Какой завтра праздник – все о 13 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра праздник – все о 13 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

13 декабря 2021 – понедельник. В этот день в 115 году города Антиохия, Апаменея и Кесария были разрушены мощным землетрясением силой 7,5 баллов по шкале Рихтера, а в 1642 году голландский мореплаватель Абель Тасман стал первым европейцем, открывшим группу островов в Тихом океане, которые сегодня известны Новая Зеландия. В церковном календаре – день Апостола Андрея Первозванного.

До Нового года осталось 18 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

13 декабря празднуют День рождественского свитера. Теплый вязаный свитер с рождественской тематикой стал популярным в Ирландии и Англии в 80-х годах, после того как телеведущий популярного шоу The Cosby Show, Билл Косби, примерил на себя новый образ с таким свитером. Через некоторое время рождественский свитер начал сдавать свои позиции и даже появился новый праздник – День безобразного рождественского свитера.

Но в 2010 году другой телеведущий Джимми Феллон решил сделать своим зрителям что-нибудь приятное и надел на свое вечернее шоу рождественский свитер. Он также запустил проект "12 дней рождественских свитеров" и все 12 дней до Рождества (25 декабря) дарил одному из своих зрителей свитер. Эту волну поддержали местные газеты и дома моды.

13 декабря - День рождественского свитера / Pexels

Интересный факт – рождественский свитер является не только теплой вещью, но и возможностью сделать хорошее дело. Можно присоединиться к благотворительному действу "Спасем детей" (Save the Children), которое устраивается ежегодно в конце декабря.

Также 13 декабря празднуют День скрипки. Сегодня этот струнный смычковый инструмент считается одним из самых популярных. Интересно, что современная конструкция скрипки (так называемая аристократическая) была создана только в 16 веке в Италии. Изобретателями стали Андреа Амати и Гаспаро де Сало. В Украине скрипка стала народным инвентарем в 17 веке.

Какой завтра праздник еще есть в мире:

День какао и Национальный день попкорна в США;

День моряка в Бразилии; Фестиваль Люсия;

Национальный день продавца в США.

Какой завтра, 13 декабря, церковный праздник

13 декабря - день Апостола Андрея Первозванного / commons.wikimedia.org

13 декабря в церковном календаре – день Апостола Андрея Первозванного. По легендам Андрей Первозванный родился в городе Вифсаида в регионе Галилея (ныне северный Израиль) в семье простого рыбака.

Будучи еще юношей, он решил не жениться и посвятить себя Господу. Именно он стал первым последователем Спасителя (именно поэтому его назвали Первозванным). Впоследствии он привел к ученикам Иисуса своего брата – святого апостола Петра. Андрей вместе с другими учениками повсюду следовал за Христом. Он видел все его чудеса, страдания и воскресения.

Андрей Первозванный был наделен способностью исцелять любые заболевания. Поэтому слава о его чудесах шла далеко впереди него. Когда святой был в селении Патры, правитель Егиат, проповедовавший язычество, приказал казнить Андрея, распяв его на кресте. Чтобы страдания продолжались как можно дольше, Первозванного было решено привязать так, чтобы его тело образовало букву "Х". При этом гвоздей не вбивали, руки и ноги перевязали веревками.

13 декабря верующие обязательно посещают храм. Перед иконой молятся незамужние девушки, потому что считается, что святой дарует семейное счастье. День Апостола Андрея Первозванного называют одним из самых интересных и таинственных. Это связано, прежде всего, с гаданиями, которые церковь не приветствует.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 декабря

Какие завтра именины: Андрей, Люция.

Талисманом людей, рожденных 13 декабря, является альмандин. Это самый крепкий минерал из семейства гранатов. Отличается ярким, насыщенным цветом. Считается, что Альмандин дарит своему обладателю счастье, помогает улучшить состояние нервной системы. Поэтому его полезно носить пожилым людям, потерявшим смысл жизни.

В этот день родились:

1740 год – украинский историк, общественный деятель, врач, Афанасий Шафонский;

1846 год – украинский маляр-жанрист и художник-передвижник, Николай Ярошенко;

1877 год – украинский хоровой дирижер, композитор, автор известной на весь мир обработки "Щедрика" (Carol of the Bells), Николай Леонтович;

1893 год – украинский публицист, поэт, прозаик, Николай Хвылевой;

1925 год – украинский журналист, писатель, Михаил Ревуцкий;

1926 год – украинский историк, Ярослав Дашкевич;

1946 год – украинский композитор, пианист, Владимир Быстряков;

1973 год – доктор медицинских наук, украинский хирург, Андрей Кебкало;

1981 год – американская певица, солистка, один из основателей группы “Evanescence”, Эми Ли;

1989 год – американская певица в стиле кантри, Тейлор Свифт.

Что запрещено делать в этот день

13 декабря, в день Андрея, запрещено прясть, шить, ткать, потому что можно навлечь на себя беду.

Поскольку все еще продолжается Рождественский пост, нельзя употреблять молочные, мясные продукты и яйца.

Народные приметы и традиции

Если 13 декабря идет снег, то зима будет холодной и морозной / Pexels

13 декабря Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, каков сегодня день: если идет снег, то зима будет холодной и морозной;

если к 13 декабря уже выпал снег, зима будет малоснежной и достаточно теплой;

если огонь красный огонь – на холод, а белый – будет оттепель;

холодно, но светит солнце – на хороший урожай;

13 декабря нет осадков и светит солнце – холода скоро закончатся;

вода тихая – зима будет хорошая, а шумная, то начнутся трескучие морозы, вьюги и бури.

Андриева ночь была очень важна для девушек, которые верили, что она поможет предсказать судьбу. Поэтому девушки собирались, чтобы погадать на суженого и дату свадьбы. В народе 13 декабря называли "Андреевские вечерницы" или "Калита". Последнее название происходит от главной игры в этот вечер – калита. Сначала девушки пекут круглое печенье-пряник из белой муки, которую поливают медом. Внутри делается дыра. Все девушки должны обязательно поучаствовать в приготовлении калить. который пекут все девушки вместе, ведь каждая должна принять участие в приготовлении калить. Сверху лепешку украшают сухими вишнями или изюмом. Пекут в печи так, чтобы было трудно укусить. Затем подвешивают калиту высоко, но так, чтобы парень мог достать ее зубами, если хорошо подпрыгнет. Один конец нити делают длиннее. За него можно дернуть, чтобы калита подпрыгнула вверх.

В этот день молодежь обычно весело гуляла, шутила. Парням даже разрешалось безобразничать. Если родители не хотели пустить девушку на вечерницы, то ребята могли обмазать дом сажей или затянуть телегу на крышу.

Прогноз погоды завтра, 13 декабря

Завтра, 13 декабря, в Киеве пасмурная погода, солнце из-за облаков будет показываться крайне редко. Весь день ожидается мелкий дождь, который завершится к вечеру. Во Львове небо будет покрыто облаками. Утром начнется снег, который днем ​​ослабнет. В Одессе утром и ужином мелкий дождь, а вот днем ​​он может стать сильнее. В Харькове облачно, но без осадков.

Температура воздуха в Киеве днем ​​до +3, ночью – +2 градуса. Во Львове мороз продержится целый день (-1 градус). В Одессе воздух прогреется до +9, а в Харькове всего-навсего до +1 градуса.

Памятные даты 13 декабря

13ьдекабря 2020 года британское правительство призывает магазины делать запасы на случай жесткого Brexit / Pexels

В этот день год назад британское правительство призывает магазины делать запасы на случай жесткого Brexit, а ЗАЗ получает евростандарт своей техники.

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 декабря: