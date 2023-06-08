Какой завтра, 9 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

9 июня 2023 года — пятница. 471 день войны в Украине.

Какой завтра, 9 июня, церковный праздник

9 июня в церковном календаре – день памяти святой Феодоры Александрийской. Жила она примерно в III-IV веке в Александрии. В те времена совершались жестокие гонения за христианами. Поэтому привели ее на суд и спросили, почему она все еще не замужем. Ответила на это христианка, что решила свою жизнь посвятить Господу. За это ее сначала бросили в тюрьму, а затем отдали в дом блудниц.

От позора Феодору спас ворвавшийся в комнату воин, который разогнал мужчин и дал женщине одежду. За это храбреца казнили вместе с девушкой, а тела их потом еще и сожгли.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит в этот день носить в кармане монеты, это приведет к потере финансов.

Не ругайтесь и не ссорьтесь с родными, не оскорбляйте близких людей.

Запрещено выносить или выметать мусор из дома.

Народные приметы и традиции на 9 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром воздух удушающий, потом будет ненастье;

на траве утром обильная роса — к солнечному дню;

грачи пасутся в траве — ждите дождя;

не чувствуется запах от цветов жимолости – будет сильная засуха;

нет ветра, но лес шумит — позже будет дождь;

ясная погода, но появились черви – ждите грозы;

дым из трубы идет вниз – будет ненастье.

9 июня грачи пасутся в траве — ждите дождя / Фото: Pexels

Наши предки считали, что день Федора не очень безопасный или благополучный. Верили, что в этот день шалит домовой, поэтому лучше не слить его. Также существовал строгий запрет выносить мусор из дома, как в прямом, так и в переносном смысле. А вот для торговли день считается хорошим, потому можно продавать или покупать драгоценные вещи.

Погода на 9 июня

Завтра, 9 июня, в Киеве облачно с утра и до вечера, без осадков. Во Львове пасмурно, днем будет идти дождь, который стихнет ближе к вечеру. В Харькове днем могут появиться облака, но в целом день ясный, без осадков. В Одессе пасмурно с самого утра, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +27 днем и +17 ночью. Во Львове — +23 днем и +14 ночью. В Харькове — +27 днем и +15 ночью. В Одессе — +25 днем и +18 ночью.

Памятные даты 9 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 июня:

1534 год — Жак Картье открывает реку Св. Лаврентия;

1786 год — в Нью-Йорке впервые поступает в продажу мороженое;

1866 год — метеорит "Княгиня" падает на Закарпатье;

1822 год — в США получили патент на искусственную челюсть;

1889 год — на месте сожжения Джордано Бруно в Риме открывают его памятник;

1898 год — Великобритания получает от Китая территорию Гонконга в аренду сроком на 99 лет;

1920 год — отступающими польскими войсками в Киеве разрушены все мосты через Днепр, в том числе Николаевский цепной мост;

1934 год — на экранах впервые появляется герой мультфильмов утенок Дональд Дак;

1984 год — в Гильдию киноактеров США в качестве почетного члена принимают утенка Дональда Дака;

1988 год — прыгун с шестом Сергей Бубка в Братиславе устанавливает мировой рекорд — 6,05 м;

1994 год — президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявляет о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу;

2009 год — украинская премьера и кинотетральный релиз фильма "Las Meninas" (режиссер Игорь Подольчак).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 июня

Какие завтра именины: Ивана, Анастасия.

Талисманом человека, рожденного 9 июня, является янтарь. Впервые о лечебных свойствах этого камня заговорили еще в IV-III веке до нашей эры. Еще в те времена янтарь широко использовался для лечения простуды.

В этот день родились:

1963 год – американский актер Джонни Депп;

1981 год – актриса Натали Портман;

1983 год – фронтмен и основатель группы Тинь Солнца Сергей Василюк.

Какой завтра день в Украине и мире

9 июня в Украине и мире празднуют Международный день друзей / Фото: pixabay.com

9 июня в Украине и мире празднуют Международный день друзей. Создали этот праздник по инициативе Конгресса США в 1935 году, а уже через 23 года решение о введении отдельного праздничного дня было поддержано в ООН. Хотя тогда конкретная дата не была утверждена, поэтому 9 июня (день, когда праздновали праздник друзей в США) так и остался неофициальным. Только в 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию и утвердила 9 июня Международным днем друзей. Это отличный случай поздравить родных и близких людей, подарить им свое время и приятные сюрпризы.

Также 9 июня Международный день кельтского искусства. Праздник, который чтит богатые местные традиции, поколения передавались среди кельтов. Искусство кельтов отличается спиралями, сложными узлами и прочими узорами. Кельты чтили металл и изготавливали многие изделия из него.

А еще 9 июня Всемирный день антифосфолипидного синдрома. Это редкое аутоиммунное заболевание, ежегодно поражающее миллионы людей в мире. Антифосфолипидный синдром называют расстройством, которое становится причиной образования тромбов в венах и артериях, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

9 июня празднуют Международный день аккредитации. Это событие, созданное для распространения осведомленности об эффективности аккредитации как средства для установления доверительных отношений на мировом рынке. Создали праздник по инициативе организаций ILAC и IAF, участвующих в аккредитации испытательных лабораторий.

Также 9 июня День Кораллового треугольника. Событие посвящено сохранению биоразнообразия и природных ресурсов. Впервые праздник провели в 2012 году по инициативе Кораллового треугольника и с тех пор он стал ежегодным событием.

А еще 9 июня Международный день архивов. Утвердили его в 2007 году, а дату выбрали неслучайно. Именно в этот день 1948 появился Международный совет архивов, в который в настоящее время входят представители около 1700 стран мира.