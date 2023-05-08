Какой завтра, 9 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 9 мая, День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Верующие чтят память священномученика Василия. До Нового года осталось 236 дней.
9 мая 2023 года — вторник. 440-й день войны в Украине.
Какой завтра, 9 мая, церковный праздник
9 мая в церковном календаре – день памяти священномученика Василия. Жил он в IV веке и был епископом города Амасия. Всю жизнь свою Василий посвятил защите христиан — раскрывал язычников, идолопоклонников, утешал верующих в Господа. Неоднократно епископ присутствовал на Соборах, писал обличительные письма против ариев.
Императором в те времена был Лициний, воспылавший особым пристрастием к служанке своей жены — Глафире. Хотел он на ней жениться, но Глафира рассказала обо всем своей хозяйке, прося спасти ее. Женщина отправила служанку в Амасию, где жил Василий. Святитель взял ее к себе на попечение, сказав императору, что служанка умерла.
Начали строить тогда в Амасии новый храм и Глафира написала своей царице, попросив о помощи. Это письмо попало в руки сразу обозлившегося императора. Приказал он доставить ему епископа и Глафиру. По прибытии служанку сразу убили, а Василия бросили в тюрьму, заставляя отречься от Бога. Святитель отказался, тогда ему отрубили голову.
Что запрещено делать в этот день
- Не позволено свататься, венчаться, жениться — союз такой будет недолгим.
- Нежелательно есть блюда из картофеля — начнутся ссоры в семье.
- Лучше перенести на другой день уборку в доме, особенно генеральную, ведь начнете ругаться с родственниками.
Народные приметы и традиции на 9 мая
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: 9 мая еще лежит снег — значит лето будет жарким;
- услышать кукование кукушки — до улучшения погоды;
- весенний, теплый и солнечный день означает, что хорошо уродят огурцы;
- прилетели ласточки — ждите тепло и богатый урожай.
В прежние времена в этот день было жарко. Также было принято готовить блюда из гороха, например гороховый суп, кашу и т.д. Также верили, если увидеть, как ласточка вьет гнездо, значит, будешь счастлив весь следующий год.
Погода на 9 мая
Завтра, 9 мая, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове днем могут появиться рассеявшиеся до вечера облака, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, утром прояснится, но день и вечер опять пасмурные, без осадков. В Одессе облака, которые буду царить весь день, заберутся только вечером, осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве — +13 днем и +5 ночью. Во Львове — +14 днем и +4 ночью. В Харькове — +13 днем и +6 ночью. В Одессе — 13 днем и 10 ночью.
Памятные даты 9 мая
Календарь важных событий в Украине и мире за 9 мая:
- 1913 год — на экраны Франции выходит фильм "Фантомас" — первая в длинном ряду экранизация;
- 1919 год — Симона Петлюру избирают руководителем Директории УНР;
- 1920 год — проводят польско-украинский парад на Крещатике по случаю освобождения Киева от большевиков;
- 1920 год — в Ужгороде основывают украинское общество "Просвита";
- 1927 год — парламент Австралии переезжает в новую столицу – Канберру;
- 1950 год — создают Европейское объединение угля и стали, – первое европейское сообщество, ставшее предвестником Евросоюза;
- 1955 год — Федеративная Республика Германия входит в состав НАТО;
- 1962 год — первый полет в США вертолета-крана S-64 Игоря Сикорского;
- 2018 год — плотина Патель в Кении на территории Большой рифтовой долины была прорвана из-за проливных дождей (гибнет не менее 48 человек);
- 2022 год — президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписывает Закон S.3522 о Лэнд-лизе для защиты демократии в Украине и борьбы против России.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 мая
Какие завтра именины: Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира.
Талисманом человека, рожденного 9 мая, является амазонит. В мире минералов этот камень является рекордсменом по количеству тайн. Над ними ученые ломают голову уже не одно столетие. Издавна о целебных свойствах амазонита ходят легенды. Считается, что он способен вернуть молодость пожилым людям.
В этот день родились:
- 1871 год – украинский фольклорист, этнограф, литературовед, издатель, академик Украинской академии наук Владимир Гнатюк;
- 1890 год – украинский военный и политический деятель, Президент УГВР Кирилл Осьмак;
- 1906 год – украинский актер театра и кино, актер Киевского театра русской драмы им. Леси Украинки Ячницкий Аполлон Владимирович;
- 1918 год – украинский актер Николай Панасьев;
- 1995 год – украинский телеведущий, журналист, диктор, актер дубляжа Виктор Дяченко.
Какой завтра день в Украине и мире
9 мая в Украине День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Был установлен в 2016 году, придя на смену советскому Дню победы. Новый смысл этого важного для всего человечества события включает переосмысление событий Второй мировой войны, честный диалог вокруг сложных страниц прошлого. В этот день принято чтить память всех тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с нацизмом. Основным символом Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне цветок красного мака.
Также 9 мая День Европы. Он посвящен единству стран Европы, мира и солидарности. Другое название праздника – День декларации Шумана. Исторически существует сразу два дня Европы. Первый выпадает на 5 мая и был создан в честь основания Совета Европы 1949 года. Второй (9 мая) чествует событие 1950 года, когда страны-участники впервые предложили создать Европейский союз. Утвердили это решение декларацией Шумана (бывший французский министр иностранных дел). Это было объединение угольной и металлической индустрии Франции и Германии.