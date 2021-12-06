Какой завтра праздник – что отмечают 7 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

7 декабря 2021 – вторник. В этот день в 1972 году состоялся шестой и последний пилотируемый полет на Луну с последней высадкой человека на ее поверхность, а в 1994 году 18-летний Андрей Шевченко забивает свой первый гол в еврокубках. Это произошло на 38-й минуте группового матча Лиги чемпионов УЕФА.
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Какой завтра праздник в Украине и мире
7 декабря украинцы празднуют День местного самоуправления. Именно благодаря местному самоуправлению граждане Украины могут самостоятельно решать вопросы, имеющие местное значение. Основная единица в нашей стране – территориальная община. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1990 году Верховная Рада еще тогда УССР приняла Закон о местном самоуправлении. Празднование события было предложено и утверждено президентом в 2000 году.
Также 7 декабря празднуют Всемирный день украинского платка. Он является символом свободы, патриотизма и любви. Ввели праздник активистки. Своей целью они ставили возрождение украинских традиций, донесение фактов об этом национальном предмете гардероба.
Интересный факт – первые платки, которые начали носить украинки, были чисто белыми. А цветные пришли в нашу страну из Турции. В честь праздника часто проводят флешмоб "Сделай фото с платком". Девушки делятся своими фотографиями в социальных сетях, показывая, что даже сегодня платок может стать частью гардероба.
Ежегодно в первый вторник декабря в мире празднуют Всемирный день трюков. В этом году он выпадает на 7 декабря. Учредила праздник команда баскетболистов, Harlem Globetrotters, игроки которой считались королями дриблинга (маневр с мячом в профессиональном спорте). В течение лет они устанавливали разные рекорды и сейчас продолжают это делать. Кроме того, команда Harlem Globetrotters является Послами доброй воли США. Чтобы распространить введенный праздник, они призывают в социальных сетях ребят делиться своими трюками, снимая о них ролики.
7 декабря празднуется Международный день гражданской авиации. Именно в этот день в 1944 году делегаты 52 стран, прилетевших в США на Международную конвенцию по гражданской авиации, подписали Конвенцию о международной гражданской авиации или Чикагскую конвенцию. Впервые Международный день гражданской авиации отпраздновали на 50-ю годовщину подписания конвенции. В 1996 году праздник становится официально установленным Генеральной Ассамблеей ООН.
Кроме этого, 7 декабря в мире также празднуют:
- День маленькой свечи в Колумбии;
- Горение Дьявола в Гватемале;
- День известия о Непорочном Зачатии Марии в Никарагуа;
- День штата Делавэр в США;
- Национальный день сахарной ваты в США.
Какой завтра, 7 декабря, церковный праздник
7 декабря по религиозному календарю – Великомученицы Екатерины. Больше всего молятся Великомученицы Екатерине девушки, потому что считается, что праздники помогают им удачно выйти замуж. Родилась она в семье правителя Александрии. Девушка отличалась не только красотой, но и живым разумом.
В 17 лет она сказала, что согласится выйти замуж только за того, кто превысит ее в красоте, уме и добродетели. Многие юноши стремились к ее рукам, однако никто не смог выполнить условие. Однажды к Екатерине пришел старец и показал ей икону Девы Марии с маленьким Иисусом на руках. Девушке стало интересно и она попросила рассказать ей о христианстве. Со временем Екатерина пустила веру в свое сердце и принялась распространять учения среди людей. За свое увлечение Христом она была схвачена, а затем и казнена.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 декабря
Какие завтра именины: Виктор, Григорий, Евгений, Иван, Корний, Марк, Митрофан, Михаил, Александр, Алексей, Поликарп, Порфирий, Прокоп, Симон, Теодор, Филофей, Филомен, Христофор, Августа, Екатерина, Мария.
Талисманом людей, рожденных 7 декабря, является цитрин. Этот невероятно красивый золотистый кварц называют камнем деловых людей, поэтому украшения с ним рекомендовано носить людям, чья профессия связана с торговлей, умственной деятельностью, получением информации.
В этот день родились:
- 1811 год – украинский писатель, общественный деятель Николай Устиянович;
- 1888 год – украинский писатель Лев Лепкий;
- 1892 год – украинский географ, исторический деятель Елена Степанов;
- 1900 год – одна из самых первых представительниц "наивного искусства" Екатерина Билокур;
- 1903 год – украинский физик Александр Лейпунский;
- 1950 год – украинский иконописец Виталий Садовский.
Что запрещено делать в этот день
- 7 декабря нельзя есть мясные продукты, ведь продолжается Рождественский пост.
- Нельзя громко петь, веселиться, танцевать.
- 7 декабря запрещается шить, ремонтировать и выполнять любую работу по дому.
Народные приметы и традиции 7 декабря
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: если ясная погода – зима будет холодная;
- если 7 декабря тепло за окном, то во второй половине декабря уже ударят морозы;
- туман и оттепель – на сильное похолодание после Варвариного дня (17 декабря);
- до 7 декабря еще не выпал снег, значит, в следующем году не будет урожая;
- вокруг луны круг – скоро будет оледенение;
- если 7 декабря звезды небольшие, будет снегопад.
Наши предки называли этот день "Катерины". Издавна 7 декабря считалось сугубо девичьим праздником. Вечером девушки начинали гадать на свою судьбу. К примеру, перед восходом солнца ходили в сад и отламывали веточку вишни. В доме ее ставили в бутылку с водой и ждали Меланки (13 января). Если к этому времени вишня зацвела, то хороший знак, а если засохшая – плохой признак. Еще девушки толковали это так: когда цвет есть, то скоро выйдет замуж, а если нет, то придется осенью на Покров (14 октября) умолять о женихе.
Парни в этот день пытались поститься и молиться, чтобы Бог дал им хорошую жену.
Памятные даты 7 декабря
В этот день год назад Генассамблея ООН поддерживает проект усиленной резолюции Украины по Крыму, а японский зонд доставляет на Землю образцы астероида.
Календарь важных событий в Украине и мире за 7 декабря:
- 1678 год – первый европеец увидел Ниагарский водопад, это был Лии Геннепин;
- 1732 год – в Лондоне открывается театр Ковент-Гарден;
- 1972 год – состоялся шестой и последний пилотируемый полет к Луне с последней высадкой человека на ее поверхность;
- 1988 год – в Армении произошло землетрясение силой 6,8 баллов, которое уничтожило города Спитак и Ленинакан;
- 1991 год – ликвидирован СССР;
- 1994 год – 18-летний Андрей Шевченко забивает свой первый гол в еврокубках;
- 2009 год – в США выходит знаменитая игра The Legend of Zelda: Spirit Tracks для Nintendo DS.