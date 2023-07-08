Какой завтра, 9 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 9 июля, День рыбака в Украине. Верующие чтят память преподобного Давида Солунского. До Нового года осталось 175 дней.
9 июля 2023 года — воскресенье. 501-й день войны в Украине.
Какой завтра, 9 июля, церковный праздник
9 июля в церковном календаре – день памяти преподобного Давида Солунского. Его постригли в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. Но позже он построил себе отдельный шалаш неподалеку от Солуни. Там он прожил около 70 лет. Каждый день Давид молился и соблюдал строгий пост, изнемогал от холода или жары. За это Бог послал ему дар исцеления. Он умел лечить людей и давать им ценные советы. Когда достиг солидного возраста, он мог даже брать в руки горящий уголь. Умер около 540 года.
Что запрещено делать в этот день
- Нельзя топтать землянику или выбрасывать ее.
- Не стоит отказывать людям в помощи, особенно если это ваши друзья.
- Запрещено оскорблять или наказывать животных.
Народные приметы и традиции на 9 июля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: жарко – еще в течение 40 дней будет такая погода;
- засуха указывает на то, что грибов не будет до самой осени;
- солнечный день — к хорошей погоде в течение всего лета;
- утром много росы, уродит немало огурцов.
Согласно народному календарю 9 июля называли Землянику. Крестьяне отправлялись в лес на поиски вкусных ягод. Существовало поверье, по которому беременные должны были носить в карманах землянику, чтобы их роды были легкими. А еще из земляники 9 июля варили компот, делали варенье на зиму.
Погода на 9 июля
Завтра, 9 июля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове днем небо будет облачным, но остаток дня будет ясным, без осадков. В Харькове облачно, днем и вечером кратковременный дождь. В Одессе пасмурно, днем небольшой дождь, который закончится к вечеру.
Температура воздуха в Киеве +26 днем и +18 ночью. Во Львове +25 днем и +15 ночью. В Харькове +27 днем и +23 ночью. В Одессе +29 днем и +21 ночью.
Памятные даты 9 июля
Календарь важных событий в Украине и мире за 9 июля:
- 1357 год – король Карл IV закладывает в Праге Карлов мост через Влтаву;
- 1686 год — семь европейских государств создают Аугсбургскую лигу с целью остановить экспансию Королевства Франция в Западной Европе;
- 1789 год — Национальное собрание в Королевстве Франция провозглашают себя Учредительными;
- 1811 год — большой пожар на Подоле в Киеве;
- 1816 год – Аргентина объявляет независимость от Испанской империи;
- 1877 год — первый финал теннисного турнира в Уимблдоне, победителем становится Спенсер Гир;
- 1900 год – Королева Виктория одобряет Закон об образовании Австралийской федерации, на основании которого создают новое государство Федерацию Австралии;
- 1955 год – основывают Пагуошское движение ученых за мир, разоружение и международную безопасность;
- 1955 год — знаменитая рок-н-рольная песня "Rock Around the Clock" занимает первое место в Американском чарте "Билбоард";
- 1961 год – в Виннипеге (Канада) открывают памятник Т. Г. Шевченко;
- 1972 год – в окрестностях села Крестище проводят первый в Украине ядерный взрыв (подземный);
- 2002 год — Организация Африканского Единства, объединяющая 53 государства Африки, официально преобразована в Африканский союз;
- 2006 год — финальный матч чемпионата мира по футболу в Германии;
- 2018 год — саммит Украина-ЕС, между Украиной и ЕИБ подписывают соглашение о выделении займа на EUR75 млн для реализации проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".
Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 июля
Какие завтра именины: Алипий, Иоанн, Иона, Леонид, Петр, Феодора, Анастасия, Диана.
Талисманом человека, рожденного 9 июля, является гелиотроп. Камень, известный человечеству с незапамятных времен. Первые упоминания о гелиотропе можно найти еще на клинописных табличках Вавилона и Месопотамии. Издавна верили, что этот камень подходит только людям с "твердым" характером.
В этот день родились:
- 1882 год – украинский историк Михаил Слабченко;
- 1942 год — украинский и американский специалист по кинематографическим спецэффектам, аниматор, лауреат премии "Оскар" Евгений Мамут.
Какой завтра день в Украине и мире
9 июля в Украине празднуют День рыбака. Это профессиональный праздник, установленный еще 22 июня 1995 года. Главная цель события состоит в том, чтобы привлечь внимание людей к рабочим рыбного хозяйства, поблагодарить работников за их усердие, повысить заинтересованность в профессиональных рыболовных союзах. Рыболовство трудно назвать легким занятием, ведь оно нуждается в определенных умениях и навыках.
Также 9 июля Международный день уничтожения оружия. Событие было начато ООН 9 июля 2001 года. Связана она с негативными последствиями проведения долговременных вооруженных конфликтов в странах, которые расположены на юго-востоке Европы. После того, как в регионе был урегулирован конфликт, отмечалось большое количество оружия, сильно превышающего необходимое. Оружие часто в этом случае находится в незаконном владении, используется для преступной деятельности.