Какой завтра праздник – что отмечают 4 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

4 декабря 2021 – суббота. В этот день в 1764 году на побережье озера Мичиган был основан город Чикаго, а в 1995 году компании Sun и Netscape с десятком других софтверных вендоров анонсировали создание JavaScript – языка программирования.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

4 декабря празднуют День информатики. Праздник был введен еще в 1948 году. Именно в этот день в Госком Совете Министров СССР зарегистрирован патент на создание цифровой электронной вычислительной машины. С этого официального документа начинается развитие в стране вычислительной техники.

Интересный факт – в Украине первая электронная вычислительная машина была создана в 1951 году С.А. Лебедевым. Стремительное развитие новой сферы повлияло на необходимость появления новых профессионалов, которые могли бы работать с техникой. Так была создана отрасль – информатика. Хотя того времени такого слово еще не существовало. Оно появилось всего 14 лет спустя. Придумал его ученый А. Харкевич, соединив два слова: "автоматика" и "информация".

Свой профессиональный праздник празднуют 4 декабря по всему миру работники банковской сферы. Ведь в этот день в 2019 году Генеральной Ассамблеей ООН был введен Международный день банка. Цель праздника – показать существенный вклад мировых банковских учреждений в улучшение уровня доходов и условий жизни граждан.

4 декабря - Международный день гепардов / Pexels

Ежегодно 4 декабря празднуют Международный день гепардов (International Cheetah Day). Праздник был создан для привлечения внимания мирового сообщества к проблеме возможного исчезновения вида и введен Фондом сохранения гепардов – Cheetah Conservation Fund. В этот день принято распространять информацию о необходимости охраны дикой природы, проводить благотворительные проекты, на которых собираются средства для сохранения видов семейства кошачьих.

В первую субботу декабря в мире празднуют Всемирный день фетбайка. В этом году праздник выпадает на 4 декабря. Первые велосипеды на широких шинах появились в 1932 году на страницах английских периодических изданий для велосипедистов. Изобретение такого вида приписывают Марку Грюнвальду, жившему на Аляске. Широкая шина и низкое давление помогают байку лучше проходить по мягким, заснеженным трассам, а также по территории с высокой травой. Покрышки в таких велосипедах отличаются шириной 3,5-5 дюймов.

Какой завтра, 4 декабря, церковный праздник

4 декабря - введение в Храм Пресвятой Богородицы / commons.wikimedia.org

4 декабря по религиозному календарю – введение в Храм Пресвятой Богородицы. Празднуется христианами восточного ритуала. Оно считается одним из 12 важнейших церковных праздников. Праздник берет свое начало еще в V веке, а вся Церковь восточного ритуала начинает его празднование с IX века.

Родители Девы Марии – праведные Анна и Иоаким – не имели детей. Тогда они дали обет перед Богом: если у них родится ребенок, они отдадут его на служение Господу в храм Иерусалимский. Их молитвы были услышаны, и у них родилась дочь, которую назвали Марией. Когда ей было 3 года, Анна и Иоаким привели дочь в храм и отдали первосвященнику Захарию, отцу Крестителя Иоанна Предтечи. Путешествовали они сюда 4 дня, а когда пришли, маленькая Мария смогла самостоятельно подняться по 15 ступеням и войти в храм. Это произошло 4 декабря. Именно здесь Мария жила все время, пока не обручилась с Иосифом.

Не существует записей о ранней жизни Марии, но есть несколько легенд. Согласно им, девочка росла улыбающейся и трудолюбивой, всегда помогала всем, кто нуждался в помощи. Она часто молилась и читала Священное Писание. Интересно, что уже тогда Мария размышляла о пророчестве, которое извещало о пришествии Спасителя.

Именины: как назвать ребенка, который родился 4 декабря

Какие завтра именины: Прокоп, Ярополк, Адам, Абрам, Александр, Мария, Ада, Ариадна.

Талисманом людей, рожденных 4 декабря, является шпинель. Это редкий и очень необычный камень, отличающийся разнообразными оттенками. Считается, что шпинель помогает в поисках своей второй половинки и созданной счастливой семье.

В этот день родились:

34 год – мастер сатуры, древнеримский поэт Персий;

1875 год – австрийский поэт Райнер Мария Рильке;

1898 год – украинский филолог, диссидент, публицист, автодорожник, инженер-мостостроитель Степан Кожумяка;

1913 год – изобретатель телевизионного пульта и автор многих других патентов Роберт Адлер;

1928 год – американский астронавт, который был первым человеком, облетевшим Луну, Джеймс Ловелл;

1932 год – украинский педагог, хоровой дирижер, народный артист Украины Олег Тимошенко;

1954 год – киноактер Григорий Гладий;

1963 год – украинский спортсмен, один из самых выдающихся атлетов-прыгунов прошлого века Сергей Бубка;

1982 год – тренер по самомотивации, человек без конечностей Ник Вуйчич.

Что запрещено делать в этот день

4 декабря, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы, не разрешалось веселиться.

Существовал категорический запрет вступать в браки.

Как и в другие церковные праздники, 4 декабря нельзя заниматься физическим трудом, а также вышивать, шить, стирать, убирать.

Нельзя обижаться, злиться и осуждать кого-либо.

В народе говорили, что 4 декабря нельзя давать взаймы.

Народные приметы и традиции 4 декабря

4 декабря если день морозный, зима будет снежной и холодной / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если снег пошел на Введение, то скоро он растает, и наоборот;

если день морозный, зима будет снежной и холодной;

солнце и мороз 4 декабря – хороший знак;

если погода теплая и пасмурная – в следующем году будет плохой урожай;

4 декабря пришла настоящая зима – можно надеяться на хороший урожай;

если в этот день сильный мороз, то следующее лето будет жарким, а ближайшие праздники – холодными.

Наши предки 4 декабря молились перед иконой Пресвятой Богородицы. Бездетные пары просили подарить им детей, а беременные – легкие роды. Было принято давать милостыню беднякам. Также 4 декабря утром всегда ходили в церковь.

Памятные даты 4 декабря

4 декабря 2020 года в Кропивницком водитель Тесла украл кабель для подзарядки электрокаров / Pexels

В этот день год назад в Кропивницком водитель Тесла украл кабель для подзарядки электрокаров, а над оккупированным Крымом пролетает 20-метровый украинский флаг, запущенный волонтерами из Киева, Краматорска, Запорожской и Херсонской областей.

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 декабря: