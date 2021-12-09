Какой завтра праздник – все о 10 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

10 декабря 2021 – пятница. В этот день в 1901 году в Стокгольме и Кристиании состоялось вручение первых Нобелевских премий, а в 1948 году во время третьей сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята Общая декларация прав человека.
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Какой завтра праздник в Украине и мире
10 декабря ежегодно празднуют Всемирный день футбола. Праздник учредила Генеральная ассамблея ООН. Благодаря этому дню все болельщики, любители и спортсмены могут почтить любимый вид спорта.
Такая командная игра как футбол имеет довольно интересную историю. Игра с мячом существовала в Китае еще в III – II веках до нашей эры. Главной целью было попасть в сетку, которую закрепляли на шестах из бамбука. Сходные варианты также существовали у египтян и греков. Однако настоящей родиной футбола считается Англия. Существует даже документальное подтверждение, датируемое 1170 годом. В нем описано, что молодежь собирается на поле для игры в мяч.
Игра стала даже столь популярной, что возникла настоящая проблема для короля Эдуарда II. В 1300-х годах страна готовилась к войне с Шотландией, однако воины не упражнялись в стрельбе из лука, а играли в футбол. Королю ничего не оставалось, как запретить на время эту игру.
Со временем футбол распространялся и стал достаточно популярен среди представителей рабочего класса. Во время игры люди не просто отдыхали, но могли пообщаться. Однако тогда матчи проходили не совсем цивилизованно. Правила были нечетки, а на поле не было судей, поэтому часто случались потасовки.
В XVIII веке футбол становится популярен не только среди рабочего класса. В него начинают играть студенты вузов. Именно в Кембриджском университете в 1848 году были установлены первые правила. Интересно, что некоторые из них действуют и сейчас. В 1863 году в Англии создают первую Футбольную ассоциацию.
10 декабря – День прав человека. Официально праздник был провозглашен в 1950 году по инициативе ООН. Дату приняли в честь принятия в Париже в 1958 году Всеобщей декларации прав человека. Это международный акт, согласно которому каждый человек имеет равные права на свободу и несет ответственность перед этим законом.
10 декабря весь мир празднует День Нобеля. Эту дату приурочили ко дню смерти Альфреда Нобеля, являвшегося выдающимся химиком, инженером, изобретателем, писателем. Именно он изобрел динамит и многие другие вещи. Нобель оставил все свое наследство (31,5 миллиона шведских крон) на финансирование международной премии за достижения в физике, химии, физиологии, медицине, мире, экономике и литературе.
10 декабря празднуется Международный день защиты прав животных. Праздник был введен Генеральной ассамблеей ООН в 1998 году. Дата была выбрана не случайно, ведь именно в этот день была принята Всеобщая декларация прав человека. И этот праздник должен подчеркнуть, что животные имеют те же права, что и человек. В этот день объединяются все, кто вступает в защиту братьев наших меньших. Цель праздника – привлечь внимание к морально-этическим проблемам, связанным с животными.
10 декабря по всему миру проводят Международный День акций за принятие Декларации прав животных, или Международный день прав животных. Он был принят на 50-м юбилее заключения Декларации прав человека в 1998 году.
Также в мире 10 декабря празднуют:
- День Конституции Таиланда;
- День штата Миссисипи в США;
- Национальный день женщин в Намибии.
Какой завтра, 10 декабря, церковный праздник
10 декабря – праздник Знамения, посвященный иконе Пресвятой Богородицы. Это один из первых иконописных образов Девы Марии. Икона находилась в Новгороде с XII в., а название "Знамение" за ней закрепилось после свершения чуда.
В 1170 году город окружили враги и жители не имели другого выхода, чем надеяться на Божью помощь. Новгородцы молились Богу три дня и три ночи. На третью ночь Божественный голос дал епископу Илии указание, что делать. На крепостной стене нужно было разместить образ Божией Матери. Он так и поступил.
Одна из вражеских стрел попала в образ и из глаз Пресвятой Богородицы полились слезы. Враги ужаснулись и начали сражаться друг с другом. Этим воспользовались местные жители и вступили в сражение. В результате их ждала победа.
Через три дня епископом Илией был основан новый праздник – Знамение.
Также 10 декабря в церковном календаре – день памяти святого Романа. Практически всю жизнь он жил отшельником в сирийской пустыне, питаясь только хлебом и водой. Считалось, что его молитвы могут исцелить любую болезнь. В народе святого Романа называют покровителем беременных. Потому ему женщины молятся при бесплодии.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 декабря
Какие завтра именины: Василий, Алексей, Андрей, Борис, Гаврило, Всеволод, Владимир, Николай, Иван, Дмитрий, Федор, Сергей, Роман, Яков.
Талисманом людей, рожденных 10 декабря, является бирюза. В Персии же, где и добывалась бирюза, ее именовали "фирузе", что означало "счастливый камень". Она считается счастливым камнем, который приносит обладателю только положительные эмоции.
В этот день родились:
- 1815 год – первая женщина-программист, математик Ада Лавлейс;
- 1820 год – народный мастер художественной керамики Олекса Бахматюк;
- 1838 год – украинский фармаколог, физиолог, биохимик Александр Данилевский;
- 1875 год – украинский композитор,\ Даниил Роздольский;
- 1886 год – украинская писательница в Словакии Ирина Невицкая;
- 1892 год – украинский скульптор и педагог Макс Гельман;
- 1940 год – украинский дирижер, лауреат Шевченковской премии Николай Кацпал.
Что нельзя делать в этот день
- 10 декабря стараются не впускать в дом бедных, немощных и несчастных людей, потому что потом у вас начнутся нищета и болезни.
- Не шейте и не вяжите, иначе тепло в доме можно зашить.
Народные приметы и традиции 10 декабря
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: если заря очень яркая, будет ветер;
- 10 декабря дым из печи стелется по земле – будет оттепель;
- если дым идет вверх по столбу, скоро придут морозы;
- коровы сопят и фыркают – скоро будет похолодание;
- воробьи дружно чирикают - жди тепла.
В народе 10 декабря часто называли "Зимнее знамение", "Романов день", "Роман", "Домочадцев день". В этот день обязательно молились святому Роману, особенно если женщина не могла забеременеть. Утром пытались стать лицом к северному ветру, тогда пройдут все печали и невзгоды. Если внимательно присмотреться к звездному небу, облакам, полету птиц, то можно узнать, какая будет погода.
Прогноз погоды на завтра, 10 декабря
Завтра, 10 декабря, в Украине с утра и до вечера небо будет покрыто облаками. На западе Украины после обеда начнется дождь, который затем сменится мокрым снегом. В Киеве утром ожидается дождь со снегом, который сменится сильным дождем. Вечером снова пойдет дождь со снегом. На юге Украины в течение дня без осадков.
Почти по всей Украине 10 декабря ожидается плюсовая температура днем и ночью. Лишь на Западе ночью столбики термометра опустятся до -5 градусов.
Памятные даты 10 декабря
В этот день год назад на бирже впервые состоялась торговля фьючерсами на воду, а Еврокомиссия предлагает несколько путей во избежание "хаоса" на случай жесткого Brexit.
Календарь важных событий в Украине и мире за 10 декабря:
- 1520 – Мартин Лютер публично сжигает папскую буллу Exsurge Domine об отлучении его от церкви в Виттенберге;
- 1637 год – казацкие войска под руководством Павла Бута возле Боровицы терпят поражение от поляков;
- 1684 год – Эдмонд Галлей зачитывает на заседании Королевского общества работу Исаака Ньютона, в которой законы Кеплера были выведены на основе теории тяготения;
- 1768 год – в Великобритании основали Королевскую Академию Искусств, наиболее влиятельную и авторитетную Ассоциацию художников Великобритании;
- 1817 год – Миссисипи становится 20-м штатом США;
- 1901 год – в Стокгольме вручили первые Нобелевские премии;
- 1948 год – Генеральной Ассамблеей ООН принята Всеобщая декларация прав человека;
- 1949 год – во время масштабной кампании устранения квалифицированных украинских работников из академических учреждений в обвинении "за антисоветскую деятельность" арестовали историка, археографа Ярослава Дашкевича;
- 1953 год – выходит 1-й номер журнала "Плейбой";
- 1960 год – началось строительство нефтепровода "Дружба";
- 1981 год – американский журнал The New England Journal of Medicine публикует заметку о новом заболевании, которое привело к гибели 95 человек, в основном среди гомосексуалов, позже оно получит название "синдром приобретенного иммунодефицита" (СПИД);
- 1999 год – Панамский канал переходит под юрисдикцию Панамы (ранее принадлежал Соединенным Штатам).