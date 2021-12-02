Какой завтра праздник – что отмечается 3 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

3 декабря 2021 года – пятница. В этот день в 1879 году Томас Эдисон и его помощник Фрэнсис Аптон показали публике работу лампы накаливания, которую они разработали через год, а в 1967 году в Кейптауне (ЮАР) профессор Кристиан Барнард провел первую операцию по пересадке сердца.

До Нового года осталось 28 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью. Событие было провозглашено Генеральной ассамблеей ООН в 1992 году. К сожалению, сегодня многие страдают от неизлечимых болезней или травм, которые ограничивают их физические возможности. Около 15% жителей планеты не могут выполнять привычные для здорового человека функции.

В первую пятницу декабря празднуют День благодарения бармену (Bartender Appreciation Day). В этом году он выпадает на 3 декабря. Праздник зародился в США и связан с торговлей напитков марки Sailor Jerry. Именно он пытается распространить празднование по всему миру. Цель праздника – напомнить, что труд бармена достаточно тяжелый и изнурительный, поэтому им за это нужно благодарить.

3 декабря - День благодарения бармену / Pexels

3 декабря празднуется Международный день борьбы против пестицидов. Впервые праздник был объявлен одноименной Международной коалицией в 1998 году. Дату выбрали не случайно. Именно 3 декабря 1984 г. произошла катастрофа, когда после взрыва на заводе пестицидов в Индии (Union Carbide) в атмосферу произошел выброс смертельного газа. Трагедия привела к более чем 200 тыс. смертей и полумиллиона случаев тяжелых недугов в последующие годы.

3 декабря празднуется Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров). Открыла праздник американская компания Alias ​​в 1998 году. Дату празднования выбрали в честь аббревиатуры трехмерной графики (3D): где “3” – число, а “D” – месяц декабрь (на английском December).

Ежегодно 3 декабря празднуют Всемирный день баскского языка или эускара. Внедрило его Общество Баскских Исследований в 1948 году в память святого Франциско Хавьера – наиболее успешного и известного христианского миссионера по версии католической церкви, который был баском по происхождению. Официально праздник был утвержден в 1995 году правительством Страны Басков и Королевской академией баскского языка.

Также в мире 3 декабря празднуют:

Барбурка, или День горняка в Польше;

День Каберне-Фран;

День ношения коричневой обуви;

День списка для Санты в США.

Какой завтра, 3 декабря, церковный праздник

3 декабря - день памяти святого Прокла / Pexels

3 декабря по религиозному календарю – день памяти святого Прокла. Он жил примерно в V веке, был епископом в Константинополе, учился богословию у самого Иоанна Златоуста. У Прокла был очень большой объем знаний в области Священного Писания. Поэтому благодаря ораторскому искусству у него хорошо получалось проповедовать христианскую веру. Известно, что он даже стал свидетелем явления Иоанну апостола Павла.

В сане епископа Прокл активно проповедует христианство, разоблачает язычество и ересь. Также святой прославился своими чудесами и помощью отверженным. Например, во время его епископства произошло разрушительное землетрясение. Прокл вместе с местными жителями вышел на улицу и молился.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 декабря

Какие завтра именины: Авраам, Азат, Анатолий, Григорий, Евстафий, Иоанн, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Исидор, Прокл, Симеон, Анна, Нина, Татона, Фекла.

Талисманом людей, рожденных 3 декабря, является циркон. Его чтили еще древние целители, считая, что камень умеет накапливать положительную энергию и передавать ее своему владельцу. Название циркона переводится с персидского как "золотой".

В этот день родились:

1722 год – украинский поэт, просветитель, Григорий Сковорода;

1755 год – основатель живописи в США, Гилберт Сюарт;

1877 год – украинский географ, основатель географии Украины, Степан Рудницкий;

1924 год – американский математик, основатель языка программирования ФОРТРАН, Джон Бекус;

1931 год – украинский математик, Иван Данилюк;

1937 год – украинский дирижер, народный артист Украины, Иван Слёта;

1948 год – британский рок-певец, Оззи Осборн;

1973 год – американская актриса, Голли Мари Коумз;

1987 год – украинский писатель, переводчик, Андрей Любка.

Что запрещено делать в этот день

3 декабря не отправлялись на дальнюю дорогу, пытались дождаться на следующий день.

Не ссорьтесь друг с другом, будьте приветливыми и дружескими.

Народные приметы и традиции 3 декабря

Если 3 декабря в печке трещат дрова – будет мороз / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

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смотрели, какой сегодня день: утром пошел снег – к вечеру будет оттепель;

если 3 декабря в печке трещат дрова – будет мороз;

на небе плывут перья тучи – скоро начнется метель;

3 декабря идет дождь, то будет лить и на третий день лета;

снегури поют на метель;

сорока залетела под крышу, будет метель;

если 3 декабря дверь сама открылась, значит близко ходит нечисть;

зацвело домашнее растение – ждите пополнения в семье;

3 декабря куры прижимаются друг к другу – будет холодно.

Предки считали, что 3 декабря по земле ходит нечистая сила, а потому выходить на улицу и отправляться в дальний путь опасно. Лучше всего от зла ​​защищают семейные узы, поэтому этот день важно провести с семьей. 3 декабря в народе говорили: "На Прокла нечисть проклинай".

Памятные даты 3 декабря

3 декабря 2020 года в Британию прибывает первая партия вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech / Pexels

В этот день год назад в Британию прибывает первая партия вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech, а на выборах в Намибии побеждает Адольф Гитлер.

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 декабря: