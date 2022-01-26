Какой завтра день – все о 27 января, что нельзя делать, день ангела, приметы

27 января 2022 – четверг. Международный день памяти жертв Холокоста. В период с 1933 по 1945 годы происходило умышленное уничтожение еврейского народа нацистами. За это время было уничтожено более 5 млн. человек.
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Какой день в Украине и мире
27 января Международный день памяти жертв Холокоста. Это событие было утверждено 1 ноября 2005 года на Генеральной Ассамблее ООН. Тогда же был подписан Резолюция, посвященная Холокосту. В документе отмечалось, что геноцид привел к уничтожению 30% евреев, а также большого количества других лиц, относившихся к разным национальностям.
Для всех представителей еврейской народности 27 января является знаковой датой. Именно в этот день в 1945 году после окончания Второй мировой войны войсками одного из украинских фронтов были освобождены заключенные в Аушвиц-Биркенау (концлагерь Освенцим). Он был самым большим по размерам лагерем смерти, который основали нацисты, чтобы массово уничтожать недостойных, по их убеждению, лиц.
В 1941 году главой тайной государственной политической полиции Третьего Рейха назначают Райнгарда Гейдриха. Перед ним ставят задачу: решить "еврейский вопрос". Евреев из Франции, Бельгии, Германии, Голландии отправляли в белорусские и польские концлагеря, чтобы массово уничтожать. Самим же людям сообщали, что переселение временное.
За период 1933-1945 годов нацисты быстрыми темпами построили концентрационные лагеря, которые потом в народе стали называть лагерями смерти. За это время было создано более 5 тысяч таких мест. Жесточайшими считались учреждения, построенные на территории Польши. В помещениях были так называемые "душегубки". Туда загоняли заключенных евреев и, иногда, цыган, а затем запускали угарный газ.
Когда нацистские войска вторглись в Украину, которая в то время являлась частью СССР, сразу принялись к массовому уничтожению еврейского населения. В частности, производили погромы. Один из самых больших прошел летом 1941 года во Львове. В тот день погибли около 5 тысяч евреев. В Киеве всех евреев собрали и расстреляли в Бабьем Яру. Согласно официальным данным, за несколько дней убили более 30 тысяч человек.
Еще массовые расстрелы проводились недалеко от Сырецкого концентрационного лагеря. Здесь евреев уничтожали в период с 1941 по 1943 годы.
По официальным данным, во время геноцида еврейского народа было убито более 6 миллионов человек. Среди них 30% – дети. Однако эти числа обобщены, ведь невозможно точно установить количество всех жертв, ведь уничтожались сразу целые семьи, а иногда и общины. Ежегодно 27 января проходят траурные мероприятия, церемонии и акции, во время которых вспоминаются ужасающие детали тех событий.
Какой завтра праздник в мире:
- Международный день портвейна;
- Всемирный день молокоотсоса;
- День несочетаемых цветов в одежде.
Какой завтра, 27 января, церковный праздник
27 января в церковном календаре – день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Всю жизнь женщина проповедовала Евангелие, творила разнообразные чудеса и исцеляла больных. В настоящее время мощи равноапостольной Нины хранятся в Бодбийском монастыре, рядом с городком Сигнахи. Там они признаны основной святыней.
Родилась Нина в Каппадокии около 280 года. Ее семья была знатным родом, а брат матери был Патриархом Иерусалимским. С самого детства девочку воспитывали в любви к Богу. Когда Нине исполнилось 20 лет, она вместе со своими родителями прибыла в Иерусалим. Там его воспитанием занялась благочестивая Нианфора. Именно от нее девушка узнала, что в Кавказе (город Мцхетти) хранится хитон Иисуса Христа. Но в тех краях обитают язычники, не знающие слова Божия. После этого Нине появилась Дева Мария, приказавшая ей идти в Грузию.
Нина прошла голод, холод и другие препятствия, но все же добралась до земли Иверской. Там она начала проповедовать христианство и творить чудеса. Вскоре к ней присоединились девушки и стали ее ученицами. Умерла Нина в 335 году.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 января
Какие завтра именины: Кузьма, Максимилиан, Назар, Игнат, Петр, Михаил, Нина.
Талисманом людей, рожденных 27 января, есть горный хрусталь. Минерал, издавна известный человечеству. Именно с ним связано немало историй и легенд. По одной из них, горный хрусталь – это замороженная Богами святая вода. А индейцы верили, что в этот камень превращаются души порядочных и мудрых людей после смерти.
В этот день родились:
- 1756 год – австрийский композитор, представитель венской классической школы Вольфганг Амадей Моцарт;
- 1775 год – немецкий философ Фридрих Вильгельм Шеллинг;
- 1790 год – украинский поэт, байкар Петр Гулак-Артемовский;
- 1832 год – английский математик, писатель Льюис Кэррол;
- 1837 год – украинский философ, литературовед, историк Владимир Лесевич;
- 1917 год – первый областной проводник ОУН Донбасса в октябре-ноябре 1941 Василий Булавский;
- 1927 год – украинский диссидент и правозащитник, педагог Олекса Тихий;
- 1973 год – белорусский футболист ("Динамо" Киев), Валентин Белькевич.
Что запрещено делать в этот день
- 27 января запрещается занимать деньги.
- Не следует ссориться с друзьями, близкими и родными.
- 27 января не следует принимать важные решения.
- Не отказывайте людям в помощи.
Народные приметы и традиции на 27 января
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: вокруг луны туман – будет метель;
- холодно, идет снег и рано поют петухи – скоро придет потепление;
- 27 января на деревьях иней – будет оттепель;
- по небу плывут белые облака, значит морозы еще долго будут держаться;
- 27 января утром ворона каркает на вьюгу;
- бледный месяц означает, что скоро пойдет снег;
- если 27 января ярко мерцают звезды, значит, начнутся сильные морозы.
Наши предки верили, если 27 января в доме начался пожар, нужно на огонь брызнуть коровье молоко и пламя уменьшится. А еще верили, если в ночь на 27 января вам приснилась черная или красная корова, значит человека ждет смерть. Крестьяне особенно уважали в этот день коровье молоко и даже считали, что оно может 27 января исцелить от всех болезней.
Погода на завтра, 27 января
Завтра, 27 января, в Киеве весь день продержится облачная погода, днем может пойти снег. Во Львове будет облачно, будет идти снег, который ослабеет только к вечеру. В Одессе небо затянется облаками в середине дня без осадков. В Харькове весь день облачно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве –8 ночью и около 0 днем. Во Львове -1 ночью и 0 днем. В Одессе нулевая температура днем -5 ночью. В Харькове -6 днем и -12 ночью.
Памятные даты 27 января
В этот день год назад российским авиакомпаниям запрещают летать над Украиной, а также киберполиция разоблачает украинских хакеров, обокравших европейские банки более чем на 2 млрд долларов.
Календарь важных событий в Украине и мире за 27 января:
- 1302 год – после захвата Флоренции черными гвельфами поэта и политика Данте Алигьери высылают из города;
- 1527 год – битва под Ольшаницей;
- 1705 год – Петр I велит московитам брить бороды или платить на них налог;
- 1785 год – основан Университет Джорджии, который сегодня считается старейшим общественным университетом США;
- 1859 год – Оттаву провозглашают столицей Канады;
- 1860 год – впервые опубликовали полное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко;
- 1880 – Томас Эдисон получает патент на электрическую лампу накаливания;
- 1918 год – на экраны США выходит фильм "Тарзан из племени обезьян", главную роль в нем играет Элмо Линкольн;
- 1921 год – Польша признает независимость Литвы;
- 1926 год – в Лондоне шотландский изобретатель Джон Лоджи Бейрд проводит публичную демонстрацию устройства для передачи и приема телевизионного изображения, затем его изобретение назовут телевизором;
- 1944 год – основывают награды Украинской повстанческой армии;
- 1945 год – войска одного из украинских фронтов занимают польский город Освенцим и освобождают уцелевших узников концлагеря Аушвиц;
- 1967 год – во время репетиции полета в месяц начинает гореть американский корабль Аполлон-1, к сожалению, все члены экипажа (Гас Гриссом, Эдвард Гиггинс Уайт и Роджер Чаффи) погибли;
- 1967 год – США, Великобритания и Советский Союз заключают международный договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства;
- 1973 год – в Париже подписывают соглашение о выводе американских войск из Вьетнама;
- 1983 год – в Японии завершается строительство самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, он пролегает между островами Хонсю и Хоккайдо;
- 1992 год – Зимбабве признает независимость Украины;
- 1992 год – Украина устанавливает дипломатические отношения с Канадой и Португалией;
- 2000 год – в Египте парламент принимает закон, согласно которому женщине разрешается подавать на развод.