Какой завтра, 9 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

9 февраля 2022 – среда. В этот день в Украине отмечают профессиональный праздник Международный день стоматолога, а еще Международный день пиццы. В православном календаре День памяти Иоанна Златоуста.
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Какой завтра праздник в Украине и мире
9 февраля в Украине и мире празднуют профессиональный праздник Международный день стоматолога. Здоровые зубы – это неотъемлемая часть здоровья человека. Поэтому очень важно не только тщательно за ними следить, но и вовремя посещать стоматологов. Это врачи, специализирующиеся на гигиене и здоровье полости рта. Они помогают контролировать состояние зубов с детства, а также диагностируют и лечат проблемы.
Интересный факт: самые древние артефакты, которые можно отнести к профессии стоматолога, датируют около 7000 лет до нашей эры. На территории современного Пакистана были найдены человеческие остатки и зубы, которые просверлили с помощью кремниевого сверла. Возможно, именно так наши предки сражались с кариесом. А еще много фактов по древней стоматологии оставила после себя цивилизация Древнего Египта. В гробницах фараонов нашли несколько зубов, сочетавшихся с помощью золотой проволоки. Ученые предполагают, что он мог быть своего рода протезом. Даже тогда была практика удаления больных зубов. А в Древней Греции этим занимался Гиппократ.
Каждый год 9 февраля празднуют Международный день пиццы. Любители итальянского блюда готовят в этот день любимые его варианты. А классическая Маргарита впервые была создана 200 лет назад итальянцем Раффаэле Эспозито. Хотя учёные считают, что прототипы современной пиццы существовали еще в давние времена. К примеру, в Древней Греции, а также в Риме, любили готовить плоский хлеб и добавлять к нему оливки, масло, травы. А среди персидских воинов очень популярны были лепешки со специями, финиками, сыром.
Свою популярность пицца получила после Второй мировой войны. В каждой стране существуют свои традиционные варианты начинки, а самое итальянское блюдо насчитывает около 1000 различных рецептов.
Какие завтра праздники еще в мире:
- День зубной боли;
- День мяса в Японии;
- День чтения в ванной;
- День свободы еды в Канаде.
Какой завтра, 9 февраля, церковный праздник
9 февраля в церковном календаре – день памяти Иоанна Златоуста. Богослов, архиепископ Константинопольский, один из трех Вселенских святителей и учитель. Родился в 347 году в Антиохии в семье чиновника. Его отец Секундус умер почти сразу после рождения сына, а потому его воспитанием занималась мать Анфуса. Она решила больше не выходить замуж (хотя ей тогда было около 20 лет), а заняться только сыном. Уже в юном возрасте Иоанн любил читать Священное Писание. Впоследствии, учился у лучших риторов и философов.
В 367 году святитель Мелетий Антиохский окрестил Иоанна. А через три года он стал чтецом. С 372 года Златоуст учился в местной богословской школе у пресвитеров Диодора Тарсийского и Флавиана. Впоследствии умирает мать Иоанна и решает стать монахом. Через несколько лет его хотят поставить на епископской кафедре, но он отказывается. В то время появляется его труд "Шесть слов о священстве". Четыре года Иоанн живет в пустыне, где пишет "Сравнение власти, богатства и превосходства царских с истинной и христианской любовью монашеской жизни" и "Против вооруженных на ищущих монашество". А еще два года живет в полностью уединенной пещере и не разговаривает.
В 397 году, когда архиепископ Константинопольский Нектарий умирает, Иоанна вызывают в Антиохию, чтобы он стал патриархом. Первое, что он сделал на новой должности, усовершенствовал священство. Средства, которые он получал как архиепископ, шли на больницы и гостиницы для паломников. Впоследствии оказался вовлечен в конфликт с императорским двором. Императрица Евдоксия, которая была женой императора Аркадия, потребовала унести все имущество у опального вельможи, и Иоанн встал на сторону последнего. Поэтому императрица затаила на архиепископа гнев.
Иоанна Златоуста решили выгнать из города. Но той же ночью умер ребенок императоров, а рядом с поселением произошло землетрясение. Евдоксия так испугалась, что попросила вернуть Златоуста.
В 406 году Иоанн сильно заболел и был прикован к постели. В то же время его переводят из столицы в глухой город Пифиунта. Три месяца истощенный болезнью Златоуст добирался под дождем и солнцем. Недалеко от города Команы силы покинули его, он произнес "Слава Богу за все!" и умер. Случилось это в 407 году.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 февраля
Какие завтра именины: Петр, Иоанн (Иоанн), Дмитрий.
Талисманом человека, рожденного 9 февраля, является янтарь. Испокон веков этот камень сравнивали с самим солнцем. Еще в Древней Греции существовал миф о том, что янтарь создал сын Гелиоса (бога Солнца). Камень использовали для изготовления украшений, которые с радостью носили женщины. А мужчины украшали им свои мечи и щиты.
В этот день родились:
- 1441 год – узбекский поэт и мыслитель Алишер Навои;
- 1815 год – испанский исторический живописец и портретист Мадрасо Федерико;
- 1826 год – украинский живописец и график Константин Трутовский;
- 1846 год – немецкий инженер, конструктор первого "Мерседеса" Вильгельм Майбах;
- 1885 год – австрийский композитор Альбан Берг;
- 1910 год – французский биохимик, Нобелевский лауреат Жак Моно;
- 1937 год – немецкая оперная певица, одна из лучших вагнеровских сопрано Гильдегард Беренс;
- 1942 год – американская певица и композитор Кэрол Кляйн;
- 1943 год – американский киноактер Джо Пеши;
- 1979 год – голливудская киноактриса Мена Сувари.
Что запрещено делать в этот день
- 9 февраля запрещается мыть голову, а также принимать или дарить подарки.
- Наши предки считали, что в этот день можно сильно сглазить, а потому пытались ограничить круг общения.
- 9 февраля не желательно веселиться, лучше провести день спокойно.
Народные приметы и традиции на 9 февраля
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: белый месяц означает, что скоро будут холода, а красный – морозы;
- если прошла метель и наметы имеют закругленные верха, значит урожай будет хорошим;
- 9 февраля облака плывут после ветра, будет снег;
- запотело стекло – до тепла.
Наши предки считали, что Иоанн Златоуст является защитником людей, оказавшихся на развилке или в отчаянии. 9 февраля традиционно готовили поминальную трапезу, включавшую в себя компот, пирожки с грибами или мясом, рисовую кашу, капусту. Если погода была хорошая, часть блюд несли на кладбище, чтобы оставить на могилах умерших родственников. А еще раздавали нищим у храма. Наши предки верили, что 9 февраля с помощью тепла и огня можно исцелить любые болезни.
Погода на завтра, 9 февраля
Завтра, 9 февраля, в Киеве пасмурная погода, утром может пройти мелкий дождь, который завершится к середине дня. Во Львове облачно, ночью будет идти дождь, но к утру он стихнет. В Одессе до вечера пасмурная погода, без осадков. В Харькове пасмурно, ближе к вечеру возможен дождь со снегом.
Температура воздуха в Киеве +4 днем около 0 ночью. Во Львове +6 днем и +4 ночью. В Одессе +6 днем и -1 ночью. В Харькове +2 днем и -2 ночью.
Памятные даты 9 февраля
В этот день год назад в Британии обнаруживают еще одну мутацию коронавируса, а футболист "Барселоны" Франсишку Тринкау после дебютного гола за эту команду покупает суперкар Lamborghini Huracan EVO.
Календарь важных событий в Украине и мире за 9 февраля:
- 1263 год – при Даугавгриве (современная Латвия), литовское войско под командованием князя Тренеты разбивает ливонских крестоносцев;
- 1667 год – в селе Андрусове близ Смоленска заключают перемирие между Речью Посполитой и Московским царством, согласно которому Украина была поделена пополам с границей по Днепру;
- 1722 год – в Петербурге издают царский указ о высылке 10 тысяч казаков на строительство Ладожского канала и 10 тысяч казаков на строительство Донского канала;
- 1849 год – на территории Папского государства революционеры провозглашают Итальянская Республика;
- 1863 год – американец Эллансон Крэйг получает патент на огнетушитель;
- 1893 год – проходит премьера оперы Дж. Верди "Фальстаф" в Милане;
- 1893 год – состоялся первый в мире сеанс стриптиза (Париж, "Мулен Руж");
- 1897 год – в Российской империи начинается первая общая перепись населения (126,4 млн человек, из которых 22,6 млн украинцев);
- 1900 год – Двайт Ф. Дэвис учреждает теннисный турнир на Кубок Дэвиса;
- 1904 год – в Желтом море, близ порта Чемульпо, в начале русско-японской войны происходит битва крейсера "Варяг" и канонерки "Кореец" с японской эскадрой;
- 1909 год – в США принимают первый закон о запрете наркотиков;
- 1918 год – подписывают Берестейский мирный договор, согласно которому Немецкая империя, Австро-Венгерская империя, Османская империя и Болгарское царство признают УНР самостоятельным государством;
- 1923 год – восстание атаманов Холодного Яра в Лукьяновской тюрьме в Киеве;
- 1929 год – в Москве начинается первая неделя украинской литературы;
- 1942 год – в Киеве немцы арестовывают Елену Телигу и других представителей украинской интеллигенции;
- 1943 год – Уинстон Черчилль сообщил Иосифу Сталину о подготовке открытия второго фронта в Европе в августе-сентябре 1943 года;
- 1951 год – кинозвезда Грета Гарбо получает американское гражданство;
- 1969 год – совершил свой первый полет широкофюзеляжный пассажирский самолет Боинг-74;
- 1964 год – группа "The Beatles" впервые появляется в прямом эфире американского телевидения на "Шоу Эда Салливана", которое просмотрело почти 74 млн телезрителей;
- 1972 год – происходит первое выступление новой группы Пола Маккартни "Wings";
- 1993 год – Пол Маккартни выпускает сольный альбом "Off the Ground".