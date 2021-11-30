Какой завтра праздник – что отмечают 1 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

1 декабря 2021 – среда. Первый день зимы. В этот день в 1813 году была провозглашена независимость Нидерландов, а в 1955 году в Монтгомере (штат Алабама) под руководством баптистского проповедника Мартина Лютера Кинга начались первые протесты против расизма.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

1 декабря в Украине празднуют День работников прокуратуры. Это государственный профессиональный праздник (хотя и без выходного дня), поэтому не забудьте поздравить всех работающих в этой сфере деятельности. Ввел событие президент в 2000 году, а дату празднования избрали в честь принятия Закона "О прокуратуре" (1991 год).

Интересный факт – что-то вроде современной прокуратуры было еще в 6-4 веках до нашей эры. В Северном Причерноморье существовали так называемые номофилаки, которые следили за исполнением законов и человеческим поведением.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Синдром приобретенного иммунодефицита – поздняя стадия инфекции, вызванная ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). Вирус действует так, что иммунная система становится очень слабой и не может бороться с опухолями или определенными инфекциями. При правильном и быстром лечении ВИЧ у людей не развивается СПИД. В настоящее время на планете около 38 миллионов человек являются ВИЧ-инфицированными. Поэтому главной целью этого дня считается распространение информации о болезни.

1 декабря - День Антарктиды / Pexels

1 декабря также празднуют День Антарктиды. Дата выбрана неслучайно. Именно в первый день зимы двенадцать стран мира в Вашингтоне подписали Договор об Антарктиде, предотвращающий ее милитаризацию и обеспечивающий континенту суверенитет. Праздник начался в честь этого события в 2010 году.

1 декабря празднуется День невролога. Это не официальный праздник, но он достаточно популярен, поэтому не забудьте поздравить тех, кто работает в этой сфере. Неврология в качестве самостоятельной дисциплины появилась еще в 1860 году. До этого она была частью педиатрии и психологии.

Также в мире 1 декабря празднуют:

Большой день Союза в Румынии;

Национальный день жареных пирогов и День "Ешьте красные яблоки" в США;

начинается Национальная неделя безопасного вождения в Канаде;

Собор святых Эстонской земли.

Какой завтра, 1 декабря, церковный праздник

1 декабря - день памяти святых мучеников Платона и Романа / pixabay.com

1 декабря по религиозному календарю – день памяти святых мучеников Платона и Романа. Они пострадали за свою веру в IV веке. Об их жизни известно немногое. По преданию Платон был братом мученика Антиоха. Родился в благочестивой семье, где получил очень хорошее к тому времени воспитание. Вместе с братом стал проповедовать христианскую веру еще в юные годы. Платон часто встречался с язычниками, рассказывал им о Христе и пытался обратить в свою веру. В то время правил император Агриппин, известный своей нетерпимостью к праведным христианам. Он услышал о Платоне и приказал арестовать его. Там Платона пытали, чтобы он отрекся от своих слов. Однако он отказался, за что его убили.

Святой Роман также принял мученическую смерть за христианскую веру. Произошло это во время правления другого императора – Максимилиана. Роман был дьяконом в городе Кесария. Однажды он встретил епарха, спешащего на языческий праздник. Роман начал убеждать его встать на истинный путь. Тот отказался и приказал наказать Романа. Мимо проходил еще один христианин – Варул. Последний не захотел оставаться в стороне и вступился за Романа. Их обоих арестовали, а затем убили.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 декабря

Какие завтра именины: Роман, Закхей, Платон, Анастасий, Варул, Алфей.

Талисманом людей, рожденных 1 декабря, является бирюза. С давних времен ее считали камнем счастья и приписывали магическим свойствам. Также было такое мнение: тот, кто носит украшения с бирюзой, никогда не будет иметь недостатка денег.

В этот день родились:

1083 год – одна из первых женщин-историков, византийская принцесса Анна Комнина;

1595 год – по гипотезе родился гетман Украины Богдан Хмельницкий;

1761 год – француженка, создавшая знаменитый на весь мир Музей Мадам Тюссо, Мари Тюссо;

1859 год – украинский историк, общественный деятель, православный священник Ефим Сичинский;

1876 ​​год – оперная певица из Украины Брун Клара Исааковна;

1894 год – сотник УГА, украинский политический и военный деятель Юлиан Головинский;

1918 год – украинский композитор Платон Майборода;

1935 год – американский актер Вуди Ален.

Что нельзя делать в этот день

1 декабря нельзя отказывать нищим в подаянии, можно давать все: от ненужной одежды до еды.

Не откладывайте на будущее дальнюю дорогу, ведь именно в этот день самый лучший момент, чтобы в нее отправиться.

1 декабря категорически запрещено ссориться, иначе ссоры затянутся на целый год.

Не злитесь и не держите ни на кого зла.

Народные приметы и традиции 1 декабря

1 декабря на защелке появилась ржавчина – в ближайшее время ждите непогоду / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

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смотрели, какой сегодня день: если на улице тепло, то зима будет мягкая и приятная;

если сильный ветер, нужно ждать вьюги зимой;

если 1 декабря слишком часто меняется погода, зима тоже будет очень переменчивой;

на защелке появилась ржавчина – в ближайшее время ждите непогоду;

какая погода 1 декабря утром, днем ​​и вечером, такой она будет в декабре, январе и феврале;

вокруг луны круг – будет мороз; по дороге ходит ворона – к оттепели;

1 декабря в доме появляются комары, значит скоро потепление.

Наши предки 1 декабря молились святым Роману и Платону, чтобы улучшить свое благосостояние. Такое просили хорошо пережить зиму, засеять весной овощи и на следующую осень получить урожай. У крестьян существовала такая интересная поговорка: "Платон и Роман покажут вам зиму". То есть смотрели, какой сегодня день и по нему угадывали погоду на всю зиму. Если с утра перед работой пойти 1 декабря в церковь, то любое дело принесет прибыль.

Памятные даты 1 декабря

1 декабря 2020 года в Украине появляется новый отпуск и декрет для мужчин / Pexels

В этот день год назад в центре Киева собираются предприниматели для проведения масштабной акции протеста, а также в Украине появляется новый отпуск и декрет для мужчин.

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 декабря: