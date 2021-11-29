Какой завтра праздник – что отмечают 30 ноября, церковный праздник, что запрещено делать

30 ноября 2021 – вторник. В этот день в 1763 г. в Украине Универсалом гетмана Кирилла Разумовского были введены земские, гродские и подкоморские суды, а в 1872 году в Глазго состоялась первая официальная футбольная встреча. Матч провели сборные Англии и Шотландии.
До Нового года остается 31 день.
Какой завтра праздник в Украине и мире
30 ноября в Украине празднуют профессиональный праздник День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Событие было установлено министром обороны Михаилом Ежелем в 2010 году.
В мире 30 ноября – День памяти всех жертв химической войны. Введен мемориальный день в 2015 году во время проведения 20-й сессии Конференции стран-участниц Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Главная цель мероприятия – отдать уважение тем, кто погиб от химического оружия.
30 ноября празднуют Всемирный день домашних животных. Инициатива ввести такой праздник возникла у представителей движения за защиту животных и природы. Идею они представили на Международном Конгрессе, состоявшемся в 1931 году в Италии. Тогда на съезде представители разных организаций решали вопрос о защите окружающей среды. Главная цель праздника – вызвать в сердце человека теплые чувства и желание оградить домашних животных. Люди должны всегда помнить, что они несут ответственность за братьев наших меньших. Основным лозунгом праздника стала фраза из известного произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц": "Мы в ответе за тех, кого приручили".
30 ноября во многих странах мира празднуют Международный день юбок. Это неофициальный праздник, но в этот день часто поздравляют тех, кто причастен к миру моды. Существует интересное утверждение о введении праздника. Событие создали как ответ на ограничение фильма "La Journée de la jupe". Интересно, что даже Министр образования Франции получил письмо с просьбой разрешить женщинам носить в школах юбки.
Интересный факт – первые юбки носили как женщины, так и мужчины. Их изготовляли из разнообразных подручных средств: шкур животных, ткани.
Также 30 ноября празднуется Международный день защиты информации. Создано это событие в 1998 году Ассоциацией компьютерного оборудования в США. Причиной стало то, что в том же году впервые была зафиксирована активность компьютерного червя. Вирус был создан Робертом Моррисом. Поэтому специалисты задумались над необходимостью обеспечить информационную защиту.
В мире 30 ноября празднуют Международный день секса. Появился праздник в 2007 году на разных форумах. Там выбрали и первое место проведения – Амстердам. Это не официальный день, но его внесли в международный календарь ЮНЕСКО. Интересный факт – подобный праздник существовал еще в Древнем Риме. Тогда в конце осени люди устраивали торжества ко дню плодородия, расширению своего рода.
Какой завтра, 30 ноября, церковный праздник
30 ноября по религиозному календарю – день памяти святого Григория Чудотворца. Он был епископом Неокесарийским. Родился святой в Неокесарии, учился в Александрии, долго проживал в пустыне, защищал всех отверженных и христиан во время гонений.
Григорий Чудотворец известен тем, что умел нести в народ слово Божие. Именно благодаря его проводам веру Христа приняло немало людей. Интересно, что когда он поступил на кафедру, в Неокесарии проживало всего 17 христиан, а до его смерти осталось в городе только 17 язычников.
Именины: как назвать родившегося 30 ноября ребенка
Какие завтра именины: Сергей, Григорий, Лазарь, Андрей, Никон, Михаил.
Талисманом людей, рожденных 30 ноября, является сапфир. Один из самых популярных камней в ювелирном деле. Самоцвет в народе часто называют "королевским камнем". Считается, что изделия с сапфиром обладают сильной положительной энергетикой, а потому могут служить оберегами.
В этот день родились:
- 1667 год – известный английский писатель ирландского происхождения Джонатан Свифт;
- 1756 год – немецкий физик, ставший основателем экспериментальной акустики Эрнст Хладни;
- 1835 год – американский писатель Марк Твен (настоящее имя Сэмюэл Лэнггорн Клеменс);
- 1848 год – выдающийся украинский художник Вильгельм Котарбинский;
- 1874 год – премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль;
- 1934 год – украинская писательница Раиса Иванченко;
- 1937 год – британский режиссер Ридли Скотт;
- 1945 год – бас-гитарист английской группы “Deep Purple” Роджер Гловер;
- 1949 год – украинский драматург Ярослав Стельмах;
- 1951 год – украинский певец Назарий Яремчук;
- 1965 год – американский киноактер Бен Стиллер;
- 1980 год – общественно-политический деятель, политический заключенный времен президентства Януковича Владислав Попович;
- 1985 год – украинский боксер, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, победитель Кубка Европы, трехкратный чемпион Украины Тарас Шелестюк.
Что запрещено делать в этот день
- 30 ноября нельзя примерять чужие вещи, особенно чужое кольцо, потому что иначе свое счастье меняли на плохую судьбу.
- Нельзя отправляться в дальнюю дорогу, лучше отложить путешествие на другой день.
Народные приметы и традиции 30 ноября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: какая погода утром до полудня, такова будет первая половина зимы, а вот вторая половина дня указывает на погоду второй половины зимы;
- если погода 30 ноября хорошая, то зима будет не суровая;
- если на Григория пасмурная погода – зимой ждите малого количества солнечных дней;
- какая погода 30 ноября, такую жди и зимой;
- мороз в этот день указывает на холодную зиму;
- луна заходит в светлом кругу, значит скоро изменится погода;
- 30 ноября снились вещие сны;
- если в этот день будет что-нибудь связанное с числом "3", то это принесет удачу.
Наши предки называли 30 ноября "Григория Зимоуказателя". В этот день было принято ходить к колодцам или водоемам и прислушиваться к воде. Если вода бежит, то зима будет теплой и наоборот.
Памятные даты 30 ноября
В этот день год назад Владимир Зеленский откладывает кассовые аппараты для ФЛП, а в Турции вводят ночной комендантский час.
Календарь важных событий в Украине и мире за 30 ноября:
- 1763 год – в Украине Универсалом гетмана Кирилла Разумовского были введены земские, гродские и подкоморские суды;
- 1786 – впервые в европейском государстве отменена смертная казнь, это произошло после указа Петра Леопольда Иосифа Габсбурга в Великом герцогстве Тосканском;
- 1867 год – начинает свою работу Одесский маяк;
- 1936 год – из-за пожара был уничтожен уникальный Хрустальный дворец в Лондоне, его построили в 1851 году;
- 1939 год – начинается советско-финская "Зимняя война";
- 1968 год – в Киеве открывают Республиканский дом композиторов;
- 1996 год – день создания Государственной таможенной службы Украины;
- 2002 год – основан Киевский независимый медиа-союз;
- 2006 год – Microsoft провел официальный релиз новой операционной системы Windows Vista, а также показал пакет программ Office 2007;
- 2013 год - "Беркут" начал незаконный силовой разгон "Евромайдана".