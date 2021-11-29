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Какой завтра праздник – что отмечают 30 ноября, церковный праздник, что запрещено делать

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Какой завтра праздник – что отмечают 30 ноября, церковный праздник, что запрещено делать

Какой праздник 30 ноября / Pexels

30 ноября 2021 – вторник. В этот день в 1763 г. в Украине Универсалом гетмана Кирилла Разумовского были введены земские, гродские и подкоморские суды, а в 1872 году в Глазго состоялась первая официальная футбольная встреча. Матч провели сборные Англии и Шотландии.

До Нового года остается 31 день.

Какой завтра праздник в Украине и мире

30 ноября в Украине празднуют профессиональный праздник День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Событие было установлено министром обороны Михаилом Ежелем в 2010 году.

В мире 30 ноября – День памяти всех жертв химической войны. Введен мемориальный день в 2015 году во время проведения 20-й сессии Конференции стран-участниц Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Главная цель мероприятия – отдать уважение тем, кто погиб от химического оружия.

30 ноября празднуют Всемирный день домашних животных / © Pexels
30 ноября празднуют Всемирный день домашних животных / Pexels

30 ноября празднуют Всемирный день домашних животных. Инициатива ввести такой праздник возникла у представителей движения за защиту животных и природы. Идею они представили на Международном Конгрессе, состоявшемся в 1931 году в Италии. Тогда на съезде представители разных организаций решали вопрос о защите окружающей среды. Главная цель праздника – вызвать в сердце человека теплые чувства и желание оградить домашних животных. Люди должны всегда помнить, что они несут ответственность за братьев наших меньших. Основным лозунгом праздника стала фраза из известного произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц": "Мы в ответе за тех, кого приручили".

30 ноября во многих странах мира празднуют Международный день юбок. Это неофициальный праздник, но в этот день часто поздравляют тех, кто причастен к миру моды. Существует интересное утверждение о введении праздника. Событие создали как ответ на ограничение фильма "La Journée de la jupe". Интересно, что даже Министр образования Франции получил письмо с просьбой разрешить женщинам носить в школах юбки.

Интересный факт – первые юбки носили как женщины, так и мужчины. Их изготовляли из разнообразных подручных средств: шкур животных, ткани.

Также 30 ноября празднуется Международный день защиты информации. Создано это событие в 1998 году Ассоциацией компьютерного оборудования в США. Причиной стало то, что в том же году впервые была зафиксирована активность компьютерного червя. Вирус был создан Робертом Моррисом. Поэтому специалисты задумались над необходимостью обеспечить информационную защиту.

В мире 30 ноября празднуют Международный день секса. Появился праздник в 2007 году на разных форумах. Там выбрали и первое место проведения – Амстердам. Это не официальный день, но его внесли в международный календарь ЮНЕСКО. Интересный факт – подобный праздник существовал еще в Древнем Риме. Тогда в конце осени люди устраивали торжества ко дню плодородия, расширению своего рода.

Какой завтра, 30 ноября, церковный праздник

30 ноября - день памяти святого Григория Чудотворца / © commons.wikimedia.org
30 ноября - день памяти святого Григория Чудотворца / commons.wikimedia.org

30 ноября по религиозному календарю – день памяти святого Григория Чудотворца. Он был епископом Неокесарийским. Родился святой в Неокесарии, учился в Александрии, долго проживал в пустыне, защищал всех отверженных и христиан во время гонений.

Григорий Чудотворец известен тем, что умел нести в народ слово Божие. Именно благодаря его проводам веру Христа приняло немало людей. Интересно, что когда он поступил на кафедру, в Неокесарии проживало всего 17 христиан, а до его смерти осталось в городе только 17 язычников.

Именины: как назвать родившегося 30 ноября ребенка

Какие завтра именины: Сергей, Григорий, Лазарь, Андрей, Никон, Михаил.

Талисманом людей, рожденных 30 ноября, является сапфир. Один из самых популярных камней в ювелирном деле. Самоцвет в народе часто называют "королевским камнем". Считается, что изделия с сапфиром обладают сильной положительной энергетикой, а потому могут служить оберегами.

В этот день родились:

  • 1667 год – известный английский писатель ирландского происхождения Джонатан Свифт;
  • 1756 год – немецкий физик, ставший основателем экспериментальной акустики Эрнст Хладни;
  • 1835 год – американский писатель Марк Твен (настоящее имя Сэмюэл Лэнггорн Клеменс);
  • 1848 год – выдающийся украинский художник Вильгельм Котарбинский;
  • 1874 год – премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль;
  • 1934 год – украинская писательница Раиса Иванченко;
  • 1937 год – британский режиссер Ридли Скотт;
  • 1945 год – бас-гитарист английской группы “Deep Purple” Роджер Гловер;
  • 1949 год – украинский драматург Ярослав Стельмах;
  • 1951 год – украинский певец Назарий Яремчук;
  • 1965 год – американский киноактер Бен Стиллер;
  • 1980 год – общественно-политический деятель, политический заключенный времен президентства Януковича Владислав Попович;
  • 1985 год – украинский боксер, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, победитель Кубка Европы, трехкратный чемпион Украины Тарас Шелестюк.

Что запрещено делать в этот день

  • 30 ноября нельзя примерять чужие вещи, особенно чужое кольцо, потому что иначе свое счастье меняли на плохую судьбу.
  • Нельзя отправляться в дальнюю дорогу, лучше отложить путешествие на другой день.

Народные приметы и традиции 30 ноября

30 ноября снились вещие сны / © Pexels
30 ноября снились вещие сны / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

  • смотрели, какой сегодня день: какая погода утром до полудня, такова будет первая половина зимы, а вот вторая половина дня указывает на погоду второй половины зимы;
  • если погода 30 ноября хорошая, то зима будет не суровая;
  • если на Григория пасмурная погода – зимой ждите малого количества солнечных дней;
  • какая погода 30 ноября, такую ​​жди и зимой;
  • мороз в этот день указывает на холодную зиму;
  • луна заходит в светлом кругу, значит скоро изменится погода;
  • 30 ноября снились вещие сны;
  • если в этот день будет что-нибудь связанное с числом "3", то это принесет удачу.

Наши предки называли 30 ноября "Григория Зимоуказателя". В этот день было принято ходить к колодцам или водоемам и прислушиваться к воде. Если вода бежит, то зима будет теплой и наоборот.

Памятные даты 30 ноября

30 ноября 2020 года в Турции вводят ночной комендантский час / © Pexels
30 ноября 2020 года в Турции вводят ночной комендантский час / Pexels

В этот день год назад Владимир Зеленский откладывает кассовые аппараты для ФЛП, а в Турции вводят ночной комендантский час.

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 ноября:

  • 1763 год – в Украине Универсалом гетмана Кирилла Разумовского были введены земские, гродские и подкоморские суды;
  • 1786 – впервые в европейском государстве отменена смертная казнь, это произошло после указа Петра Леопольда Иосифа Габсбурга в Великом герцогстве Тосканском;
  • 1867 год – начинает свою работу Одесский маяк;
  • 1936 год – из-за пожара был уничтожен уникальный Хрустальный дворец в Лондоне, его построили в 1851 году;
  • 1939 год – начинается советско-финская "Зимняя война";
  • 1968 год – в Киеве открывают Республиканский дом композиторов;
  • 1996 год – день создания Государственной таможенной службы Украины;
  • 2002 год – основан Киевский независимый медиа-союз;
  • 2006 год – Microsoft провел официальный релиз новой операционной системы Windows Vista, а также показал пакет программ Office 2007;
  • 2013 год - "Беркут" начал незаконный силовой разгон "Евромайдана".
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