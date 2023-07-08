Какой завтра, 9 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 9 июля, День рыбака в Украине. Верующие чтят память преподобного Давида Солунского. До Нового года осталось 175 дней.

9 июля 2023 года — воскресенье. 501-й день войны в Украине.

Какой завтра, 9 июля, церковный праздник

9 июля в церковном календаре – день памяти преподобного Давида Солунского. Его постригли в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. Но позже он построил себе отдельный шалаш неподалеку от Солуни. Там он прожил около 70 лет. Каждый день Давид молился и соблюдал строгий пост, изнемогал от холода или жары. За это Бог послал ему дар исцеления. Он умел лечить людей и давать им ценные советы. Когда достиг солидного возраста, он мог даже брать в руки горящий уголь. Умер около 540 года.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя топтать землянику или выбрасывать ее.

Не стоит отказывать людям в помощи, особенно если это ваши друзья.

Запрещено оскорблять или наказывать животных.

Народные приметы и традиции на 9 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: жарко – еще в течение 40 дней будет такая погода;

засуха указывает на то, что грибов не будет до самой осени;

солнечный день — к хорошей погоде в течение всего лета;

утром много росы, уродит немало огурцов.

9 июля утром много росы, уродит немало огурцов / Фото: Pexels

Согласно народному календарю 9 июля называли Землянику. Крестьяне отправлялись в лес на поиски вкусных ягод. Существовало поверье, по которому беременные должны были носить в карманах землянику, чтобы их роды были легкими. А еще из земляники 9 июля варили компот, делали варенье на зиму.

Погода на 9 июля

Завтра, 9 июля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове днем небо будет облачным, но остаток дня будет ясным, без осадков. В Харькове облачно, днем и вечером кратковременный дождь. В Одессе пасмурно, днем небольшой дождь, который закончится к вечеру.

Температура воздуха в Киеве +26 днем и +18 ночью. Во Львове +25 днем и +15 ночью. В Харькове +27 днем и +23 ночью. В Одессе +29 днем и +21 ночью.

Памятные даты 9 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 июля:

1357 год – король Карл IV закладывает в Праге Карлов мост через Влтаву;

1686 год — семь европейских государств создают Аугсбургскую лигу с целью остановить экспансию Королевства Франция в Западной Европе;

1789 год — Национальное собрание в Королевстве Франция провозглашают себя Учредительными;

1811 год — большой пожар на Подоле в Киеве;

1816 год – Аргентина объявляет независимость от Испанской империи;

1877 год — первый финал теннисного турнира в Уимблдоне, победителем становится Спенсер Гир;

1900 год – Королева Виктория одобряет Закон об образовании Австралийской федерации, на основании которого создают новое государство Федерацию Австралии;

1955 год – основывают Пагуошское движение ученых за мир, разоружение и международную безопасность;

1955 год — знаменитая рок-н-рольная песня "Rock Around the Clock" занимает первое место в Американском чарте "Билбоард";

1961 год – в Виннипеге (Канада) открывают памятник Т. Г. Шевченко;

1972 год – в окрестностях села Крестище проводят первый в Украине ядерный взрыв (подземный);

2002 год — Организация Африканского Единства, объединяющая 53 государства Африки, официально преобразована в Африканский союз;

2006 год — финальный матч чемпионата мира по футболу в Германии;

2018 год — саммит Украина-ЕС, между Украиной и ЕИБ подписывают соглашение о выделении займа на EUR75 млн для реализации проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 июля

Какие завтра именины: Алипий, Иоанн, Иона, Леонид, Петр, Феодора, Анастасия, Диана.

Талисманом человека, рожденного 9 июля, является гелиотроп. Камень, известный человечеству с незапамятных времен. Первые упоминания о гелиотропе можно найти еще на клинописных табличках Вавилона и Месопотамии. Издавна верили, что этот камень подходит только людям с "твердым" характером.

В этот день родились:

1882 год – украинский историк Михаил Слабченко;

1942 год — украинский и американский специалист по кинематографическим спецэффектам, аниматор, лауреат премии "Оскар" Евгений Мамут.

Какой завтра день в Украине и мире

9 июля в Украине празднуют День рыбака / Фото: Pexels

9 июля в Украине празднуют День рыбака. Это профессиональный праздник, установленный еще 22 июня 1995 года. Главная цель события состоит в том, чтобы привлечь внимание людей к рабочим рыбного хозяйства, поблагодарить работников за их усердие, повысить заинтересованность в профессиональных рыболовных союзах. Рыболовство трудно назвать легким занятием, ведь оно нуждается в определенных умениях и навыках.

Также 9 июля Международный день уничтожения оружия. Событие было начато ООН 9 июля 2001 года. Связана она с негативными последствиями проведения долговременных вооруженных конфликтов в странах, которые расположены на юго-востоке Европы. После того, как в регионе был урегулирован конфликт, отмечалось большое количество оружия, сильно превышающего необходимое. Оружие часто в этом случае находится в незаконном владении, используется для преступной деятельности.