Какой завтра, 9 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 9 мая, День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Верующие чтят память священномученика Василия. До Нового года осталось 236 дней.

9 мая 2023 года — вторник. 440-й день войны в Украине.

Какой завтра, 9 мая, церковный праздник

9 мая в церковном календаре – день памяти священномученика Василия. Жил он в IV веке и был епископом города Амасия. Всю жизнь свою Василий посвятил защите христиан — раскрывал язычников, идолопоклонников, утешал верующих в Господа. Неоднократно епископ присутствовал на Соборах, писал обличительные письма против ариев.

Императором в те времена был Лициний, воспылавший особым пристрастием к служанке своей жены — Глафире. Хотел он на ней жениться, но Глафира рассказала обо всем своей хозяйке, прося спасти ее. Женщина отправила служанку в Амасию, где жил Василий. Святитель взял ее к себе на попечение, сказав императору, что служанка умерла.

Начали строить тогда в Амасии новый храм и Глафира написала своей царице, попросив о помощи. Это письмо попало в руки сразу обозлившегося императора. Приказал он доставить ему епископа и Глафиру. По прибытии служанку сразу убили, а Василия бросили в тюрьму, заставляя отречься от Бога. Святитель отказался, тогда ему отрубили голову.

Что запрещено делать в этот день

Не позволено свататься, венчаться, жениться — союз такой будет недолгим.

Нежелательно есть блюда из картофеля — начнутся ссоры в семье.

Лучше перенести на другой день уборку в доме, особенно генеральную, ведь начнете ругаться с родственниками.

Народные приметы и традиции на 9 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: 9 мая еще лежит снег — значит лето будет жарким;

услышать кукование кукушки — до улучшения погоды;

весенний, теплый и солнечный день означает, что хорошо уродят огурцы;

прилетели ласточки — ждите тепло и богатый урожай.

9 мая весенний, теплый и солнечный день означает, что хорошо уродят огурцы. / Фото: pixabay.com

В прежние времена в этот день было жарко. Также было принято готовить блюда из гороха, например гороховый суп, кашу и т.д. Также верили, если увидеть, как ласточка вьет гнездо, значит, будешь счастлив весь следующий год.

Погода на 9 мая

Завтра, 9 мая, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове днем могут появиться рассеявшиеся до вечера облака, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, утром прояснится, но день и вечер опять пасмурные, без осадков. В Одессе облака, которые буду царить весь день, заберутся только вечером, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +13 днем и +5 ночью. Во Львове — +14 днем и +4 ночью. В Харькове — +13 днем и +6 ночью. В Одессе — 13 днем и 10 ночью.

Памятные даты 9 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 мая:

1913 год — на экраны Франции выходит фильм "Фантомас" — первая в длинном ряду экранизация;

1919 год — Симона Петлюру избирают руководителем Директории УНР;

1920 год — проводят польско-украинский парад на Крещатике по случаю освобождения Киева от большевиков;

1920 год — в Ужгороде основывают украинское общество "Просвита";

1927 год — парламент Австралии переезжает в новую столицу – Канберру;

1950 год — создают Европейское объединение угля и стали, – первое европейское сообщество, ставшее предвестником Евросоюза;

1955 год — Федеративная Республика Германия входит в состав НАТО;

1962 год — первый полет в США вертолета-крана S-64 Игоря Сикорского;

2018 год — плотина Патель в Кении на территории Большой рифтовой долины была прорвана из-за проливных дождей (гибнет не менее 48 человек);

2022 год — президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписывает Закон S.3522 о Лэнд-лизе для защиты демократии в Украине и борьбы против России.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 мая

Какие завтра именины: Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира.

Талисманом человека, рожденного 9 мая, является амазонит. В мире минералов этот камень является рекордсменом по количеству тайн. Над ними ученые ломают голову уже не одно столетие. Издавна о целебных свойствах амазонита ходят легенды. Считается, что он способен вернуть молодость пожилым людям.

В этот день родились:

1871 год – украинский фольклорист, этнограф, литературовед, издатель, академик Украинской академии наук Владимир Гнатюк;

1890 год – украинский военный и политический деятель, Президент УГВР Кирилл Осьмак;

1906 год – украинский актер театра и кино, актер Киевского театра русской драмы им. Леси Украинки Ячницкий Аполлон Владимирович;

1918 год – украинский актер Николай Панасьев;

1995 год – украинский телеведущий, журналист, диктор, актер дубляжа Виктор Дяченко.

Какой завтра день в Украине и мире

9 мая в Украине День победы над нацизмом во Второй мировой войне / Фото: Pexels

9 мая в Украине День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Был установлен в 2016 году, придя на смену советскому Дню победы. Новый смысл этого важного для всего человечества события включает переосмысление событий Второй мировой войны, честный диалог вокруг сложных страниц прошлого. В этот день принято чтить память всех тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с нацизмом. Основным символом Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне цветок красного мака.

Также 9 мая День Европы. Он посвящен единству стран Европы, мира и солидарности. Другое название праздника – День декларации Шумана. Исторически существует сразу два дня Европы. Первый выпадает на 5 мая и был создан в честь основания Совета Европы 1949 года. Второй (9 мая) чествует событие 1950 года, когда страны-участники впервые предложили создать Европейский союз. Утвердили это решение декларацией Шумана (бывший французский министр иностранных дел). Это было объединение угольной и металлической индустрии Франции и Германии.