Какой завтра праздник – все о 12 ноября, что отмечается, что нельзя делать

Какой завтра праздник – все о 12 ноября, что отмечается, что нельзя делать

12 ноября 2021 года – пятница. В этот день Петр I отдает приказ разрушить гетманскую столицу Батурин, Петр Скоропадский узаконивает автокефалию украинской православной церкви, а Американская автоматическая межпланетная станция "Вояджер-1" проходит мимо Сатурна на расстоянии всего 125 тысяч километров.

До Нового года остается 49 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

Каждый год 12 ноября весь мир отмечает День специалиста по безопасности. Праздник был основан в 2005 году. Инициатором создания выступил крупнейший Интернет-портал Sec.Ru. Главной целью этого дня является донесение информации о важном вкладе людей этой профессии в жизнь общества любой страны.

Специалист по безопасности – это опасная, тяжелая и ответственная работа, которая приносит человечеству много пользы. В этот день принято поздравлять всех, чья работа связана с секьюрити. Интересный факт – в честь праздника проходит награждение финалисток в конкурсе “Мисс Безопасность”.

12 ноября Всемирный день борьбы с пневмонией / Pexels

В этот день отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day). Главная цель праздника – предоставить людям больше информации об этой болезни, путях ее лечения, список профилактических мер по защите взрослых и детей.

Воспаление легких (пневмония) – форма острой респираторной инфекции, во время которой обязательно воспаление легочной ткани (бронхиолы, бронхи, альвеолы). Возбудителями выступают вирусы (в том числе и COVID-19), бактерии, грибки.

В первый раз этот день провели в 2009 году. Тогда более 100 организаций объединились в Глобальную коалицию против детской пневмонии (Global coalition Against Child Pneumonia). В нее входят неправительственные, правительственные, местные и международные организации, а также учебные и научно-исследовательские институты, граждане-активисты, фонды. Обычно разнообразные мероприятия проводятся в течение нескольких дней. Они включают в себя доклады на разные темы.

Памятные даты 12 ноября

12 ноября 2020 года криптовалюта Bitcoin поднимается выше 16 тысяч долларов / Associated Press

В этот день год назад Укрзализныця усиливает военизированную охрану в поездах из-за пандемии и карантина, в Украине меняются правила дорожного движения, а криптовалюта Bitcoin поднимается выше 16 тысяч долларов впервые с января 2018 года.

Календарь важных событий в Украине и мире за 12 ноября:

1648 год – казацкие силы закончили осаждать город Замостье, получив откупные;

1871 год – в Одессе прошел дебют Марка Кропивницкого как актера-профессионала;

1893 год – газета San Francisco Morning Call публикует первый рассказ Джека Лондона (настоящее имя Джон Гриффит) "Тайфун у берегов Японии", за него 17-летний писатель получил гонорар в 25 долларов;

1906 - инженер-авиатор Альберто Сантос-Дюмон в Париже устанавливает первый рекорд на самолете собственной конструкции "14-бис", это было зарегистрировано Международной федерацией воздухоплавания;

1918 – гетман Павел Скоропадский узаконивает автокефалию украинской православной церкви;

1922 год – открытие Киевской картинной галереи;

1925 год - на съезде представителей Союза освобождения Украины и Украинского Национального объединения, который состоялся в Праге, создана "Легия украинских националистов";

1925 год – Луи Армстронг записывает свою первую песню "My Heart";

1980 год – американская автоматическая межпланетная станция "Вояжер-1" проходит на расстоянии всего лишь 125 км мимо планеты Сатурн;

1984 год – выходит второй студийный диск Мадонны Like a Virgin, который становится первым хитом певицы в США;

1992 год – с 23 часов ночи в денежном обращении Украины прекращено функционирование советского рубля, законным платежем становится украинский рубль (в народе известный как купон);

2008 год – Арсения Яценюка увольняют с должности председателя Верховной Рады Украины;

2009 год – в Харькове впервые отмечается День украиноязычной печати;

2014 год – на поверхность кометы (Чурюмова – Герасименко) был впервые спущен космический аппарат.

Какой завтра церковный праздник

12 ноября отмечают День памяти священномученика Зиновия и мученицы Зиновии / Pexels

12 ноября в православной церкви День памяти священномученика Зиновия и мученицы Зиновии. Брата и сестру пытали за Христианскую веру.

По народным преданиям Зиновий и Зиновия родились в очень благочестивой семье, поэтому с самого детства следовали заветам Христа. Во взрослом возрасте они раздали все свое наследие беднякам. За благочестивые помыслы и действия Господь подарил им умение исцелять всевозможные болезни. Впоследствии Зиновий стал епископом христианской общины в городе Киликия. Эта должность предоставила возможность распространять слово Господне среди язычников.

Также читайте Лучшие поздравления с годовщиной свадьбы в стихах, открытках и своими словами

В 285 году н. император Диоклитиан пытался искоренить христианскую веру из своей земли. Епископ Зиновий был схвачен и предстал перед судом Лисия. Святой не отступил от своих слов, за что он был жестоко наказан. Сестра, увидев мучения своего брата, выразила намерение разделить с ним судьбу. Их ждала казнь. Обезглавленные тела святых тайно похоронили.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 ноября

Какие завтра именины: Зиновий, Артем, Марко, Стефан, Александр, Макар, Максим, Елена, Зиновия.

Талисманом людей, рожденных 12 ноября, является топаз. Этот камень выступает символом верности и нежности. Подходит творческим личностям. Интересный факт – название камня происходит от острова Топазиос (Сент-Джонс) в Красном море. Именно здесь обнаружили первые топазы.

В этот день родились:

1808 год – этнограф, писатель, исследователь Осип Бродянский;

1885 год – украинский травматолог, хирург-ортопед Михаил Ситенко;

1905 год – украинский драматург, поэт Иван Крушельницкий;

1908 год – репрессированный, поэт, драматург Дмитрий Чепурной;

1929 год – диссидент, политический заключенный, поэт, общественно-политический деятель Зеновий Красивский;

1929 год – американская актриса, жена князя Монако Грейс Келли;

1936 год – украинский поэт, переводчик, писатель Николай Сингаевский;

1941 год – украинский кинорежиссер Юрий Некрасов;

1944 год – спелеолог, археолог, поэт, музыкант Александр Авагян;

1972 год – украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Ольга Стражева.

Что нельзя делать в этот день

12 ноября постарайтесь не держать на людей зла, простите грехи близких и друзей. Не стоит ругаться, потому что удача может отвернуться. Если человек попросил у вас соли, ни в коем случае не отказывайте.

Народные приметы и традиции

12 ноября предки называли "Синичкин день" / Pexels

Среди наших предков существовало немало погодных примет на завтрашний день:

если к дому прилетела стая синичек – будет мороз;

нужно посмотреть, какой сегодня день – сыпется снежная крупа до холодов;

птицы клюют из дерева кору – будет сырая погода и дождь.

Наши предки называли 12 ноября "Синичкин день" или "Зиновий". Если в этот день выехать на охоту и подстрелить зайца, то в следующем году будет ждать удача. Почитали синиц, поэтому для них пытались смастерить кормушку.

Существовала особая традиция у охотников. Они пытались договориться с лешим, чтобы тот не путал в лесу их следы и помогал находить больше дичи. Охотник должен был вслух пообещать, что не будет ломать кустарников, бить много зверей, вытаптывать траву. Если обещание не выполнялось, считалось, что леший будет сердиться.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку