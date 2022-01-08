Какой завтра, 9 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 9 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

9 января 2022 – воскресенье. В церковном календаре – день святого Стефана, который в народе называют Степанов день. В этот день 1799 в Англии впервые в мире вводят налог на прибыль, а в 1951 в Нью-Йорке официально открыли штаб-квартиру ООН.

До Нового года осталось 356 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

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9 января празднуют Международный день хореографа. Без людей, работающих в этой сфере, невозможно представить танец или балет, но фигурное катание или художественную гимнастику. Хореографы прекрасно сочетают в своей профессии творческий подход и спортивное упорство.

Никто не может точно сказать, когда возник танец. Ученые полагают, что даже первобытные люди танцевали. Хотя для современников их движения трудно назвать танцами. Но уже тогда люди пытались вложить в пляску свои эмоции, чувства и настроение. Существовали также ритуальные танцы, посредством которых передавались движения священных птиц и животных. Со временем танец стал неотъемлемой частью жизни человека.

9 января - Международный день хореографа / Pexels

Интересный факт: первая балетная постановка прошла во Франции при дворе 1581 года.

Наши предки 9 января праздновали Степанов день. Он обязан первому в истории христианства мученику – святому Стефану. В древнем Иерусалиме он публично прочитал проповедь, за что он был казнен. Эти события происходили в 34 году.

Наши предки считали, что именно 9 января лучше заключать соглашения между пастухами и крестьянами на будущий выпас скота. Даже существовала поговорка: "Степанов день пастуха кормит". Особое внимание уделяли в этот день лошадям, их поели и кормили из дорогой посуды. Так как все еще продолжались празднества, то крестьяне ходили друг к другу в гости, пели колядок, угощали вкусностями.

Какой завтра праздник еще в мире:

Всемирный день Корсики;

День игры у Бога;

День Республики в Сербии;

День нерезидентов в Индии;

День статического электричества;

День штата Коннектикут в США.

Какой завтра, 9 января, церковный праздник

9 января - день памяти святителя Феодора Константинопольского / Pexels

9 января в церковном календаре – день памяти святителя Феодора Константинопольского. Родился он в первой половине VII века и еще в детстве получил духовное воспитание. Приобретя зрелость, принял священнический сан.

Сразу после этого Феодор начинает служить в храме святой Софии, который в то время считался главным в империи. За искреннюю верность и мудрость его даже выдвинули в члены патриаршего совета. Когда умер патриарх Константин Первый, сам император обратился к Феодору, чтобы тот стал патриархом. Он повиновался и управлял церковью в период 676-678 года. Однако благочестивая жизнь Феодора вызывала немало зависти. Его противники написали клевету и Феодора отстранили от должности.

Феодор не мстил врагам. Он продолжил усердно служить Господу. В 683 году его возвели на Патриарший престол, который он возглавлял до самой своей смерти (686 года).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 января

Какие завтра именины: Иосиф, Степан, Лука, Федор, Иаков, Давид, Тихон, Ферапонт.

Талисманом людей, рожденных 9 января, является александрит. Камень отличается стеклянным блеском, может быть прозрачным или полупрозрачным. Александриту издавна приписывали магическую силу. Часто называли прорицателем. В Европе камень считался символом ревности и страстной любви.

9 января родилася бельгийско-канадская певица, Лара Фабиан / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

1890 год – чешский писатель Карел Чапек;

1907 год – украинский общественно-политический деятель Николай Ливицкий;

1913 год – 37-й президент США Ричард Никсон;

1920 год – польский актер театра и кино Мечислав Павликовский;

1924 год – украинский и армянский кинорежиссер Сергей Параджанов;

1944 год – британский музыкальный деятель, создавший рок-группу "Led Zeppelin", Джимми Пейдж;

1970 год – бельгийско-канадская певица Лара Фабиан;

1982 год – герцогиня Кембридская, жена Уильяма, герцога Кембриджского, Кэтрин;

1987 год – украинская биатлонистка, заслуженный мастер спорта Украины, чемпионка Олимпийских игр Елена Пидгрушная.

Что запрещено делать в этот день

9 января запрещалось выбрасывать собратья крохи, иначе весь год проведешь в долгах.

Нельзя было использовать ножи, потому наши предки в этот день хлеб ломали, а не резали.

Нельзя было отказываться от угощений.

Народные приметы и традиции на 9 января

Если 9 января сильный снегопад, уродят ягоды и грибы / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: на деревьях иней – год будет урожайным;

если 9 января сильный снегопад, уродят ягоды и грибы;

если солнечный и морозный день, то год получится урожайным;

если вороны 9 января на снегу гнездятся, скоро будет тепло, а если сидят на верхушках деревьев, то ждите похолодания;

не видно на улице маленьких птичек – до снегопада;

лошади на землю ложатся на тепло, а если ведут себя неспокойно, то будет снегопад;

если 9 января у лошади вспотели копыта, скоро придет тепло;

гуси поджимают лапы к телу – будут морозы;

над полем 9 января стоит туман, ждите тепла;

к человеческому жилищу прибежал заяц, скоро будут сильные морозы;

если луна красная, ждите мягкой погоды и снега.

9 января наши предки пытались обить огород осиновыми кольями. Считалось, что это оградит от нечистых сил.

Погода на завтра, 9 января

Завтра, 9 января, в Киеве облачно, утром сильный снег, который должен ослабеть до середины дня. Во Львове ясно в течение всего дня, ночью возможен снег. В Одессе пасмурная погода, ночью будет дождь, который затем ослабеет. В Харькове в течение дня продержится хмурая погода, днем ​​снег, а вечером сильный дождь.

Температура воздуха в Киеве -1 днем ​​и -4 ночью. В Харькове днем ​​около 0, а ночью –7. Во Львове ночью –1, а днем ​​+1. В Одессе +2 ночью и +7 днем.

Памятные даты 9 января

9 января 2021 года в Пакистане массово отключили электроэнергию / Pexels

В этот день год назад в Пакистане массово отключили электроэнергию, а в Индии задержали китайского солдата, который заблудился в темноте.

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 января: