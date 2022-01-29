Какой сегодня день – все о 29 января, что запрещено делать, день ангела, приметы

Какой сегодня день – все о 29 января, что запрещено делать, день ангела, приметы

29 января 2022 – суббота. В этот день 1918 года в ходе Первой русско-украинской войны происходит Бой под Крутами (железнодорожная станция), в котором приняли участие киевские студенты и гимназисты и отряд юнкеров. В Украине 29 января чествуют память героев Крут.

До Нового года осталось 336 дней.

Какой день в Украине и мире

29 января в Украине День памяти героев Крут. В бою под железнодорожной станцией Круты приняли участие студенты и гимназисты, пытавшиеся отчаянно сдержать большевистское наступление. В результате их действий большевистские отряды на несколько дней потеряли боеспособность, благодаря чему украинская делегация получила время для заключения Берестейского договора.

Железнодорожная станция Круты была стратегически важной станцией, ведущей от Черниговщины в Киев. Ее защищали студенты и гимназисты первой в Украине юношеской военной школы им. Богдана Хмельницкого. К ним направили Студенческий шалаш и так называемый шалаш "Смерти", которые должны были помочь юношам сдержать большевиков. Младшему из бойцов на тот момент было всего 16 лет.

Монумент битвы под Крутами / commons.wikimedia.org

Утром 29 января на украинские позиции напала 4-тысячная армия красноармейцев. Целый день продолжался ожесточенный бой, а к вечеру украинские силы начали отступать в сторону Киева и уничтожали за собой колеи.

В темноте заблудилось 27 юношей (они были учениками гимназий и студентами). Их взяли в плен большевики, а затем убили. Тела героев похоронили у Аскольдовой могилы (Киев). В памяти народа жертва украинских ребят живет до сих пор.

Какой сегодня праздник в мире:

День пазла и головоломки;

Международный день мобилизации против угроз ядерной войны;

День изобретения бензинового автомобиля;

День скряги;

День штата Канзас (США).

Какой сегодня, 29 января, церковный праздник

29 января - день поклонения честным веригам апостола Петра / commons.wikimedia.org

29 января в церковном календаре – день поклонения честным веригам апостола Петра. Веригами называют цепи или кандалы, сдерживающие руки. Православные христиане часто надевали на себя вериги, чтобы лучше контролировать свое бренное тело и не поддаваться грехам. Своими корнями этот день уходит в те годы, когда правителем был царь Ирод Агриппа. Апостола Петра бросили в тюрьму из-за его христианских проповедей и слов. Узника сковали тяжелыми кандалами и оставили так на ночь – до начала суда. Когда на землю опустилась тьма, пришел к Петру ангел, избавивший апостола из тюрьмы. А вериги, которые касались руки святого, стали для народа настоящей драгоценностью. По преданию они могли исцелять болезни и благословлять нуждающихся.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 января

Какие сегодня именины: Ян, Симон, Максим, Петр, Неонила, Леонилла.

Талисманом людей, рожденных 29 января, есть сапфир. Этот драгоценный камень встречается в разных уголках мира. Самые большие его россыпи находятся в Юго-Восточной Азии. Интересный факт: знаменитое ожерелье Гарри Уинстона с сапфирами содержит 36 камней.

В этот день родились:

1736 год – итальянский анатом и врач Доменико Феличе Антонио Котуньо;

1749 год – король Дании Кристиан VII;

1843 год – 25-й президент США Уильям Мак-Кинли;

1874 год – американский нефтепромышленник, финансист Джон Рокфеллер;

1933 год – французский певец, композитор и актер Саша Дистель;

1945 год – американский актер Том Селлек;

1954 год – известная американская ведущая Опра Уинфри;

1962 год – японский мангака, аниме-дизайнер Йосиюки Садамото.

Что запрещено делать в этот день

29 января запрещается стирать.

До заката не разрешается проводить время без труда.

Не следует драться, даже ради забавы.

29 января нельзя брать в руки ничего острого.

Народные приметы и традиции на 29 января

29 января сильный мороз, значит, лето будет жарким / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: если метель, значит, лето будет дождливым;

29 января ветер дует с севера, ждите сильных морозов;

29 января сильный мороз, значит, лето будет жарким;

красный закат до прихода мороза и солнечной погоды;

луна яркая и имеет крутые рога – усилится мороз.

29 января в народе называли "Петров день" и "Петр Полукорм", последнее название означало, что крестьянам придется еще ползимы содержать на зимних кормах весь домашний скот. На Петров день также шли заготавливать дерево и расчищали лесные участки, где потом будут высевать зерновые культуры. Даже существовало интересное правило: "Лес вырубить можно только зимой, когда дерево еще спит". Наши предки считали, что если рубить живое дерево, по которому течет сок (словно кровь), то большой грех.

Погода на 29 января

29 января, в Киеве облачная погода, вечером ожидается мелкий снег. Во Львове пасмурная погода, ночью возможен снег, днем ​​осадков не ожидается. В Одессе облачно, может проясниться до вечера, без осадков. В Харькове облачно с прояснениями, на протяжении всего дня ожидается дождь.

Температура воздуха в Киеве +1 днем ​​и -4 ночью. Во Львове ночью -3, а днем ​​-1. В Одессе +2 днем ​​и -1 ночью. В Харькове +1 день и около 0 ночью.

Памятные даты 29 января

29 января 2021 года австриец завещает 2 млн. евро селу во Франции, где его семью спрятали от нацистов в годы Второй мировой войны / Pexels

В этот день год назад австриец завещает 2 млн. евро селу во Франции, где его семью спрятали от нацистов в годы Второй мировой войны, а в Альпах спасают француза, который 2,5 часа провел под лавиной.

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 января: