готовить кисель, наши предки считали, что по-другому в доме будет покойник.

Если к вам пришли колядники, их нельзя не впустить в дом, потому что счастье его обойдет.

Дом должен быть чистым, если 8 января в нем грязно, значит весь год вас ждут неудачи.

Не покупайте веревки, потому что это приведет к беде.

Народные приметы и традиции на 8 января

Услышать пение зяблика 8 января на оттепели / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, каков сегодня день: если мороз и снег, то лето будет холодным;

если утром 8 января солнечно, можно ожидать хорошего урожая; над головой летают стаи воронов – ждите снегопады;

если на улице 8 января щебечут синички – скоро начнутся морозы;

если в печи горит не красное, а белое пламя, скоро придет оттепель;

услышать пение зяблика 8 января на оттепели;

если к ладоням прилипает снег, следует ожидать потепления;

дует северный ветер, скоро будет очень холодно;

8 января нужно гадать на брак – это ведь самый благоприятный для этого день.

8 января у наших предков все еще продолжались рождественские празднества. Поэтому, если в ваш дом пришли гости, их нужно обязательно пригласить за праздничный стол и угостить вкусненьким. Тогда весь год проведете в изобилии. Также наши предки пытались именно 8 января вынести из дома весь хлам и мусор. Считалось, что это приносит в дом счастье.

Погода на завтра, 8 января

Завтра, 8 января, в Киеве днем ​​ясно, но к вечеру небо затянутся облаками. Во Львове пасмурная погода весь день, лишь к вечеру возможен снег. В Одессе облака утром небо без осадков. В Харькове облачная погода, вечером возможны облака.

Температура воздуха 8 января в Киеве около 0, ночью возможно до -4. Во Львове -6 ночью и 0 днем. В Одессе +3 днем ​​и -1 ночью. В Харькове -7 ночью и -2 днем.

Памятные даты 8 января

8 января 2021 года на Кипре объявляют локдаун из-за большого количества инфицированных / Pexels

В этот день год назад в Каневе сильный ветер свалил главную елку города, а на Кипре объявляют локдаун из-за большого количества инфицированных.

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 января: