Какой завтра, 9 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

9 марта 2023 — четверг. 379-й день войны в Украине.

Какой завтра, 9 марта, церковный праздник

9 марта в церковном календаре – первое и второе обретение председателя Иоанна Предтечи. В Церковной истории известно о трех случаях обнаружения главы Иоанна Предтечи. Первое произошло в IV веке, второе – в V веке, а третье – в IX веке. Первое и второе обретение празднуют именно 9 марта.

По преданию Иоанн Предтеча был обезглавлен из-за происков иудейской царевны Иродиады и ее дочери Саломеи. После уничтожения тело пророка было погребено его учениками в Самарии в городе Севастии. Голову же скрыла Иродиада в бесчестном месте. Ее забрала благочестивая Иоанна, которая была женой царского урядника Худзи и похоронила в сосуде на горе Елеонской, принадлежавшей к имению Ирода. Спустя много лет это имение перешло во владение благочестивому Иннокентию, решившему построить там церковь. Во время строительства был найден сосуд с головой. Сохранял Иннокентий ее с большим благоговением. Но перед смертью решил спрятать на том же месте, потому что боялся, что голову осквернят язычники.

Во времена правления равноапостольного царя Константина Великого начала процветать христианская вера. Однажды двум монахам, пришедшим поклониться святым местам в Иерусалиме, явился сам Иоанн Креститель. Он открыл им место нахождения своей честной головы. Монахи нашли святыню, положили ее в мешок и пошли домой. По дороге встретили незнакомого гончара и дали нести важную ношу. Гончар не знал, что несет, но ночью явился к нему Предтеча и попросил убегать от ленивых монахов. Он скрылся он монахами и хранил голову Иоанна у себя дома со всеми почестями. Перед смертью запечатал сосуд и отдал сестре.

9 марта — первое и второе нахождение председателя Иоанна Предтечи / Фото: commons.wikimedia.org

Впоследствии владыкой святыни стал священник Евстафий, который был заражен арийской ересью. Он вынужден был бежать, когда открылось его кощунство. Он закопал голову в пещере, думая, что вернется за ней. Но на месте пещеры возник монастырь. Благочестивые монахи построили его. В 452 году архимадриду Маркелу явился Иоанн Креститель и рассказал, где искать его голову. Так произошло второе обретение. Святыню перенесли в Эмессу, а затем и в Константинополь.

Что запрещено делать в этот день

Лучше не начинать новые дела, потому что они не принесут желаемого результата.

Не рекомендуется работать в поле, а женщинам шить или вязать.

Нельзя есть мясные, молочные продукты, яйца.

Народные приметы и традиции на 9 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода указывает на то, каким будет апрель;

если 9 марта все еще лежит снег, то Пасха будет холодной;

ветрено на улице – ждите скорого потепления;

на деревьях уже появились почки – летом будет жарко.

9 марта на деревьях уже появились почки — летом будет жарко. / Фото: Pexels

В народе 9 марта называли "Приобретение" или "День птиц". Все дело в том, что птицы в этот день начинают выть гнезда. Все еще продолжается Великий пост, который продлится до Пасхи, поэтому на стол не ставили пищу из мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц.

Погода на 9 марта

Завтра, 9 марта, в Киеве облачно, вечером пройдет дождь. Во Львове пасмурно, днем ожидается дождь, который окончится к вечеру. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе прояснится днем, но к вечеру снова появятся тучи, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +11 днем и +1 ночью. Во Львове +8 днем и +5 ночью. В Харькове +11 днем и +5 ночью. В Одессе +14 днем и +7 днем.

Памятные даты 9 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 марта:

1009 год – первое известное упоминание Литвы в Кведлинбургских анналах;

1230год – болгарский царь Иван Асен II в битве при Клокотнице разбивает войска эпирского деспота Феодора Комнина;

1309 год – Папа Римский Климент V из соображений безопасности селится в Авиньоне (Арль, Священная Римская империя), где резиденция пап хранилась до 1377 года;

1497 год – Николай Коперник в Болонье осуществляет первые астрономические наблюдения;

1500 год – выходит в море португальская экспедиция из 13 кораблей под командованием Педру Кабрала, достигшего берегов современной Бразилии;

1796 год – в Париже Наполеон I Бонапарт женится на Жозефине Богарне, урожденной Таше де ла Пажере (развелись в 1809 году);

1822 год – американец Чарльз Грехем получает патент на искусственные зубы;

1831 год – король Луи-Филипп создает Французский иностранный легион;

1930 год – в Харьковском оперном театре начинается судебный процесс Союза освобождения Украины (СВУ);

1932 год – в оккупированной японскими войсками Манчжурии создают марионеточное государство Маньчжоу-Го;

1933 год – принят Конгрессом США Чрезвычайный банковский Акт способствует выходу из Великой депрессии;

1934 год – в Киеве основывают издательство "Радуга";

1940 год – греческие войска останавливают итальянское наступление с территории Албании;

1945 год – американская авиация начинает одну из самых больших бомбардировок Токио;

1957 год – президент США Двайт Эйзенгавер обнародует программное заявление о предоставлении американской военной и экономической помощи странам Ближнего Востока в случае коммунистической угрозы;

1959 год – в Нью-Йорке на торговой ярмарке впервые демонстрируют куклу Барби;

1987 год – ирландская группа "U2" выпускает свой самый известный альбом "The Joshua Tree";

2001 год – в Киеве недалеко от здания Администрации Президента происходит столкновение участников акции "Украина без Кучмы" с милицейским отрядом спецназначения и акция УБК идет на спад.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 марта

Какие завтра именины: Илларион, Иван.

Талисманом человека, рожденного 9 марта, является нефрит. Полудрагоценный камень, отличающийся ярким зеленым оттенком. Наиболее популярен был в странах Востока. Издавна верили, что нефрит – камень бессмертия и панацея от всех болезней. Его не только носили на себе как украшение, но и перемалывали в порошок и принимали как лекарство.

В этот день родились:

1814 год – украинский поэт, писатель (драматург, прозаик), художник (живописец, гравер), общественный и политический деятель Тарас Шевченко;

1874 год — украинская художница-эмигрантка София Левицкая;

1880 год – украинский языковед, филолог и культурный деятель, действительный член НТШ Василий Симович;

1886 год – Георгий Нарбут, украинский художник, график, создатель государственной символики УНР, первых украинских денежных знаков и почтовых марок (1920)

1894 год – украинский военный и политический деятель Роман Сушко;

1908 год – деятель украинского повстанческого движения времен Второй мировой войны, основатель УПА "Полесская Сечь" Тарас Бульба-Боровец;

1921 год – украинский советский военный, Герой Украины, установивший Герой Украины вместе с Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарией, Флаг Победы на крыше немецкого Рейхстага, Алексей Берест;

1974 год – украинский легкоатлет, рекордсмен Украины в толкании ядра Юрий Билоног;

1986 год – генеральный директор "Украинского радио", диктор, ведущий программ Дмитрий Хоркин;

1994 год – украинская чемпионка и призер Летних Паралимпийских игр по легкой атлетике Лейля Аджаметова.

Какой завтра день в Украине и мире

9 марта в Украине празднуют День рождения Тараса Шевченко / Фото: commons.wikimedia.org

9 марта в Украине празднуют День рождения Тараса Шевченко. Он был великим Кобзарем и выдающимся украинским поэтом и художником. В сознании нашего народа он является государственным героем. Своей жизнью и творчеством Тарас Шевченко вдохновлял на борьбу за свободу и светлое будущее Украины. Родился будущий поэт 9 марта 1814 г. на территории современной Черкасской области. В раннем детстве он потерял мать, а чуть позже еще и отца. Благодаря своей настойчивости он смог получить образование у дьяка. В 14-летнем возрасте он начал прислуживать в доме принадлежавшего помещика Энгельгардта. Как собственность господина переехал с ним в Петербург.

С ранних лет продемонстрировал особые способности в рисовании, поэтому получил образование у художника, мастера петербургского малярного цеха Василия Ширяева. Там он много общается с интеллигенцией и обращает на себя внимание художника Карла Брюллова и поэта Василия Жуковского. Именно они приложили немало усилий, чтобы освободить Тараса из оков. Господин Энгельгардт назначил за Шевченко сумму в 2 тысячи рублей. Брюллов для их получения нарисовал портрет Жуковского и продал его на аукционе.

После обретения свободы Тарас Шевченко становится студентом Петербургской академии искусств, там совершенствует свои навыки художника. Одновременно изучает историю, литературу и другие гуманитарные науки. В 1840 году он издает свой первый сборник стихов, который сегодня называют "Кобзарь". В Петербурге от стихов, написанных на украинском языке, в восторге не были, а вот на родине он приобретает популярность. В 1846 году Шевченко присоединяется к Кирилло-Мефодиевскому братству. Эта организация ставила своей целью победить действующий режим и возродить освободительную борьбу в Украине. В начале 50-х годов члены братства были арестованы и Тарас был среди них. Его приговорили к службе рядовым в Оренбургском корпусе, запретили писать и рисовать.

Через 10 лет Шевченко получил увольнение. Однако ему запретили проживать на родной земле. Умер Кобзарь 10 марта 1961 года.

Каждый второй четверг марта празднуют Всемирный день почки, в этом году праздник приходится на 9 число. Событие начало Международная федерация почечного фонда вместе с Всемирным нефрологическим обществом 2006 года. К этому событию присоединилась и Украина (2008 г.). Главная цель дня – привлечь внимание к нефрологическим заболеваниям, повысить осведомленность о работе почек.

А еще 9 марта празднуют День барби. В 1959 году Рут Гендлер (США) создала куклу, которую назвала Барбара Миллисент Робертс. В 2023 году ей исполнится уже 64 года. Наблюдая за своими дочерьми, Руфь поняла, что девушкам не хватает куклы с лицом взрослой женщины. Первая модель стоила 3 доллара и была одета в купальник и босоножки. Образ куклы Барби часто менялся и дополнялся. Интересно, что в 2020 году появилась и Барби-украинка.

Также 9 марта Международный день ди-джея. В рамках этого события проходит благотворительная акция в поддержку детей. Создали этот день по инициативе международной клубной индустрии в 2002 году. Главная цель – собрать средства, которые затем переводятся в детские организации. Наибольшей популярностью Международный день диджея пользуется в Великобритании.

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