Какой завтра праздник – что отмечают 6 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

6 декабря 2021 – понедельник. В этот день в 1240 году орда хана Батыя захватила Киев и подожгла Десятинную церковь, а в 1976 году американка Китти О'Нил установила новый (в то время) рекорд скорости для женщин на автомобиле Moticator SM1 с реактивным двигателем – около 850 км/ч.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

6 декабря украинцы празднуют День вооруженных сил. Национальные вооруженные силы защищают неприкосновенность и суверенитет Украины. Началом их возрождения считается 2014 год, когда возникла необходимость быстро противостоять российской агрессии. Поэтому в короткие сроки был восстановлен количественный состав войска и насыщен его современными видами оружия. В этот период особую поддержку государство получило от волонтерских организаций. Впервые День вооруженных сил Украины был отмечен в 1992 году.

6 декабря в мире празднуют День рождения Санта-Клауса. Хотя нашей культуре он не близок, но современные украинские дети знают все о нем из мультфильмов и зарубежных сказок. Прообразом Санта-Клауса стал Святой Николас, приходящий к детям в Нидерландах. После передвижения в Северную Америку переселенцы взяли с собой и свои традиции. Местным индейцам трудно было сказать правильно имя святого, поэтому постепенно оно трансформировалось в Санта-Клаус.

С 6 декабря начинается Всеукраинская неделя права / pixabay.com

6 декабря в Украине также начинается Всеукраинская неделя права. Празднуется он с 2008 года. Это всегда та неделя, которая включает в себя 10 декабря – День прав человека. Заранее украинцы планируют разные меры, которые помогают обществу лучше понять свои права. Также проводятся экскурсии для детей всех возрастов в органы исполнительной власти.

6 декабря в мире празднуют День рождения микроволновки. Ее изобретателем стал американец Перси Спенсор. Он был инженером и обратил внимание, что сверхвысокочастотные волны могут нагревать продукты. Это было, когда Перси стоял рядом с магнетом, лампой, генерирующей микроволны. В его кармане был тающий шоколад. Патент на устройство, готовящее пищу с помощью микроволн, изобретатель получил в 1945 году. А уже в 1949 году свет увидела первая микроволновая печь “Raytheon”. К тому времени техника была очень громоздкая и тяжелая (размер 183 см, а вес – 340 кг). Поэтому использовали его только в армии. А вот привычная для нас микроволновка появилась в Японии (фирма "Sharp") в 1962 году.

Также 6 декабря в мире празднуют:

День "Не носи чужую обувь";

День варежки;

Международный фестиваль свитеров;

Николайки в Польше;

Национальный день шахтеров США.

Какой завтра, 6 декабря, церковный праздник

6 декабря - день памяти святого Амфилохия Иконийского / commons.wikimedia.org

6 декабря по религиозному календарю – день памяти святого Амфилохия Иконийского. Являлся епископом Иконии, другом Василия Великого и Григория Богослова. Один из отцов церкви. Родился святой Амфилохий в благочестивой семье в Каппадокии (Малая Азия). В молодости хотел стать адвокатом, но позже решил покинуть мир и посвятить себя служению Богу. Жил в пустыне, где для себя выращивал разные овощи. В 374 году был избран епископом города Иконии. Тогда же он созвал Иконийский Синод, на которых осудил еретиков-македониан, отрицавших божество третьего Лица Божия. На эту тему Амфилохий даже сочинил сочинение. Также он сражался против ариан. За верность Бог наделил Амфилохия даром исцеления молитвой.

Именины: как назвать ребенка, который родился 6 декабря

Какие завтра именины: Емельян, Николай, Юрий.

Талисманом людей, рожденных 6 декабря, гелиотроп. Камень, высоко ценится коллекционерами. Считается, что он обладает целебными свойствами, а также приносит процветание и успех. Интересный факт – название пришло к нам из Греции и означает "возвращается вслед за Солнцем".

В этот день родились:

1421 год – король Англии, Генрих VI;

1850 год – украинский художник-портретист, Николай Бодаревский;

1871 год – украинский переводчик, писатель, Николай Вороный;

1899 год – украинский историк, архивист, Александр Оглоблин;

1903 год – украинский педагог, художник, Николай Колесса;

1912 год – выдающийся украинский врач Николай Амосов.

Что запрещено делать в этот день

6 декабря нужно быть дружелюбным, не злиться и не ругаться.

Не нужно выяснять отношения, встречаться со своими недругами.

Народные приметы и традиции 6 декабря

6 декабря на небе ясная луна – зимой будет много метелей / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если на небе ясная луна – зимой будет много метелей;

на небе плывут низкие облака – ждите похолодания;

6 декабря вокруг луны есть тусклые и розовые кольца, значит скоро начнутся морозы;

облака сбежались в одну кучу, начнется ненастье.

6 декабря наши предки пытались провести очень весело: гуляли, пели, играли, устраивали гуляния с пирогами и пивом. Радовались они тому, что окончательно установился санный путь. Также в этот день чествовали тех, кто ушел на войну. А матери пытались сделать своим сыновьям обереги, защищающие их во время боя. Над тканью нужно было произнести слова: “Я тебя родила, ласкала и лелеяла, ночей недосыпала, жизнь проживала. Я с тобой буду всегда, не случится с моим сынишкой никакая беда. Руками отведу, словами заговорю, от штыка и пули защищу”. Затем ее зашивали в любую вещь сына.

Также 6 декабря можно было гадать на хорошие отношения с мужем. Для этого готовили чай и приговаривали: “Я много не прошу, только о строе в семье молю. Чтобы чистыми были наши отношения, не наносили друг другу обиды. Аминь». Чай должен был выпить мужчина.

Памятные даты 6 декабря

6 декабря 2020 года Украина остается четвертой по скорости распространения Covid-19 / Pexels

В этот день год назад японский зонд доставляет на Землю образцы астероида, а Украина остается четвертой по скорости распространения Covid-19.

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 декабря: