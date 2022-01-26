Какой завтра день – все о 27 января, что нельзя делать, день ангела, приметы

Какой завтра день – все о 27 января, что нельзя делать, день ангела, приметы

27 января 2022 – четверг. Международный день памяти жертв Холокоста. В период с 1933 по 1945 годы происходило умышленное уничтожение еврейского народа нацистами. За это время было уничтожено более 5 млн. человек.

До Нового года осталось 338 дней.

Какой день в Украине и мире

27 января Международный день памяти жертв Холокоста. Это событие было утверждено 1 ноября 2005 года на Генеральной Ассамблее ООН. Тогда же был подписан Резолюция, посвященная Холокосту. В документе отмечалось, что геноцид привел к уничтожению 30% евреев, а также большого количества других лиц, относившихся к разным национальностям.

Для всех представителей еврейской народности 27 января является знаковой датой. Именно в этот день в 1945 году после окончания Второй мировой войны войсками одного из украинских фронтов были освобождены заключенные в Аушвиц-Биркенау (концлагерь Освенцим). Он был самым большим по размерам лагерем смерти, который основали нацисты, чтобы массово уничтожать недостойных, по их убеждению, лиц.

В период с 1933 по 1945 годы происходило умышленное уничтожение еврейского народа нацистами / pixabay.com

В 1941 году главой тайной государственной политической полиции Третьего Рейха назначают Райнгарда Гейдриха. Перед ним ставят задачу: решить "еврейский вопрос". Евреев из Франции, Бельгии, Германии, Голландии отправляли в белорусские и польские концлагеря, чтобы массово уничтожать. Самим же людям сообщали, что переселение временное.

За период 1933-1945 годов нацисты быстрыми темпами построили концентрационные лагеря, которые потом в народе стали называть лагерями смерти. За это время было создано более 5 тысяч таких мест. Жесточайшими считались учреждения, построенные на территории Польши. В помещениях были так называемые "душегубки". Туда загоняли заключенных евреев и, иногда, цыган, а затем запускали угарный газ.

Нацисты провели массовые расстрелы евреев в Бабьем Яру в Киеве / commons.wikimedia.org

Когда нацистские войска вторглись в Украину, которая в то время являлась частью СССР, сразу принялись к массовому уничтожению еврейского населения. В частности, производили погромы. Один из самых больших прошел летом 1941 года во Львове. В тот день погибли около 5 тысяч евреев. В Киеве всех евреев собрали и расстреляли в Бабьем Яру. Согласно официальным данным, за несколько дней убили более 30 тысяч человек.

Еще массовые расстрелы проводились недалеко от Сырецкого концентрационного лагеря. Здесь евреев уничтожали в период с 1941 по 1943 годы.

По официальным данным, во время геноцида еврейского народа было убито более 6 миллионов человек. Среди них 30% – дети. Однако эти числа обобщены, ведь невозможно точно установить количество всех жертв, ведь уничтожались сразу целые семьи, а иногда и общины. Ежегодно 27 января проходят траурные мероприятия, церемонии и акции, во время которых вспоминаются ужасающие детали тех событий.

Какой завтра праздник в мире:

Международный день портвейна;

Всемирный день молокоотсоса;

День несочетаемых цветов в одежде.

Какой завтра, 27 января, церковный праздник

27 января - день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии / commons.wikimedia.org

27 января в церковном календаре – день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Всю жизнь женщина проповедовала Евангелие, творила разнообразные чудеса и исцеляла больных. В настоящее время мощи равноапостольной Нины хранятся в Бодбийском монастыре, рядом с городком Сигнахи. Там они признаны основной святыней.

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Родилась Нина в Каппадокии около 280 года. Ее семья была знатным родом, а брат матери был Патриархом Иерусалимским. С самого детства девочку воспитывали в любви к Богу. Когда Нине исполнилось 20 лет, она вместе со своими родителями прибыла в Иерусалим. Там его воспитанием занялась благочестивая Нианфора. Именно от нее девушка узнала, что в Кавказе (город Мцхетти) хранится хитон Иисуса Христа. Но в тех краях обитают язычники, не знающие слова Божия. После этого Нине появилась Дева Мария, приказавшая ей идти в Грузию.

Нина прошла голод, холод и другие препятствия, но все же добралась до земли Иверской. Там она начала проповедовать христианство и творить чудеса. Вскоре к ней присоединились девушки и стали ее ученицами. Умерла Нина в 335 году.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 января

Какие завтра именины: Кузьма, Максимилиан, Назар, Игнат, Петр, Михаил, Нина.

Талисманом людей, рожденных 27 января, есть горный хрусталь. Минерал, издавна известный человечеству. Именно с ним связано немало историй и легенд. По одной из них, горный хрусталь – это замороженная Богами святая вода. А индейцы верили, что в этот камень превращаются души порядочных и мудрых людей после смерти.

В этот день родились:

1756 год – австрийский композитор, представитель венской классической школы Вольфганг Амадей Моцарт;

1775 год – немецкий философ Фридрих Вильгельм Шеллинг;

1790 год – украинский поэт, байкар Петр Гулак-Артемовский;

1832 год – английский математик, писатель Льюис Кэррол;

1837 год – украинский философ, литературовед, историк Владимир Лесевич;

1917 год – первый областной проводник ОУН Донбасса в октябре-ноябре 1941 Василий Булавский;

1927 год – украинский диссидент и правозащитник, педагог Олекса Тихий;

1973 год – белорусский футболист ("Динамо" Киев), Валентин Белькевич.

Что запрещено делать в этот день

27 января запрещается занимать деньги.

Не следует ссориться с друзьями, близкими и родными.

27 января не следует принимать важные решения.

Не отказывайте людям в помощи.

Народные приметы и традиции на 27 января

27 января утром ворона каркает на вьюгу / pixabay.com

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: вокруг луны туман – будет метель;

холодно, идет снег и рано поют петухи – скоро придет потепление;

27 января на деревьях иней – будет оттепель;

по небу плывут белые облака, значит морозы еще долго будут держаться;

27 января утром ворона каркает на вьюгу;

бледный месяц означает, что скоро пойдет снег;

если 27 января ярко мерцают звезды, значит, начнутся сильные морозы.

Наши предки верили, если 27 января в доме начался пожар, нужно на огонь брызнуть коровье молоко и пламя уменьшится. А еще верили, если в ночь на 27 января вам приснилась черная или красная корова, значит человека ждет смерть. Крестьяне особенно уважали в этот день коровье молоко и даже считали, что оно может 27 января исцелить от всех болезней.

Погода на завтра, 27 января

Завтра, 27 января, в Киеве весь день продержится облачная погода, днем ​​может пойти снег. Во Львове будет облачно, будет идти снег, который ослабеет только к вечеру. В Одессе небо затянется облаками в середине дня без осадков. В Харькове весь день облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве –8 ночью и около 0 днем. Во Львове -1 ночью и 0 днем. В Одессе нулевая температура днем ​​-5 ночью. В Харькове -6 днем ​​и -12 ночью.

Памятные даты 27 января

27 января 2021 года киберполиция разоблачает украинских хакеров, обокравших европейские банки более чем на 2 млрд долларов / pixabay.com

В этот день год назад российским авиакомпаниям запрещают летать над Украиной, а также киберполиция разоблачает украинских хакеров, обокравших европейские банки более чем на 2 млрд долларов.

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 января: