Какой завтра праздник – что отмечают 11 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

11 декабря 2021 – суббота. В этот день в 1936 году король Великобритании Эдвард VIII отрекся от престола из-за того, что церковь не одобрила его желание жениться на два разведенной американке, Уоллис Уорфилд-Симпсон, а в 1946 году Генеральная ассамблея ООН решила создать ЮНИСЕФ.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

11 декабря празднуют Международный день гор. Праздник был создан в 2003 году по инициативе ООН в целях развития горных регионов. В этот день в разных странах мира проводятся различные тематические мероприятия, которые помогают привлечь внимание и повысить интерес общества к горам, которые очень важны для нашей планеты. Интересный факт – горы занимают одну четверть всей территории Земли. Здесь обитают уникальные животные и растут эндемичные растения. А 10% населения планеты проживает в горной местности.

11 декабря также празднуют День калейдоскопа. Дату выбрали в честь дня рождения изобретателя этого интересного прибора сэра Дэвида Брюстера. Он родился в 1781 году. Он изучал теологию в университете Эдинбурга и даже получил сан священника. С 1801 начинает активно заниматься наукой, работает фармацевтом и адвокатом. Его увлечение оптическими иллюзиями и легло в основу создания калейдоскопа.

11 декабря празднуют Международный день танго / Pexels

11 декабря празднуется Международный день танго. Танец возник в Аргетине, в Буэнос-Айресе и стал результатом смешения разных культур (испанской, итальянской, культуры гаучо, африканской). Есть интересная легенда, что танго создали на углу улиц Некочео и Суаресо. Популярность в мире танец начал обретать в 1910 году. Сначала в Париже, а затем и в других городах.

Дату для празднования выбрали не зря. Ведь именно 11 декабря родился известнейший певец и композитор танго, Карлос Гардель. Утвердили день власти города Буэнос-Айреса в 1977 году. А уже в следующем году праздник стал международным.

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11 декабря – Всемирный день больного бронхиальной астмой. Его основали по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения в 1998 году и приурочили к Всемирному совещанию по профилактике и борьбе с астмой. Бронхиальная астма является хронической болезнью, когда у больного случаются частые приступы удушья с хрипами. Согласно статистике 10% детей всего мира страдают этой болезнью.

Во вторую субботу декабря – Международный день условно-бесплатных программ (International Shareware Day). В этом году событие выпадает на 11 декабря. Этот день касается программистов и специалистов, работа которых связана с программированием.

Какой завтра еще праздник в мире:

День провинции Пампанга на Филиппинах;

День штата Индиана в США;

Национальный день баранки и День кольца из лапши в США.

Какой завтра, 11 декабря, церковный праздник

11 декабря - день памяти преподобномученика Стефана Нового / Pexels

11 декабря в церковном календаре – день памяти преподобномученика Стефана Нового. Родился святой преподобномученик и исповедник в 715 году и проживал в Константинополе. В то время в Византии учение иконоборцев стало достаточно популярным. На официальном уровне запрещались иконы, а хранившие их христиан выселяли из страны.

Так как семья Стефана держала дома иконы, то они должны были скрываться. А сам Стефан еще в юношеском возрасте решил пойти к блаженному отшельнику Иоанну, жившему на горе святого Авксентия. Через некоторое время там образовалась обитель и ее игуменом стал преподобномученик. Император, узнав о монастыре и тот факт, что в нем очень чтят иконы, приказал арестовать игумена.

Стефана схватили и отправили на один из отдаленных островов. Даже там святой собрал вокруг себя группу верных учащихся. Тогда Стефана решили вместе с другими христианами посадить в тюрьму. Однако в темнице он создал свой монастырь, и люди приходили к исповеднику с просьбой помолиться за них.

Император испугался, что народ встретит суд над Стефаном протестами, а потому подослал к нему наемных убийц. Есть легенда, что в день смерти игумена над Константинополем нависло черное облако и началась буря.

Также 11 декабря чтят память святого мученика Иринарха Севастийского. Иринарх работал палачом и жил в городе Севастия (Армения) во II веке нашей эры. Много лет он истязал мучеников, приговоренных к смерти за свою веру. Однажды он присутствовал при казни семи женщин, обративших своих мужчин в христианскую веру. Женщины так стойко и мужественно выдерживали все пытки, что Иринарх открыл свое сердце Христу. О своем решении он заявил сразу и публично. Сразу после этого его казнил бывший собрат.

Еще 11 декабря православной церковью чествуется память святителя Феодора Ростовского. Он был племянником и учеником преподобного Сергея Радонежского. Когда ему было 12 лет, мальчик пошел на воспитание к Радонежскому игумену. В то же время он принимает постриг и новое имя – Феодор. Парень быстро растет в духовном плане и в Троицкой обители принимает сан священника. Впоследствии его благословляют по выбору места для новой обители.

Святителю понравилось место у городка Симоново на берегу реки и именно здесь он построил церковь в честь Рождества Богородицы. Затем здесь открыл свои двери монастырь, игуменом которого стал Феодор. Его монашеские подвиги и глубокий ум помогли обрести всеобщую любовь. Он даже стал духовником князья Димитрия Ивановича Донского.

В 1381 году святитель путешествовал в Киев, а в 1383 году был в Константинополе. Святитель тоже был хорошим иконописцем и за свою жизнь написал немало икон. Умер Феодор в 1394 году.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 декабря

Какие завтра именины: Степан, Алексей, Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Сергей, Тимофей, Федор, Анна.

Талисманом людей, рожденных 11 декабря, является тигровый глаз. Считалось, что этот камень обладает сильными магическими свойствами. К примеру, он умеет беречь хозяина от негативной энергетики, темных сил. Эзотерики также утверждают, что тигровый глаз помогает своему владельцу стать сильнее, защитить от безрассудных трат. Родившиеся 11 декабря очень любят синий цвет. Считается, что их ждет удивительная судьба.

В этот день родились:

1774 год – украинский натурфилософ, ученый-медик Даниил Велланский;

1843 год – немецкий микробиолог, получил Нобелевскую премию за открытие в лечении туберкулеза Роберт Кох;

1872 год – украинский ученый, юрист, общественно-политический деятель, педагог Андрей Яковлев;

1882 год – отец Степана Бандеры, деятель ЗУНР, капеллан УГА Андрей Бандера;

1882 год – немецкий физик, один из основателей квантовой механик Макс Борн;

1889 год – украинский ученый, педагог, историк церкви и права, публицист Николай Чубатый;

1950 год – украинский художник, режиссер мультипликации, аниматор, продюсер, являющийся автором мультфильма “Пластилиновая ворона” Александр Татарский;

1972 год – украинский футболист "Динамо" Андрей Гусин.

Что запрещено делать в этот день

11 декабря старайтесь не ссориться, лучше оставаться благоразумным и спокойным.

Вечером не убирали дом, чтобы не праздновать Рождество с нечистью.

Старайтесь не занимать ничего своим соседям, потому что отдадите свое счастье.

11 декабря категорически запрещается наносить какой-либо вред сойкам, потому что нарушителей ждет беда.

Народные приметы и традиции 11 декабря

Если 11 декабря пойти за сойкой, она покажет дорогу к счастью / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если плюсовая температура, то скоро будут сильные морозы;

если прилетела к окну сойка и кричит – это хороший знак;

считалось, что если 11 декабря пойти за сойкой, она покажет дорогу к счастью;

если вороны летают по небу – скоро начнется снегопад, а если сидят на земле – то будет оттепель;

11 декабря что-то бряжчит в колодце – к богатству.

Наши предки 11 декабря называли "днем Стефана" и особое внимание уделяли сойкам. Она считалась покровительницей новорожденных. Существовало утверждение, что она своими криками дарит людям, рожденным 11 декабря, счастливую судьбу и удачу по любым делам.

Прогноз погоды на завтра, 11 декабря

11 декабря на большей территории Украины ожидается осадки в виде дождей, иногда с мокрым снегом. В Киеве утром начнется мелкий дождь, который усилится до обеда. В западных областях облачно с прояснениями. На юге сильный дождь стоит ожидать ночью.

Температура воздуха в западных областях ночью может опускаться до -1. Днем столбики термометра покажут до +1 градуса. В Киеве плюсовая температура +6-7 градусов. На юге воздух прогреется до +11 градусов. На востоке ожидается +3.

Памятные даты 11 декабря

11 декабря 2020 года президент Литвы отказывается переехать в резиденцию, так как ее ремонт слишком дорогой / pixabay.com

В этот день год назад президент Литвы отказывается переехать в резиденцию, так как ее ремонт слишком дорогой, а в водах Германии возобновляется строительство "Северного потока-2".

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 декабря: