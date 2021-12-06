Какой завтра праздник – что отмечают 7 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

7 декабря 2021 – вторник. В этот день в 1972 году состоялся шестой и последний пилотируемый полет на Луну с последней высадкой человека на ее поверхность, а в 1994 году 18-летний Андрей Шевченко забивает свой первый гол в еврокубках. Это произошло на 38-й минуте группового матча Лиги чемпионов УЕФА.

До Нового года осталось 24 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

7 декабря украинцы празднуют День местного самоуправления. Именно благодаря местному самоуправлению граждане Украины могут самостоятельно решать вопросы, имеющие местное значение. Основная единица в нашей стране – территориальная община. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1990 году Верховная Рада еще тогда УССР приняла Закон о местном самоуправлении. Празднование события было предложено и утверждено президентом в 2000 году.

Также 7 декабря празднуют Всемирный день украинского платка. Он является символом свободы, патриотизма и любви. Ввели праздник активистки. Своей целью они ставили возрождение украинских традиций, донесение фактов об этом национальном предмете гардероба.

Интересный факт – первые платки, которые начали носить украинки, были чисто белыми. А цветные пришли в нашу страну из Турции. В честь праздника часто проводят флешмоб "Сделай фото с платком". Девушки делятся своими фотографиями в социальных сетях, показывая, что даже сегодня платок может стать частью гардероба.

Ежегодно в первый вторник декабря в мире празднуют Всемирный день трюков. В этом году он выпадает на 7 декабря. Учредила праздник команда баскетболистов, Harlem Globetrotters, игроки которой считались королями дриблинга (маневр с мячом в профессиональном спорте). В течение лет они устанавливали разные рекорды и сейчас продолжают это делать. Кроме того, команда Harlem Globetrotters является Послами доброй воли США. Чтобы распространить введенный праздник, они призывают в социальных сетях ребят делиться своими трюками, снимая о них ролики.

7 декабря празднуется Международный день гражданской авиации. Именно в этот день в 1944 году делегаты 52 стран, прилетевших в США на Международную конвенцию по гражданской авиации, подписали Конвенцию о международной гражданской авиации или Чикагскую конвенцию. Впервые Международный день гражданской авиации отпраздновали на 50-ю годовщину подписания конвенции. В 1996 году праздник становится официально установленным Генеральной Ассамблеей ООН.

Кроме этого, 7 декабря в мире также празднуют:

День маленькой свечи в Колумбии;

Горение Дьявола в Гватемале;

День известия о Непорочном Зачатии Марии в Никарагуа;

День штата Делавэр в США;

Национальный день сахарной ваты в США.

Какой завтра, 7 декабря, церковный праздник

7 декабря - Великомученицы Екатерины / commons.wikimedia.org

7 декабря по религиозному календарю – Великомученицы Екатерины. Больше всего молятся Великомученицы Екатерине девушки, потому что считается, что праздники помогают им удачно выйти замуж. Родилась она в семье правителя Александрии. Девушка отличалась не только красотой, но и живым разумом.

В 17 лет она сказала, что согласится выйти замуж только за того, кто превысит ее в красоте, уме и добродетели. Многие юноши стремились к ее рукам, однако никто не смог выполнить условие. Однажды к Екатерине пришел старец и показал ей икону Девы Марии с маленьким Иисусом на руках. Девушке стало интересно и она попросила рассказать ей о христианстве. Со временем Екатерина пустила веру в свое сердце и принялась распространять учения среди людей. За свое увлечение Христом она была схвачена, а затем и казнена.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 декабря

Какие завтра именины: Виктор, Григорий, Евгений, Иван, Корний, Марк, Митрофан, Михаил, Александр, Алексей, Поликарп, Порфирий, Прокоп, Симон, Теодор, Филофей, Филомен, Христофор, Августа, Екатерина, Мария.

Талисманом людей, рожденных 7 декабря, является цитрин. Этот невероятно красивый золотистый кварц называют камнем деловых людей, поэтому украшения с ним рекомендовано носить людям, чья профессия связана с торговлей, умственной деятельностью, получением информации.

В этот день родились:

1811 год – украинский писатель, общественный деятель Николай Устиянович;

1888 год – украинский писатель Лев Лепкий;

1892 год – украинский географ, исторический деятель Елена Степанов;

1900 год – одна из самых первых представительниц "наивного искусства" Екатерина Билокур;

1903 год – украинский физик Александр Лейпунский;

1950 год – украинский иконописец Виталий Садовский.

Что запрещено делать в этот день

7 декабря нельзя есть мясные продукты, ведь продолжается Рождественский пост.

Нельзя громко петь, веселиться, танцевать.

7 декабря запрещается шить, ремонтировать и выполнять любую работу по дому.

Народные приметы и традиции 7 декабря

7 декабря вечером девушки начинали гадать на свою судьбу / pixabay.com

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если ясная погода – зима будет холодная;

если 7 декабря тепло за окном, то во второй половине декабря уже ударят морозы;

туман и оттепель – на сильное похолодание после Варвариного дня (17 декабря);

до 7 декабря еще не выпал снег, значит, в следующем году не будет урожая;

вокруг луны круг – скоро будет оледенение;

если 7 декабря звезды небольшие, будет снегопад.

Наши предки называли этот день "Катерины". Издавна 7 декабря считалось сугубо девичьим праздником. Вечером девушки начинали гадать на свою судьбу. К примеру, перед восходом солнца ходили в сад и отламывали веточку вишни. В доме ее ставили в бутылку с водой и ждали Меланки (13 января). Если к этому времени вишня зацвела, то хороший знак, а если засохшая – плохой признак. Еще девушки толковали это так: когда цвет есть, то скоро выйдет замуж, а если нет, то придется осенью на Покров (14 октября) умолять о женихе.

Парни в этот день пытались поститься и молиться, чтобы Бог дал им хорошую жену.

Памятные даты 7 декабря

7 декабря 2020 года Генассамблея ООН поддерживает проект усиленной резолюции Украины по Крыму / commons.wikimedia.org

В этот день год назад Генассамблея ООН поддерживает проект усиленной резолюции Украины по Крыму, а японский зонд доставляет на Землю образцы астероида.

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 декабря: