Какой завтра, 9 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 9 апреля, Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми. Верующие чтят память святой Матроны. До Нового года осталось 266 дней.

9 апреля 2023 года — воскресенье. 410-й день войны в Украине.

Какой завтра, 9 апреля, церковный праздник

9 апреля в церковном календаре – день памяти Матроны. Она была рабыней у женщины-иудейки, которая заставляла девушку отречься от своей веры во Христа. Однако Матрона стойко стояла на своем, выносила все страдания, выпавшие на ее долю. Однажды хозяйка узнала, что ее рабыня ходила в церковь. За это она связала Матрону и избивала жестоко несколько дней, оставила без пищи и воды, заперла в ячейке. В один из таких дней девушка скончалась.

Подняли ее тело христиане и с почестями похоронили, а сам епископ Александр Солунский построил храм в ее честь.

Что запрещено делать в этот день

Церковь категорически запрещает ругаться, ссориться и злословить.

Нельзя обманывать и сплетничать.

Народные приметы и традиции на 9 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: туман или утром — урожай будет богатым;

на подоконнике сидит кошка и просится на улицу – ждите улучшения погодных условий;

мочат целый день петуха — будет снег или дождь;

под растаявшим снегом заметна плесень — в лесу будет много грибов.

9 апреля на подоконнике сидит кошка и просится на улицу — ждите улучшения погодных условий. / Фото: Pexels

В этот день было принято заниматься огородом и садовыми делами. Считалось, что тогда все получится. Женщины шли в храм, чтобы помолиться святой Матроне о помощи и покровительстве. Ее считали заместительницей рукодельниц. 9 апреля обязательно выносили из дома и избавлялись от старых вещей. Так можно было выкинуть из жизни негатив.

Погода на 9 апреля

Завтра, 9 апреля, в Киеве облачно, ночью и утром без осадков, днем небольшой дождь, который к вечеру закончится. Во Львове пасмурно, утром сильный дождь, который к обеду ослабнет и закончится к вечеру. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +12 днем и +9 ночью. Во Львове +6 днем и +4 ночью. В Харькове +15 днем и +9 ночью. В Одессе +11 днем и +6 ночью.

Памятные даты 9 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 апреля:

193 год — Септимий Север был провозглашен Римским императором;

1553 год — Шимун VIII Йоханнан Сулака посвящен епископу в Риме, что привело к расколу Церкви Востока и зарождение Халдейской католической церкви;

1667 год — в Париже проходит первая в мире публичная художественная выставка;

1860 год — французский изобретатель Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилл делает первую аудиозапись, хранящуюся в парижском архиве;

1865 год — войска Конфедерации под командованием Роберта Ли кажутся объединенным войскам Улисса Гранта, что стало завершением Гражданской войны в США;

1930 год – в Нью-Йорке впервые демонстрируют работу видеотелефона;

1940 год – немецкие войска вторглись в Данию и Норвегию;

1963 год – экс-премьер-министр Британии Уинстон Черчилль становится первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США;

1966 год — во Франции Софи Лорен выходит замуж за продюсера Карло Понти;

1966 год – Ватикан отменяет Индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех веков;

1969 год — проходит дебютный концерт группы King Crimson в лондонском клубе "Спикизи";

1977 год — шведская группа ABBA на неделю возглавляет американский гитпарад с песней "Dancing Queen";

1983 год — английский гитпарад возглавил Дэвид Боуи с песней "Let's Dance";

1990 год — во Львовской опере проходит первое заседание Львовского областного совета первого демократического созыва;

1991 год — во Львове основывают творческое объединение Фонд Мазоха;

2003 год — Европарламент одобряет вступление в Европейский союз 10 новых членов: Кипра, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Словении;

2003 год — во время вторжения коалиционных сил в Ирак американские войска полностью овладевают Багдадом; Саддам Хусейн начинает скрываться;

2005 год — наследник британского престола Чарльз, принц Уэльский женится на Камиллу Паркер-Боулз;

2015 год – в Украине принимают декоммунизационные законы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 апреля

Какие завтра именины: Мефодий, Мануил, Александр, Феодосий, Иван, Матрона.

Талисманом человека, рожденного 9 апреля является яшма. Поделочный непрозрачный камень, отличающийся матовым блеском. Яшма была известна еще во времена Месопотамии. Давно верили, что она является камнем гармонии и здоровья.

В этот день родились:

1911 год – украинский живописец-монументалист Степан Кириченко;

1926 год — американский издатель, основатель журнала "Playboy" Гью Гефнер;

1984 год — солдат Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Константин Мрочко.

Какой завтра день в Украине и мире

9 апреля празднуют День добрых дел / Фото: Pexels

9 апреля в Украине и мире Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми. Этот день посвящен повышению осведомленности о разрушительных последствиях сексуального насилия над детьми, содействию предупредительным усилиям по всему миру. К сожалению, сексуальное насилие над детьми – серьезная и широко распространенная проблема, от него ежегодно страдает около миллиона детей.

Также 9 апреля Международный день ASMR (International ASMR Day). Это уникальное явление, за несколько лет захватившее всю Сеть. ASMR — автономная реакция сенсорного меридиана, то есть, когда появляется приятное покалывание в теле в ответ на определенные звуки или другие визуальные раздражители. Обычно такие видеоизображения содержат шепот, нежное постукивание или другие успокаивающие звуки. Благодаря этому слушатели могут расслабиться и избавиться от стресса.

А еще 9 апреля празднуют День добрых дел. Этот международный праздник объединяет более 100 стран. Главная его цель — совершать добрые поступки во благо людей и планеты. Каждый год сотни тысяч волонтеров применяют простую идею на практике: каждый человек может сделать что-то хорошее, чтобы мир изменился к лучшему. Хотя дело и может казаться ничтожным по сравнению с потребностями Земли, но это не имеет значения.

9 апреля — Всемирный день антиквариата. Антиквариатом могут быть любые предметы древности, обладающие художественной или исторической ценностью. Термин происходит от латинского слова, переводимого как "старинный". Такие реликвии должны иметь возраст не менее 100 лет.