Какой завтра праздник – что отмечают 29 ноября, церковный праздник, что запрещено делать

29 ноября 2021 – понедельник. В этот день в 1830 году началось национально-освободительное (Ноябрьское) восстание в Варшаве, а в 1919 году на Пленуме ЦК РКП(б) приняли резолюцию О Советской власти на Украине, в которой были весомые коррективы в земельную и национальную политику страны.

До Нового года остается 32 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

29 ноября в мире – Киберпонедельник (Cyber ​​Monday). Эта распродажа всегда появляется после распродажи на Черную пятницу. В этот день безумные скидки можно найти только в интернет-магазинах. Ранее Киберпонедельник был популярен только в США. Но каждый год к распродаже присоединяются все новые и новые страны мира, в том числе и Украина. Киберпонедельник был основан в 2005 году по инициативе продавцов. Они заметили, что именно после Черной пятницы, когда работники возвращаются к работе в офисы, продолжают покупать товары со скидками с помощью гаджетов.

29 ноября празднуют интересный праздник – День электронных поздравлений (Electronic Greetings Day). Он был введен в честь всевозможных электронных открыток, которые пользователи интернета часто получают по электронной почте или в социальных сетях. Точной даты введения праздника нет, но считается, что это произошло в 1999 году.

Интересный факт – первым веб-ресурсом, где были собраны электронные открытки, был сайт The Electric Postcard, созданный Джудит Донат, работавший в компании MIT Media Lab. В этот день принято присылать друзьям и знакомым шутливые и забавные поздравления.

29 ноября празднуют Международный день ягуара / Pexels

29 ноября также празднуют Международный день ягуара (International Jaguar Day). Официальным этот праздник стал в 2018 году на форуме в Нью-Йорке (США). На заседании приняли участие представители 14 стран мира, на территории которых проживают ягуары. В последние годы популяция этих животных начала быстро уменьшаться, поэтому возник вопрос о необходимости сохранения их вида. На этом же форуме была принята программа Jaguar 2030. Ее цель – сохранить ягуаров и постепенно восстановить ценную экосистему.

Также 29 ноября празднуют очень интересный и необычный праздник – День "Клиент не всегда прав". Известно, что в 1909 году владелец сети магазинов, Гарри Гордон Селфридж, произнес фразу "Клиент всегда прав", а также избрал ее для рекламы своих универмагов. А вот праздник 29 ноября направлен именно в противовес этому маркетинговому выражению.

Какой завтра 29 ноября церковный праздник

29 ноября - день памяти святого апостола и евангелиста Матфея / Pexels

29 ноября по религиозному календарю – день памяти святого апостола и евангелиста Матфея. Левий Матфей был одним из ближайших учеников Иисуса Христа, входящего в список двенадцати апостолов. Именно он считается автором первого канонического Евангелия. Святой апостол Матфей обошел Сирию, Персию, Мидию и Парфию и нес с собой благие вести. Умер мученической смертью в каннибальской Эфиопии. Однако перед этим смог построить храм, епископом которого стал Платон. Есть мнение, что евангелист Матфей даже проповедовал христианскую веру в городе Иераполис (Малая Азия).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 ноября

Какие завтра именины: Матвей, Семен, Виктор, Василий, Федор, Иван, Михаил, Сергей.

Талисманом людей, рожденных 29 ноября, является рубин. Этот драгоценный самоцвет отличается ярким красным цветом, не характерным для других камней. Согласно утверждениям историков, о рубинах знали еще в бронзовом веке. А в Индии самоцвет называли "королем среди драгоценных камней".

В этот день родились:

1778 год – украинский писатель Григорий Квитка-Основьяненко;

1802 год – немецкий детский писатель, автор книг о маленьком Муке и карлике Носе, Вильгельм Гауф;

1849 – британский ученый в области электроники и радиотехники, Джон Амброз Флеминг;

1898 год – ирландский писатель, Клайв Степлз Льюис;

1899 год – украинский писатель Расстрелянного Возрождения, Григорий Косынка;

1976 год – американский актер Чедвик Боузман;

1978 год – украинский футболист, Андрей Воробей.

Что запрещено делать в этот день

29 ноября нельзя свистеть в доме, потому что заведутся тараканы, от которых будет трудно избавиться.

Не разрешается сидеть на столе, потому что может случиться беда.

29 ноября нельзя ходить в одном чулке (носке), иначе ждите смерти близкого родственника.

Не стоит разговаривать с гостем через порог, потому что скоро будете ссориться.

Народные приметы и традиции 29 ноября

Если 29 ноября идет дождь, значит, и зима будет теплой, мягкой / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

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смотрели, какой сегодня день: если идет снег – ждали сильных метелей;

стоит ветреная погода – на снежную и холодную зиму;

за окном мороз – зима будет очень суровая;

а вот если 29 ноября идет дождь, значит, и зима будет теплой, мягкой;

на небе плывут низкие облака – скоро наступит стужа;

если 29 ноября выпал снег, он может пролежать до весны;

если на Матвея надеть вещи наизнанку – ждите неудачи.

Наши предки в этот день говорили, что 29 ноября "на Матфея и земля потеет", потому что часто бывало потепление. Так как часто бывал еще и сильный ветер, то Матвея называли "ветродувом". 29 ноября было принято ходить в гости и принимать близких людей у ​​себя дома. А если к вам пришли незваные гости, то после их ухода нужно быстро вытереть все зеркала. Считалось, что тогда они больше не придут.

Памятные даты 29 ноября

29 ноября 2020 года на Западе Украины города заметает снегом / facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

В этот день год назад Владимир Зеленский подписывает указ об установлении нового профессионального праздника в Украине (День работника системы финансового мониторинга), а на Западе Украины города заметает снегом.

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 ноября: