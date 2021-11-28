Какой завтра праздник – что отмечают 29 ноября, церковный праздник, что запрещено делать

29 ноября 2021 – понедельник. В этот день в 1830 году началось национально-освободительное (Ноябрьское) восстание в Варшаве, а в 1919 году на Пленуме ЦК РКП(б) приняли резолюцию О Советской власти на Украине, в которой были весомые коррективы в земельную и национальную политику страны.
До Нового года остается 32 дня.
Какой завтра праздник в Украине и мире
29 ноября в мире – Киберпонедельник (Cyber Monday). Эта распродажа всегда появляется после распродажи на Черную пятницу. В этот день безумные скидки можно найти только в интернет-магазинах. Ранее Киберпонедельник был популярен только в США. Но каждый год к распродаже присоединяются все новые и новые страны мира, в том числе и Украина. Киберпонедельник был основан в 2005 году по инициативе продавцов. Они заметили, что именно после Черной пятницы, когда работники возвращаются к работе в офисы, продолжают покупать товары со скидками с помощью гаджетов.
29 ноября празднуют интересный праздник – День электронных поздравлений (Electronic Greetings Day). Он был введен в честь всевозможных электронных открыток, которые пользователи интернета часто получают по электронной почте или в социальных сетях. Точной даты введения праздника нет, но считается, что это произошло в 1999 году.
Интересный факт – первым веб-ресурсом, где были собраны электронные открытки, был сайт The Electric Postcard, созданный Джудит Донат, работавший в компании MIT Media Lab. В этот день принято присылать друзьям и знакомым шутливые и забавные поздравления.
29 ноября также празднуют Международный день ягуара (International Jaguar Day). Официальным этот праздник стал в 2018 году на форуме в Нью-Йорке (США). На заседании приняли участие представители 14 стран мира, на территории которых проживают ягуары. В последние годы популяция этих животных начала быстро уменьшаться, поэтому возник вопрос о необходимости сохранения их вида. На этом же форуме была принята программа Jaguar 2030. Ее цель – сохранить ягуаров и постепенно восстановить ценную экосистему.
Также 29 ноября празднуют очень интересный и необычный праздник – День "Клиент не всегда прав". Известно, что в 1909 году владелец сети магазинов, Гарри Гордон Селфридж, произнес фразу "Клиент всегда прав", а также избрал ее для рекламы своих универмагов. А вот праздник 29 ноября направлен именно в противовес этому маркетинговому выражению.
Какой завтра 29 ноября церковный праздник
29 ноября по религиозному календарю – день памяти святого апостола и евангелиста Матфея. Левий Матфей был одним из ближайших учеников Иисуса Христа, входящего в список двенадцати апостолов. Именно он считается автором первого канонического Евангелия. Святой апостол Матфей обошел Сирию, Персию, Мидию и Парфию и нес с собой благие вести. Умер мученической смертью в каннибальской Эфиопии. Однако перед этим смог построить храм, епископом которого стал Платон. Есть мнение, что евангелист Матфей даже проповедовал христианскую веру в городе Иераполис (Малая Азия).
Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 ноября
Какие завтра именины: Матвей, Семен, Виктор, Василий, Федор, Иван, Михаил, Сергей.
Талисманом людей, рожденных 29 ноября, является рубин. Этот драгоценный самоцвет отличается ярким красным цветом, не характерным для других камней. Согласно утверждениям историков, о рубинах знали еще в бронзовом веке. А в Индии самоцвет называли "королем среди драгоценных камней".
В этот день родились:
- 1778 год – украинский писатель Григорий Квитка-Основьяненко;
- 1802 год – немецкий детский писатель, автор книг о маленьком Муке и карлике Носе, Вильгельм Гауф;
- 1849 – британский ученый в области электроники и радиотехники, Джон Амброз Флеминг;
- 1898 год – ирландский писатель, Клайв Степлз Льюис;
- 1899 год – украинский писатель Расстрелянного Возрождения, Григорий Косынка;
- 1976 год – американский актер Чедвик Боузман;
- 1978 год – украинский футболист, Андрей Воробей.
Что запрещено делать в этот день
- 29 ноября нельзя свистеть в доме, потому что заведутся тараканы, от которых будет трудно избавиться.
- Не разрешается сидеть на столе, потому что может случиться беда.
- 29 ноября нельзя ходить в одном чулке (носке), иначе ждите смерти близкого родственника.
- Не стоит разговаривать с гостем через порог, потому что скоро будете ссориться.
Народные приметы и традиции 29 ноября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: если идет снег – ждали сильных метелей;
- стоит ветреная погода – на снежную и холодную зиму;
- за окном мороз – зима будет очень суровая;
- а вот если 29 ноября идет дождь, значит, и зима будет теплой, мягкой;
- на небе плывут низкие облака – скоро наступит стужа;
- если 29 ноября выпал снег, он может пролежать до весны;
- если на Матвея надеть вещи наизнанку – ждите неудачи.
Наши предки в этот день говорили, что 29 ноября "на Матфея и земля потеет", потому что часто бывало потепление. Так как часто бывал еще и сильный ветер, то Матвея называли "ветродувом". 29 ноября было принято ходить в гости и принимать близких людей у себя дома. А если к вам пришли незваные гости, то после их ухода нужно быстро вытереть все зеркала. Считалось, что тогда они больше не придут.
Памятные даты 29 ноября
В этот день год назад Владимир Зеленский подписывает указ об установлении нового профессионального праздника в Украине (День работника системы финансового мониторинга), а на Западе Украины города заметает снегом.
Календарь важных событий в Украине и мире за 29 ноября:
- 1830 год – в Варшаве начинается Ноябрьское восстание;
- 1899 год – был основан футбольный клуб "Барселона";
- 1919 год - на Пленуме ЦК РКП(б) приняли резолюцию "О Советской власти на Украине", в которой были весомые коррективы в земельную и национальную политику страны;
- 1929 год – американским пилотом Ричардом Бердом впервые совершен перелет через Южный полюс;
- 1959 год – по телевидению в США впервые показали церемонию вручения наград "Грэмми";
- 1994 - Верховной Радой Украины была ратифицирована Конвенция об охране биологического разнообразия;
- 1999 год – в Украине было установлено, что официальными символами государства являются Флаг, Президент Украины, Знак Президента Украины, Гербовая Печать Президента Украины и Булава Президента Украины.