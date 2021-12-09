Какой завтра праздник – все о 10 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра праздник – все о 10 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

10 декабря 2021 – пятница. В этот день в 1901 году в Стокгольме и Кристиании состоялось вручение первых Нобелевских премий, а в 1948 году во время третьей сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята Общая декларация прав человека.

До Нового года остается 21 день.

Какой завтра праздник в Украине и мире

10 декабря ежегодно празднуют Всемирный день футбола. Праздник учредила Генеральная ассамблея ООН. Благодаря этому дню все болельщики, любители и спортсмены могут почтить любимый вид спорта.

Такая командная игра как футбол имеет довольно интересную историю. Игра с мячом существовала в Китае еще в III – II веках до нашей эры. Главной целью было попасть в сетку, которую закрепляли на шестах из бамбука. Сходные варианты также существовали у египтян и греков. Однако настоящей родиной футбола считается Англия. Существует даже документальное подтверждение, датируемое 1170 годом. В нем описано, что молодежь собирается на поле для игры в мяч.

Игра стала даже столь популярной, что возникла настоящая проблема для короля Эдуарда II. В 1300-х годах страна готовилась к войне с Шотландией, однако воины не упражнялись в стрельбе из лука, а играли в футбол. Королю ничего не оставалось, как запретить на время эту игру.

10 декабря = Всемирный день футбола / commons.wikimedia.org

Со временем футбол распространялся и стал достаточно популярен среди представителей рабочего класса. Во время игры люди не просто отдыхали, но могли пообщаться. Однако тогда матчи проходили не совсем цивилизованно. Правила были нечетки, а на поле не было судей, поэтому часто случались потасовки.

В XVIII веке футбол становится популярен не только среди рабочего класса. В него начинают играть студенты вузов. Именно в Кембриджском университете в 1848 году были установлены первые правила. Интересно, что некоторые из них действуют и сейчас. В 1863 году в Англии создают первую Футбольную ассоциацию.

10 декабря – День прав человека. Официально праздник был провозглашен в 1950 году по инициативе ООН. Дату приняли в честь принятия в Париже в 1958 году Всеобщей декларации прав человека. Это международный акт, согласно которому каждый человек имеет равные права на свободу и несет ответственность перед этим законом.

10 декабря весь мир празднует День Нобеля. Эту дату приурочили ко дню смерти Альфреда Нобеля, являвшегося выдающимся химиком, инженером, изобретателем, писателем. Именно он изобрел динамит и многие другие вещи. Нобель оставил все свое наследство (31,5 миллиона шведских крон) на финансирование международной премии за достижения в физике, химии, физиологии, медицине, мире, экономике и литературе.

10 декабря - Международный день защиты прав животных / Pexels

10 декабря празднуется Международный день защиты прав животных. Праздник был введен Генеральной ассамблеей ООН в 1998 году. Дата была выбрана не случайно, ведь именно в этот день была принята Всеобщая декларация прав человека. И этот праздник должен подчеркнуть, что животные имеют те же права, что и человек. В этот день объединяются все, кто вступает в защиту братьев наших меньших. Цель праздника – привлечь внимание к морально-этическим проблемам, связанным с животными.

10 декабря по всему миру проводят Международный День акций за принятие Декларации прав животных, или Международный день прав животных. Он был принят на 50-м юбилее заключения Декларации прав человека в 1998 году.

Также в мире 10 декабря празднуют:

День Конституции Таиланда;

День штата Миссисипи в США;

Национальный день женщин в Намибии.

Какой завтра, 10 декабря, церковный праздник

10 декабря - праздник Знамения, посвященный иконе Пресвятой Богородицы / commons.wikimedia.org

10 декабря – праздник Знамения, посвященный иконе Пресвятой Богородицы. Это один из первых иконописных образов Девы Марии. Икона находилась в Новгороде с XII в., а название "Знамение" за ней закрепилось после свершения чуда.

В 1170 году город окружили враги и жители не имели другого выхода, чем надеяться на Божью помощь. Новгородцы молились Богу три дня и три ночи. На третью ночь Божественный голос дал епископу Илии указание, что делать. На крепостной стене нужно было разместить образ Божией Матери. Он так и поступил.

Одна из вражеских стрел попала в образ и из глаз Пресвятой Богородицы полились слезы. Враги ужаснулись и начали сражаться друг с другом. Этим воспользовались местные жители и вступили в сражение. В результате их ждала победа.

Через три дня епископом Илией был основан новый праздник – Знамение.

Также 10 декабря в церковном календаре – день памяти святого Романа. Практически всю жизнь он жил отшельником в сирийской пустыне, питаясь только хлебом и водой. Считалось, что его молитвы могут исцелить любую болезнь. В народе святого Романа называют покровителем беременных. Потому ему женщины молятся при бесплодии.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 декабря

Какие завтра именины: Василий, Алексей, Андрей, Борис, Гаврило, Всеволод, Владимир, Николай, Иван, Дмитрий, Федор, Сергей, Роман, Яков.

Талисманом людей, рожденных 10 декабря, является бирюза. В Персии же, где и добывалась бирюза, ее именовали "фирузе", что означало "счастливый камень". Она считается счастливым камнем, который приносит обладателю только положительные эмоции.

В этот день родились:

1815 год – первая женщина-программист, математик Ада Лавлейс;

1820 год – народный мастер художественной керамики Олекса Бахматюк;

1838 год – украинский фармаколог, физиолог, биохимик Александр Данилевский;

1875 год – украинский композитор,\ Даниил Роздольский;

1886 год – украинская писательница в Словакии Ирина Невицкая;

1892 год – украинский скульптор и педагог Макс Гельман;

1940 год – украинский дирижер, лауреат Шевченковской премии Николай Кацпал.

Что нельзя делать в этот день

10 декабря стараются не впускать в дом бедных, немощных и несчастных людей, потому что потом у вас начнутся нищета и болезни.

Не шейте и не вяжите, иначе тепло в доме можно зашить.

Народные приметы и традиции 10 декабря

Если 10 декабря внимательно присмотреться к звездному небу, облакам, полету птиц, то можно узнать, какая будет погода / pixabay.com

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если заря очень яркая, будет ветер;

10 декабря дым из печи стелется по земле – будет оттепель;

если дым идет вверх по столбу, скоро придут морозы;

коровы сопят и фыркают – скоро будет похолодание;

воробьи дружно чирикают - жди тепла.

В народе 10 декабря часто называли "Зимнее знамение", "Романов день", "Роман", "Домочадцев день". В этот день обязательно молились святому Роману, особенно если женщина не могла забеременеть. Утром пытались стать лицом к северному ветру, тогда пройдут все печали и невзгоды. Если внимательно присмотреться к звездному небу, облакам, полету птиц, то можно узнать, какая будет погода.

Прогноз погоды на завтра, 10 декабря

Завтра, 10 декабря, в Украине с утра и до вечера небо будет покрыто облаками. На западе Украины после обеда начнется дождь, который затем сменится мокрым снегом. В Киеве утром ожидается дождь со снегом, который сменится сильным дождем. Вечером снова пойдет дождь со снегом. На юге Украины в течение дня без осадков.

Почти по всей Украине 10 декабря ожидается плюсовая температура днем ​​и ночью. Лишь на Западе ночью столбики термометра опустятся до -5 градусов.

Памятные даты 10 декабря

10 декабря 2020 года на бирже впервые состоялась торговля фьючерсами на воду / Pexels

В этот день год назад на бирже впервые состоялась торговля фьючерсами на воду, а Еврокомиссия предлагает несколько путей во избежание "хаоса" на случай жесткого Brexit.

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 декабря: