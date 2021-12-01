Какой завтра праздник – что отмечают 2 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра праздник – что отмечают 2 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

2 декабря 2021 года – четверг. В этот день в 1804 году в соборе Парижской богоматери состоялась коронация императора Наполеона Бонапарта, а в 1901 году в США Кинг Жилетт запатентовал безопасную бритву с двусторонним одноразовым лезвием.

До Нового года осталось 29 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

2 декабря празднуют Международный день модельной железной дороги (International Model Railroading Day). В конце XIX века Ойген и Карл Мерклины, являвшиеся владельцами немецкой компании по производству игрушек, представили на Лейпцигской ярмарке первую модельную железную дорогу. Это был локомотив с вагонами, который мог ездить и разворачиваться на путях в форме восьмерки с помощью встроенного часового механизма.

Также 2 декабря празднуется Всемирный день компьютерной грамотности (World Computer Literacy Day). Впервые событие было проведено еще в 2001 году в Индии. Там одна из IT-компаний решила поздравить своих сотрудников с 20-летием существования и провести исследование уровня цифровой осведомленности. Совсем скоро этот праздник стал популярен и в других странах мира.

2 декабря празднуют Всемирный день компьютерной грамотности / Pexels

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства. Его объявила Генеральная ассамблея ООН. Дату выбрали не случайно. Именно 2 декабря 1949 г. была подписана Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами.

Также в мире 2 декабря празднуют:

Национальный день беспородной собаки в США;

Национальный день Лаоса;

Национальный день оладий и Праздник св. Бибиана в США.

Какой завтра, 2 декабря, церковный праздник

2 декабря - день памяти святого пророка Авдия, покровителя домашнего очага / Pexels

2 декабря по религиозному календарю – день памяти святого пророка Авдия. Он один из 12 малых пророков. Наши предки считали его покровителем домашнего очага.

Авдий жил в период распада Еврейского царства (VI в. до Рождества Христова) в небольшой деревне Вифарам на Ефремовой горе. С детства он отличался благочестием и верой в Бога. Даже когда большая часть израильтян отвернулась от Господа, Авдий стоял на своем и прятал у себя дома около 100 других христиан.

Авдий служил управляющим дома у лукавого царя Ахава, который отослал три военных отряда для поисков пророка Илии. Один из них возглавлял Авдий. По дороге два других отряда были поражены небесным огнем. Пораженный силой Господа Авдий оставил царскую службу и стал учеником пророка Илии. Вскоре у него самого появилась способность к пророчеству.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 декабря

Какие завтра именины: Вениамин, Адриан, Александр, Валентин, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Порфирий, Сергей, Федор, Аза.

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Талисманом людей, рожденных 2 декабря, является змеевик. Зеленовато-желтый или темно-зеленый камень высоко ценится за его способность легко полироваться. Большие месторождения находятся на Северном Кавказе, в Сибири, Индии, Кубе, США, но встретить можно повсюду. Считается, что змеевик способен лечить головные боли, снимать напряжение.

В этот день родились:

1832 год – президент Львова, галицкий политик и журналист Тадеуш Рутовский;

1890 год – украинский советский государственный деятель Александр Шумский;

1893 год – американский композитор украинского происхождения Лео Орнстайн;

1937 год – украинский писатель, политический деятель Петр Осадчук;

1951 год – украинский поэт-песенник Степан Галябарда;

1981 год – американская певица Бритни Спирз.

Что нельзя делать в этот день

2 декабря не следует выяснять отношения с близкими, а также встречаться с недругами.

Не рекомендуется в этот день обращаться за помощью.

Не выходите 2 декабря из дома без особой на это нужды, говорят, что в этот день на улицах свирепствует нечисть.

Народные приметы и традиции 2 декабря

2 декабря идет снег и сильный ветер – зима будет продолжительной, а весна холодная / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: идет снег и сильный ветер – зима будет продолжительной, а весна холодная;

если небо ясное, то можно ожидать морозов, а если тусклое – скоро будет оттепель;

резко 2 декабря сменился ветер – в ближайшие дни испортится погода.

Наши предки считали, что сон, который приснился в ночь с 1 на 2 декабря обязательно сбудется, поэтому его стоит запомнить.

Памятные даты 2 декабря

2 декабря 2020 года "Динамо" терпит в Турине четвертое поражение в Лиге Чемпионов / Pexels

В этот день год назад "Динамо" терпит в Турине четвертое поражение в Лиге Чемпионов, а в ЕС представили план сотрудничества с США при президентстве Байдена.

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 декабря: