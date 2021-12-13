Какой завтра праздник – все о 14 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

14 декабря 2021 – вторник. В этот день в 1900 году в Берлине во время заседания Физического общества физик Макс Планк излагает свою квантовую теорию, а в 1918 году после взятия Киева войсками Директории отрекается от власти гетман Павел Скоропадский, что стало прекращением существования Украинского государства.
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Какой завтра праздник в Украине и мире
14 декабря в Украине чествуют память участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Чернобыльская катастрофа, произошедшая в 1986 году, считается одной из самых масштабных техногенных аварий по всему миру. После нее начали относиться с предостережением к мирному атому, ведь он может быть очень опасным. Каждый год в Украине именно 14 декабря чтят память тех героев, которые первыми приехали по вызову и начали ликвидацию последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. Официально памятная дата была установлена только в 2006 году, но еще с 1986 года проводятся различные мероприятия.
В 1970 году началось строительство Чернобыльской АЭС. Для работников станции и их семей рядом построили город Припять. Первый же энергоблок подключили уже 27 сентября 1977 года. Впоследствии начали работать еще 3 энергоблока.
В час ночи 26 апреля 1986 года на ЧАЭС начали проводить плановый эксперимент, в ходе которого должны были отключить систему аварийного охлаждения на 4 реакторе и измерить показатели турбогенератора. В результате непрофессиональных действий, а также особенности конструкции самого генератора, уровень мощности, который должен составлять всего 30%, установили на 50%. Реактор несколько часов работал без аварийной системы охлаждения, затем оператор просто не смог удержать его показатели на нужном уровне. Согласно инструкции в таком случае работу должны были остановить, но работники станции продолжили эксперимент. В 1 час 23 минуты прогремели два мощных взрыва, в результате которых 4 энергоблока были полностью разрушены.
Через 5 минут после аварии на место прибыли бойцы военизированной пожарной части, а это 14 пожарных и лейтенант Владимир Правик. Ему было всего 24 года, у него была жена и дочь. Пожарные начали борьбу с пламенем. Спустя время им на помощь прибыла еще одна машина из пожарной части в Припяти. Пожарные не имели дозиметров, но понимали, что находятся на месте сильного радиоактивного излучения. Они прибыли туда без какого-либо дополнительного оборудования или защиты. Пожар удалось потушить спустя 5 часов после взрыва.
Люди, первые прибывшие на место аварии, получили дозы излучения, несовместимые с жизнью. Симптомы стали проявляться сразу. Их отправили на лечение в Москву, но они скончались в первые недели после крушения. Это был 31 человек, среди которых и 24-летний лейтенант. Еще 134 человека получили лучевую болезнь. Информация о взрыве тщательно скрывалась от граждан правительством СССР. Сотни тысяч пожарных, спасателей, медиков работали несколько месяцев в районе ЧАЭС. Их задача была – зачистить территорию от радиоактивных обломков. Именно благодаря этим людям над 4-м энергоблоком был возведен защитный саркофаг.
Какой завтра праздник в мире:
- Всемирный день обезьян;
- День Мартировых Интеллектуалов в Бангладеш;
- День штата Алабама в США;
- День ухи по-марсельски и Национальный день печенья в США.
Какой завтра, 14 декабря, церковный праздник
14 декабря в церковном календаре – день святого пророка Наума. Жил он в 7-8 веке в Иезекии, а родился в городе Елкош (Галилея). По народным утверждениям он был покровителем благотворительности, знаний и разума. Наум был одним из 12 ветхозаветных пророков. Он является автором "Книги пророка Наума", которую написал примерно в 663-612 годов до Рождества Христова. В ней Наум предсказывает крах ассирийской Ниневии из-за того, что царь Сеннахирима не будет поклоняться Богу. Практически нет никаких подробностей жизни Пророка Наума. Однако, согласно церковным преданиям, он умер на 45 году жизни и был похоронен в родном городе.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 декабря
Какие завтра именины: Наум, Дмитрий, Филарет, Порфирий, Анастасия.
Талисманом людей, рожденных 14 декабря, есть сапфир. Название драгоценного камня происходит из греческого "сапфеирос". Это разновидность корунда. В старинных писаниях 10 века этот камень рекомендуют носить как женщинам, так и мужчинам. Но сапфир не подходит ленивым людям. Этот камень помогает добиться внутреннего равновесия, иметь рассудительный ум.
В этот день родились:
- 1503 год – писатель, астролог Нострадамус;
- 1821 год – экофилософ и поэт украинского происхождения Николай Щербина;
- 1840 год – украинский писатель, культурный деятель, драматург и прозаик Михаил Старицкий;
- 1850 год – украинский график и живописец Николай Кузнецов;
- 1884 год – украинский церковный деятель, профессор Духовной семинарии, епископ Николай Чарнецкий;
- 1946 год – британская актриса Джейн Биркин;
- 1947 год – первая женщина в должности президента Бразилии Дилма Русеф;
- 1972 год – первый погибший военнослужащий в войне на Донбассе, посмертно Герой Украины, капитан СБУ Геннадий Биличенко;
- 1988 год – американская певица и актриса Ванесса Хадженс.
Что нельзя делать в этот день
- 14 декабря нельзя было есть на уроках, потому что все изученное съешь, а также оставлять книгу открытой, потому что забудешь все, что изучил.
- После заключения какого-либо соглашения запрещалось смотреть в зеркало, потому что договоренности будут пустыми. 14 декабря не стоит выходить из дома после заката, потому что на улице можно встретить нечистую силу.
- Когда подаешь деньги, не смотри в глаза нищему, чтобы не очутиться на его месте.
Народные приметы и традиции 14 декабря
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: если дует северный ветер – будет похолодание;
- если на небе 14 декабря переливаются звезды, начнется метель;
- глухо лают собаки – на снегопад;
- облака плывут против ветра, придет похолодание.
В народе Святого Наума считали покровителем всех людей, занимающихся умственным трудом. Традиционно именно в этот день (по старому стилю это было 1 декабря) дети шли в школу. Верующие молились святому Науму, чтобы тот даровал покровительство в умственном труде. В древности утром вся семья ученика должна была пойти в церковь и получить благословение. Затем в дом приходил учитель, которому отдавали подростка. Последний обязательно трижды кланялся наставнику.
Прогноз погоды завтра, 14 декабря
Завтра, 14 декабря, в Киеве весь день облачная погода, но днем может начаться мелкий снег, который пройдет до вечера. В Одессе без осадков, но солнце будет редко появляться из-за облаков. Во Львове пасмурно, мелкий снег может идти только ночью. В Харькове без существенных осадков, облачная погода.
Температура воздуха 14 декабря в Киеве до +2 градусов. В Одессе днем столбики термометров покажут +6. Во Львове ночью -5, а днем -2 градусов. В Харькове днем +1.
Памятные даты 14 декабря
В этот день год назад в Украине стартовала помощь 8000 гривен для ФЛП, а в Британии обнаруживают новую в то время разновидность коронавируса.
Календарь важных событий в Украине и мире за 14 декабря:
- 1819 год – Алабама становится 22-м штатом в США;
- 1900 год – в Берлине во время заседания Физического общества физик Макс Планк излагает свою квантовую теорию;
- 1901 год – в Лондоне проходит первый турнир по настольному теннису;
- 1903 год – в Северной Каролине братья-изобретатели Райт делают первую попытку подняться в воздух на сконструированном ими самолете, но конструкция упала еще на взлете;
- 1911 год – Южный полюс впервые покорен человеком во время экспедиции Руаля Амудсена;
- 1918 год – после взятия Киева войсками Директории отрекается от власти гетман Павел Скоропадский, что стало прекращением существования Украинского государства;
- 1939 год – из-за нападения на Финляндию СССР исключили из Лиги Наций;
- 1949 год – Иерусалим становится столицей Израиля;
- 1960 год – в Париже подписали Конвенцию об учреждении Организации экономического сотрудничества и развития;
- 1962 год – американская межпланетная станция "Маринер-2" первой долетает до Венеры;
- 1996 год – песня группы “No Doubt” “Don't Speak” возглавляет американский хит-парад целых 11 недель;
- 2004 год – во Франции открыт крупнейший мост-виадук Мийо;
- 2009 год – в Стокгольме запустили в эксплуатацию первую в мире мобильную сеть на базе технологии Long Term Evolution.