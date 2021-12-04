Какой завтра праздник – что отмечают 5 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

5 декабря 2021 – воскресенье. В этот день в 1933 году в США был отменен "сухой закон", а в 1971 году в Буэнос-Айресе открывают памятник Тарасу Шевченко.

До Нового года остается 26 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

5 декабря украинцы празднуют День работников статистики в Украине. Это профессиональный праздник всех тех людей, которые прилагают немалые усилия для того, чтобы официальная статистика в нашей стране соответствовала стандартам, принятым в мире. Первоначальные формы статистики появились достаточно давно, а именно с образованием первых государственных образований. Можно сказать, что для развития любого государства сбор статистических данных играет важную роль.

5 декабря празднуют Международный день ниндзя / Pexels

5 декабря также празднуют Международный день ниндзя. Это неофициальный праздник, введенный администрацией сайта Ninja Burger. Главная цель – привлечь внимание к боевому искусству древних японских мастеров. Каждый человек может превратиться в воина, у которого не было страха и может, при необходимости, стать "невидимым". Дату праздника выбрали не случайно. Ею стал день, когда прошла мировая премьера фильма "Последний самурай" с Томом Крузом в главной роли.

Ежегодно 5 декабря празднуют Международный день волонтера ради экономического и социального развития. Учредила праздник Организация Объединенных Наций в 1985 году. Этот день должен побуждать общество к проведению добровольного бесплатного труда в разных сферах деятельности. В Украине волонтерская деятельность началась только в 2014 году во время Революции Достоинства. 5 декабря отмечается Всемирный день почв. Официально его учредила Организация Объединенных Наций в 2013 году, но идея создания такого праздника предложил еще в 2002 году Международный союз почвоведения. Основная цель – объединить всех специалистов этой отрасли, чтобы общество стало более осведомленным о важности почв для продовольственной безопасности и работы экосистем.

А еще 5 декабря в мире празднуют:

День ванны;

День добрососедства в Туркменистане;

День культуры Синдхи;

День отмены запрета в США;

Ночь Крампус в Австрии (по легенде на улицах городов появляется мохнатый дьявол – Крампус. Он посещает дома непослушных детей).

Какой завтра, 5 декабря, церковный праздник

5 декабря - день памяти мученика Прокопия Кесарийского / pixabay.com

5 декабря по религиозному календарю – день памяти мученика Прокопия Кесарийского (палестинского). По легендам, он родился и жил в Иерусалиме. Прокопий служил чтецом в Кесарийской церкви. В его основные обязанности также входило перевод Священного Писания на сирийский язык, а также разъяснение церковных текстов. Прокопий прославился своей праведной жизнью, за что Господь наградил его умением творить чудеса. Он исцелял больных, помогал бедным. К сожалению, в то время наместник Палестины проводил гонения на христиан. Услышав о Прокопии и его чудесах, он приказал схватить чтеца. После ареста его заставляли отречься от веры, но он стоял на своем. За это проповедника казнили.

Именины: как назвать ребенка, который родился 5 декабря

Какие завтра именины: Алексей, Архип, Афанасий, Владимир, Василий, Герасим, Максим, Илья, Иван, Павел, Петр, Михаил, Федор, Фаддей, Валерия.

Талисманом людей, рожденных 5 декабря, является гранат. Считается, что этот камень обладает сильной энергетикой. Интересно, что он был известен еще при древней Скифии. Гранат использовали для украшения доспехов. Интересный факт – в Винницкой области существует знаменитое по всей Европе Слободское месторождение, в котором добывают гранат в качестве абразивного сырья (для порошков, щебня, шлифовальных материалов).

В этот день родились:

1782 год – 8-й президент США, Мартин ван Бюрен;

1878 год – украинский поэт, Александр Олесь;

1901 год – американский художник-аниматор, Уолт Дисней;

1931 год – украинский писатель, Григорий Тютюнник;

1932 год – один из основателей рок-н-ролла, Литтл Ричард;

1966 год – французская эстрадная певица, Патрисия Каас;

1974 год – украинский борец, Эльбрус Тедеев.

Что запрещено делать в этот день

5 декабря наши предки старались не отправляться в дальний путь, а оставались дома.

В этот день не ругались, старались быть здравомыслящими, сдерживать свои эмоции.

5 декабря нельзя ничего одалживать, потому что отдадите свое счастье.

Народные приметы и традиции 5 декабря

Если 5 декабря из леса выходят волки и подходят близко к человеческим домам, зима будет затяжной / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если погода теплая, зима будет снежная и длинная;

если сажа разгорелась у костра, снега насыпит много и будет пасмурная погода;

если из леса выходят волки и подходят близко к человеческим домам, зима будет затяжной и очень суровой.

5 декабря на Руси называли "Прокопий День", "Прокоп", "Вихостав", "Прокопий". К этому дню уже создавался довольно хороший санный путь, ведь снега выпадало очень много и крестьяне пытались его укатить для того, чтобы можно было свободно проехать. Обычно 5 декабря все жители села выходили посмотреть на новый путь, а тех, кто над ним работал, угощали вкусностями.

Памятные даты 5 декабря

5 декабря 2020 года в Аргентине вводят "налог миллионера" ​​для борьбы с Covid-19 / pixabay.com

В этот день год назад американское агентство Bloomberg называет величайших личностей года, а в Аргентине вводят "налог миллионера" ​​для борьбы с Covid-19.

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 декабря: