Какой завтра праздник – все о 14 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

14 декабря 2021 – вторник. В этот день в 1900 году в Берлине во время заседания Физического общества физик Макс Планк излагает свою квантовую теорию, а в 1918 году после взятия Киева войсками Директории отрекается от власти гетман Павел Скоропадский, что стало прекращением существования Украинского государства.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

14 декабря в Украине чествуют память участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Чернобыльская катастрофа, произошедшая в 1986 году, считается одной из самых масштабных техногенных аварий по всему миру. После нее начали относиться с предостережением к мирному атому, ведь он может быть очень опасным. Каждый год в Украине именно 14 декабря чтят память тех героев, которые первыми приехали по вызову и начали ликвидацию последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. Официально памятная дата была установлена ​​только в 2006 году, но еще с 1986 года проводятся различные мероприятия.

14 декабря чествуют память участников ликвидации аварии на Чернобыльськой АЭС / commons.wikimedia.org

В 1970 году началось строительство Чернобыльской АЭС. Для работников станции и их семей рядом построили город Припять. Первый же энергоблок подключили уже 27 сентября 1977 года. Впоследствии начали работать еще 3 энергоблока.

В час ночи 26 апреля 1986 года на ЧАЭС начали проводить плановый эксперимент, в ходе которого должны были отключить систему аварийного охлаждения на 4 реакторе и измерить показатели турбогенератора. В результате непрофессиональных действий, а также особенности конструкции самого генератора, уровень мощности, который должен составлять всего 30%, установили на 50%. Реактор несколько часов работал без аварийной системы охлаждения, затем оператор просто не смог удержать его показатели на нужном уровне. Согласно инструкции в таком случае работу должны были остановить, но работники станции продолжили эксперимент. В 1 час 23 минуты прогремели два мощных взрыва, в результате которых 4 энергоблока были полностью разрушены.

Чернобыльськая катастрофа стала одной из самых масштабных техногенных аварий в мире / commons.wikimedia.org

Через 5 минут после аварии на место прибыли бойцы военизированной пожарной части, а это 14 пожарных и лейтенант Владимир Правик. Ему было всего 24 года, у него была жена и дочь. Пожарные начали борьбу с пламенем. Спустя время им на помощь прибыла еще одна машина из пожарной части в Припяти. Пожарные не имели дозиметров, но понимали, что находятся на месте сильного радиоактивного излучения. Они прибыли туда без какого-либо дополнительного оборудования или защиты. Пожар удалось потушить спустя 5 часов после взрыва.

Благодаря героической жертве ликвидаторов, которые первыми прибыли на место аварии, огонь удалось быстро потушить / commons.wikimedia.org

Люди, первые прибывшие на место аварии, получили дозы излучения, несовместимые с жизнью. Симптомы стали проявляться сразу. Их отправили на лечение в Москву, но они скончались в первые недели после крушения. Это был 31 человек, среди которых и 24-летний лейтенант. Еще 134 человека получили лучевую болезнь. Информация о взрыве тщательно скрывалась от граждан правительством СССР. Сотни тысяч пожарных, спасателей, медиков работали несколько месяцев в районе ЧАЭС. Их задача была – зачистить территорию от радиоактивных обломков. Именно благодаря этим людям над 4-м энергоблоком был возведен защитный саркофаг.

Какой завтра праздник в мире:

Всемирный день обезьян;

День Мартировых Интеллектуалов в Бангладеш;

День штата Алабама в США;

День ухи по-марсельски и Национальный день печенья в США.

Какой завтра, 14 декабря, церковный праздник

14 декабря - день святого пророка Наума / commons.wikimedia.org

14 декабря в церковном календаре – день святого пророка Наума. Жил он в 7-8 веке в Иезекии, а родился в городе Елкош (Галилея). По народным утверждениям он был покровителем благотворительности, знаний и разума. Наум был одним из 12 ветхозаветных пророков. Он является автором "Книги пророка Наума", которую написал примерно в 663-612 годов до Рождества Христова. В ней Наум предсказывает крах ассирийской Ниневии из-за того, что царь Сеннахирима не будет поклоняться Богу. Практически нет никаких подробностей жизни Пророка Наума. Однако, согласно церковным преданиям, он умер на 45 году жизни и был похоронен в родном городе.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 декабря

Какие завтра именины: Наум, Дмитрий, Филарет, Порфирий, Анастасия.

Талисманом людей, рожденных 14 декабря, есть сапфир. Название драгоценного камня происходит из греческого "сапфеирос". Это разновидность корунда. В старинных писаниях 10 века этот камень рекомендуют носить как женщинам, так и мужчинам. Но сапфир не подходит ленивым людям. Этот камень помогает добиться внутреннего равновесия, иметь рассудительный ум.

В этот день родились:

1503 год – писатель, астролог Нострадамус;

1821 год – экофилософ и поэт украинского происхождения Николай Щербина;

1840 год – украинский писатель, культурный деятель, драматург и прозаик Михаил Старицкий;

1850 год – украинский график и живописец Николай Кузнецов;

1884 год – украинский церковный деятель, профессор Духовной семинарии, епископ Николай Чарнецкий;

1946 год – британская актриса Джейн Биркин;

1947 год – первая женщина в должности президента Бразилии Дилма Русеф;

1972 год – первый погибший военнослужащий в войне на Донбассе, посмертно Герой Украины, капитан СБУ Геннадий Биличенко;

1988 год – американская певица и актриса Ванесса Хадженс.

Что нельзя делать в этот день

14 декабря нельзя было есть на уроках, потому что все изученное съешь, а также оставлять книгу открытой, потому что забудешь все, что изучил.

После заключения какого-либо соглашения запрещалось смотреть в зеркало, потому что договоренности будут пустыми. 14 декабря не стоит выходить из дома после заката, потому что на улице можно встретить нечистую силу.

Когда подаешь деньги, не смотри в глаза нищему, чтобы не очутиться на его месте.

Народные приметы и традиции 14 декабря

14 декабря глухо лают собаки – на снегопад / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если дует северный ветер – будет похолодание;

если на небе 14 декабря переливаются звезды, начнется метель;

глухо лают собаки – на снегопад;

облака плывут против ветра, придет похолодание.

В народе Святого Наума считали покровителем всех людей, занимающихся умственным трудом. Традиционно именно в этот день (по старому стилю это было 1 декабря) дети шли в школу. Верующие молились святому Науму, чтобы тот даровал покровительство в умственном труде. В древности утром вся семья ученика должна была пойти в церковь и получить благословение. Затем в дом приходил учитель, которому отдавали подростка. Последний обязательно трижды кланялся наставнику.

Прогноз погоды завтра, 14 декабря

Завтра, 14 декабря, в Киеве весь день облачная погода, но днем ​​может начаться мелкий снег, который пройдет до вечера. В Одессе без осадков, но солнце будет редко появляться из-за облаков. Во Львове пасмурно, мелкий снег может идти только ночью. В Харькове без существенных осадков, облачная погода.

Температура воздуха 14 декабря в Киеве до +2 градусов. В Одессе днем ​​столбики термометров покажут +6. Во Львове ночью -5, а днем ​​-2 градусов. В Харькове днем ​​+1.

Памятные даты 14 декабря

14 декабря 2020 года а в Британии обнаруживают новую в то время разновидность коронавируса / Pexels

В этот день год назад в Украине стартовала помощь 8000 гривен для ФЛП, а в Британии обнаруживают новую в то время разновидность коронавируса.

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 декабря: