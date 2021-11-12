Какой завтра праздник – все о 13 ноября, что празднуют, что нельзя делать

13 ноября 2021 – суббота. В этот день француз Поль Корню первым поднялся в воздух на вертолете, Швеция вступила в Европейский Союз, в городе Порт Дуглас (Австралия) состоялся марафон в честь солнечного затмения.
До Нового года остается 48 дней.
Какой завтра праздник в Украине и мире
13 ноября во всем мире – Международный день слепых. Он был создан Всемирной организацией здравоохранения. День выбрали особый – в честь французского педагога Валентина Гаюи. Именно он ввел особый шрифт, который помог слепым людям читать и учиться. В 1784 году Гаюи даже открыл за свой счет первую школу, в которой учились исключительно незрячие ученики. Она получила название «Мастерская трудящихся слепых».
Интересный факт – Валентин Гаюи все создавал сам, без помощи со стороны государства.
Ежегодно 13 ноября также празднуется Всемирный день доброты. Этот праздник – хорошая возможность найти время на своих близких и друзей, защищать домашних животных и просто творить добро.
Свое начало этот день берет в 1997 году, когда в Японии создали волонтерское "Всемирное движение за доброту". У него не было ни одного политического или религиозного направления. Первоначально в движение входили только представители тихоокеанского региона, но сегодня география значительно расширилась. Официально Всемирный день доброты был основан в 2000 году в Токио.
Шутливые праздники 13 ноября:
- День секса по дружбе;
- Национальный день встречи со страхами;
- Национальный день банданы;
- День контрастного душа;
- Национальный день моей вечеринки.
Памятные даты 13 ноября
В этот день год назад в Черногории вводится комендантский час, британец получает $2 тысячи штрафа за проезд в транспорте без маски, а Instagram меняет дизайн основного экрана.
Календарь важных событий в Украине и мире за 13 ноября:
- 1851 год – начинает работать Николаевская железная дорога;
- 1907 год – француз Поль Корню поднялся в воздух на собственном вертолете с двумя ведущими винтами на высоту в 2 метра;
- 1918 год – Симон Петлюра был освобожден из тюрьмы гетманом Павлом Скоропадским;
- 1918 год – во Львове Украинским национальным советом был одобрен временный основной закон, согласно которому провозглашена Западноукраинская Народная Республика;
- 1945 год – Шарль де Голль стал главой Временного Правительства во Франции;
- 1956 год – в г. Ворошиловск начала работать самая большая в Европе новая мартеновская печь;
- 1971 год – в США вывели на орбиту вокруг Марса первый искусственный спутник этой планеты "Маринер-9";
- 1980 год – космическим аппаратом "Вояжер-1" переданы на Землю первые фотографии Сатурна;
- 1994 год – Швеция вступает в Европейский Союз;
- 1997 год – состоялось первое заседание ЦИК (Центральной избирательной комиссии) Украины;
- 2007 год – в Европарламенте согласились на предоставление Украине упрощенного визового режима;
- 2012 год – в восточном полушарии Земли произошло полное солнечное затмение, в честь которого в австралийском городе Порт Дуглас прошел марафон (в нем приняло участие около 2000 бегунов из разных стран мира).
Какой завтра церковный праздник
13 ноября в православной церкви – день памяти преподобных Спиридона и Никодима. Они были просфорниками Печерскими. Об их жизни известно очень мало. Согласно легендам, жили они в XII веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. Их послушанием было выпекание просфоров, чем они и занимались 30 лет.
Легенда рассказывает, что однажды святые совершили настоящее чудо – печь загорелась, и огонь быстро распространялся. Им удалось не только потушить пламя, но и выйти из него полностью невредимыми. Вот поэтому в народе Никодима и Спиридона считают защитника дома от пожара.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 ноября
Какие завтра именины: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.
Талисманом людей, рожденных 13 ноября, является берилл. Этот камень называли символом философов и жизнерадостных людей. Из камней-самоцветов он считается самым ценным. Интересный факт – людям, рожденным под знаком Скорпиона, берилл помогает обуздать воинственную натуру.
В этот день родились:
- 1850 год – британский писатель Роберт Стивенсон;
- 1858 год – профессор Киевского политехнического института, химик-органик Михаил Коновалов;
- 1869 год – украинский общественный деятель Александр Черняховский;
- 1889 год – украинский писатель Остап Вишня (настоящее имя Павел Михайлович Губенко);
- 1913 год – украинский композитор народный, артист УССР, педагог Герман Жуковский;
- 1937 год – бандурист, кобзарь Остап Киндрачук;
- 1943 год – украинский политик, глава меджлиса Мустафа Джемиляев.
Что нельзя делать в этот день
Наши предки в этот день пытались ни с кем не ругаться. Считалось, чтобы любой конфликт даст недругу возможность сглазить вам.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков существовало немало погодных примет на завтрашний день:
- если начал петь снегирь – ждите скорого прихода зимы;
- медведь сделал берлогу на возвышенности – весной будет сильное наводнение;
- смотрели, какой сегодня день: если солнечный и тёплый – в ближайшие дни начнется сильный ветер;
- воробьи громко чирикают – на теплую погоду;
- если между собой поругались рыбаки – рыбалка будет неудачной на протяжении всей зимы.
Существовали и любопытные традиции. К примеру, первый улов рыбака было принято жертвовать храму или просто продавать, а на деньги покупать свечи и зажигать их в церкви. Пытались в этот день не общаться с незнакомцами, потому что именно 13 ноября легче всего причинить сглаз.