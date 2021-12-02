Какой завтра праздник – что отмечается 3 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

3 декабря 2021 года – пятница. В этот день в 1879 году Томас Эдисон и его помощник Фрэнсис Аптон показали публике работу лампы накаливания, которую они разработали через год, а в 1967 году в Кейптауне (ЮАР) профессор Кристиан Барнард провел первую операцию по пересадке сердца.
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Какой завтра праздник в Украине и мире
3 декабря – Международный день людей с инвалидностью. Событие было провозглашено Генеральной ассамблеей ООН в 1992 году. К сожалению, сегодня многие страдают от неизлечимых болезней или травм, которые ограничивают их физические возможности. Около 15% жителей планеты не могут выполнять привычные для здорового человека функции.
В первую пятницу декабря празднуют День благодарения бармену (Bartender Appreciation Day). В этом году он выпадает на 3 декабря. Праздник зародился в США и связан с торговлей напитков марки Sailor Jerry. Именно он пытается распространить празднование по всему миру. Цель праздника – напомнить, что труд бармена достаточно тяжелый и изнурительный, поэтому им за это нужно благодарить.
3 декабря празднуется Международный день борьбы против пестицидов. Впервые праздник был объявлен одноименной Международной коалицией в 1998 году. Дату выбрали не случайно. Именно 3 декабря 1984 г. произошла катастрофа, когда после взрыва на заводе пестицидов в Индии (Union Carbide) в атмосферу произошел выброс смертельного газа. Трагедия привела к более чем 200 тыс. смертей и полумиллиона случаев тяжелых недугов в последующие годы.
3 декабря празднуется Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров). Открыла праздник американская компания Alias в 1998 году. Дату празднования выбрали в честь аббревиатуры трехмерной графики (3D): где “3” – число, а “D” – месяц декабрь (на английском December).
Ежегодно 3 декабря празднуют Всемирный день баскского языка или эускара. Внедрило его Общество Баскских Исследований в 1948 году в память святого Франциско Хавьера – наиболее успешного и известного христианского миссионера по версии католической церкви, который был баском по происхождению. Официально праздник был утвержден в 1995 году правительством Страны Басков и Королевской академией баскского языка.
Также в мире 3 декабря празднуют:
- Барбурка, или День горняка в Польше;
- День Каберне-Фран;
- День ношения коричневой обуви;
- День списка для Санты в США.
Какой завтра, 3 декабря, церковный праздник
3 декабря по религиозному календарю – день памяти святого Прокла. Он жил примерно в V веке, был епископом в Константинополе, учился богословию у самого Иоанна Златоуста. У Прокла был очень большой объем знаний в области Священного Писания. Поэтому благодаря ораторскому искусству у него хорошо получалось проповедовать христианскую веру. Известно, что он даже стал свидетелем явления Иоанну апостола Павла.
В сане епископа Прокл активно проповедует христианство, разоблачает язычество и ересь. Также святой прославился своими чудесами и помощью отверженным. Например, во время его епископства произошло разрушительное землетрясение. Прокл вместе с местными жителями вышел на улицу и молился.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 декабря
Какие завтра именины: Авраам, Азат, Анатолий, Григорий, Евстафий, Иоанн, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Исидор, Прокл, Симеон, Анна, Нина, Татона, Фекла.
Талисманом людей, рожденных 3 декабря, является циркон. Его чтили еще древние целители, считая, что камень умеет накапливать положительную энергию и передавать ее своему владельцу. Название циркона переводится с персидского как "золотой".
В этот день родились:
- 1722 год – украинский поэт, просветитель, Григорий Сковорода;
- 1755 год – основатель живописи в США, Гилберт Сюарт;
- 1877 год – украинский географ, основатель географии Украины, Степан Рудницкий;
- 1924 год – американский математик, основатель языка программирования ФОРТРАН, Джон Бекус;
- 1931 год – украинский математик, Иван Данилюк;
- 1937 год – украинский дирижер, народный артист Украины, Иван Слёта;
- 1948 год – британский рок-певец, Оззи Осборн;
- 1973 год – американская актриса, Голли Мари Коумз;
- 1987 год – украинский писатель, переводчик, Андрей Любка.
Что запрещено делать в этот день
- 3 декабря не отправлялись на дальнюю дорогу, пытались дождаться на следующий день.
- Не ссорьтесь друг с другом, будьте приветливыми и дружескими.
Народные приметы и традиции 3 декабря
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: утром пошел снег – к вечеру будет оттепель;
- если 3 декабря в печке трещат дрова – будет мороз;
- на небе плывут перья тучи – скоро начнется метель;
- 3 декабря идет дождь, то будет лить и на третий день лета;
- снегури поют на метель;
- сорока залетела под крышу, будет метель;
- если 3 декабря дверь сама открылась, значит близко ходит нечисть;
- зацвело домашнее растение – ждите пополнения в семье;
- 3 декабря куры прижимаются друг к другу – будет холодно.
Предки считали, что 3 декабря по земле ходит нечистая сила, а потому выходить на улицу и отправляться в дальний путь опасно. Лучше всего от зла защищают семейные узы, поэтому этот день важно провести с семьей. 3 декабря в народе говорили: "На Прокла нечисть проклинай".
Памятные даты 3 декабря
В этот день год назад в Британию прибывает первая партия вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech, а на выборах в Намибии побеждает Адольф Гитлер.
Календарь важных событий в Украине и мире за 3 декабря:
- 1775 – В США впервые подняли звездно-полосатый флаг;
- 1818 – Иллинойс становится 21-м штатом Соединенных Штатов Америки;
- 1879 – Томас Эдисон и его помощник Фрэнсис Аптон показали публике работу лампы накаливания, которую они разработали через год;
- 1910 – в Париже Жорж Клод демонстрирует первую неоновую лампу;
- 1912 – Болгарское царство, Королевство Греция, Королевство Сербия и Королевство Черногория подписывают с Османской империей перемирие, конец Первой балканской войны;
- 1932 – Постановление Совета Народных Комиссаров УССР о запрете торговли мясом и скотом в областях Украины, уклоняющихся от выполнения плана заготовки становится одной из причин Голодомора 1933;
- 1952 – в Праге по обвинению в сотрудничестве с западными разведками и сионизме повесили 11 высокопоставленных функционеров Компартии Чехословакии, в том числе и бывшего генерального секретаря, вице-премьера Рудольфа Слански;
- 1967 – в Кейптауне (ЮАР) профессор Кристиан Барнард провел первую операцию по пересадке сердца;
- 1973 – американский "Пионер-10" становится первым космическим аппаратом, пролетевшим вблизи Юпитера;
- 1976 – в Киеве сдали в эксплуатацию Северный мост через Днепр;
- 1979 – на референдуме в Иране принимают проект Конституции страны, по которому женщины теперь должны обязательно носить чадру;
- 1979 – в Цинциннате (штат Огайо) во время попытки занять места в концертном зале Риверфронт-коллизеум, где должен был состояться концерт группы The Who, погибли 11 человек;
- 1984 – одна из крупнейших в истории промышленных катастроф: на химическом комбинате в Инди произошла утечка ядовитых веществ, из-за которой погибли более 2 тысяч человек, а 20 тысяч человек потеряли зрение;
- 1989 – после 2-дневной неофициальной встречи руководителя СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего завершилась "Холодная война";
- 1989 – в городе Прудентополис (Бразилия) открывают памятник Тарасу Шевченко;
- 1991 – независимость Украины признает Венгерская Республика, посольство Венгрии в Киеве становится первым посольством иностранного государства в Украине;
- 2002 – в провинции Шаньдун (Китайская Народная Республика) археологи открыли царское захоронение периода династии Хань, в котором сохранились более сотни фигур воинов, лошадей и колесниц, сделанных из терракоты;
- 2010 – ночью милиция и спецподразделение "Беркут" насильно демонтируют палаточный городок протестующих против нового Налогового кодекса Украины на майдане Незалежности в Киеве.