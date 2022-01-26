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Какой завтра день – все о 27 января, что нельзя делать, день ангела, приметы

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Какой завтра день – все о 27 января, что нельзя делать, день ангела, приметы

27 января - Международные день памяти жертв Холокоста / pixabay.com

27 января 2022 – четверг. Международный день памяти жертв Холокоста. В период с 1933 по 1945 годы происходило умышленное уничтожение еврейского народа нацистами. За это время было уничтожено более 5 млн. человек.

До Нового года осталось 338 дней.

Какой день в Украине и мире

27 января Международный день памяти жертв Холокоста. Это событие было утверждено 1 ноября 2005 года на Генеральной Ассамблее ООН. Тогда же был подписан Резолюция, посвященная Холокосту. В документе отмечалось, что геноцид привел к уничтожению 30% евреев, а также большого количества других лиц, относившихся к разным национальностям.

Для всех представителей еврейской народности 27 января является знаковой датой. Именно в этот день в 1945 году после окончания Второй мировой войны войсками одного из украинских фронтов были освобождены заключенные в Аушвиц-Биркенау (концлагерь Освенцим). Он был самым большим по размерам лагерем смерти, который основали нацисты, чтобы массово уничтожать недостойных, по их убеждению, лиц.

В период с 1933 по 1945 годы происходило умышленное уничтожение еврейского народа нацистами / © pixabay.com
В период с 1933 по 1945 годы происходило умышленное уничтожение еврейского народа нацистами / pixabay.com

В 1941 году главой тайной государственной политической полиции Третьего Рейха назначают Райнгарда Гейдриха. Перед ним ставят задачу: решить "еврейский вопрос". Евреев из Франции, Бельгии, Германии, Голландии отправляли в белорусские и польские концлагеря, чтобы массово уничтожать. Самим же людям сообщали, что переселение временное.

За период 1933-1945 годов нацисты быстрыми темпами построили концентрационные лагеря, которые потом в народе стали называть лагерями смерти. За это время было создано более 5 тысяч таких мест. Жесточайшими считались учреждения, построенные на территории Польши. В помещениях были так называемые "душегубки". Туда загоняли заключенных евреев и, иногда, цыган, а затем запускали угарный газ.

Нацисты провели массовые расстрелы евреев в Бабьем Яру в Киеве / © commons.wikimedia.org
Нацисты провели массовые расстрелы евреев в Бабьем Яру в Киеве / commons.wikimedia.org

Когда нацистские войска вторглись в Украину, которая в то время являлась частью СССР, сразу принялись к массовому уничтожению еврейского населения. В частности, производили погромы. Один из самых больших прошел летом 1941 года во Львове. В тот день погибли около 5 тысяч евреев. В Киеве всех евреев собрали и расстреляли в Бабьем Яру. Согласно официальным данным, за несколько дней убили более 30 тысяч человек.

Еще массовые расстрелы проводились недалеко от Сырецкого концентрационного лагеря. Здесь евреев уничтожали в период с 1941 по 1943 годы.

По официальным данным, во время геноцида еврейского народа было убито более 6 миллионов человек. Среди них 30% – дети. Однако эти числа обобщены, ведь невозможно точно установить количество всех жертв, ведь уничтожались сразу целые семьи, а иногда и общины. Ежегодно 27 января проходят траурные мероприятия, церемонии и акции, во время которых вспоминаются ужасающие детали тех событий.

Какой завтра праздник в мире:

  • Международный день портвейна;
  • Всемирный день молокоотсоса;
  • День несочетаемых цветов в одежде.

Какой завтра, 27 января, церковный праздник

27 января - день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии / © commons.wikimedia.org
27 января - день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии / commons.wikimedia.org

27 января в церковном календаре – день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Всю жизнь женщина проповедовала Евангелие, творила разнообразные чудеса и исцеляла больных. В настоящее время мощи равноапостольной Нины хранятся в Бодбийском монастыре, рядом с городком Сигнахи. Там они признаны основной святыней.

Родилась Нина в Каппадокии около 280 года. Ее семья была знатным родом, а брат матери был Патриархом Иерусалимским. С самого детства девочку воспитывали в любви к Богу. Когда Нине исполнилось 20 лет, она вместе со своими родителями прибыла в Иерусалим. Там его воспитанием занялась благочестивая Нианфора. Именно от нее девушка узнала, что в Кавказе (город Мцхетти) хранится хитон Иисуса Христа. Но в тех краях обитают язычники, не знающие слова Божия. После этого Нине появилась Дева Мария, приказавшая ей идти в Грузию.

Нина прошла голод, холод и другие препятствия, но все же добралась до земли Иверской. Там она начала проповедовать христианство и творить чудеса. Вскоре к ней присоединились девушки и стали ее ученицами. Умерла Нина в 335 году.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 января

Какие завтра именины: Кузьма, Максимилиан, Назар, Игнат, Петр, Михаил, Нина.

Талисманом людей, рожденных 27 января, есть горный хрусталь. Минерал, издавна известный человечеству. Именно с ним связано немало историй и легенд. По одной из них, горный хрусталь – это замороженная Богами святая вода. А индейцы верили, что в этот камень превращаются души порядочных и мудрых людей после смерти.

В этот день родились:

  • 1756 год – австрийский композитор, представитель венской классической школы Вольфганг Амадей Моцарт;
  • 1775 год – немецкий философ Фридрих Вильгельм Шеллинг;
  • 1790 год – украинский поэт, байкар Петр Гулак-Артемовский;
  • 1832 год – английский математик, писатель Льюис Кэррол;
  • 1837 год – украинский философ, литературовед, историк Владимир Лесевич;
  • 1917 год – первый областной проводник ОУН Донбасса в октябре-ноябре 1941 Василий Булавский;
  • 1927 год – украинский диссидент и правозащитник, педагог Олекса Тихий;
  • 1973 год – белорусский футболист ("Динамо" Киев), Валентин Белькевич.

Что запрещено делать в этот день

  • 27 января запрещается занимать деньги.
  • Не следует ссориться с друзьями, близкими и родными.
  • 27 января не следует принимать важные решения.
  • Не отказывайте людям в помощи.

Народные приметы и традиции на 27 января

27 января утром ворона каркает на вьюгу / © pixabay.com
27 января утром ворона каркает на вьюгу / pixabay.com

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

  • смотрели, какой сегодня день: вокруг луны туман – будет метель;
  • холодно, идет снег и рано поют петухи – скоро придет потепление;
  • 27 января на деревьях иней – будет оттепель;
  • по небу плывут белые облака, значит морозы еще долго будут держаться;
  • 27 января утром ворона каркает на вьюгу;
  • бледный месяц означает, что скоро пойдет снег;
  • если 27 января ярко мерцают звезды, значит, начнутся сильные морозы.

Наши предки верили, если 27 января в доме начался пожар, нужно на огонь брызнуть коровье молоко и пламя уменьшится. А еще верили, если в ночь на 27 января вам приснилась черная или красная корова, значит человека ждет смерть. Крестьяне особенно уважали в этот день коровье молоко и даже считали, что оно может 27 января исцелить от всех болезней.

Погода на завтра, 27 января

Завтра, 27 января, в Киеве весь день продержится облачная погода, днем ​​может пойти снег. Во Львове будет облачно, будет идти снег, который ослабеет только к вечеру. В Одессе небо затянется облаками в середине дня без осадков. В Харькове весь день облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве –8 ночью и около 0 днем. Во Львове -1 ночью и 0 днем. В Одессе нулевая температура днем ​​-5 ночью. В Харькове -6 днем ​​и -12 ночью.

Памятные даты 27 января

27 января 2021 года киберполиция разоблачает украинских хакеров, обокравших европейские банки более чем на 2 млрд долларов / © pixabay.com
27 января 2021 года киберполиция разоблачает украинских хакеров, обокравших европейские банки более чем на 2 млрд долларов / pixabay.com

В этот день год назад российским авиакомпаниям запрещают летать над Украиной, а также киберполиция разоблачает украинских хакеров, обокравших европейские банки более чем на 2 млрд долларов.

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 января:

  • 1302 год – после захвата Флоренции черными гвельфами поэта и политика Данте Алигьери высылают из города;
  • 1527 год – битва под Ольшаницей;
  • 1705 год – Петр I велит московитам брить бороды или платить на них налог;
  • 1785 год – основан Университет Джорджии, который сегодня считается старейшим общественным университетом США;
  • 1859 год – Оттаву провозглашают столицей Канады;
  • 1860 год – впервые опубликовали полное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко;
  • 1880 – Томас Эдисон получает патент на электрическую лампу накаливания;
  • 1918 год – на экраны США выходит фильм "Тарзан из племени обезьян", главную роль в нем играет Элмо Линкольн;
  • 1921 год – Польша признает независимость Литвы;
  • 1926 год – в Лондоне шотландский изобретатель Джон Лоджи Бейрд проводит публичную демонстрацию устройства для передачи и приема телевизионного изображения, затем его изобретение назовут телевизором;
  • 1944 год – основывают награды Украинской повстанческой армии;
  • 1945 год – войска одного из украинских фронтов занимают польский город Освенцим и освобождают уцелевших узников концлагеря Аушвиц;
  • 1967 год – во время репетиции полета в месяц начинает гореть американский корабль Аполлон-1, к сожалению, все члены экипажа (Гас Гриссом, Эдвард Гиггинс Уайт и Роджер Чаффи) погибли;
  • 1967 год – США, Великобритания и Советский Союз заключают международный договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства;
  • 1973 год – в Париже подписывают соглашение о выводе американских войск из Вьетнама;
  • 1983 год – в Японии завершается строительство самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, он пролегает между островами Хонсю и Хоккайдо;
  • 1992 год – Зимбабве признает независимость Украины;
  • 1992 год – Украина устанавливает дипломатические отношения с Канадой и Португалией;
  • 2000 год – в Египте парламент принимает закон, согласно которому женщине разрешается подавать на развод.
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