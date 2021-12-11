Какой завтра праздник – что отмечают 12 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

12 декабря 2021 – воскресенье. В этот день в 1901 году итальянский изобретатель и физик Гульем Маркони проводит первый удачный сеанс трансатлантической радиосвязи, а в 1990 году ЮНЕСКО вносит в список Всемирного наследия первый украинский объект под названием «Софийский собор в Киеве и близлежащие монастырские. Печерская лавра.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

Во второе воскресенье декабря в Украине празднуют День благотворительности. В этом году он выпадает на 12 декабря. Это национальный праздник, целью которого является поддержание милосердия на разных уровнях ответственности. Был введен указом Президента Украины Виктора Ющенко в 2007 году. В последние годы в нашей стране разнообразные представители бизнеса проявляются заинтересованностью в благотворительности. Постоянно появляются новые организации, собирающие средства для нуждающихся. Одной из самых благотворительных структур в Украине является Украинская Биржа Благотворительности. На ее базе была создана онлайн-платформа, где каждый может пожертвовать средства на добрые дела.

12 декабря ежегодно в мире – Всемирный день общего медицинского обеспечения. Здоровье – важнейший аспект человеческой жизни. Поэтому Международное сообщество создает все условия для того, чтобы каждый имел доступ к своевременной медицинской помощи. Всемирный день общего медицинского обеспечения был создан с целью сделать все возможное, чтобы во всех странах люди могли получить доступ к нужным лекарствам.

Состояние медицинского обеспечения в мире ежегодно все больше волнует Всемирную организацию здоровья. Поэтому этот день отмечается на официальном уровне под эгидой ВООЗ с 2018 года.

12 декабря - Всемирный день зажженных свечей / Pexels

Во второе воскресенье декабря – Всемирный день зажженных свечей (Worldwide Candle Lighting Day). В этом году он выпадает на 12 декабря. Событие посвящают памяти умерших детей, ведь пламя свечи является символом души. Положили начало памятной дате в США в 1997 году. Впервые этот день проводили как небольшое интернет-мероприятие в честь тех детей, жизнь которых трагически оборвалась.

Традиционно во Всемирный день зажженных свечей в 19.00 по местному времени люди зажигают свечу, как знак того, что память об умерших детях живет вечно.

12 декабря также празднуют Международный день нейтралитета. Праздник был организован Организацией Объединенных Наций в 2017 году. В этот день проводятся самые разные мероприятия для лучшей осведомленности общества по этой теме. Нейтралитетом называют позицию страны, когда она отказывается от участия в военных действиях. Такая позиция поможет укрепить мир во всем мире, а также наладить дружеские отношения между разными странами.

Во второе воскресенье декабря празднуется Всемирный день хорового пения, или День хора. В этом году он выпадает на 12 декабря. До этого дня хоровые коллективы организуют разнообразные концерты, чтобы распространить свое искусство. На сегодняшний день хоровое искусство считается популярнейшим видом музыки. Оно берет начало еще со времен старой Греции. Этот вид пения помогает развить слух, память и интонацию. Хор также объединяет людей, воспитывает у них коммуникативные черты характера.

12 декабря празднуют Международный день "Хэви-металл" (International Day of Heavy Metal). Это очень интересный праздник, который очень уважают все поклонники этого жанра музыки. Появился он в 60-70-х годах прошлого столетия. Первыми коллективами стали Deep Purple, Led Zeppelin и другие. Введен этот праздник по инициативе британца Айрона Мэтью Коллинза, который был упорным поклонником хэви-метал. Дату мужчина выбрал так, чтобы она легко запоминалась.

Какой завтра еще праздник в мире:

День Кандзи в Японии (Кандзи – китайские иероглифы, которые используют в современной японской письменности);

День звона в колокольчик в США;

День пуансетии или молочая красивого;

День штата Пенсильвания в США;

Эскалада в Женеве.

Какой завтра, 12 декабря, церковный праздник

12 декабря - день памяти святого мученика Парамона Вифинского / Pexels

12 декабря по религиозному календарю – день памяти святого мученика Парамона Вифинского. Он, а с ним также 370 других мучеников, пострадали за веру во Христа в 250 году во время правления императора Декия. Правитель заточил 370 мучеников в темницу и пытками заставлял отречься от своей веры и поклониться языческим идолам. Парамон был местным жителем, который увидел мучения христиан и открыто восстал против жестокости императора и признал веру в Единого Истинного Бога. После этого его вместе с другими христианами подвергли смерти.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 декабря

Какие завтра именины: Даниил, Парамон, Александр, Сергей, Денис, Николай, Иван.

Талисманом людей, рожденных 12 декабря, является бриллиант. Считается, что этот камень оказывает волшебное действие, он приводит в порядок нервную систему, дарит спокойный сон. Этот минерал бывает не только прозрачным, но и разноцветным. Интересный факт – при обработке камень теряет большую часть массы, ведь огранки и полировки требуют тщательной очистки сырья.

В этот день родились:

1758 год – немецкий философ, профессор философии Харьковского университета, Иоганн Баптист Шад;

1821 год – французский писатель, Гюстав Флобер;

1884 год – выдающаяся украинская и французская художница, Зинаида Серебрякова;

1884 год – украинский геолог, Николай Свитальский;

1890 год – украинский общественно-политический деятель, Андрей Мельник;

1915 год – американский певец, Фрэнк Синатра;

1928 год – украинский писатель, философ, Евгений Сверстюк;

1928 год – украинский сценарист, режиссер и актер, Леонид Быков.

Что запрещено делать в этот день

12 декабря пытались не лениться.

Также нельзя игнорировать какие-либо свои страхи, важно найти причину, почему они появились.

Не стоит потакать вредным привычкам, ведь они плохо влияют на будущее.

12 декабря нужно избегать конфликтов, даже маленькая ссора может стать громким скандалом.

Не рискуйте.

Народные приметы и традиции 12 декабря

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Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если заря красная, то декабрь будет ясным;

если заметает снег, такая погода будет держаться еще целую неделю;

если 12 декабря много снега, в следующем году будет хороший урожай;

нет снега – следующие 7 дней ждите морозов;

если 12 декабря яркие звезды – будет мороз, а если тусклые – ждите потепления.

В народе 12 декабря называли "Парамонов день", "Парамон" или "Звездник", "Зимовказник". Наши предки в этот день следили за облаками. Люди верили, что в этот день зима ходит по деревням в медвежьей шубе и стучит в дома, заставляя женщин рано вставать, разжигать печь и готовить на ней еду.

Прогноз погоды на завтра, 12 декабря

Завтра, 12 декабря, в западных областях Украины ожидаются сильные снегопады, которые ослабеют до вечера. На юге будет пасмурно, днем ​​может пойти дождь, который усилится к вечеру. В восточных областях пасмурно с прояснениями. Без осадков. В Киеве 12 декабря мелкий дождь возможен только к вечеру.

Температура воздуха на западе –3 градуса. В южных областях столбик термометра поднимется до +10. На востоке можно ожидать днем ​​не больше +1 градуса. А в Киеве +4 – +7.

Памятные даты 12 декабря

12 декабря 2020 года мужская сборная Украины выигрывает чемпионат Европы по спортивной гимнастике / Pexels

В этот день год назад Генсек ООН призывает все страны объявить чрезвычайное климатическое состояние, а мужская сборная Украины выигрывает чемпионат Европы по спортивной гимнастике.

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 декабря: