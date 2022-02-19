Какой завтра день – все о 20 февраля, что запрещено делать, день ангела, приметы

Какой завтра день – все о 20 февраля, что запрещено делать, день ангела, приметы

20 февраля 2022 – воскресенье. В этот день в Украине День Героев Небесной Сотни и День начала российской агрессии против Украины. Именно в этот день 2014 началась военная операция с целью захвата автономной республики Крым.

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Какой завтра день в Украине и мире

20 февраля в Украине День Героев Небесной Сотни. Наверное, нет украинца, который не помнил бы те кровавые события, которые проходили 2013-2014 гг. Для нас они стали настоящим изломом в сознании, ведь до этого в Украине никакие народные протесты не имели кровавой развязки. От первых шаров силовиков митингующие погибли еще в конце января 2013 года, но именно 18-20 февраля 2014 года произошло самое горячее противостояние в центре Киева. Тогда около сотни митингующих погибли, отдав свою жизнь за извечное желание нации – иметь демократическую, свободную и развитую страну. Погибших назвали "Небесной сотней", а 20 февраля ввели день памяти Героев Небесной Сотни.

В ноябре 2013 тогдашний президент Виктор Янукович отказался от Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. То есть он хотел вернуться к пророссийской политике. И это решение возмутило всех прогрессивных украинцев. Вечером 21 ноября на Майдан Незалежности начала сходиться молодежь, кричавшая лозунги за евроинтеграцию Украины. Оппозиционные силы поддержали митингующих. Но власти протесты не считались, только начали взимать в Киев спецподразделения "Беркут" из регионов страны.

Мемориал "Небесной Сотне" в г. Киев / commons.wikimedia.org

Ночью с 29 на 30 ноября власти прибегли к силовому разгону, найдя для этого повод, что нужно установить на площади новогоднюю елку. "Беркутовцы" применяли к людям особенно жестокие методы, а некоторые митингующие смогли найти убежище только в Михайловском соборе. Среди них были и несовершеннолетние. Такое обращение возмутило украинцев. В Киев начали съезжаться люди со всей страны. Но президент и дальше не считался с протестами.

В ночь на 11 декабря силовики еще раз попытались разогнать митингующих. Но им это не удалось сделать. Тогда в парламенте проголосовали за настоящие "диктаторские законы", которые делали невозможными любые человеческие протесты.

Первые человеческие жертвы явились 21 января. Сначала погиб Юрий Вербицкий, похищенный из больницы, где он находился после избиения, долгое время пытали и покинули в лесу. 22 января от выстрелов погибли 20-летний Сергей Нигоян и Михаил Жизневский.

18 февраля Правительство должно было проголосовать за возвращение Конституции 2006 года, которая давала ему больше полномочий. Утром в Верховную Раду двинулась колонна безоружных людей. Однако они были встречены титушками и силовиками с газовыми гранатами. Вечером "беркутовцы" сделали объявление, чтобы Майдан покинули женщины с детьми и начали наступление. В ходе этого штурма погибли 20 человек.

19 февраля митингующие смогли отбить Майдан благодаря подкреплению. А 20 февраля стал самым кровавым днем ​​в истории Революции Достоинства. Силовики начали открыто использовать огонь, в сети распространялось видео со снайперами. В этот день еще около 70 человек были убиты.

Прощание з погибшими 21 февраля 2014 года / commons.wikimedia.org

Вечером 20 февраля украинский Парламент собрался и принял постановление о незаконных действиях силовиков. 21 февраля прошло прощание с погибшими. В ночь на 22 февраля бывший президент Виктор Янукович покинул Украину и сейчас находится на территории РФ.

20 февраля – День начала российской агрессии против Украины. Именно 20 февраля 2014 началась военная операция, целью которой была оккупация автономной республики Крым. В 2022 году этому конфликту исполняется 8 лет.

Какой завтра, 20 февраля, церковный праздник

20 февраля - день памяти преподобного Луки Элландского / commons.wikimedia.org

20 февраля в церковном календаре – день памяти преподобного Луки Элландского. Согласно преданию, родился в городе Кастопия (Эрмиония) 896 года. Соблюдал жесткий аскетизм во всем, что его касалось, а вот к окружающим относился доброжелательно и щедро. Был известным духовным наставником, хотя и не имел духовного сана. В 14 лет принял жизнь монаха, а уже на склоне лет поселился у горы Геликон. Там вокруг него образовалось общество. Преподобный Лука построил здесь вместе со своими последователями монастырь, где исцелял больных и изгонял бесов.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 февраля

Какие завтра именины: Лука, Парфений, Александр, Петр, Алексей.

Талисманом человека, рожденного 20 февраля, является коралл. Этот камень у многих ассоциируется с украинской традиционной одеждой прошлых веков. Хотя кораллы могли себе позволить только богатые барышни.

20 февраля родился украинский писатель, член правительства УНР в изгнании Улас Самчук / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

1905 год – украинский писатель, член правительства УНР в изгнании Улас Самчук;

1921 год – Николай Савченко-Миколенко, лейтенант ЧА, хорунжий УПА Николай Савченко-Миколенко;

1924 год – американский актер, режиссер и продюсер, первый актер афроамериканского происхождения, получивший Оскар, Сидни Пуатье;

1951 год – британский премьер-министр Гордон Браун;

1966 год – американская супермодель и актриса Сидни Кроуфорд;

1967 год – популярный американский рок-музыкант Курт Кобейн;

1988 год – певица Рианна.

Что запрещено делать в этот день

20 февраля запрещалось играть свадьбу.

Не стоит делать большие покупки.

Народные приметы и традиции на 20 февраля

20 февраля закат красного цвета к холодному лету / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если в полдень поднялся ветер, то урожай яровых будет хорошим;

закат красного цвета к холодному лету;

20 февраля облака плывут высоко, будет хорошая погода;

если облака синего цвета, ждите потепления;

20 февраля неожиданно загремел гром, летом сенокосы пропадут.

В народе сочли, что сны, приснившиеся в ночь на 20 февраля, пророчествуют. А еще говорили, что они принесут счастье и благополучие, особенно людям, которые в этот день празднуют именины.

Погода на завтра, 20 февраля

Завтра, 20 февраля, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове без существенных осадков. В Одессе облачно, но к вечеру облака рассеются, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно и без осадков.

Температура воздуха в Киеве +6 днем ​​и +2 ночью. Во Львове 6 днем ​​и около нуля ночью. В Одессе +9 днем ​​и +4 ночью. В Харькове +6 днем ​​и +2 ночью.

Памятные даты 20 февраля

20 февраля 2021 года ученые находят под ледниками Антарктиды живущих в темноте загадочных существ / Pexels

В этот день год назад ученые находят под ледниками Антарктиды живущих в темноте загадочных существ.

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 февраля: